Euro Vision 智能交易顾问
Euro Vision 是一款新一代多货币交易机器人，专为交易所有主要欧元货币对而设计：EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD 和 EURNZD。运行在 H1 时间框架，该系统结合了先进的相关性建模和精确的剥头皮技术，提供高概率的交易信号并提高一致性。

不同于单一货币对系统，Euro Vision 可同时监控所有七个欧元货币对，识别隐藏关系和同步价格运动。这为交易者带来源源不断的机会，并保持严格的风险管理。

为什么选择 Euro Vision

  • 欧元货币对专家 – 专为欧元交叉货币对设计

  • 高级相关引擎 – 多货币对同步交易，提高准确性

  • 剥头皮精度 – 捕捉微小波动，优化进出场

  • 高频交易 – 增加市场机会而不过度交易

  • 专业级自动化 – 适合零售交易者和资金公司使用

核心功能

  • 多货币交易：同时交易多达 7 个欧元货币对

  • 高胜率策略：结合市场相关性与剥头皮信号

  • 低风险方法：避免网格、马丁格尔等危险策略

  • 动态风险管理：可自定义回撤控制和资金安全

  • 即插即用：预设优化参数，可快速使用

  • 强大的资金保护：内置机制，保证长期稳定性

⚡ Euro Vision 专为追求频繁交易机会、强大分析能力和纪律化交易方式的交易者而设计。

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        评分 1
        John Woodward Jr
        370
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

