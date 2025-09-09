Euro Vision 智能交易顾问

Euro Vision 是一款新一代多货币交易机器人，专为交易所有主要欧元货币对而设计：EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD 和 EURNZD。运行在 H1 时间框架，该系统结合了先进的相关性建模和精确的剥头皮技术，提供高概率的交易信号并提高一致性。

不同于单一货币对系统，Euro Vision 可同时监控所有七个欧元货币对，识别隐藏关系和同步价格运动。这为交易者带来源源不断的机会，并保持严格的风险管理。

为什么选择 Euro Vision

欧元货币对专家 – 专为欧元交叉货币对设计

高级相关引擎 – 多货币对同步交易，提高准确性

剥头皮精度 – 捕捉微小波动，优化进出场

高频交易 – 增加市场机会而不过度交易

专业级自动化 – 适合零售交易者和资金公司使用

核心功能

多货币交易：同时交易多达 7 个欧元货币对

高胜率策略：结合市场相关性与剥头皮信号

低风险方法：避免网格、马丁格尔等危险策略

动态风险管理：可自定义回撤控制和资金安全

即插即用：预设优化参数，可快速使用

强大的资金保护：内置机制，保证长期稳定性

⚡ Euro Vision 专为追求频繁交易机会、强大分析能力和纪律化交易方式的交易者而设计。

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup . input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234



User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit: $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











