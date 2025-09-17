Velto Bienvenue dans une nouvelle ère de trading. Velto n'est pas juste un autre EA—c'est une solution sophistiquée conçue pour vous donner un avantage dans les marchés en constante évolution. Basé sur un cadre avancé, cet Expert Advisor combine des stratégies de pointe avec des systèmes de gestion des risques innovants, vous permettant de trader avec confiance et précision.

Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

"Le succès dans le trading consiste à gérer le risque tout en laissant les profits courir—Velto fait exactement cela, avec un accent sur la sécurité et la constance."

Le Coeur de la Stratégie

Velto utilise des canaux de prix pour guider ses points d'entrée et de sortie. Il analyse les mouvements de prix dans une plage définie, achetant à l'extrémité inférieure du canal et vendant à l'extrémité supérieure, ou vice versa. Cette méthode vous permet de tirer parti des mouvements de prix constants dans une plage prédictible. Avec des filtres MACD en place, il filtre les fausses percées, et le trailing stop garantit que vos profits sont sécurisés alors que le marché évolue en votre faveur.

De plus, un système avancé de trailing stop verrouille vos profits de manière dynamique à mesure que la tendance progresse. Ce trailing stop s'adapte aux conditions du marché, garantissant des retraits minimaux tout en maximisant les rendements potentiels. En essence, Velto agit à la fois comme un suiveur de tendance et un gestionnaire de risque, optimisant chaque trade pour vous.

Aspect Détails Symbole USDCHF Intervalle de Temps M30 Système de Suivi de Tendance Oui, conçu pour capturer les tendances de marché fortes et les suivre jusqu'à ce que la tendance s'estompe. Filtres MACD Oui, intégrés pour une sécurité supplémentaire afin d'assurer que seules les opérations à forte probabilité soient exécutées. Trailing Stop Avancé Oui, conçu pour verrouiller les profits tout en minimisant les retraits, avec une adaptation dynamique aux conditions du marché. Paramètres de Risque Ajustables pour correspondre à votre style de trading et votre appétit pour le risque. Blog

Velto est compatible avec une gamme de comptes de trading, y compris défis des entreprises de prop trading, ce qui en fait un choix idéal pour les traders cherchant à réussir ces épreuves avec confiance.

Avertissement : Velto ne doit être utilisé que sur un seul graphique pour éviter le chevauchement des trades. Cela garantit que l'EA fonctionne à son potentiel maximal et ne duplique pas les trades sur plusieurs graphiques.

Comment Commencer Attachez Velto à votre graphique USDCHF M30. Configurez vos préférences de risque selon votre stratégie. Allez vous amuser et laissez l'EA gérer le reste.

Que vous visiez la constance ou que vous essayiez de réussir des défis de compte financé, Velto dispose de la technologie et de la stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading.

Note : Assurez-vous de nous contacter après votre achat pour recevoir votre accès gratuit à notre chaîne Telegram, où vous recevrez des conseils de trading exclusifs, des cadeaux et des mises à jour.



