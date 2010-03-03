Velto
For live signal results, please contact me directly.
Benvenuto in una nuova era di trading. Velto non è solo un altro EA, ma una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Costruito su un framework avanzato, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, consentendoti di fare trading con fiducia e precisione.
Early access pricing: 95. Just 3 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 126.
"Il successo nel trading consiste nel gestire il rischio mentre si lascia correre i profitti—Velto fa proprio questo, con un focus su sicurezza e coerenza."
Il Cuore della Strategia
Velto utilizza canali di prezzo per guidare i suoi punti di ingresso e uscita. Analizza i movimenti dei prezzi all'interno di un intervallo definito, comprando alla estremità inferiore del canale e vendendo all'estremità superiore, o viceversa. Questo metodo ti consente di capitalizzare su oscillazioni di prezzo coerenti all'interno di un intervallo prevedibile. Con i filtri MACD attivi, filtra i falsi breakout, e lo stop loss mobile assicura che i tuoi profitti siano al sicuro mentre il mercato si muove a tuo favore.
Inoltre, un avanzato sistema di stop loss mobile blocca dinamicamente i tuoi profitti man mano che la tendenza progredisce. Questo stop loss mobile si adatta alle condizioni di mercato, garantendo minimi drawdown massimizzando i potenziali ritorni. In sostanza, Velto agisce sia come inseguitore di tendenze che come gestore del rischio, ottimizzando ogni operazione per te.
|Aspetto
|Dettagli
|Simbolo
|USDCHF
|Timeframe
|M30
|Sistema di Seguito della Tendenza
|Sì, progettato per catturare forti tendenze di mercato e seguirle fino a quando la tendenza svanisce.
|Filtri MACD
|Sì, integrati per ulteriore sicurezza per garantire l'esecuzione solo di operazioni ad alta probabilità.
|Stop Loss Mobile Avanzato
|Sì, progettato per bloccare i profitti minimizzando i drawdown, con adattamento dinamico alle condizioni di mercato.
|Impostazioni di Rischio
|Regolabili per adattarsi al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio.
Velto è compatibile con una serie di conti di trading, inclusi i challenge delle società prop, rendendolo una scelta ideale per i trader che cercano di superare questi test con fiducia.
Attenzione: Velto dovrebbe essere utilizzato solo su un grafico per prevenire sovrapposizioni di operazioni. Questo assicura che l'EA funzioni al suo massimo potenziale e non duplichi le operazioni su più grafici.
Come Iniziare
- Collega Velto al tuo grafico USDCHF M30.
- Configura le tue preferenze di rischio secondo la tua strategia.
- Esci e divertiti e lascia che l'EA si occupi del resto.
Che tu stia puntando alla coerenza o cercando di superare le sfide degli account finanziati, Velto ha la tecnologia e la strategia per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading.
Nota: Assicurati di contattarci dopo l'acquisto per ricevere il tuo accesso gratuito al nostro canale Telegram, dove riceverai consigli di trading esclusivi, regali e aggiornamenti.