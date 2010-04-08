Velto 거래의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다. Velto는 단순한 EA가 아니라, 끊임없이 변화하는 시장에서 우위를 점할 수 있도록 설계된 정교한 솔루션입니다. 이 전문가 어드바이저는 첨단 전략과 혁신적인 위험 관리 시스템을 결합하여, 자신감 있게 정확하게 거래할 수 있도록 도와줍니다.

Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 120.





Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "거래에서의 성공은 위험을 관리하면서 이익을 극대화하는 것입니다—Velto는 안전성과 일관성에 중점을 두어 그것을 실현합니다."

전략의 핵심

Velto는 가격 채널을 사용하여 진입 및 청산 지점을 안내합니다. 정의된 범위 내에서 가격 변동을 분석하여, 채널의 하단에서 매수하고 상단에서 매도하거나 그 반대로 진행합니다. 이 방법은 예측 가능한 범위 내에서 일관된 가격 변동을 활용할 수 있게 해줍니다. MACD 필터가 적용되어 잘못된 돌파를 걸러내며, 트레일링 스탑은 시장이 당신에게 유리하게 이동함에 따라 당신의 이익을 안전하게 보장합니다.

추가적으로, 고급 트레일링 스탑 시스템은 트렌드가 진행됨에 따라 이익을 동적으로 잠급니다. 이 트레일링 스탑은 시장 조건에 따라 적응하여 최소한의 손실로 최대의 잠재적 수익을 극대화합니다. 본질적으로 Velto는 트렌드 추적자이자 위험 관리자 역할을 병행하여, 각 거래를 당신을 위해 최적화합니다.

측면 세부 사항 심볼 USDCHF 타임프레임 M30 트렌드 추적 시스템 예, 강력한 시장 트렌드를 포착하고 트렌드가 약화될 때까지 따르도록 설계되었습니다. MACD 필터 예, 고확률 거래만 실행되도록 추가 안전성을 위해 통합되었습니다. 고급 트레일링 스탑 예, 손실을 최소화하면서 이익을 잠그기 위해 설계되었으며, 시장 조건에 따라 동적으로 적응합니다. 위험 설정 당신의 거래 스타일과 위험 성향에 맞게 조정 가능합니다.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots





Velto는 프로펀드 챌린지를 포함한 다양한 거래 계좌와 호환되므로, 이러한 시험을 자신 있게 통과하려는 거래자에게 이상적인 선택입니다.

경고: Velto는 거래 중복을 방지하기 위해 하나의 차트에서만 사용해야 합니다. 이는 EA가 최대 잠재력으로 수행되고 여러 차트에서 거래가 중복되지 않도록 보장합니다.

시작하는 방법 Velto를 귀하의 USDCHF M30 차트에 부착하십시오. 전략에 따라 위험 선호도를 구성하십시오. 외출하여 즐기고 EA가 나머지를 처리하도록 하십시오.

일관성을 추구하든 자금 관리 계좌 도전에 통과하려 하든, Velto는 당신의 거래 목표를 달성하는 데 필요한 기술과 전략을 제공합니다.

