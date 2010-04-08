Velto
- 버전: 3.43
- 업데이트됨: 3 1월 2026
- 활성화: 15
거래의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다. Velto는 단순한 EA가 아니라, 끊임없이 변화하는 시장에서 우위를 점할 수 있도록 설계된 정교한 솔루션입니다. 이 전문가 어드바이저는 첨단 전략과 혁신적인 위험 관리 시스템을 결합하여, 자신감 있게 정확하게 거래할 수 있도록 도와줍니다.
Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.
Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results"거래에서의 성공은 위험을 관리하면서 이익을 극대화하는 것입니다—Velto는 안전성과 일관성에 중점을 두어 그것을 실현합니다."
전략의 핵심
Velto는 가격 채널을 사용하여 진입 및 청산 지점을 안내합니다. 정의된 범위 내에서 가격 변동을 분석하여, 채널의 하단에서 매수하고 상단에서 매도하거나 그 반대로 진행합니다. 이 방법은 예측 가능한 범위 내에서 일관된 가격 변동을 활용할 수 있게 해줍니다. MACD 필터가 적용되어 잘못된 돌파를 걸러내며, 트레일링 스탑은 시장이 당신에게 유리하게 이동함에 따라 당신의 이익을 안전하게 보장합니다.
추가적으로, 고급 트레일링 스탑 시스템은 트렌드가 진행됨에 따라 이익을 동적으로 잠급니다. 이 트레일링 스탑은 시장 조건에 따라 적응하여 최소한의 손실로 최대의 잠재적 수익을 극대화합니다. 본질적으로 Velto는 트렌드 추적자이자 위험 관리자 역할을 병행하여, 각 거래를 당신을 위해 최적화합니다.
|측면
|세부 사항
|심볼
|USDCHF
|타임프레임
|M30
|트렌드 추적 시스템
|예, 강력한 시장 트렌드를 포착하고 트렌드가 약화될 때까지 따르도록 설계되었습니다.
|MACD 필터
|예, 고확률 거래만 실행되도록 추가 안전성을 위해 통합되었습니다.
|고급 트레일링 스탑
|예, 손실을 최소화하면서 이익을 잠그기 위해 설계되었으며, 시장 조건에 따라 동적으로 적응합니다.
|위험 설정
|당신의 거래 스타일과 위험 성향에 맞게 조정 가능합니다.
| Blog
|https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
|Channel
|https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots
Velto는 프로펀드 챌린지를 포함한 다양한 거래 계좌와 호환되므로, 이러한 시험을 자신 있게 통과하려는 거래자에게 이상적인 선택입니다.
경고: Velto는 거래 중복을 방지하기 위해 하나의 차트에서만 사용해야 합니다. 이는 EA가 최대 잠재력으로 수행되고 여러 차트에서 거래가 중복되지 않도록 보장합니다.
시작하는 방법
- Velto를 귀하의 USDCHF M30 차트에 부착하십시오.
- 전략에 따라 위험 선호도를 구성하십시오.
- 외출하여 즐기고 EA가 나머지를 처리하도록 하십시오.
일관성을 추구하든 자금 관리 계좌 도전에 통과하려 하든, Velto는 당신의 거래 목표를 달성하는 데 필요한 기술과 전략을 제공합니다.
노트: 구매 후 반드시 연락하여 텔레그램 채널의 무료 접근권을 받으십시오. 여기에서 독점 거래 팁, 선물 및 업데이트를 받을 수 있습니다.