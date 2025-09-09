Euro Vision Asesor Experto

Euro Vision es un robot de trading multicartera de nueva generación, diseñado exclusivamente para operar con los principales pares de divisas basados en el euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD y EURNZD. Funciona en el marco temporal H1 e integra un modelo avanzado de correlación con técnicas de scalping de precisión para generar entradas de alta probabilidad y máxima consistencia.

A diferencia de los sistemas de un solo par, Euro Vision supervisa los siete pares del euro simultáneamente, identificando relaciones ocultas y movimientos de precios sincronizados. Esto brinda a los traders un flujo constante de oportunidades con alta actividad de trading, manteniendo un estricto control del riesgo.

Por qué elegir Euro Vision

Especialista en pares del euro – diseñado solo para cruces de euro

Motor de correlación avanzado – alinea operaciones en múltiples pares para mayor precisión

Precisión en scalping – detecta micro-movimientos para entradas y salidas optimizadas

Alta frecuencia de operaciones – aprovecha más oportunidades sin sobreoperar

Automatización profesional – apto tanto para traders minoristas como para firmas propietarias

Características principales

Trading multicartera: hasta 7 pares de euro al mismo tiempo

Estrategia de alta rentabilidad: combina correlación de mercados con señales de scalping

Enfoque de bajo riesgo: evita tácticas peligrosas como Martingala o Grid

Gestión dinámica de riesgos: configuraciones personalizables para seguridad del capital

Listo para usar: parámetros optimizados incluidos

Protección robusta de capital: mecanismos integrados para consistencia a largo plazo

⚡ Euro Vision está diseñado para traders que buscan múltiples oportunidades de trading, análisis profundo y un enfoque disciplinado basado en la fortaleza del euro.

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup . input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234



User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit: $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











