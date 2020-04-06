Daily High Low Prop Gold

Daily High-Low Prop Gold EA：精准突破交易黄金的利器

介绍 Daily High-Low Prop Gold EA，一款尖端的 Expert Advisor (EA)，专为在 XAUUSD 市场通过精准突破日高和日低点来主导市场而设计。基于强大的 breakout strategy，结合 rejection confirmation、liquidity sweep detection 和激进的 trailing stops，此 EA 为 prop firm 交易者、零售投资者和算法交易爱好者提供机构级性能。经回测证明。

关键参数、组件和功能

输入参数：

  • 交易设置： Magic number、lot size、risk percentage、maximum spread、daily loss limit。
  • 日级别： 显示日高/日低线的选项，可自定义颜色、样式和宽度。
  • 时间过滤： 限制交易在特定时间（例如 NY session）和日期进行。
  • 交易面板： 显示用于手动交易和账户统计的图形面板。警报：启用/禁用通过弹出窗口、推送通知或电子邮件的警报。图形界面包括：
    • 账户信息（余额、净值、可用保证金）。
    • 日、周、月盈亏统计。
    • 手动 buy、sell 和 close-all 按钮。
    • 面板每 5 秒更新以反映实时账户数据。
  • Breakout Logic： EA 从前一日 D1 K 线确定日高/日低水平。监控 15 分钟（M15）K 线进行突破：
    • 看涨突破：当 M15 收盘价高于 dailyHigh + BreakoutBufferPips 且 K 线大小超过 MinCandleSizePips。
    • 看跌突破：当 M15 收盘价低于 dailyLow - BreakoutBufferPips。
    • 为日高/日低添加缓冲（默认：1 pip）。
  • 交易： 根据输入参数计算止损和止盈水平开仓。启用/禁用 breakout trading、buffer pips、最小 K 线大小。
  • 风险管理：
    • Lot Sizing： 支持固定 lot size 或基于 risk percentage 和止损距离的自动调整。
    • Trailing Stop： 当仓位达到 TrailingStartPips 利润时激活，止损按 TrailingStepPips 移动。
    • Breakeven： 当利润达到 BreakevenTrigger Pips 时，将止损移至入场价 + BreakevenAddPips。
    • Daily Loss Limit： 若损失超过 DailyLossLimitPercent，关闭所有仓位并停止交易。
    • Spread Filter： 若点差超过 MaxSpreadPips，禁止交易。
  • 时间和日期过滤： 限制交易在特定时间（例如 NY session 从 StartHour 到 EndHour）。允许/禁止在特定日期（周一至周五）交易。
  • 利润跟踪： 跟踪日、周、月利润/损失，更新高/低利润值以显示在交易面板上。
  • 可视化指标： 在图表上绘制日高/日低水平线，可自定义颜色和样式。
  • ShowTradingPanel： 显示实时账户统计、日/周/月高/低利润和 Buy/Sell 按钮（默认：true）。
  • LotSize： 固定 lot size（默认：0.01）或基于 RiskPercent（默认：2%）自动调整。
  • TrailingStartPips/TrailingStepPips： 在 20 pips 利润时激活 trailing，每 5 pips 移动。
  • MaxPositions： 限制开仓交易（默认：1）。
  • DailyLossLimitPercent： 限制日损失（默认：5%）。
  • Trade Monday–Trade Friday： 启用/禁用交易日（默认：全部启用）。

为什么选择 Daily High-Low Prop Gold EA？

与依赖高风险策略（如 martingale 或 grid trading）的传统 EA 不同，Daily High-Low Prop Gold EA 结合了经过时间验证的 breakout strategy、先进过滤器和动态风险管理。专为 XAUUSD 优化，针对日高/日低突破，结合 rejection patterns 和 liquidity sweeps 确认入场，并通过激进的 trailing stops 锁定利润

关键特性：

  • 无 Martingale，无 Grid： 每笔交易均设止损和止盈，确保纪律性风险管理。
  • Gold-Optimized Breakout Strategy： 针对 XAUUSD 的日高/日低突破，正确微调 pips offset、BreakoutBufferPips 和 MinCandleSizePips 
  • Rejection Confirmation： 等待日级别价格 rejection 确认 momentum，提升胜率。
  • Liquidity Sweep Detection： 识别日高/日低的 liquidity sweeps，锁定高概率设置。
  • 激进的 Trailing Stops： 通过动态 trailing stops 快速锁定利润（默认：20 pips 启动，5 pips 步进）。
  • 活跃 Buy/Sell 按钮： 从交易面板一键执行手动 buy 或 sell 交易。
  • Prop Firm Ready： 可定制风险设置和日损失限制（默认：5%）符合 prop firm 规则。
  • 多时间框架通用性： 在 M15 上表现优异，4 小时时间框架在趋势对齐上同样出色。

策略：结合高级确认的突破交易

Daily High-Low Prop Gold EA 利用 breakout strategy，针对前一日的日高和日低水平，结合复杂的确认技术捕捉黄金的 momentum。以下是其工作原理：

  1. 日级别检测： 识别前一日的最高和最低价格，可选择在图表上绘制可视化线以提高透明度。
  2. 突破与 Rejection Confirmation： 在日高/日低水平设置 buy stop 和 sell stop 订单，带可配置缓冲（默认：1 pip）。等待这些水平的价格 rejection 确认 momentum，减少虚假入场。
  3. Liquidity Sweep Detection： 通过检测日高/日低的 liquidity sweeps 过滤交易，针对市场操纵锁定高概率设置。
  4. 激进的 Trailing Stops： 交易入场后立即激活 trailing stops（默认：20 pips 启动，5 pips 步进），快速锁定利润并最小化止损触发。
  5. 操纵与延续： 利用日极值处的潜在市场操纵，在确认突破后进入交易并跟随 continuation moves。
  6. 手动交易执行： 交易面板上的活跃 Buy 和 Sell 按钮，允许使用预定义止损和止盈设置即时手动交易。
  7. 强大的风险管理： 限制日损失（默认：账户余额的 5%），限制最大仓位（默认：1），并基于 risk percentage（默认：2%）或波动率（基于 ATR）动态调整 lot size。
  8. 时间和日期过滤： 仅在高流动性 NY session（上午 8 点至下午 4 点）和可配置日期（默认：周一至周五）交易，优化性能并避免低交易量时段。

该策略在 XAUUSD 的波动性上蓬勃发展。

高科技方法

  • 动态级别检测： 使用 M15 price action 进行精准突破确。
  • Rejection 和 Liquidity 过滤器： 通过价格 rejection 和 liquidity sweep detection 确认入场，最小化虚假突破。
  • 基于波动率的 Lot Sizing： 使用基于 ATR 的波动率计算调整 lot size，实现最佳风险管理。
  • 高级交易面板： 显示实时余额、净值、保证金，以及日/周/月高/低突破的详细利润跟踪，外加用于手动交易的活跃 Buy/Sell 按钮。
  • 趋势确认： 集成基于 SMA（20/50 周期）的趋势分析，过滤趋势市场中的交易。
  • 反转保护： 基于 RSI 的反转检测（超买/超卖）减少 ranging markets 中的虚假突破。

设置说明

开始设置简单高效：

  • 经纪商： 推荐使用 ECN/zero spread brokers。
  • 杠杆： 1:100 或更高（最低 1:20）。
  • 存款： 最低 $300（每 0.01 lot 推荐 $500）。
  • 交易品种： XAUUSD（M15 时间框架，支持 4 小时分析）。
  • VPS： 推荐用于 24/5 运行。

回测：

  • 在 XAUUSD（M15 或 H4）上测试
  • 调整 RiskPercent、TrailingStop 或日期过滤器以适应不同风险偏好。

为什么 Daily High-Low Prop Gold EA 脱颖而出

  • 无高风险策略： 避免 martingale、grid 或高频交易，确保可持续结果。
  • 高级确认： Rejection 和 liquidity sweep 过滤器提高交易准确性。
  • 手动交易灵活性： 活跃 Buy/Sell 按钮允许使用 EA 定义的风险参数即时手动交易。
  • 详细利润跟踪： 显示日/周/月高/低突破的利润，提供完全透明度。
  • Prop Firm 兼容性： 严格的风险控制确保符合 prop firm 规则。
  • 4 小时时间框架通用性： 在 H4 上表现卓越，适合趋势跟随设置。
  • 开发者专长： 由 JFX Trading 开发，拥有超过十年的算法交易经验。

优势：

  • 低相关性： 可与其他 EA 搭配以实现投资组合多样化。
  • 灵活的日期过滤器： 自定义交易日以匹配您的策略或 prop firm 规则。
  • 增强的交易面板： 实时高/低利润跟踪和活跃 Buy/Sell 按钮，提供无缝控制。
  • 用户友好： 易于设置，全面支持所有交易者水平。

风险声明

交易存在固有风险。尽管 Daily High-Low Prop Gold EA 旨在提供稳定性能，但没有系统能保证盈利。始终在您的风险承受范围内交易，过去的表现不保证未来结果。

加入交易的未来

Daily High-Low Prop Gold EA 是一款革命性的交易系统，结合 breakout strategy、rejection confirmation、liquidity sweep detection、激进的 trailing stops 和带活跃 Buy/Sell 按钮的高级交易面板。无论您是挑战 prop firm 还是增长账户，此 EA 提供所需的精准、适应性和可靠性。

  • 联系我们： 发送消息获取 set files。

用 Daily High-Low Prop Gold EA。

