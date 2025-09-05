Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş EA: FOREX, XAUUSD ve Endeksler için Hassas Çoklu Model Ustalığı

Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş (Double Top Bottom Pro Enhanced) EA'nın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu Uzman Danışman (EA), FOREX ve XAUUSD piyasalarında işlem yapmak için tasarlanmıştır. Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız ve yutan modeller dahil olmak üzere model tabanlı stratejileri, zamanlama mekanizmaları, likidite tespiti ve dinamik risk yönetimi ile birleştirir.

Tüm SET dosyaları, brokerınıza ve saat dilimlerinize göre optimize edilmelidir. Mevcut işlem koşulları için 2 hafta ile 1 ay arasında optimizasyon yapın. Not: Deneyime göre, 2 aydan fazla optimizasyon, farklı senaryoların birleşiminde genel karlılığı değerlendirmek içindir.

Toplam optimizasyon dosyasından brokerınıza uygun en iyi SET dosyasını belirleyin.

Ana Özellikler

Çoklu Model Motoru : Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız tepe/dip ve boğa/ayı yutan modellerini piyasa analizi için birleştirir.

: Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız tepe/dip ve boğa/ayı yutan modellerini piyasa analizi için birleştirir. Güvenli İşlem : Her işlem stop-loss ve take-profit seviyeleri ile korunur.

: Her işlem stop-loss ve take-profit seviyeleri ile korunur. Dinamik Risk Yönetimi : Sabit stop-loss, ATR, swing stop-loss, dinamik lot büyüklüğü ayarı ve kısmi kar alma destekler.

: Sabit stop-loss, ATR, swing stop-loss, dinamik lot büyüklüğü ayarı ve kısmi kar alma destekler. Takip Eden Stoplar : Kârları kilitlemek için tanımlı mesafelerde aktif olur.

: Kârları kilitlemek için tanımlı mesafelerde aktif olur. İşlem Paneli : Hesap istatistiklerini, trend çizgilerini, önerileri ve al/sat düğmelerini gösterir.

: Hesap istatistiklerini, trend çizgilerini, önerileri ve al/sat düğmelerini gösterir. Çoklu Zaman Dilimi Desteği : Temelde M15'te çalışır, diğer çerçevelere uyarlanabilir.

: Temelde M15'te çalışır, diğer çerçevelere uyarlanabilir. Saat Dilimi Desteği : Küresel piyasalar için yapılandırılabilir GMT kaydırmaları.

: Küresel piyasalar için yapılandırılabilir GMT kaydırmaları. Bellek Optimizasyonu : Performansı artırmak için eski verileri temizler.

: Performansı artırmak için eski verileri temizler. İşlem Limitleri : Maksimum pozisyonlar ve günlük kayıplar yapılandırılabilir.

: Maksimum pozisyonlar ve günlük kayıplar yapılandırılabilir. Trend/Pivot Ayarları: LookbackPeriod, LookbackBars, BreakoutThreshold analiz için.

Strateji: Model Tabanlı İşlem ve Manipülasyon Karşıtı Zamanlama

Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş, FOREX ve XAUUSD için optimize edilmiş bir model tespit sistemi kullanır ve farklı piyasa koşullarıyla başa çıkmak için zamanlama ve onay mekanizmalarına sahiptir.

Model Seçimi : Özelleştirme için modelleri etkinleştirme/devre dışı bırakma.

: Özelleştirme için modelleri etkinleştirme/devre dışı bırakma. Kırılma Zamanlaması : Girişler için ATR tabanlı kaydırmalar kullanır.

: Girişler için ATR tabanlı kaydırmalar kullanır. Onay : Retest toleransı ve omuz toleransı ile modelleri filtreler.

: Retest toleransı ve omuz toleransı ile modelleri filtreler. Likidite Tespiti : İşlemler için kilit seviyelerde sweep'leri tanımlar.

: İşlemler için kilit seviyelerde sweep'leri tanımlar. Kâr Kilitleme : Takip eden stoplar ve kısmi kapanışlar (oranlar).

: Takip eden stoplar ve kısmi kapanışlar (oranlar). Manuel Esneklik : EA seviyeleriyle manuel işlemler için panel.

: EA seviyeleriyle manuel işlemler için panel. Filtreler : Optimal zamanlama için gün/saat filtreleri.

: Optimal zamanlama için gün/saat filtreleri. Geri Test Desteği: Farklı koşullar altında test için parametreler.

Algoritma Tartışması

Algoritmanın çekirdeği, verimlilik için önbelleğe alınmış zirve/vadi noktalarını kullanan çok yönlü bir model tespit sistemidir. Yeni çubuklarda işlem yapar, çift tepe (benzer yükseklerin kontrolü ve derinlik doğrulaması) ve baş ve omuzlar (omuz toleransı, boyun çizgisi kırılması) gibi modelleri tespit eder. Esneklik, FVG'de yapılandırılabilir VASET (Hacim Ortalama Stop Giriş Eşiği) ile sağlanır, ancak temel model odaklıdır. XAUUSD için volatiliteyi ATR çarpanlarıyla (varsayılan 10.0) yönetir ve farklı piyasalarda sağlam performans sağlar.

Kurulum Talimatları

Broker : ECN/sıfır spread.

: ECN/sıfır spread. Kaldıraç : 1:100 veya daha yüksek.

: 1:100 veya daha yüksek. Depozito : Minimum $300.

: Minimum $300. Sembol : XAUUSD (M15), diğer sembollere uyarlanabilir.

: XAUUSD (M15), diğer sembollere uyarlanabilir. VPS : 24/5 işlem için önerilir.

: 24/5 işlem için önerilir. Geri Test: XAUUSD, EURUSD, endeksler (M5/H4) üzerinde 01.06.2024 - 31.07.2025 arasında test edin, RiskPercent, ATR kaydırmaları ve gün filtrelerini ayarlayın.

Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş, model hassasiyeti, manipülasyon karşıtı kırılma zamanlaması ve risk yönetimi ile XAUUSD, FOREX, endeksler ve daha fazlasında işlem yapar.

Kurumsal Seviye: Bellek optimize edilmiş, hataya dayanıklı ve yüksek riskli işlemler için prop firmalarına uygun.

Risk Uyarısı

Ticaret, doğasında riskler barındırır. Çift Tepe Dip PRO-P Geliştirilmiş, tutarlı performans için tasarlanmış olsa da, hiçbir sistem kâr garantisi vermez. Her zaman risk toleransınız dahilinde işlem yapın; geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Çift Tepe Dip Pro EA-P Geliştirilmiş, üst düzey traderlar için bir oyun değiştiricidir. Yapay zeka destekli hassasiyet, manipülasyon karşıtı kırılma zamanlaması ve dinamik risk yönetimi ile birleşerek FOREX, XAUUSD, endeksler ve daha fazlasını fethetmek için gerekli güvenilirlik ve uyarlanabilirliği sunar. Prop firması hesaplarını büyütüyorsanız veya kurumsal sermaye yönetiyorsanız, bu EA piyasa potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarıdır.

