Velto 新しい取引の時代へようこそ。Veltoは単なるEAではなく、常に進化する市場であなたに優位性を与えるために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略を革新的なリスク管理システムと組み合わせており、自信と精度を持って取引することができます。

Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

"取引における成功は、利益を伸ばしながらリスクを管理することにあります。Veltoはそのために、安全性と一貫性に重点を置いています。"

戦略の核心

Veltoは、エントリーとエグジットポイントを導くために価格チャネルを使用します。定義された範囲内での価格の動きを分析し、チャネルの下限で買い、上限で売る、またはその逆を行います。この方法により、予測可能な範囲内での一貫した価格振動を活用できます。MACDフィルターが適用されているため、偽のブレイクアウトを除外し、トレーリングストップは市場が有利に動くにつれてあなたの利益を確保します。

さらに、高度なトレーリングストップシステムが、トレンドが進行するにつれて利益を動的にロックインします。このトレーリングストップは市場の状況に適応し、最小限のドローダウンを実現しながら潜在的なリターンを最大化します。要するに、Veltoはトレンドフォロワーとリスクマネージャーの両方の役割を果たし、各取引を最適化します。

側面 詳細 シンボル USDCHF 時間枠 M30 トレンドフォローシステム はい、強い市場のトレンドを捉え、それに従ってトレンドが衰えるまで続ける設計です。 MACDフィルター はい、高確率の取引のみが実行されるように追加の安全性のために統合されています。 高度なトレーリングストップ はい、利益をロックインしながらドローダウンを最小限に抑え、市場の状況に動的に適応するように設計されています。 リスク設定 あなたのトレーディングスタイルやリスク許容度に合わせて調整可能です。 Blog

Veltoは、プロップファームチャレンジを含むさまざまな取引口座に対応しており、これらの試練を自信を持って通過したいトレーダーに最適な選択肢です。

警告： Veltoは、取引の重複を防ぐために1つのチャートでのみ使用してください。これにより、EAは最高のパフォーマンスを発揮し、複数のチャートで取引が重複することを防ぎます。

始め方 VeltoをあなたのUSDCHF M30チャートに添付します。 戦略に応じてリスクアプローチを設定します。 出かけて楽しんで、残りはEAに任せます。

一貫性を目指している場合でも、資金提供された口座のチャレンジを通過しようとしている場合でも、Veltoにはあなたの取引目標を達成するための技術と戦略があります。

