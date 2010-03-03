Velto

For live signal results, please contact me directly.

Velto

Benvenuto in una nuova era di trading. Velto non è solo un altro EA, ma una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Costruito su un framework avanzato, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, consentendoti di fare trading con fiducia e precisione.

Early access pricing: 95. Just 3 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 126.


Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

"Il successo nel trading consiste nel gestire il rischio mentre si lascia correre i profitti—Velto fa proprio questo, con un focus su sicurezza e coerenza."

Il Cuore della Strategia

Velto utilizza canali di prezzo per guidare i suoi punti di ingresso e uscita. Analizza i movimenti dei prezzi all'interno di un intervallo definito, comprando alla estremità inferiore del canale e vendendo all'estremità superiore, o viceversa. Questo metodo ti consente di capitalizzare su oscillazioni di prezzo coerenti all'interno di un intervallo prevedibile. Con i filtri MACD attivi, filtra i falsi breakout, e lo stop loss mobile assicura che i tuoi profitti siano al sicuro mentre il mercato si muove a tuo favore.

Inoltre, un avanzato sistema di stop loss mobile blocca dinamicamente i tuoi profitti man mano che la tendenza progredisce. Questo stop loss mobile si adatta alle condizioni di mercato, garantendo minimi drawdown massimizzando i potenziali ritorni. In sostanza, Velto agisce sia come inseguitore di tendenze che come gestore del rischio, ottimizzando ogni operazione per te.

Aspetto Dettagli
Simbolo USDCHF
Timeframe M30
Sistema di Seguito della Tendenza Sì, progettato per catturare forti tendenze di mercato e seguirle fino a quando la tendenza svanisce.
Filtri MACD Sì, integrati per ulteriore sicurezza per garantire l'esecuzione solo di operazioni ad alta probabilità.
Stop Loss Mobile Avanzato Sì, progettato per bloccare i profitti minimizzando i drawdown, con adattamento dinamico alle condizioni di mercato.
Impostazioni di Rischio Regolabili per adattarsi al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio.
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Velto è compatibile con una serie di conti di trading, inclusi i challenge delle società prop, rendendolo una scelta ideale per i trader che cercano di superare questi test con fiducia.

Attenzione: Velto dovrebbe essere utilizzato solo su un grafico per prevenire sovrapposizioni di operazioni. Questo assicura che l'EA funzioni al suo massimo potenziale e non duplichi le operazioni su più grafici.

Come Iniziare

  1. Collega Velto al tuo grafico USDCHF M30.
  2. Configura le tue preferenze di rischio secondo la tua strategia.
  3. Esci e divertiti e lascia che l'EA si occupi del resto.

Che tu stia puntando alla coerenza o cercando di superare le sfide degli account finanziati, Velto ha la tecnologia e la strategia per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading.

Nota: Assicurati di contattarci dopo l'acquisto per ricevere il tuo accesso gratuito al nostro canale Telegram, dove riceverai consigli di trading esclusivi, regali e aggiornamenti.


Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
