Flora Yeni bir ticaret dönemine hoş geldiniz. Flora sadece başka bir EA değil—sürekli gelişen piyasalarda size avantaj sağlamak için tasarlanmış sofistike bir çözümdür. Gelişmiş bir altyapı üzerine inşa edilen bu Uzman Danışman, en son stratejileri yenilikçi risk yönetim sistemleriyle birleştirerek güvenle ve hassasiyetle ticaret yapmanıza olanak tanır.

"Ticaretteki başarı, karları elde tutarken riski yönetmekle ilgilidir—Flora bunu tam olarak yapar, güvenlik ve tutarlılığa odaklanır."

Stratejinin Kalbi

Flora, güçlü, yerleşik piyasa trendlerini takip eden bir trend takip etme sistemine odaklanır. EA bu trendleri tespit eder ve mümkün olduğunca uzun bir süre bu trendleri sürdürerek büyük ve sürekli kazançlar elde etmenizi sağlar. Piyasanın momentumunu takip ederek, Flora, trendin doğru tarafında kalmanızı garanti ederken, MACD tabanlı filtreler ek bir güvenlik katmanı sağlar ve zayıf veya belirsiz piyasa koşullarında girişleri önler.

Ayrıca, gelişmiş bir dinamik takip durdurma sistemi, trend ilerledikçe karlarınızı dinamik olarak güvence altına alır. Bu takip durdurma, piyasa koşullarına uyum sağlar, minimum geri çekilme ile potansiyel getirileri maksimize eder. Özetle, Flora hem bir trend takipçisi hem de bir risk yöneticisi olarak sizin için her ticareti optimize eder.

Aspect Details Sembol USDCHF Zaman Çerçevesi H1 Trend İzleme Sistemi Evet, güçlü piyasa trendlerini yakalamak ve bunların peşinden gitmek için tasarlanmıştır. MACD Filtreleri Evet, yüksek olasılıklı ticaretlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için ek güvenlik için entegre edilmiştir. Gelişmiş Dinamik Takip Durdurma Evet, geri çekilmeyi en aza indirirken karları güvence altına almak için tasarlanmıştır ve piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlar. Risk Ayarları Ticaret tarzınıza ve risk iştahınıza uyacak şekilde ayarlanabilir. Canlı Sinyal









Flora, prop firma zorlukları dahil olmak üzere çeşitli ticaret hesaplarıyla uyumludur, bu nedenle bu denemeleri güvenle geçmek isteyen ticaretçiler için ideal bir seçimdir.

Uyarı: Flora yalnızca bir grafikte kullanılmalıdır, aksi takdirde ticaret çakışmalarını önlemek için her grafikte ticaretin tekrarlanmamasını sağlar. Bu, EA'nın en yüksek potansiyelinde performans göstermesini garanti eder.

Nasıl Başlanır Flora'i USDCHF H1 grafiğinize ekleyin. Stratejinize göre risk tercihlerinizi yapılandırın. Çıkın ve eğlenin, gerisini EA'ya bırakın.

İster tutarlılık hedefliyor olun, ister fonlanan hesap zorluklarını geçmeye çalışıyor olun, Flora, ticaret hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak teknoloji ve stratejiye sahiptir.



