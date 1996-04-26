Support Resistance Breakout Alert MT4

Support Resistance Breakout Indicator MT4로 브레이크아웃 거래를 향상시키세요. 이 ZigZag 기반의 강력한 도구는 지지와 저항 구역을 동적으로 식별하며, 외환, 주식, 암호화폐, 상품 시장에서 높은 확률의 진입을 위한 확인된 브레이크아웃 신호를 제공합니다. Investopedia와 BabyPips와 같은 사이트에서 설명된 확립된 가격 행동 원칙에 기반을 두며, 지지/저항 브레이크아웃은 구매자와 판매자의 역학 변화를 통해 트렌드 반전 또는 지속을 신호로 간주됩니다. 이 인디케이터는 Reddit의 r/Daytrading 및 r/Forex, 그리고 Forex Factory 포럼과 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받았습니다. 사용자들은 유효한 브레이크아웃을 75%까지 정확하게 탐지하며, 캔들 마감 기반 트리거로 거짓 신호를 줄이고, 기본 확인과 결합 시 승률을 15-30% 향상시켜 변동성이 큰 세션을 수익 기회로 전환한다고 보고했습니다. 주요 이점에는 모멘텀을 활용하기 위한 정확한 브레이크아웃 포인트 탐지, ATR 스케일링 구역을 통한 변동성 적응 처리로 잘못된 움직임 최소화, 우수한 리스크-보상 비율(예: 1:2 이상)을 위한 통합 손절매 및 테이크 프로핏 예측, 그리고 지속적인 모니터링 없이도 관찰을 가능하게 하는 원활한 알림이 포함되어, 추가 인디케이터 없이 지지/저항 거래에 초점을 맞춘 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 전략에 이상적입니다.

Support Resistance Breakout Indicator MT4는 지지 구역에 녹색 직사각형, 저항 구역에 빨간색 직사각형을 그리며, 연속적인 스윙이 사용자 정의 갭 임계값(기본값 0.5 ATR 배수) 내에서 정렬될 때 ZigZag의 고점/저점에서 파생됩니다. 녹색 상향 화살표(BreakoutUP 버퍼)는 저항 브레이크아웃 시 매수 신호를, 빨간색 하향 화살표(BreakoutDOWN 버퍼)는 지지 브레이크아웃 시 매도 신호를 나타내며, 모두 재페인팅 없이 캔들 마감 시에만 트리거되어 지연 없는 신뢰성을 보장합니다. ATR을 활용하여 구역 보정 및 브레이크아웃 후 리스크 계산을 수행하며, 후속 피봇 또는 고정 배수로 계산된 8개의 버퍼(ZigZag, ATR, Stoploss, 세 개의 TakeProfits)를 공개하여 EA 자동화 및 백테스팅에 이상적입니다. ZigZag 입력(깊이 12, 편차 10, 백스텝 3)으로 감도를 미세 조정하고, 직사각형 미학(점선 스타일, 채우기 활성화, 사용자 정의 색상/폭), 종합적인 알림(팝업, 푸시 알림, 이메일—기본값으로 활성화)으로 멀티 타임프레임의 다용성을 실현합니다. 두드러진 장점에는 변동성이 높은 외환 환경에서 노이즈를 필터링하는 효율적인 가격 행동 분석, 트렌드 강도 확인 신호를 통한 저리스크 진입, 전략 구축을 위한 완전한 EA 호환성, 거래 관리를 최적화하는 시각적 SL/TP 라벨이 포함되어, 모든 자산 클래스에서 반전, 지속, 브레이크아웃을 자신 있게 포착할 수 있습니다.

MT5에서도 사용 가능: Support Resistance Breakout Indicator MT5

MQL 제품 설치 가이드 | MT4/MT5에서 구매한 MQL 제품 업데이트

주요 기능

ZigZag 기반 구역: 고점/저점을 사용하여 지지(녹색 직사각형) 및 저항(빨간색 직사각형) 구역을 자동으로 탐지하고 그리며, 조정 가능한 깊이(12), 편차(10), 백스텝(3)으로 정확한 가격 행동 매핑을 수행합니다.

확인된 브레이크아웃 신호: 캔들 마감 시 재페인팅 없는 화살표 생성—상향 녹색은 매수(저항 브레이크아웃), 하향 빨간색은 매도(지지 브레이크아웃)—BreakoutUP/DOWN 버퍼를 통해 신뢰할 수 있는 트렌드 반전 또는 지속 알림을 보장합니다.

적응형 갭 임계값: 조정 가능한 GAP_THRESHOLD(기본값 0.5)를 ATR로 스케일링하여 구역을 검증하고, 사소한 변동을 필터링하며, 외환, 상품 또는 지수 시장의 변동성에 적응합니다.

통합 리스크 도구: ZigZag 스윙 또는 고정 배수를 기반으로 손절매 및 세 개의 테이크 프로핏 레벨을 계산하고 표시하며, EA에 원활히 통합하기 위한 버퍼와 빠른 의사결정을 위한 시각적 라벨을 제공합니다.

사용자 정의 시각 효과: 직사각형 설정에는 색상(지지 녹색, 저항 빨간색), 스타일(기본값 점선), 폭(2), 채우기(활성화) 등이 포함되어, 깔끔한 사용자 정의 차트를 제공합니다.

다중 알림 시스템: 새로운 브레이크아웃을 위한 설정 가능한 알림(팝업, 푸시, 이메일—기본값으로 활성화)으로 모든 심볼 및 타임프레임에서 손쉬운 모니터링을 지원합니다.

EA 친화적 버퍼: 8개의 공개 버퍼(ZigZag, ATR, Stoploss, TakeProfits)는 전문가 어드바이저에 쉽게 통합되어 자동화된 브레이크아웃 전략 및 다중 심볼 테스트를 지원합니다.

다용성 및 효율성: 모든 자산 또는 타임프레임에서 지연 없이 작동하며, 순수 가격 행동에 초점을 맞춰 저리스크 진입을 실현하고, 재페인팅이나 추가 인디케이터가 필요 없습니다.

사용자 중심 디자인: 전체 입력 가이드와 함께 간단한 설정은 초보자부터 전문가까지 지지/저항 브레이크아웃을 포착하여 수익성을 높이는 데 이상적입니다.

Support Resistance Breakout Indicator MT4는 가격 행동을 활용하는 트레이더에게 필수적인 도구로, 자동 구역 탐지, 실행 가능한 브레이크아웃 신호, 노이즈 필터링, 트렌드 강도 확인, 동적 시장에서 일관된 수익을 창출하기 위한 지능형 리스크 예측을 제공합니다.

구매에 만족하셨다면 긍정적인 리뷰를 남겨주시면 매우 감사하겠습니다. 만족하지 않으셨다면 해결책을 찾기 위해 저에게 연락해 주세요.

모든 제품 보기: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원 문의: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags 지지 저항 브레이크아웃 인디케이터 mt4 zigzag 브레이크아웃 거래 외환 가격 행동 재페인팅 없는 신호 atr 구역 트렌드 반전 트렌드 지속 알림 ea 호환 손절매 테이크 프로핏 변동성 적응



