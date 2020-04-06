Daily High Low Prop Gold
- Asesores Expertos
- John Muguimi Njue
- Versión: 107.7
- Actualizado: 6 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Presentamos Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) de vanguardia diseñado para dominar el mercado de XAUUSD al enfocarse en breakouts de los máximos y mínimos diarios con una precisión inigualable. Construido sobre una robusta breakout strategy, mejorada con rejection confirmation, liquidity sweep detection y trailing stops agresivos, este EA ofrece un rendimiento de nivel institucional para traders de prop firms, inversores minoristas y entusiastas de algoritmos.
SET FILE: MQL5 CHAT LINK
|ON SALE: $212.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $359.00 HURRY
Parámetros clave, componentes y funcionalidad
Parámetros de entrada:
- Configuraciones de trading: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
- Niveles diarios: Opciones para mostrar líneas de máximos/mínimos diarios con colores, estilos y anchos personalizables.
- Filtros de tiempo: Restringir el trading a horas específicas (por ejemplo, NY session) y días.
- Panel de trading: Muestra un panel gráfico para trading manual y estadísticas de la cuenta. Alertas: habilitar/deshabilitar alertas mediante ventanas emergentes, notificaciones push o correos electrónicos. Interfaz gráfica con:
- Información de la cuenta (balance, equidad, margen libre).
- Estadísticas de ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales.
- Botones para acciones manuales de buy, sell y close-all.
- El panel se actualiza cada 5 segundos para reflejar datos de la cuenta en tiempo real.
- Breakout Logic: El EA identifica los niveles de máximos/mínimos diarios de la vela D1 del día anterior. Monitorea velas de 15 minutos (M15) para breakouts:
- Un breakout alcista ocurre cuando el cierre de M15 está por encima de dailyHigh + BreakoutBufferPips y el tamaño de la vela excede MinCandleSizePips.
- Un breakout bajista ocurre cuando el cierre de M15 está por debajo de dailyLow - BreakoutBufferPips.
- Agrega un búfer a los máximos/mínimos diarios (por defecto: 1 pip).
- Operaciones: Abre operaciones con niveles de stop-loss y take-profit calculados según los parámetros de entrada. Habilitar/deshabilitar breakout trading, buffer pips, tamaño mínimo de vela para breakouts.
- Gestión de riesgos:
- Lot Sizing: Soporta lot size fijo o ajuste automático basado en risk percentage y distancia de stop-loss.
- Trailing Stop: Se activa cuando una posición alcanza TrailingStartPips de ganancia, moviendo el stop-loss por TrailingStepPips.
- Breakeven: Mueve el stop-loss al precio de entrada + BreakevenAddPips cuando la ganancia alcanza BreakevenTrigger Pips.
- Daily Loss Limit: Cierra todas las posiciones y detiene el trading si las pérdidas exceden DailyLossLimitPercent.
- Spread Filter: Evita operar si el spread excede MaxSpreadPips.
- Filtros de tiempo y días: Restringe el trading a horas específicas (por ejemplo, NY session desde StartHour hasta EndHour). Permite/prohíbe operar en días específicos (lunes a viernes).
- Seguimiento de ganancias: Rastrea ganancias/pérdidas diarias, semanales y mensuales, actualizando valores de máximos/mínimos para mostrar en el panel de trading.
- Indicadores visuales: Dibuja líneas horizontales para niveles de máximos/mínimos diarios en el gráfico con colores y estilos personalizables.
- ShowTradingPanel: Muestra estadísticas de la cuenta en tiempo real, ganancias/pérdidas diarias/semanales/mensuales y botones Buy/Sell (por defecto: true).
- LotSize: Lot size fijo (por defecto: 0.01) o autoajustado con RiskPercent (por defecto: 2%).
- TrailingStartPips/TrailingStepPips: Activa trailing en 20 pips, mueve cada 5 pips.
- MaxPositions: Limita las operaciones abiertas (por defecto: 1).
- DailyLossLimitPercent: Limita las pérdidas diarias (por defecto: 5%).
- Trade Monday–Trade Friday: Habilita/deshabilita días de trading (por defecto: todos habilitados).
¿Por qué elegir Daily High-Low Prop Gold EA?
A diferencia de los EA tradicionales que dependen de estrategias arriesgadas como martingale o grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA combina una breakout strategy probada con filtros avanzados y gestión de riesgos dinámica. Optimizado para XAUUSD, se enfoca en breakouts de máximos/mínimos diarios, confirma entradas con rejection patterns y liquidity sweeps, y asegura ganancias con trailing stops agresivos.
Características clave:
- Sin Martingale, sin Grid: Cada operación está protegida con stop-loss y take-profit, asegurando una gestión de riesgos disciplinada.
- Gold-Optimized Breakout Strategy: Se enfoca en breakouts de máximos/mínimos diarios en XAUUSD .
- Rejection Confirmation: Espera el rechazo de precios en niveles diarios para confirmar momentum, aumentando el win rate.
- Liquidity Sweep Detection: Identifica liquidity sweeps en máximos/mínimos diarios para configuraciones de alta probabilidad.
- Trailing Stops Agresivos: Asegura ganancias rápidamente con trailing stops dinámicos (por defecto: 20 pips de inicio, 5 pips por paso).
- Botones Buy/Sell Activos: Ejecuta operaciones manuales de buy o sell directamente desde el panel de trading con un solo clic.
- Prop Firm Ready: Configuraciones de riesgo personalizables y límites de pérdidas diarias (por defecto: 5%) alineados con las reglas de prop firms.
- Versatilidad Multi-Timeframe: Destaca en M15 para oro, con rendimiento comprobado en timeframes de 4 horas para alineación de tendencias.
Estrategia: Trading de Breakout con Confirmación Avanzada
Daily High-Low Prop Gold EA aprovecha una breakout strategy que se enfoca en los niveles de máximos y mínimos del día anterior, mejorada con técnicas de confirmación sofisticadas para capturar el momentum del oro. Así funciona:
- Detección de niveles diarios: Identifica los precios máximos y mínimos del día anterior, dibujando líneas visuales opcionales en el gráfico para mayor transparencia.
- Breakout con Rejection Confirmation: Coloca órdenes buy stop y sell stop en niveles de máximos/mínimos diarios con un búfer configurable (por defecto: 1 pip). Espera el rechazo de precios en estos niveles para confirmar momentum, reduciendo entradas falsas.
- Liquidity Sweep Detection: Filtra operaciones detectando liquidity sweeps en máximos/mínimos diarios, apuntando a configuraciones de alta probabilidad por manipulación del mercado.
- Trailing Stops Agresivos: Activa trailing stops inmediatamente tras la entrada en la operación (por defecto: 20 pips de inicio, 5 pips por paso), asegurando ganancias rápidamente y minimizando impactos de stop-loss completos.
- Manipulación y Continuación: Capitaliza la posible manipulación del mercado en extremos diarios, entrando en operaciones en breakouts confirmados y siguiendo movimientos de continuación.
- Ejecución de operaciones manuales: Incluye botones Buy y Sell activos en el panel de trading, permitiendo la ejecución instantánea de operaciones manuales con configuraciones predefinidas de stop-loss y take-profit.
- Gestión robusta de riesgos: Limita las pérdidas diarias (por defecto: 5% del balance de la cuenta), restringe el número máximo de posiciones (por defecto: 1) y ajusta dinámicamente los lot sizes según risk percentage (por defecto: 2%) o volatilidad (basado en ATR).
- Filtros de tiempo y días: Opera solo durante la NY session de alta liquidez (8 AM–4 PM) y días configurables (lunes a viernes habilitados por defecto) para optimizar el rendimiento y evitar períodos de bajo volumen.
Esta estrategia prospera en la volatilidad de XAUUSD,
Enfoque de alta tecnología
- Detección dinámica de niveles: Utiliza la acción del precio en M15 para confirmaciones precisas de breakout, con análisis opcional de timeframe de 4 horas para alineación de tendencias.
- Filtros de Rejection y Liquidity: Confirma entradas con rechazo de precios y liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos.
- Lot Sizing basado en volatilidad: Ajusta los lot sizes usando cálculos de volatilidad basados en ATR para una gestión de riesgos óptima.
- Panel de trading avanzado: Muestra balance, equidad, margen en tiempo real y seguimiento detallado de ganancias para breakouts diarios, semanales y mensuales, además de botones Buy/Sell activos para trading manual.
- Confirmación de tendencias: Integra análisis de tendencias basado en SMA (20/50 períodos) para filtrar operaciones en mercados con tendencia.
- Protección contra reversiones: Detección de reversiones basada en RSI (sobrecompra/sobreventa) reduce breakouts falsos en mercados en rango.
Instrucciones de configuración
Comenzar es sencillo y eficiente:
- Broker: Se recomiendan brokers ECN/zero spread.
- Apalancamiento: 1:100 o superior (mínimo 1:20).
- Depósito: Mínimo $300 ($500 recomendado por 0.01 lot).
- Símbolo: XAUUSD (timeframe M15, con soporte para análisis de 4 horas).
- VPS: Recomendado para operación 24/5.
Backtesting:
- Probar en XAUUSD (M15 o H4)
- Ajustar RiskPercent, TrailingStop o filtros de días para diferentes perfiles de riesgo.
Por qué destaca Daily High-Low Prop Gold EA
- Sin estrategias arriesgadas: Evita martingale, grid o trading de alta frecuencia para resultados sostenibles.
- Confirmación avanzada: Filtros de rejection y liquidity sweep mejoran la precisión de las operaciones.
- Flexibilidad de trading manual: Botones Buy/Sell activos permiten operaciones manuales instantáneas con parámetros de riesgo definidos por el EA.
- Seguimiento detallado de ganancias: Muestra ganancias diarias, semanales y mensuales para breakouts de máximos/mínimos, ofreciendo total transparencia.
- Compatibilidad con Prop Firms: Controles estrictos de riesgo aseguran cumplimiento con las reglas de prop firms.
- Versatilidad en timeframe de 4 horas: Excelente rendimiento en H4 para configuraciones de seguimiento de tendencias.
- Experiencia del desarrollador: Creado por JFX Trading con más de una década de experiencia en trading algorítmico.
Ventajas:
- Baja correlación: Se combina bien con otros EA para diversificación de portafolio.
- Pruebas de estrés: Generó $6,200 de ganancia en una cuenta de $10,000 en 2 meses (junio–julio 2025).
- Filtros de días flexibles: Personaliza los días de trading para alinearse con tu estrategia o reglas de prop firms.
- Panel de trading mejorado: Seguimiento en tiempo real de ganancias de máximos/mínimos y botones Buy/Sell activos para un control sin problemas.
- Fácil de usar: Configuración sencilla con soporte integral para todos los niveles de traders.
Descargo de responsabilidad sobre riesgos
El trading conlleva riesgos inherentes. Aunque Daily High-Low Prop Gold EA está diseñado para un rendimiento consistente, ningún sistema garantiza ganancias. Siempre opera dentro de tu tolerancia al riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Únete al futuro del trading
Daily High-Low Prop Gold EA es un sistema de trading revolucionario que combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops agresivos y un panel de trading avanzado con botones Buy/Sell activos. Ya sea que estés superando desafíos de prop firms o creciendo tu cuenta, este EA ofrece la precisión, adaptabilidad y confiabilidad que necesitas.
¡No te lo pierdas! Asegura tu copia por $499 antes de que el precio suba a $990.
- Contáctanos: Envía un mensaje para obtener los set files.
Redefine tu trading con Daily High-Low Prop Gold EA .