Support Resistance Breakout Alert MT4

Support Resistance Breakout Indicator MT4 ile kırılma işlemlerinizi yükseltin, dinamik olarak destek ve direnç bölgelerini tanımlayan, ZigZag tabanlı güçlü bir araçtır ve forex, hisse senetleri, kripto para birimleri ve emtia piyasalarında yüksek olasılıklı girişler için onaylanmış kırılma sinyalleri sunar. Investopedia ve BabyPips gibi sitelerde açıklanan yerleşik fiyat hareketi ilkelerine dayanan bu gösterge, destek/direnç kırılmalarının alıcılar ve satıcılar arasındaki dinamiklerin değişmesiyle trend tersine dönüşlerini veya devamlarını işaret ettiği belirtilir ve Reddit’in r/Daytrading ve r/Forex gibi işlem topluluklarında ve Forex Factory forumlarında övgü almıştır. Kullanıcılar, geçerli kırılmaları %75’e varan doğrulukla tespit ettiğini, kapanış bazlı tetikleyicilerle yanlış sinyalleri azalttığını ve temel doğrulamalarla birleştirildiğinde kazanma oranlarını %15-30 artırdığını bildiriyor, bu da genellikle değişken seansları kârlı fırsatlara dönüştürüyor. Temel faydalar arasında momentumu yakalamak için hassas kırılma noktası tespiti, yanlış hareketleri azaltmak için ATR ölçekli bölgelerle uyarlanabilir volatilite yönetimi, üstün risk-ödül oranları için entegre stop-loss ve take-profit projeksiyonları (örneğin, 1:2 veya daha iyi) ve sürekli izleme olmadan takip imkanı sağlayan sorunsuz uyarılar yer alır, bu da ek göstergelere ihtiyaç duymadan destek/direnç işlemlerine odaklanan scalperlar, günlük işlemciler ve swing stratejileri için ideal bir araçtır.

Support Resistance Breakout Indicator MT4, destek bölgeleri için yeşil dikdörtgenler ve direnç bölgeleri için kırmızı dikdörtgenler çizer, ardışık salınımlar kullanıcı tanımlı bir boşluk eşiği (varsayılan 0.5 ATR katı) içinde hizalandığında ZigZag’ın yüksek/düşük noktalarından türetilir, yeşil yukarı oklar (BreakoutUP buffer) direnç kırılmalarında alım sinyallerini ve kırmızı aşağı oklar (BreakoutDOWN buffer) destek kırılmalarında satış sinyallerini belirtir — hepsi yeniden boyama yapmadan ve yalnızca mum kapanışında tetiklenerek gecikmesiz güvenilirlik sağlar. Bölge kalibrasyonu ve kırılma sonrası risk hesaplamaları için ATR’yi kullanır, sonraki pivotlardan veya sabit katlardan hesaplanan 8 buffer’ı (ZigZag, ATR, Stoploss, üç TakeProfit) açığa çıkarır, EA otomasyonu ve geriye dönük test için idealdir. ZigZag girişleriyle (Derinlik 12, Sapma 10, Geri Adım 3) hassasiyeti ayarlayın, dikdörtgen estetiği (kesik çizgi stili, doldurma etkin, özelleştirilebilir renkler/genişlik) ve çoklu zaman dilimi çok yönlülüğü için kapsamlı uyarılar (açılır pencereler, push bildirimleri, e-postalar — varsayılan olarak etkin) ile ince ayar yapın. Öne çıkan avantajlar arasında, değişken forex ortamlarında gürültüyü filtreleyen etkin fiyat hareketi analizi, trend gücü sinyalleriyle onaylanmış düşük riskli girişler, strateji oluşturma için tam EA uyumluluğu ve işlem yönetimini optimize eden görsel SL/TP etiketleri yer alır — işlemcilere herhangi bir varlık sınıfında tersine dönüşleri, devamları ve kırılmaları güvenle yakalama yetkisi verir.

MT5 için de mevcut: Support Resistance Breakout Indicator MT5

Ana Özellikler

ZigZag Tabanlı Bölgeler: Yüksek/düşük noktaları kullanarak destek (yeşil dikdörtgenler) ve direnç (kırmızı dikdörtgenler) bölgelerini otomatik olarak tespit eder ve çizer, ayarlanabilir Derinlik (12), Sapma (10) ve Geri Adım (3) ile hassas fiyat hareketi haritalama yapar.

Onaylanmış Kırılma Sinyalleri: Mum kapanışında yeniden boyama yapmayan oklar üretir — yukarı yeşil satın alma (direnç kırılması) ve aşağı kırmızı satış (destek kırılması) — BreakoutUP/DOWN buffer’ları aracılığıyla, güvenilir trend tersine dönüş veya devam uyarılarını garanti eder.

Uyarlanabilir Boşluk Eşiği: Ayarlanabilir GAP_THRESHOLD (varsayılan 0.5) kullanarak ATR ile ölçeklendirilmiş bölge doğrulaması yapar, küçük dalgalanmaları filtreler ve forex, emtia veya endeks piyasalarındaki volatiliteye uyum sağlar.

Entegre Risk Araçları: ZigZag salınımları veya sabit katlara dayalı stop-loss ve üç take-profit seviyesini hesaplar ve görüntüler, EA’ya sorunsuz entegrasyon için buffer’lar ve hızlı karar alma için görsel etiketler sunar.

Özelleştirilebilir Görseller: Dikdörtgen ayarları, renkler (destek için yeşil, direnç için kırmızı), stil (varsayılan kesik çizgi), genişlik (2), doldurma (etkin) ve daha fazlasını içerir, dağınıklık olmadan kişiselleştirilmiş grafik netliği sağlar.

Çoklu Uyarı Sistemi: Yeni kırılmalar için yapılandırılabilir bildirimler (açılır pencereler, push, e-posta — varsayılan olarak etkin), tüm semboller ve zaman dilimlerinde müdahalesiz izlemeyi destekler.

EA Uyumlu Buffer’lar: 8 açık buffer (ZigZag, ATR, Stoploss, TakeProfits), otomatik kırılma stratejileri ve çoklu sembol testleri için uzman danışmanlara kolay entegrasyon sağlar.

Çok Yönlü ve Verimli: Herhangi bir varlık veya zaman diliminde gecikmesiz çalışır, düşük riskli girişler için saf fiyat hareketine odaklanır, yeniden boyama veya ek göstergelere gerek yoktur.

Kullanıcı Odaklı Tasarım: Genel giriş kılavuzu ile basit kurulum, destek/direnç kırılmalarını yakalayarak kârlılığı artırmak isteyen yeni başlayanlardan profesyonellere kadar idealdir.

Support Resistance Breakout Indicator MT4, fiyat hareketini kullanan işlemciler için vazgeçilmez bir araçtır; otomatik bölge tespiti, uygulanabilir kırılma sinyalleri ve gürültüyü filtrelemek, trend gücünü doğrulamak ve dinamik piyasalarda tutarlı kazançlar sağlamak için akıllı risk projeksiyonları sunar.

