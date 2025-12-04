Metronex Yeni bir ticaret dönemine hoş geldiniz. Metronex sadece başka bir EA değil; sürekli değişen piyasalarda size bir avantaj sağlamak için tasarlanmış sofistike bir çözümdür. gelişmiş bir altyapı üzerine kurulu olan bu Uzman Danışman, en son stratejileri yenilikçi risk yönetim sistemleriyle birleştirerek size güvenle ve hassasiyetle ticaret yapma imkanı sunar.





"Ticarette başarı, kazançları artırırken riski yönetmekle ilgilidir—Metronex bunu tam olarak yapıyor, güvenlik ve tutarlılık üzerine odaklanarak."



Stratejinin Kalbi

Metronex, kilit destek ve direnç seviyeleri etrafında ticaret yapmaya odaklanır. Fiyatın sıçraması veya geçmesi muhtemel olan alanları belirler ve size yüksek olasılıkla giriş sağlar. Bu kritik alanlarda stratejik olarak işlemler yerleştirerek, EA başarı şansınızı maksimuma çıkarır. MACD tabanlı filtreler ve takip durdurma, işlemlerinizi korumak için güçlü bir risk yönetim sistemi sunar.

Aspect Details Sembol XAUUSD Zaman Dilimi M30 Risk Yönetimi Ticaret stilinize ve risk iştahınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

Metronex, prop firm challenges dahil olmak üzere çeşitli ticaret hesaplarıyla uyumludur ve bu denemeleri güvenle geçmek isteyen tüccarlar için ideal bir seçimdir.

Uyarı: Metronex yalnızca bir grafikte kullanılmalıdır, bu da ticaretin örtüşmesini önler. Bu, EA'nın en yüksek potansiyelle çalışmasını sağlar ve birden fazla grafikte işlemleri çoğaltmaz.



Nasıl Başlanır Metronex'yi XAUUSD M30 grafiğinize ekleyin. Stratejinize göre risk tercihlerinizin ayarını yapın. Dışarı çıkın ve eğlenin, geri kalanını EA'ya bırakın.





Sürekli bir performans hedefliyorsanız ya da fonlu hesap zorluklarını geçmeye çalışıyorsanız, Metronex ticaret hedeflerinize ulaşmanız için gerekli teknolojiye ve stratejiye sahip.