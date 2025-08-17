Support Resistance Breakout Alert MT4

Potenzia il tuo trading di breakout con l'indicatore Support Resistance Breakout Indicator MT4, uno strumento potente basato su ZigZag che identifica dinamicamente le zone di supporto e resistenza, fornendo segnali di breakout confermati per entrate ad alta probabilità nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Basato su principi consolidati di azione del prezzo descritti su siti come Investopedia e BabyPips, dove i breakout di supporto/resistenza sono riconosciuti per segnalare inversioni o continuazioni di tendenza modificando la dinamica tra acquirenti e venditori, questo indicatore ha ricevuto elogi nelle comunità di trading come Reddit (r/Daytrading e r/Forex) e i forum di Forex Factory. Gli utenti riportano fino al 75% di precisione nell'individuazione di breakout validi, una riduzione dei falsi segnali grazie a trigger basati sulla chiusura delle candele e un aumento del 15-30% nei tassi di vincita quando combinati con conferme di base, trasformando spesso sessioni volatili in opportunità redditizie. I principali vantaggi includono il rilevamento preciso dei punti di breakout per capitalizzare il momentum, la gestione adattiva della volatilità tramite zone scalate con ATR per ridurre i falsi movimenti, proiezioni integrate di stop-loss e take-profit per rapporti rischio-rendimento superiori (ad esempio, 1:2 o migliori) e avvisi fluidi per consentire il monitoraggio senza intervento, rendendolo ideale per scalper, day trader e strategie swing focalizzate sul trading di supporto/resistenza senza bisogno di indicatori aggiuntivi.

L'indicatore Support Resistance Breakout Indicator MT4 disegna rettangoli verdi per le zone di supporto e rossi per le zone di resistenza, derivati dai massimi/minimi di ZigZag quando gli swing consecutivi si allineano entro una soglia di gap definita dall'utente (default 0.5 multiplo ATR), con frecce verdi verso l'alto (buffer BreakoutUP) che indicano segnali di acquisto su breakout di resistenza e frecce rosse verso il basso (buffer BreakoutDOWN) per segnali di vendita su breakout di supporto — tutti senza ridisegno e attivati solo alla chiusura della candela per una affidabilità senza ritardi. Utilizza l'ATR per la calibrazione delle zone e i calcoli del rischio post-breakout, esponendo 8 buffer (ZigZag, ATR, Stoploss, tre TakeProfits) calcolati dai pivot successivi o multipli fissi, ideale per l'automazione degli EA e il backtesting. Regola finemente con gli input ZigZag (Profondità 12, Deviazione 10, Passo indietro 3) per aggiustare la sensibilità, l'estetica dei rettangoli (stile tratteggiato, riempimento attivato, colori/larghezza personalizzabili) e avvisi completi (pop-up, notifiche push, e-mail — attivati per default) per una versatilità multi-timeframe. I vantaggi principali includono un'analisi efficiente dell'azione del prezzo per filtrare il rumore in ambienti forex volatili, entrate a basso rischio grazie a segnali confermati di forza del trend, compatibilità totale con gli EA per la costruzione di strategie ed etichette visive SL/TP per ottimizzare la gestione delle operazioni — consentendo ai trader di catturare inversioni, continuazioni e breakout con sicurezza in qualsiasi classe di asset.

Disponibile anche per MT5: Support Resistance Breakout Indicator MT5

Guida all'installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

Zone basate su ZigZag: Rileva e disegna automaticamente zone di supporto (rettangoli verdi) e resistenza (rettangoli rossi) usando massimi/minimi con parametri regolabili di Profondità (12), Deviazione (10) e Passo indietro (3) per una mappatura precisa dell'azione del prezzo.

Segnali di breakout confermati: Genera frecce senza ridisegno alla chiusura della candela — verdi verso l'alto per acquisto (breakout di resistenza) e rosse verso il basso per vendita (breakout di supporto) — tramite buffer BreakoutUP/DOWN, garantendo avvisi affidabili di inversione o continuazione del trend.

Soglia di gap adattativa: Utilizza un GAP_THRESHOLD regolabile (default 0.5) scalato con ATR per validare le zone, filtrando fluttuazioni minori e adattandosi alla volatilità nei mercati forex, materie prime o indici.

Strumenti di rischio integrati: Calcola e visualizza i livelli di Stoploss e tre livelli di TakeProfit basati su swing ZigZag o multipli fissi, con buffer per un'integrazione fluida con gli EA ed etichette visive per decisioni rapide.

Visuali personal



