Euro Vision

3.5

Euro Vision 전문가 어드바이저
Euro Vision은 EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, EURNZD 등 주요 유로 기반 통화쌍 전용으로 설계된 차세대 멀티 통화 거래 로봇입니다. H1 시간 프레임에서 작동하며, 고급 상관 모델과 정밀 스캘핑 기법을 결합하여 높은 확률의 거래 진입과 일관성을 제공합니다.

단일 통화쌍 시스템과 달리, Euro Vision은 7개의 유로 통화쌍을 동시에 모니터링하며 숨겨진 상관 관계와 동기화된 가격 움직임을 식별합니다. 이를 통해 트레이더는 지속적인 거래 기회를 확보하면서 엄격한 리스크 관리를 유지할 수 있습니다.

Euro Vision을 선택해야 하는 이유

  • 유로 통화쌍 전문 – 유로 교차 통화쌍 전용

  • 고급 상관 엔진 – 다중 통화쌍 정렬로 정확성 향상

  • 스캘핑 정밀도 – 미세 움직임을 포착하여 최적화된 진입 및 청산

  • 높은 거래 빈도 – 과도한 거래 없이 기회 극대화

  • 전문가용 자동화 – 개인 투자자 및 프롭펌 모두에 적합

주요 기능

  • 멀티 통화 거래: 최대 7개 유로 통화쌍 동시에 거래

  • 높은 승률 전략: 시장 간 상관관계와 스캘핑 시그널 결합

  • 저위험 접근법: 마틴게일, 그리드 같은 위험 전략 없음

  • 동적 리스크 관리: 맞춤형 설정으로 자본 보호

  • 플러그 앤 플레이: 즉시 사용 가능한 최적화 매개변수 포함

  • 강력한 자본 보호: 장기적 일관성을 위한 내장 안전장치

⚡ Euro Vision은 빈번한 거래 기회, 심층 분석, 그리고 유로 강세에 완전히 초점을 맞춘 규율 있는 접근 방식을 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        리뷰 2
        John Woodward Jr
        376
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

        cerwann
        239
        cerwann 2025.12.29 05:42 
         

        Been running Eurovision on 3 separate live accounts over past 2 months and lost consistently on all my accounts. Removed the EA. Enough bleeding.

        Sahil Mukhtar
        2210
        개발자의 답변 Sahil Mukhtar 2025.12.31 14:33
        hello a new version is on the way and it will be uploaded soon
        John Woodward Jr
        376
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

        Sahil Mukhtar
        2210
        개발자의 답변 Sahil Mukhtar 2025.12.31 15:33
        hello sorry for your bad experience we are working on a upgrade
        리뷰 답변