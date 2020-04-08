Support Resistance Breakout Alert MT4

Améliorez votre trading de breakout avec l'indicateur Support Resistance Breakout Indicator MT4, un outil puissant basé sur ZigZag qui identifie dynamiquement les zones de support et de résistance, fournissant des signaux de breakout confirmés pour des entrées à haute probabilité sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. S'appuyant sur des principes établis de l'action des prix décrits sur des sites comme Investopedia et BabyPips, où les breakouts de support/résistance sont reconnus pour signaler des renversements ou des continuations de tendance en modifiant la dynamique entre acheteurs et vendeurs, cet indicateur a reçu des éloges dans les communautés de trading telles que Reddit (r/Daytrading et r/Forex) et les forums Forex Factory. Les utilisateurs rapportent jusqu'à 75% de précision dans la détection des breakouts valides, une réduction des faux signaux grâce à des déclencheurs basés sur la clôture des bougies et une augmentation des taux de réussite de 15 à 30% lorsqu'ils sont combinés avec des confirmations de base, transformant souvent des sessions volatiles en opportunités rentables. Les principaux avantages incluent la détection précise des points de breakout pour capitaliser sur le momentum, une gestion adaptative de la volatilité via des zones ajustées par ATR pour réduire les faux mouvements, des projections intégrées de stop-loss et take-profit pour des ratios risque-rendement supérieurs (par exemple, 1:2 ou mieux), et des alertes fluides pour permettre une surveillance sans intervention, ce qui en fait un outil incontournable pour les scalpers, day traders et stratégies de swing axées sur le trading de support/résistance sans besoin d'indicateurs supplémentaires.

L'indicateur Support Resistance Breakout Indicator MT4 dessine des rectangles verts pour les zones de support et rouges pour les zones de résistance, dérivés des hauts/bas de ZigZag lorsque les swings consécutifs s'alignent dans un seuil de gap défini par l'utilisateur (par défaut 0.5 multiple ATR), avec des flèches vertes vers le haut (buffer BreakoutUP) indiquant des signaux d'achat lors des breakouts de résistance et des flèches rouges vers le bas (buffer BreakoutDOWN) pour des signaux de vente lors des breakouts de support — tous sans repaint et déclenchés uniquement à la clôture de la bougie pour une fiabilité sans retard. Il utilise l'ATR pour le calibrage des zones et les calculs de risque post-breakout, exposant 8 buffers (ZigZag, ATR, Stoploss, trois TakeProfits) calculés à partir des pivots suivants ou de multiples fixes, idéal pour l'automatisation des EA et le backtesting. Ajustez finement avec les entrées ZigZag (Profondeur 12, Déviation 10, Retour en arrière 3) pour régler la sensibilité, l'esthétique des rectangles (style en pointillés, remplissage activé, couleurs/largeur personnalisables) et des alertes complètes (pop-ups, notifications push, e-mails — activées par défaut) pour une polyvalence multi-timeframe. Les avantages marquants incluent une analyse efficace de l'action des prix pour filtrer le bruit dans les environnements forex volatils, des entrées à faible risque grâce à des signaux confirmés de force de tendance, une compatibilité totale avec les EA pour la construction de stratégies et des étiquettes visuelles SL/TP pour optimiser la gestion des trades — permettant aux traders de capturer les renversements, continuations et breakouts avec confiance dans n'importe quelle classe d'actifs.

Également disponible pour MT5 : Support Resistance Breakout Indicator MT5

Guide d'installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

Zones basées sur ZigZag : Détecte et dessine automatiquement les zones de support (rectangles verts) et de résistance (rectangles rouges) à l'aide des hauts/bas avec des paramètres ajustables de Profondeur (12), Déviation (10) et Retour en arrière (3) pour un mappage précis de l'action des prix.

Signaux de breakout confirmés : Génère des flèches sans repaint à la clôture de la bougie — vertes vers le haut pour acheter (breakout de résistance) et rouges vers le bas pour vendre (breakout de support) — via les buffers BreakoutUP/DOWN, garantissant des alertes fiables de renversement ou de continuation de tendance.

Seuil de gap adaptatif : Utilise un GAP_THRESHOLD ajustable (par défaut 0.5) mis à l'échelle par l'ATR pour valider les zones, filtrant les fluctuations mineures et s'adaptant à la volatilité sur les marchés forex, matières premières ou indices.

Outils de risque intégrés : Calcule et affiche les niveaux de Stoploss et trois niveaux de TakeProfit basés sur les swings ZigZag ou des multiples fixes, avec des buffers pour une intégration fluide avec les EA et des étiquettes visuelles pour des décisions rapides.

Visuels personnalisables : Les paramètres des rectangles incluent les couleurs (vert pour le support, rouge pour la résistance), le style (pointillés par défaut), la largeur (2), le remplissage (activé) et plus pour une clarté de graphique personnalisée sans encombrement.

Système d'alertes multiples : Notifications configurables (pop-ups, push, e-mails — activées par défaut) pour les nouveaux breakouts, permettant une surveillance sans intervention sur tous les symboles et timeframes.

Buffers compatibles avec les EA : 8 buffers ouverts (ZigZag, ATR, Stoploss, TakeProfits) permettent une intégration facile dans les conseillers experts pour des stratégies de breakout automatisées et des tests multi-symboles.

Polyvalent et efficace : Fonctionne sans retard sur n'importe quel actif ou timeframe, se concentrant sur l'action des prix pure pour des entrées à faible risque, sans repaint ni besoin d'indicateurs supplémentaires.

Conception centrée sur l'utilisateur : Configuration simple avec un guide d'entrée général, idéal pour les débutants comme pour les professionnels dans la capture des breakouts de support/résistance pour une meilleure rentabilité.

L'indicateur Support Resistance Breakout Indicator MT4 est indispensable pour les traders exploitant l'action des prix, offrant une détection automatique des zones, des signaux de breakout exploitables et des projections de risque intelligentes pour filtrer le bruit, confirmer la force de la tendance et générer des gains constants dans des marchés dynamiques.

Je serais très reconnaissant pour un avis positif si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si vous ne l'êtes pas.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags indicateur de breakout de support et résistance mt4 zigzag trading de breakout forex action des prix signaux sans repaint zones atr renversement de tendance continuation de tendance alertes compatible avec ea stoploss takeprofit adaptation à la volatilité



