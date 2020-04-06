Velto Bienvenido a una nueva era de trading. Velto no es solo otro EA, es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 120.





Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "El éxito en el trading se trata de gestionar el riesgo mientras permites que las ganancias sigan creciendo—Velto hace exactamente eso, con un enfoque en la seguridad y la consistencia."

El Corazón de la Estrategia

Velto utiliza canales de precio para guiar sus puntos de entrada y salida. Analiza los movimientos de precio dentro de un rango definido, comprando en el extremo inferior del canal y vendiendo en el extremo superior, o viceversa. Este método te permite capitalizar sobre oscilaciones de precio consistentes dentro de un rango predecible. Con filtros MACD en su lugar, filtra rupturas falsas, y el stop dinámico asegura que tus ganancias estén protegidas a medida que el mercado se mueve a tu favor.

Además, un sistema avanzado de stop dinámico bloquea tus ganancias de forma dinámica a medida que avanza la tendencia. Este stop dinámico se adapta a las condiciones del mercado, asegurando mínimos retrocesos mientras maximiza los retornos potenciales. En esencia, Velto actúa como un seguidor de tendencias y un gestor de riesgos, optimizando cada operación para ti.

Aspecto Detalles Símbolo USDCHF Marco de Tiempo M30 Sistema de Seguimiento de Tendencias Sí, diseñado para capturar fuertes tendencias del mercado y seguirlas hasta que la tendencia se apague. Filtros MACD Sí, integrados para mayor seguridad, asegurando que solo se ejecuten operaciones de alta probabilidad. Stop Dinámico Avanzado Sí, diseñado para bloquear ganancias mientras minimiza retrocesos, con adaptación dinámica a las condiciones del mercado. Configuraciones de Riesgo Ajustables para coincidir con tu estilo de trading y apetito de riesgo.

Velto es compatible con una gama de cuentas de trading, incluyendo desafíos de empresas prop, lo que lo convierte en una opción ideal para los traders que buscan superar estas pruebas con confianza.

Advertencia: Velto solo debe utilizarse en un gráfico para prevenir la superposición de operaciones. Esto asegura que el EA funcione a su máximo potencial y no duplique operaciones en múltiples gráficos.

Cómo Comenzar Adjunta Velto a tu gráfico de USDCHF M30. Configura tus preferencias de riesgo de acuerdo a tu estrategia. Sal y diviértete, y deja que el EA maneje el resto.

Ya sea que busques consistencia o intentar pasar desafíos de cuentas financiadas, Velto tiene la tecnología y la estrategia para ayudarte a alcanzar tus metas de trading.

Nota: Asegúrate de ponerte en contacto después de la compra para recibir tu acceso gratuito a nuestro canal de Telegram, donde obtendrás consejos exclusivos de trading, regalos y actualizaciones.




