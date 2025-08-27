Support Resistance Breakout Alert MT4

Steigern Sie Ihr Breakout-Trading mit dem Support Resistance Breakout Indicator MT4, einem leistungsstarken, auf ZigZag basierenden Tool, das dynamisch Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennt und bestätigte Breakout-Signale für hochprobable Einstiege in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten liefert. Basierend auf etablierten Prinzipien der Preisaktion, wie sie auf Websites wie Investopedia und BabyPips beschrieben werden, wo Breakouts von Unterstützungs-/Widerstandszonen als Signale für TrendUmkehr oder -Fortsetzung durch die Veränderung der Dynamik zwischen Käufern und Verkäufern gelten, hat dieser Indikator in Handelsgemeinschaften wie Reddit (r/Daytrading und r/Forex) sowie Forex Factory-Foren Anerkennung gefunden. Nutzer berichten von bis zu 75% Genauigkeit bei der Erkennung valider Breakouts, einer Reduzierung falscher Signale durch schließkursbasierte Trigger und einer Steigerung der Gewinnraten um 15-30% bei Kombination mit grundlegenden Bestätigungen, wodurch volatile Sitzungen oft in profitable Gelegenheiten umgewandelt werden. Zu den Hauptvorteilen gehören die präzise Erkennung von Breakout-Punkten, um Momentum zu nutzen, adaptive Volatilitätsbehandlung durch ATR-skalierte Zonen zur Minimierung falscher Bewegungen, integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Prognosen für überlegene Risiko-Rendite-Verhältnisse (z.B. 1:2 oder besser) und nahtlose Alarme für Überwachung ohne ständige Beobachtung, was ihn ideal für Scalper, Daytrader und Swing-Strategien macht, die auf Unterstützungs-/Widerstandstrading ohne zusätzliche Indikatoren fokussiert sind.

Der Support Resistance Breakout Indicator MT4 zeichnet grüne Rechtecke für Unterstützungszonen und rote für Widerstandszonen, abgeleitet von ZigZag-Hochs/Tiefs, wenn aufeinanderfolgende Swings innerhalb eines benutzerdefinierten Lückenschwellenwerts (Standard 0.5 ATR-Multiple) ausgerichtet sind, mit grünen Aufwärtspfeilen (BreakoutUP-Buffer) für Kaufsignale bei Widerstandsbruch und roten Abwärtspfeilen (BreakoutDOWN-Buffer) für Verkaufssignale bei Unterstützungsbruch — alle ohne Neuzeichnen und nur beim Kerzenschluss ausgelöst für verzögerungsfreie Zuverlässigkeit. Er nutzt ATR für die Zonenkalibrierung und Risikoberechnungen nach dem Breakout, stellt 8 Buffer (ZigZag, ATR, Stoploss, drei TakeProfits) bereit, die aus nachfolgenden Pivots oder festen Vielfachen berechnet werden, ideal für EA-Automatisierung und Backtesting. Feinjustierung mit ZigZag-Eingaben (Tiefe 12, Abweichung 10, Rückschritt 3) zur Anpassung der Sensitivität, Rechteckästhetik (gestrichelter Stil, Füllung aktiviert, anpassbare Farben/Breite) und umfassende Alarme (Pop-ups, Push-Benachrichtigungen, E-Mails — standardmäßig aktiviert) für Multi-Timeframe-Vielseitigkeit. Herausragende Vorteile umfassen effiziente Preisaktionsanalyse zur Filterung von Rauschen in volatilen Forex-Umgebungen, risikoarme Einstiege durch bestätigte Trendstärke-Signale, vollständige EA-Kompatibilität für Strategieentwicklung und visuelle SL/TP-Labels zur Optimierung des Handelsmanagements — dies befähigt Trader, Umkehrungen, Fortsetzungen und Breakouts in jeder Anlageklasse selbstbewusst zu erfassen.

Auch verfügbar für MT5: Support Resistance Breakout Indicator MT5

Installationsanleitung für MQL-Produkte | Aktualisierung erworbener MQL-Produkte auf MT4/MT5

Hauptmerkmale

ZigZag-basierte Zonen: Erkennt und zeichnet automatisch Unterstützungs- (grüne Rechtecke) und Widerstandszonen (rote Rechtecke) mit Hochs/Tiefs unter Verwendung anpassbarer Parameter Tiefe (12), Abweichung (10) und Rückschritt (3) für präzises Preisaktions-Mapping.

Bestätigte Breakout-Signale: Erzeugt nicht neuzeichnende Pfeile beim Kerzenschluss — grün nach oben für Kauf (Widerstandsbruch) und rot nach unten für Verkauf (Unterstützungsbruch) — über BreakoutUP/DOWN-Buffer, die zuverlässige TrendUmkehr- oder Fortsetzungsalarme gewährleisten.

Adaptiver Lückenschwellenwert: Nutzt einen einstellbaren GAP_THRESHOLD (Standard 0.5), skaliert durch ATR, zur Zonenvalidierung, filtert kleinere Schwankungen und passt sich der Volatilität in Forex-, Rohstoff- oder Indexmärkten an.

Integrierte Risikotools: Berechnet und zeigt Stoploss und drei TakeProfit-Niveaus basierend auf ZigZag-Swings oder festen Vielfachen an, mit Buffern für nahtlose EA-Integration und visuellen Labels für schnelle Entscheidungen.

Anpassbare Visuals: Rechteckeinstellungen umfassen Farben (grün für Unterstützung, rot für Widerstand), Stil (gestrichelter Standard), Breite (2), Füllung (aktiviert) und mehr für personalisierte Chartklarheit ohne Unordnung.

Multi-Alarmsystem: Konfigurierbare Benachrichtigungen (Pop-ups, Push, E-Mail — standardmäßig aktiviert) für neue Breakouts, unterstützt Überwachung ohne Eingriff bei allen Symbolen und Timeframes.

EA-freundliche Buffer: 8 offene Buffer (ZigZag, ATR, Stoploss, TakeProfits) ermöglichen einfache Integration in Expertenberater für automatisierte Breakout-Strategien und Multi-Symbol-Tests.

Vielseitig und effizient: Funktioniert verzögerungsfrei bei jedem Asset oder Timeframe, konzentriert sich auf reine Preisaktion für risikoarme Einstiege, ohne Neuzeichnen oder zusätzliche Indikatoren.

Benutzerzentriertes Design: Einfache Einrichtung mit allgemeiner Eingabeanleitung, ideal für Anfänger bis Profis, um Unterstützungs-/Widerstands-Breakouts für höhere Profitabilität zu erfassen.

Der Support Resistance Breakout Indicator MT4 ist ein Muss für Trader, die Preisaktion nutzen, und bietet automatische Zonenerkennung, umsetzbare Breakout-Signale und intelligente Risikoprognosen, um Rauschen zu filtern, Trendstärke zu bestätigen und konsistente Gewinne in dynamischen Märkten zu erzielen.

