Support Resistance Breakout Alert MT4

通过 Support Resistance Breakout Indicator MT4 提升您的突破交易，这是一款基于 ZigZag 的强大工具，能够动态识别支撑和阻力区域，为外汇、股票、加密货币和商品市场提供高概率的入场信号。借鉴 Investopedia 和 BabyPips 等网站上描述的成熟价格行为原则，支撑/阻力突破被认为是趋势反转或持续的信号，通过改变买家与卖家的动态，该指标在 Reddit 的 r/Daytrading 和 r/Forex 以及 Forex Factory 论坛等交易社区中广受好评。用户报告称，其识别有效突破的准确率高达 75%，通过基于收盘价的触发机制减少了虚假信号，并在结合基本确认时将胜率提升 15-30%，常常将波动较大的交易时段转变为盈利机会。主要优势包括精确检测突破点以抓住动能、通过 ATR 缩放区域适应波动性以减少假突破、集成止损和止盈预测以实现优越的风险回报比（例如 1:2 或更高），以及无缝警报支持免手动监控，使其成为专注于支撑/阻力交易的剥头皮、日内交易和波段策略的首选工具，无需额外指标。

Support Resistance Breakout Indicator MT4 绘制绿色矩形表示支撑区域，红色矩形表示阻力区域，这些区域基于 ZigZag 的高点/低点，当连续波动在用户定义的间隙阈值（默认 0.5 ATR 倍数）内对齐时生成，绿色向上箭头（BreakoutUP 缓冲区）表示阻力突破的买入信号，红色向下箭头（BreakoutDOWN 缓冲区）表示支撑突破的卖出信号——所有信号均无重绘，仅在K线收盘时触发，确保无延迟的可靠性。它利用 ATR 进行区域校准和突破后风险计算，公开 8 个缓冲区（ZigZag、ATR、Stoploss、三个 TakeProfit），通过后续枢轴点或固定倍数计算，非常适合 EA 自动化和回测。通过 ZigZag 参数（深度 12，偏差 10，回溯 3）进行微调以调整灵敏度，矩形美学（虚线风格，启用填充，可自定义颜色/宽度），以及全面的警报（弹出窗口、推送通知、电子邮件——默认启用）以实现多时间框架的通用性。突出优势包括高效的价格行为分析以过滤外汇波动环境中的噪音、通过确认趋势强度信号实现低风险入场、完全兼容 EA 以构建策略，以及可视化 SL/TP 标签以优化交易管理——使交易者能够在任何资产类别中自信捕捉反转、持续和突破。

也适用于 MT5：Support Resistance Breakout Indicator MT5

MQL 产品安装指南 | MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品

主要功能

基于 ZigZag 的区域：自动检测并绘制支撑（绿色矩形）和阻力（红色矩形）区域，使用高点/低点，带有可调整的深度（12）、偏差（10）和回溯（3），以实现精确的价格行为映射。

确认的突破信号：在K线收盘时生成无重绘的箭头——绿色向上表示买入（阻力突破），红色向下表示卖出（支撑突破）——通过 BreakoutUP/DOWN 缓冲区，确保可靠的趋势反转或持续警报。

自适应间隙阈值：采用可调的 GAP_THRESHOLD（默认 0.5），根据 ATR 缩放进行区域验证，过滤微小波动并适应外汇、商品或指数市场的波动性。

集成风险工具：计算并显示基于 ZigZag 波动或固定倍数的止损和三个止盈水平，带有缓冲区以无缝集成 EA，并提供可视化标签以便快速决策。

可自定义视觉效果：矩形设置包括颜色（绿色支撑，红色阻力）、风格（默认虚线）、宽度（2）、填充（启用）等，以实现个性化图表清晰度且无杂乱。

多重警报系统：可配置通知（弹出窗口、推送、电子邮件——默认启用）用于新突破，支持跨所有符号和时间框架的无手动监控。

EA 友好缓冲区：8 个公开缓冲区（ZigZag、ATR、Stoploss、TakeProfits）便于集成到专家顾问中，以实现自动化突破策略和多符号测试。

多功能且高效：在任何资产或时间框架上无延迟运行，专注于纯价格行为以实现低风险入场，无需重绘或额外指标。

用户友好设计：简单的设置与整体输入指南，适合初学者到专业人士，捕捉支撑/阻力突破以提高盈利能力。

Support Resistance Breakout Indicator MT4 是利用价格行为的交易者必备工具，提供自动区域检测、可操作的突破信号和智能风险预测，以过滤噪音、确认趋势强度并在动态市场中推动持续收益。

如果您对购买感到满意，我非常感谢您的正面评价。如果您不满意，请联系我以找到解决方案。

查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags 支撑阻力突破指标 mt4 zigzag 突破交易 外汇 价格行为 无重绘信号 atr 区域 趋势反转 趋势持续 警报 ea 兼容 止损 止盈 波动性适应



