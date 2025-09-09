Euro Vision

5

Euro Vision Asesor Experto
Euro Vision es un robot de trading multicartera de nueva generación, diseñado exclusivamente para operar con los principales pares de divisas basados en el euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD y EURNZD. Funciona en el marco temporal H1 e integra un modelo avanzado de correlación con técnicas de scalping de precisión para generar entradas de alta probabilidad y máxima consistencia.

A diferencia de los sistemas de un solo par, Euro Vision supervisa los siete pares del euro simultáneamente, identificando relaciones ocultas y movimientos de precios sincronizados. Esto brinda a los traders un flujo constante de oportunidades con alta actividad de trading, manteniendo un estricto control del riesgo.

Por qué elegir Euro Vision

  • Especialista en pares del euro – diseñado solo para cruces de euro

  • Motor de correlación avanzado – alinea operaciones en múltiples pares para mayor precisión

  • Precisión en scalping – detecta micro-movimientos para entradas y salidas optimizadas

  • Alta frecuencia de operaciones – aprovecha más oportunidades sin sobreoperar

  • Automatización profesional – apto tanto para traders minoristas como para firmas propietarias

Características principales

  • Trading multicartera: hasta 7 pares de euro al mismo tiempo

  • Estrategia de alta rentabilidad: combina correlación de mercados con señales de scalping

  • Enfoque de bajo riesgo: evita tácticas peligrosas como Martingala o Grid

  • Gestión dinámica de riesgos: configuraciones personalizables para seguridad del capital

  • Listo para usar: parámetros optimizados incluidos

  • Protección robusta de capital: mecanismos integrados para consistencia a largo plazo

⚡ Euro Vision está diseñado para traders que buscan múltiples oportunidades de trading, análisis profundo y un enfoque disciplinado basado en la fortaleza del euro.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        Comentarios 1
        John Woodward Jr
        370
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

