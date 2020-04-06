Daily High-Low Prop Gold EA: Trading de Breakout de Precisión para Oro

Presentamos Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) de vanguardia diseñado para dominar el mercado de XAUUSD al enfocarse en breakouts de los máximos y mínimos diarios con una precisión inigualable. Construido sobre una robusta breakout strategy, mejorada con rejection confirmation, liquidity sweep detection y trailing stops agresivos, este EA ofrece un rendimiento de nivel institucional para traders de prop firms, inversores minoristas y entusiastas de algoritmos.

Parámetros clave, componentes y funcionalidad

Parámetros de entrada:

Configuraciones de trading: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Niveles diarios: Opciones para mostrar líneas de máximos/mínimos diarios con colores, estilos y anchos personalizables.

Opciones para mostrar líneas de máximos/mínimos diarios con colores, estilos y anchos personalizables. Filtros de tiempo: Restringir el trading a horas específicas (por ejemplo, NY session) y días.

Restringir el trading a horas específicas (por ejemplo, NY session) y días. Panel de trading: Muestra un panel gráfico para trading manual y estadísticas de la cuenta. Alertas: habilitar/deshabilitar alertas mediante ventanas emergentes, notificaciones push o correos electrónicos. Interfaz gráfica con: Información de la cuenta (balance, equidad, margen libre). Estadísticas de ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales. Botones para acciones manuales de buy, sell y close-all. El panel se actualiza cada 5 segundos para reflejar datos de la cuenta en tiempo real.

Muestra un panel gráfico para trading manual y estadísticas de la cuenta. Alertas: habilitar/deshabilitar alertas mediante ventanas emergentes, notificaciones push o correos electrónicos. Interfaz gráfica con: Breakout Logic: El EA identifica los niveles de máximos/mínimos diarios de la vela D1 del día anterior. Monitorea velas de 15 minutos (M15) para breakouts: Un breakout alcista ocurre cuando el cierre de M15 está por encima de dailyHigh + BreakoutBufferPips y el tamaño de la vela excede MinCandleSizePips. Un breakout bajista ocurre cuando el cierre de M15 está por debajo de dailyLow - BreakoutBufferPips. Agrega un búfer a los máximos/mínimos diarios (por defecto: 1 pip).

El EA identifica los niveles de máximos/mínimos diarios de la vela D1 del día anterior. Monitorea velas de 15 minutos (M15) para breakouts: Operaciones: Abre operaciones con niveles de stop-loss y take-profit calculados según los parámetros de entrada. Habilitar/deshabilitar breakout trading, buffer pips, tamaño mínimo de vela para breakouts.

Abre operaciones con niveles de stop-loss y take-profit calculados según los parámetros de entrada. Habilitar/deshabilitar breakout trading, buffer pips, tamaño mínimo de vela para breakouts. Gestión de riesgos: Lot Sizing: Soporta lot size fijo o ajuste automático basado en risk percentage y distancia de stop-loss. Trailing Stop: Se activa cuando una posición alcanza TrailingStartPips de ganancia, moviendo el stop-loss por TrailingStepPips. Breakeven: Mueve el stop-loss al precio de entrada + BreakevenAddPips cuando la ganancia alcanza BreakevenTrigger Pips. Daily Loss Limit: Cierra todas las posiciones y detiene el trading si las pérdidas exceden DailyLossLimitPercent. Spread Filter: Evita operar si el spread excede MaxSpreadPips.

Filtros de tiempo y días: Restringe el trading a horas específicas (por ejemplo, NY session desde StartHour hasta EndHour). Permite/prohíbe operar en días específicos (lunes a viernes).

Restringe el trading a horas específicas (por ejemplo, NY session desde StartHour hasta EndHour). Permite/prohíbe operar en días específicos (lunes a viernes). Seguimiento de ganancias: Rastrea ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales, actualizando valores de máximos/mínimos para mostrar en el panel de trading.

Rastrea ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales, actualizando valores de máximos/mínimos para mostrar en el panel de trading. Indicadores visuales: Dibuja líneas horizontales para niveles de máximos/mínimos diarios en el gráfico con colores y estilos personalizables.

Dibuja líneas horizontales para niveles de máximos/mínimos diarios en el gráfico con colores y estilos personalizables. ShowTradingPanel: Muestra estadísticas de la cuenta en tiempo real, ganancias/pérdidas diarias/semanales/mensuales y botones Buy/Sell (por defecto: true).

Muestra estadísticas de la cuenta en tiempo real, ganancias/pérdidas diarias/semanales/mensuales y botones Buy/Sell (por defecto: true). LotSize: Lot size fijo (por defecto: 0.01) o autoajustado con RiskPercent (por defecto: 2%).

Lot size fijo (por defecto: 0.01) o autoajustado con RiskPercent (por defecto: 2%). TrailingStartPips/TrailingStepPips: Activa trailing en 20 pips, mueve cada 5 pips.

Activa trailing en 20 pips, mueve cada 5 pips. MaxPositions: Limita las operaciones abiertas (por defecto: 1).

Limita las operaciones abiertas (por defecto: 1). DailyLossLimitPercent: Limita las pérdidas diarias (por defecto: 5%).

Limita las pérdidas diarias (por defecto: 5%). Trade Monday–Trade Friday: Habilita/deshabilita días de trading (por defecto: todos habilitados).

¿Por qué elegir Daily High-Low Prop Gold EA?

A diferencia de los EA tradicionales que dependen de estrategias arriesgadas como martingale o grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA combina una breakout strategy probada con filtros avanzados y gestión de riesgos dinámica. Optimizado para XAUUSD, se enfoca en breakouts de máximos/mínimos diarios, confirma entradas con rejection patterns y liquidity sweeps, y asegura ganancias con trailing stops agresivos.

Características clave:

Sin Martingale, sin Grid: Cada operación está protegida con stop-loss y take-profit, asegurando una gestión de riesgos disciplinada.

Cada operación está protegida con stop-loss y take-profit, asegurando una gestión de riesgos disciplinada. Gold-Optimized Breakout Strategy: Se enfoca en breakouts de máximos/mínimos diarios en XAUUSD .

Se enfoca en breakouts de máximos/mínimos diarios en XAUUSD . Rejection Confirmation: Espera el rechazo de precios en niveles diarios para confirmar momentum, aumentando el win rate.

Espera el rechazo de precios en niveles diarios para confirmar momentum, aumentando el win rate. Liquidity Sweep Detection: Identifica liquidity sweeps en máximos/mínimos diarios para configuraciones de alta probabilidad.

Identifica liquidity sweeps en máximos/mínimos diarios para configuraciones de alta probabilidad. Trailing Stops Agresivos: Asegura ganancias rápidamente con trailing stops dinámicos (por defecto: 20 pips de inicio, 5 pips por paso).

Asegura ganancias rápidamente con trailing stops dinámicos (por defecto: 20 pips de inicio, 5 pips por paso). Botones Buy/Sell Activos: Ejecuta operaciones manuales de buy o sell directamente desde el panel de trading con un solo clic.

Ejecuta operaciones manuales de buy o sell directamente desde el panel de trading con un solo clic. Prop Firm Ready: Configuraciones de riesgo personalizables y límites de pérdidas diarias (por defecto: 5%) alineados con las reglas de prop firms.

Configuraciones de riesgo personalizables y límites de pérdidas diarias (por defecto: 5%) alineados con las reglas de prop firms. Versatilidad Multi-Timeframe: Destaca en M15 para oro, con rendimiento comprobado en timeframes de 4 horas para alineación de tendencias.

Estrategia: Trading de Breakout con Confirmación Avanzada

Daily High-Low Prop Gold EA aprovecha una breakout strategy que se enfoca en los niveles de máximos y mínimos del día anterior, mejorada con técnicas de confirmación sofisticadas para capturar el momentum del oro. Así funciona:

Detección de niveles diarios: Identifica los precios máximos y mínimos del día anterior, dibujando líneas visuales opcionales en el gráfico para mayor transparencia. Breakout con Rejection Confirmation: Coloca órdenes buy stop y sell stop en niveles de máximos/mínimos diarios con un búfer configurable (por defecto: 1 pip). Espera el rechazo de precios en estos niveles para confirmar momentum, reduciendo entradas falsas. Liquidity Sweep Detection: Filtra operaciones detectando liquidity sweeps en máximos/mínimos diarios, apuntando a configuraciones de alta probabilidad por manipulación del mercado. Trailing Stops Agresivos: Activa trailing stops inmediatamente tras la entrada en la operación (por defecto: 20 pips de inicio, 5 pips por paso), asegurando ganancias rápidamente y minimizando impactos de stop-loss completos. Manipulación y Continuación: Capitaliza la posible manipulación del mercado en extremos diarios, entrando en operaciones en breakouts confirmados y siguiendo movimientos de continuación. Ejecución de operaciones manuales: Incluye botones Buy y Sell activos en el panel de trading, permitiendo la ejecución instantánea de operaciones manuales con configuraciones predefinidas de stop-loss y take-profit. Gestión robusta de riesgos: Limita las pérdidas diarias (por defecto: 5% del balance de la cuenta), restringe el número máximo de posiciones (por defecto: 1) y ajusta dinámicamente los lot sizes según risk percentage (por defecto: 2%) o volatilidad (basado en ATR). Filtros de tiempo y días: Opera solo durante la NY session de alta liquidez (8 AM–4 PM) y días configurables (lunes a viernes habilitados por defecto) para optimizar el rendimiento y evitar períodos de bajo volumen.

Esta estrategia prospera en la volatilidad de XAUUSD,

Enfoque de alta tecnología

Detección dinámica de niveles: Utiliza la acción del precio en M15 para confirmaciones precisas de breakout, con análisis opcional de timeframe de 4 horas para alineación de tendencias.

Utiliza la acción del precio en M15 para confirmaciones precisas de breakout, con análisis opcional de timeframe de 4 horas para alineación de tendencias. Filtros de Rejection y Liquidity: Confirma entradas con rechazo de precios y liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos.

Confirma entradas con rechazo de precios y liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos. Lot Sizing basado en volatilidad: Ajusta los lot sizes usando cálculos de volatilidad basados en ATR para una gestión de riesgos óptima.

Ajusta los lot sizes usando cálculos de volatilidad basados en ATR para una gestión de riesgos óptima. Panel de trading avanzado: Muestra balance, equidad, margen en tiempo real y seguimiento detallado de ganancias para breakouts diarios, semanales y mensuales, además de botones Buy/Sell activos para trading manual.

Muestra balance, equidad, margen en tiempo real y seguimiento detallado de ganancias para breakouts diarios, semanales y mensuales, además de botones Buy/Sell activos para trading manual. Confirmación de tendencias: Integra análisis de tendencias basado en SMA (20/50 períodos) para filtrar operaciones en mercados con tendencia.

Integra análisis de tendencias basado en SMA (20/50 períodos) para filtrar operaciones en mercados con tendencia. Protección contra reversiones: Detección de reversiones basada en RSI (sobrecompra/sobreventa) reduce breakouts falsos en mercados en rango.

Instrucciones de configuración

Comenzar es sencillo y eficiente:

Broker: Se recomiendan brokers ECN/zero spread.

Se recomiendan brokers ECN/zero spread. Apalancamiento: 1:100 o superior (mínimo 1:20).

1:100 o superior (mínimo 1:20). Depósito: Mínimo $300 ($500 recomendado por 0.01 lot).

Mínimo $300 ($500 recomendado por 0.01 lot). Símbolo: XAUUSD (timeframe M15, con soporte para análisis de 4 horas).

XAUUSD (timeframe M15, con soporte para análisis de 4 horas). VPS: Recomendado para operación 24/5.

Backtesting:

Probar en XAUUSD (M15 o H4)

Ajustar RiskPercent, TrailingStop o filtros de días para diferentes perfiles de riesgo.

Por qué destaca Daily High-Low Prop Gold EA

Sin estrategias arriesgadas: Evita martingale, grid o trading de alta frecuencia para resultados sostenibles.

Evita martingale, grid o trading de alta frecuencia para resultados sostenibles. Confirmación avanzada: Filtros de rejection y liquidity sweep mejoran la precisión de las operaciones.

Filtros de rejection y liquidity sweep mejoran la precisión de las operaciones. Flexibilidad de trading manual: Botones Buy/Sell activos permiten operaciones manuales instantáneas con parámetros de riesgo definidos por el EA.

Botones Buy/Sell activos permiten operaciones manuales instantáneas con parámetros de riesgo definidos por el EA. Seguimiento detallado de ganancias: Muestra ganancias diarias, semanales y mensuales para breakouts de máximos/mínimos, ofreciendo total transparencia.

Muestra ganancias diarias, semanales y mensuales para breakouts de máximos/mínimos, ofreciendo total transparencia. Compatibilidad con Prop Firms: Controles estrictos de riesgo aseguran cumplimiento con las reglas de prop firms.

Controles estrictos de riesgo aseguran cumplimiento con las reglas de prop firms. Versatilidad en timeframe de 4 horas: Excelente rendimiento en H4 para configuraciones de seguimiento de tendencias.

Excelente rendimiento en H4 para configuraciones de seguimiento de tendencias. Experiencia del desarrollador: Creado por JFX Trading con más de una década de experiencia en trading algorítmico.

Ventajas:

Baja correlación: Se combina bien con otros EA para diversificación de portafolio.

Se combina bien con otros EA para diversificación de portafolio. Pruebas de estrés: Generó $6,200 de ganancia en una cuenta de $10,000 en 2 meses (junio–julio 2025).

Generó $6,200 de ganancia en una cuenta de $10,000 en 2 meses (junio–julio 2025). Filtros de días flexibles: Personaliza los días de trading para alinearse con tu estrategia o reglas de prop firms.

Personaliza los días de trading para alinearse con tu estrategia o reglas de prop firms. Panel de trading mejorado: Seguimiento en tiempo real de ganancias de máximos/mínimos y botones Buy/Sell activos para un control sin problemas.

Seguimiento en tiempo real de ganancias de máximos/mínimos y botones Buy/Sell activos para un control sin problemas. Fácil de usar: Configuración sencilla con soporte integral para todos los niveles de traders.

Descargo de responsabilidad sobre riesgos

El trading conlleva riesgos inherentes. Aunque Daily High-Low Prop Gold EA está diseñado para un rendimiento consistente, ningún sistema garantiza ganancias. Siempre opera dentro de tu tolerancia al riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Únete al futuro del trading

Daily High-Low Prop Gold EA es un sistema de trading revolucionario que combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops agresivos y un panel de trading avanzado con botones Buy/Sell activos. Ya sea que estés superando desafíos de prop firms o creciendo tu cuenta, este EA ofrece la precisión, adaptabilidad y confiabilidad que necesitas.

