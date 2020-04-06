Velto

Bem-vindo a uma nova era de negociação. Velto não é apenas outro EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído em uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gerenciamento de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 120.


Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"O sucesso na negociação é sobre gerenciar riscos enquanto deixa os lucros correrem—Velto faz exatamente isso, com foco em segurança e consistência."

O Coração da Estratégia

Velto utiliza canais de preço para orientar seus pontos de entrada e saída. Ele analisa os movimentos de preços dentro de uma faixa definida, comprando na extremidade inferior do canal e vendendo na extremidade superior, ou vice-versa. Este método permite que você capitalize sobre oscilações de preços consistentes dentro de uma faixa previsível. Com filtros MACD em vigor, ele filtram falsos rompimentos, e o stop móvel garante que seus lucros estejam seguros à medida que o mercado se move a seu favor.

Adicionalmente, um sistema avançado de stop móvel trava seus lucros dinamicamente à medida que a tendência avança. Este stop móvel se adapta às condições do mercado, garantindo mínimas perdas enquanto maximiza os retornos potenciais. Em essência, Velto atua tanto como seguidor de tendência quanto como gerente de risco, otimizando cada negociação para você.

Aspecto Detalhes
Símbolo USDCHF
Intervalo de Tempo M30
Sistema Seguidor de Tendência Sim, projetado para capturar tendências de mercado fortes e segui-las até que a tendência se desvaneça.
Filtros MACD Sim, integrados para segurança adicional para garantir que apenas negociações de alta probabilidade sejam executadas.
Stop Móvel Avançado Sim, projetado para travar lucros enquanto minimiza perdas, com adaptação dinâmica às condições do mercado.
Configurações de Risco Ajustáveis para corresponder ao seu estilo de negociação e apetite ao risco.
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Velto é compatível com uma variedade de contas de negociação, incluindo desafios de empresas prop, tornando-se uma escolha ideal para traders que buscam passar essas provas com confiança.

Aviso: Velto deve ser usado apenas em um gráfico para evitar sobreposições de negociação. Isso garante que o EA opere em seu potencial máximo e não duplique negociações em vários gráficos.

Como Começar

  1. Anexe Velto ao seu gráfico USDCHF M30.
  2. Configure suas preferências de risco de acordo com sua estratégia.
  3. Saia e divirta-se e deixe o EA cuidar do resto.

Seja você está buscando consistência ou tentando passar desafios de contas financiadas, Velto tem a tecnologia e a estratégia para ajudar você a atingir seus objetivos de negociação.

Nota: Certifique-se de entrar em contato após a compra para receber seu acesso gratuito ao nosso canal do Telegram, onde você receberá dicas exclusivas de negociação, presentes e atualizações.


PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Experts
Flora Bem-vindo a uma nova era de negociação. Flora não é apenas outro EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído sobre uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gestão de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 cop
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Esse robô é uma ferramenta automatizada de negociação que utiliza esses dois indicadores populares para identificar oportunidades de negociação no mercado Forex. O indicador RSI (Relative Strength Index) é um indicador técnico que mede a força relativa de um ativo em relação a outros ativos do mercado. O Bollinger Bands é um indicador que mede a volatilidade do mercado e ajuda a determinar os limites de preços para um determinado ativo. O robô de negociações com o indicador RSI e Bollinger Band
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Experts
Product Description O Trend Sentry Pro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado e sofisticado, projetado para aproveitar as tendências de alta utilizando um indicador avançado de linha de tendência. O EA abre posições de compra quando o preço fecha acima da linha de tendência, sinalizando uma tendência de alta confirmada, e fecha as negociações quando o preço fecha abaixo da linha de tendência, indicando uma possível reversão. Essa abordagem permite que o Trend Sentry Pro capture totalme
Gold LVN Trading Strategy
Marek Pawel Szczesny
Experts
It is an automated trading system based on LVN (Low Volume Node)  simulations. It search for price zones where trading volume is unusually low - these are areas where price can move quickly due         to less resistance.   The strategy simulate CVD (Cumulative Volume Delta) analysis, which tracks the difference between buying and selling pressure at different price levels. When it detects strong aggressive buying or selling at   low-volume zones, it enters a trade.   How does it work?   1
