Gold Day AI
- Uzman Danışmanlar
- Anton Zverev
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 8
Başlangıç fiyatı: 199 $
Son fiyat: 3.999 ABD doları
Toplam kopya sayısı - 300
Фиксированный StopLoss и TakeProfit!
Piyasada sadece bir fırsat var!
Döviz çifti: XAUUSD
Zaman aralığı: D1
Gold Day AI, birden fazla uyarlanabilir strateji kullanan günlük bir scalper'dır.
Her işlem, sıkı bir TopLoss ve TakeProfit emriyle açılır ve ardından bir TrailingStop gelir. EA, grid, martingale veya yapay zeka kullanmaz.
EA önerileri:
- Sembol: XAUUSD
- Zaman dilimi: D1
- Kaldıraç: 1:100'den itibaren
- Ayarlar: varsayılan olarak
- Brokerlar: herhangi biri
- Hesap türü: Ham, Sıfır veya ECN
- Minimum yatırım tutarı: 300 dolar
- Optimizasyon: 2024'ten itibaren
EA ayarları:
- Sipariş Yorumu - emirler ve pozisyonlar hakkında yorumlar
- Zaman GMT Değişimi (IC Markets: 3, Exness: 0) - broker zaman kayması
- Tip Lot - lot büyüklüğü türü
- Sabit Arsa - sabit arsa
- Risk SL - Stop loss ile kapatıldığında tek bir işlemdeki maksimum risk
- Sabit Lot - sabit lot türünü seçtiyseniz lot boyutunu belirtin
- Risk % - risk boyutunu yüzde olarak belirtin
- Kayma - sipariş kayması
- Kar Al - puan olarak
- Zarar Durdurma - puan olarak
- SL Tral Başlangıç - takip etmeye başla
- SL Puanları - puan cinsinden takip eden durdurma boyutu