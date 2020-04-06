Velto 欢迎来到交易的新纪元。Velto不仅仅是另一个EA——它是一种复杂的解决方案，旨在帮助您在不断发展的市场中获得优势。建立在先进的框架上，这个专家顾问结合了前沿策略和创新的风险管理系统，使您能够自信而精确地进行交易。

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 120.





Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "交易的成功在于管理风险，同时让利润滚存——Velto正是如此，专注于安全性和一致性。"

策略核心

Velto使用价格通道来指导其进出点。它分析在定义范围内的价格运动，在通道的下端买入，并在上端卖出，反之亦然。这种方法使您能够利用可预测范围内一致的价格波动。通过MACD过滤器，它可以过滤掉虚假突破，而跟踪止损确保您的利润在市场朝您有利的方向移动时是安全的。

此外，先进的跟踪止损系统在趋势发展时动态锁定您的利润。这个跟踪止损适应市场条件，确保最小的回撤，同时最大化潜在回报。总的来说，Velto既充当趋势跟随者，也充当风险管理者，为您优化每一笔交易。

方面 详情 符号 USDCHF 时间框架 M30 趋势跟随系统 是的，设计用于捕捉强劲的市场趋势，并在趋势衰减之前跟随它们。 MACD过滤器 是的，集成以提供额外的安全性，以确保只执行高概率交易。 高级跟踪止损 是的，旨在锁定利润，同时最小化回撤，动态适应市场条件。 风险设置 可调节以匹配您的交易风格和风险承受能力。 Blog

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots





Velto与多种交易账户兼容，包括prop firm challenges，使其成为寻求自信通过这些考验的交易者的理想选择。

警告： Velto仅应在一个图表上使用，以防止交易重叠。这确保EA在其最高潜力下运行，并且不会在多个图表之间重复交易。

如何开始 将Velto附加到您的USDCHF M30图表上。 根据您的策略配置您的风险偏好。 出去享受乐趣，让EA处理其余的事情。

无论您是追求一致性还是希望通过资助账户挑战，Velto都有技术和策略来帮助您实现交易目标。

注意： 购买后务必联系以获取您免费的访问我们Telegram频道的权限，在那里您将获得独家交易提示、礼物和更新。



