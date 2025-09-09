Euro Vision
- Asesores Expertos
- Sahil Mukhtar
- Versión: 1.8
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 11
Euro Vision Asesor Experto
Euro Vision es un robot de trading multicartera de nueva generación, diseñado exclusivamente para operar con los principales pares de divisas basados en el euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD y EURNZD. Funciona en el marco temporal H1 e integra un modelo avanzado de correlación con técnicas de scalping de precisión para generar entradas de alta probabilidad y máxima consistencia.
A diferencia de los sistemas de un solo par, Euro Vision supervisa los siete pares del euro simultáneamente, identificando relaciones ocultas y movimientos de precios sincronizados. Esto brinda a los traders un flujo constante de oportunidades con alta actividad de trading, manteniendo un estricto control del riesgo.
Por qué elegir Euro Vision
-
Especialista en pares del euro – diseñado solo para cruces de euro
-
Motor de correlación avanzado – alinea operaciones en múltiples pares para mayor precisión
-
Precisión en scalping – detecta micro-movimientos para entradas y salidas optimizadas
-
Alta frecuencia de operaciones – aprovecha más oportunidades sin sobreoperar
-
Automatización profesional – apto tanto para traders minoristas como para firmas propietarias
Características principales
-
Trading multicartera: hasta 7 pares de euro al mismo tiempo
-
Estrategia de alta rentabilidad: combina correlación de mercados con señales de scalping
-
Enfoque de bajo riesgo: evita tácticas peligrosas como Martingala o Grid
-
Gestión dinámica de riesgos: configuraciones personalizables para seguridad del capital
-
Listo para usar: parámetros optimizados incluidos
-
Protección robusta de capital: mecanismos integrados para consistencia a largo plazo
⚡ Euro Vision está diseñado para traders que buscan múltiples oportunidades de trading, análisis profundo y un enfoque disciplinado basado en la fortaleza del euro.
ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift]
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.