Support Resistance Breakout Alert MT4
- Indicadores
- Biswarup Banerjee
- Versión: 3.0
- Actualizado: 27 agosto 2025
- Activaciones: 20
Eleva tu trading de ruptura con el Support Resistance Breakout Indicator MT4, una poderosa herramienta basada en ZigZag que identifica dinámicamente zonas de soporte y resistencia, proporcionando señales de ruptura confirmadas para entradas de alta probabilidad en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Basado en principios establecidos de acción del precio descritos en sitios como Investopedia y BabyPips, donde las rupturas de soporte/resistencia son reconocidas por señalar reversiones o continuaciones de tendencias al cambiar la dinámica entre compradores y vendedores, este indicador ha ganado elogios en comunidades de trading como Reddit (r/Daytrading y r/Forex) y foros de Forex Factory. Los usuarios reportan hasta un 75% de precisión en la detección de rupturas válidas, reducción de señales falsas gracias a activadores basados en el cierre de velas y un aumento del 15-30% en las tasas de ganancia cuando se combinan con confirmaciones básicas, transformando a menudo sesiones volátiles en oportunidades rentables. Los beneficios clave incluyen la detección precisa de puntos de ruptura para capitalizar el impulso, manejo adaptable de la volatilidad mediante zonas escaladas por ATR para reducir señales falsas, proyecciones integradas de stop-loss y take-profit para ratios de riesgo-recompensa superiores (por ejemplo, 1:2 o mejor) y alertas fluidas para permitir un monitoreo sin intervención, lo que lo convierte en una herramienta esencial para scalpers, traders diarios y estrategias de swing enfocadas en el trading de soporte/resistencia sin necesidad de indicadores adicionales.
El Support Resistance Breakout Indicator MT4 dibuja rectángulos verdes para zonas de soporte y rojos para resistencia, derivados de los máximos/mínimos de ZigZag cuando las oscilaciones consecutivas se alinean dentro de un umbral de brecha definido por el usuario (por defecto 0.5 del múltiplo ATR), con flechas verdes hacia arriba (buffer BreakoutUP) que indican señales de compra en rupturas de resistencia y flechas rojas hacia abajo (buffer BreakoutDOWN) para señales de venta en rupturas de soporte, todas sin repintado y activadas únicamente al cierre de la vela para una fiabilidad sin retrasos. Utiliza ATR para la calibración de zonas y cálculos de riesgo posteriores a la ruptura, exponiendo 8 buffers (ZigZag, ATR, Stoploss, tres TakeProfits) calculados a partir de pivotes posteriores o múltiplos fijos, ideal para la automatización de EA y backtesting. Ajusta con precisión mediante entradas de ZigZag (Profundidad 12, Desviación 10, Retroceso 3) para ajustar la sensibilidad, estética de rectángulos (estilo de línea discontinua, relleno habilitado, colores/ancho personalizables) y alertas completas (ventanas emergentes, notificaciones push, correos electrónicos, habilitadas por defecto) para una versatilidad multi-timeframe. Las ventajas destacadas incluyen un análisis eficiente de la acción del precio para filtrar el ruido en entornos volátiles de forex, entradas de bajo riesgo mediante señales confirmadas de fuerza de tendencia, compatibilidad total con EA para la construcción de estrategias y etiquetas visuales de SL/TP para optimizar la gestión de operaciones, empoderando a los traders para capturar reversiones, continuaciones y rupturas con confianza en cualquier clase de activo.
Características Clave
-
Zonas Basadas en ZigZag: Detecta y dibuja automáticamente zonas de soporte (rectángulos verdes) y resistencia (rectángulos rojos) usando máximos/mínimos con parámetros ajustables de Profundidad (12), Desviación (10) y Retroceso (3) para un mapeo preciso de la acción del precio.
-
Señales de Ruptura Confirmadas: Genera flechas sin repintado al cierre de la vela: verdes hacia arriba para comprar (ruptura de resistencia) y rojas hacia abajo para vender (ruptura de soporte), a través de buffers BreakoutUP/DOWN, asegurando alertas confiables de reversión o continuación de tendencia.
-
Umbral de Brecha Adaptable: Utiliza un GAP_THRESHOLD ajustable (por defecto 0.5) escalado por ATR para validar zonas, filtrando fluctuaciones menores y adaptándose a la volatilidad en mercados de forex, materias primas o índices.
-
Herramientas de Riesgo Integradas: Calcula y muestra niveles de Stoploss y tres niveles de TakeProfit basados en oscilaciones de ZigZag o múltiplos fijos, con buffers para una integración fluida con EA y etiquetas visuales para decisiones rápidas.
-
Visuales Personalizables: Las configuraciones de rectángulos incluyen colores (verde para soporte, rojo para resistencia), estilo (discontinuo por defecto), ancho (2), relleno (habilitado) y más para una claridad de gráfico personalizada sin desorden.
-
Sistema de Alertas Múltiples: Notificaciones configurables (ventanas emergentes, push, correo electrónico, habilitadas por defecto) para nuevas rupturas, soportando monitoreo sin intervención en todos los símbolos y timeframes.
-
Buffers Amigables con EA: 8 buffers abiertos (ZigZag, ATR, Stoploss, TakeProfits) permiten una fácil integración en asesores expertos para estrategias de ruptura automatizadas y pruebas en múltiples símbolos.
-
Versátil y Eficiente: Funciona sin retrasos en cualquier activo o timeframe, enfocándose en la acción del precio pura para entradas de bajo riesgo, sin repintado ni necesidad de indicadores adicionales.
-
Diseño Centrado en el Usuario: Configuración simple con guía de entrada general, ideal para principiantes y profesionales en la captura de rupturas de soporte/resistencia para mejorar la rentabilidad.
El Support Resistance Breakout Indicator MT4 es imprescindible para los traders que utilizan la acción del precio, ofreciendo detección automática de zonas, señales de ruptura accionables y proyecciones de riesgo inteligentes para filtrar el ruido, confirmar la fuerza de la tendencia y generar ganancias consistentes en mercados dinámicos.
