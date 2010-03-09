HTF Moving Averages Cross mg
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "HTF Hareketli Ortalamalar Çaprazı" Kripto Forex Göstergesi.
- MT4 için güçlü HTF Hareketli Ortalamalar Çaprazı göstergesiyle işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, daha yüksek zaman aralığı anlamına gelir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleri olan Trend Yatırımcıları için mükemmeldir.
- Mevcut grafiğinize daha yüksek zaman aralığından Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalar eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir yöntemdir.
- HTF Hareketli Ortalamalar Çaprazı, mobil ve PC için yerleşik uyarılara sahiptir.
- Bu gösterge, düşük riskle makul kârlar elde etme fırsatı sunar.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.