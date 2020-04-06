Velto Bem-vindo a uma nova era de negociação. Velto não é apenas outro EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído em uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gerenciamento de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

O Coração da Estratégia

Velto utiliza canais de preço para orientar seus pontos de entrada e saída. Ele analisa os movimentos de preços dentro de uma faixa definida, comprando na extremidade inferior do canal e vendendo na extremidade superior, ou vice-versa. Este método permite que você capitalize sobre oscilações de preços consistentes dentro de uma faixa previsível. Com filtros MACD em vigor, ele filtram falsos rompimentos, e o stop móvel garante que seus lucros estejam seguros à medida que o mercado se move a seu favor.

Adicionalmente, um sistema avançado de stop móvel trava seus lucros dinamicamente à medida que a tendência avança. Este stop móvel se adapta às condições do mercado, garantindo mínimas perdas enquanto maximiza os retornos potenciais. Em essência, Velto atua tanto como seguidor de tendência quanto como gerente de risco, otimizando cada negociação para você.

Aspecto Detalhes Símbolo USDCHF Intervalo de Tempo M30 Sistema Seguidor de Tendência Sim, projetado para capturar tendências de mercado fortes e segui-las até que a tendência se desvaneça. Filtros MACD Sim, integrados para segurança adicional para garantir que apenas negociações de alta probabilidade sejam executadas. Stop Móvel Avançado Sim, projetado para travar lucros enquanto minimiza perdas, com adaptação dinâmica às condições do mercado. Configurações de Risco Ajustáveis para corresponder ao seu estilo de negociação e apetite ao risco. Blog

Velto é compatível com uma variedade de contas de negociação, incluindo desafios de empresas prop, tornando-se uma escolha ideal para traders que buscam passar essas provas com confiança.

Aviso: Velto deve ser usado apenas em um gráfico para evitar sobreposições de negociação. Isso garante que o EA opere em seu potencial máximo e não duplique negociações em vários gráficos.

Como Começar Anexe Velto ao seu gráfico USDCHF M30. Configure suas preferências de risco de acordo com sua estratégia. Saia e divirta-se e deixe o EA cuidar do resto.

Seja você está buscando consistência ou tentando passar desafios de contas financiadas, Velto tem a tecnologia e a estratégia para ajudar você a atingir seus objetivos de negociação.

