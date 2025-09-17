Velto Ticarete yeni bir dönem hoş geldiniz. Velto sadece başka bir EA değil — sürekli gelişen piyasalarda size avantaj sağlamak için tasarlanmış sofistike bir çözümdür. Gelişmiş bir çerçeve üzerine inşa edilen bu Uzman Danışman, en son stratejileri yenilikçi risk yönetim sistemleriyle birleştirerek size güvenli ve hassas bir şekilde ticaret yapma imkanı sunar.

Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

"Ticarette başarı, kârları artırırken riski yönetmekle ilgilidir — Velto bunu yapar, güvenliğe ve tutarlılığa odaklanır."

Stratejinin Kalbi

Velto, giriş ve çıkış noktalarını yönlendirmek için fiyat kanallarını kullanır. Belirli bir aralık içindeki fiyat hareketlerini analiz ederek, kanalın alt ucundan alım yapar ve üst ucundan satım yapar veya bunun tersini uygular. Bu yöntem, öngörülebilir bir aralık içindeki tutarlı fiyat dalgalanmalarından yararlanmanızı sağlar. MACD filtreleri ile yanlış kırılmaları ayıklar ve takip durdurma, piyasa sizin lehinize hareket ederken kârlarınızı güvende tutar.

Ayrıca, gelişmiş bir takip durdurma sistemi trend ilerledikçe kârlarınızı dinamik olarak kilitler. Bu takip durdurma, piyasa koşullarına uyum sağlar, minimum kayıplar sağlarken potansiyel getirileri maksimuma çıkarır. Özünde, Velto hem bir trend takipçisi hem de bir risk yöneticisi olarak sizin için her ticareti optimize eder.

Özellik Detaylar Sembol USDCHF Zaman Aralığı M30 Trend-Takip Sistemi Evet, güçlü piyasa trendlerini yakalamak ve trend solduğunda onları takip etmek için tasarlanmıştır. MACD Filtreleri Evet, sadece yüksek olasılıklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için ek güvenlik olarak entegre edilmiştir. Gelişmiş Takip Durdurma Evet, kârları kilitlemek için tasarlanmıştır ve piyasa koşullarına dinamik adaptasyon sağlar. Risk Ayarları Ticaret tarzınıza ve risk iştahınıza uyacak şekilde ayarlanabilir. Blog

Velto, prop firm challenges dahil olmak üzere bir dizi ticaret hesabı ile uyumlu olup, bu testleri güvenle geçmeyi hedefleyen tüccarlar için ideal bir seçimdir.

Uyarı: Velto, ticaret çakışmasını önlemek için yalnızca bir grafikte kullanılmalıdır. Bu, EA'nın en yüksek potansiyelinde çalışmasını sağlar ve birden fazla grafikte ticaretin kopyalanmasını engeller.

Nasıl Başlanır Velto'i USDCHF M30 grafiğinize ekleyin. Risk tercihlerinizi stratejinize göre ayarlayın. Dışarı çıkın ve eğlenin, EA'nın geri kalanını halletmesine izin verin.

İster tutarlılık hedefliyor olun, ister fonlu hesap zorluklarını geçmeye çalışıyor olun, Velto ticaret hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak teknoloji ve stratejiye sahiptir.

