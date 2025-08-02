Daily High Low Prop Gold

Daily High-Low Prop Gold EA: Trading di Breakout di Precisione per l'Oro

Vi presentiamo il Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato XAUUSD puntando su breakout dei massimi e minimi giornalieri con una precisione senza pari. Costruito su una robusta breakout strategy, potenziata da rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops aggressivi, questo EA offre prestazioni di livello istituzionale per trader di prop firm, investitori retail e appassionati di algoritmi. 

Parametri chiave, componenti e funzionalità

Parametri di input:

  • Impostazioni di trading: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
  • Livelli giornalieri: Opzioni per visualizzare linee di massimi/minimi giornalieri con colori, stili e larghezze personalizzabili.
  • Filtri temporali: Limitare il trading a orari specifici (ad esempio, NY session) e giorni.
  • Pannello di trading: Mostra un pannello grafico per il trading manuale e le statistiche del conto. Avvisi: abilita/disabilita avvisi tramite pop-up, notifiche push o email. Interfaccia grafica con:
    • Informazioni sul conto (saldo, equity, margine libero).
    • Statistiche di profitti/perdite giornaliere, settimanali e mensili.
    • Pulsanti per azioni manuali di buy, sell e close-all.
    • Il pannello si aggiorna ogni 5 secondi per riflettere i dati del conto in tempo reale.
  • Breakout Logic: L'EA identifica i livelli di massimi/minimi giornalieri dalla candela D1 del giorno precedente. Monitora le candele a 15 minuti (M15) per i breakout:
    • Un breakout rialzista si verifica quando la chiusura M15 è sopra dailyHigh + BreakoutBufferPips e la dimensione della candela supera MinCandleSizePips.
    • Un breakout ribassista si verifica quando la chiusura M15 è sotto dailyLow - BreakoutBufferPips.
    • Aggiunge un buffer ai massimi/minimi giornalieri (default: 1 pip).
  • Operazioni: Apre operazioni con livelli di stop-loss e take-profit calcolati in base ai parametri di input. Abilita/disabilita il breakout trading, buffer pips, dimensione minima della candela per i breakout.
  • Gestione del rischio:
    • Lot Sizing: Supporta lot size fisso o dimensionamento automatico basato su risk percentage e distanza dello stop-loss.
    • Trailing Stop: Attivato quando una posizione raggiunge TrailingStartPips di profitto, spostando lo stop-loss di TrailingStepPips.
    • Breakeven: Sposta lo stop-loss all'ingresso + BreakevenAddPips quando il profitto raggiunge BreakevenTrigger Pips.
    • Daily Loss Limit: Chiude tutte le posizioni e interrompe il trading se le perdite superano DailyLossLimitPercent.
    • Spread Filter: Impedisce il trading se lo spread supera MaxSpreadPips.
  • Filtri di tempo e giorni: Limita il trading a orari specifici (ad esempio, NY session da StartHour a EndHour). Consente/vieta il trading in giorni specifici (lunedì-venerdì).
  • Monitoraggio dei profitti: Traccia profitti/perdite giornalieri, settimanali e mensili, aggiornando i valori di massimi/minimi per la visualizzazione sul pannello di trading.
  • Indicatori visivi: Disegna linee orizzontali per i livelli di massimi/minimi giornalieri sul grafico con colori e stili personalizzabili.
  • ShowTradingPanel: Mostra statistiche del conto in tempo reale, profitti/perdite giornalieri/settimanali/mensili e pulsanti Buy/Sell (default: true).
  • LotSize: Lot size fisso (default: 0.01) o regolato automaticamente con RiskPercent (default: 2%).
  • TrailingStartPips/TrailingStepPips: Attiva il trailing a 20 pips, sposta ogni 5 pips.
  • MaxPositions: Limita le operazioni aperte (default: 1).
  • DailyLossLimitPercent: Limita le perdite giornaliere (default: 5%).
  • Trade Monday–Trade Friday: Abilita/disabilita i giorni di trading (default: tutti abilitati).

Perché scegliere Daily High-Low Prop Gold EA?

A differenza degli EA tradizionali che si basano su strategie rischiose come martingale o grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA combina una breakout strategy collaudata con filtri avanzati e gestione dinamica del rischio. Ottimizzato per XAUUSD, punta su breakout di massimi/minimi giornalieri, conferma le entrate con rejection patterns e liquidity sweeps, e blocca i profitti con trailing stops aggressivi. Con un tasso di vincita del 91% e un massimo di 3 perdite consecutive nei backtest, questo EA offre affidabilità e prestazioni, ideale per le sfide di prop firm o la crescita di conti retail.

Caratteristiche principali:

  • Nessun Martingale, nessun Grid: Ogni operazione è protetta con stop-loss e take-profit, garantendo una gestione del rischio disciplinata.
  • Gold-Optimized Breakout Strategy: Punta su breakout di massimi/minimi giornalieri su XAUUSD con un tasso di vincita di pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips.
  • Rejection Confirmation: Attende il rifiuto del prezzo ai livelli giornalieri per confermare il momentum, aumentando il tasso di vincita.
  • Liquidity Sweep Detection: Identifica i liquidity sweeps ai massimi/minimi giornalieri per configurazioni ad alta probabilità.
  • Trailing Stops Aggressivi: Blocca rapidamente i profitti con trailing stops dinamici (default: inizio a 20 pips, passo di 5 pips).
  • Pulsanti Buy/Sell Attivi: Esegue operazioni manuali di buy o sell direttamente dal pannello di trading con un solo clic.
  • Prop Firm Ready: Impostazioni di rischio personalizzabili e limiti di perdita giornaliera (default: 5%) conformi alle regole delle prop firm.
  • Versatilità Multi-Timeframe: Eccelle su M15 per l'oro, con prestazioni comprovate su timeframe di 4 ore per l'allineamento delle tendenze.

Strategia: Trading di Breakout con Conferma Avanzata

Daily High-Low Prop Gold EA sfrutta una breakout strategy che punta sui livelli di massimi e minimi del giorno precedente, potenziata da tecniche di conferma sofisticate per catturare il momentum dell'oro. Ecco come funziona:

  1. Rilevamento dei livelli giornalieri: Identifica i prezzi massimi e minimi del giorno precedente, disegnando linee visive opzionali sul grafico per maggiore trasparenza.
  2. Breakout con Rejection Confirmation: Posiziona ordini buy stop e sell stop ai livelli di massimi/minimi giornalieri con un buffer configurabile (default: 1 pip). Attende il rifiuto del prezzo a questi livelli per confermare il momentum, riducendo le entrate false.
  3. Liquidity Sweep Detection: Filtra le operazioni rilevando i liquidity sweeps ai massimi/minimi giornalieri, puntando su configurazioni ad alta probabilità attraverso la manipolazione del mercato.
  4. Trailing Stops Aggressivi: Attiva i trailing stops immediatamente dopo l'ingresso in un'operazione (default: inizio a 20 pips, passo di 5 pips), bloccando rapidamente i profitti e minimizzando gli impatti di stop-loss completi.
  5. Manipolazione e Continuazione: Capitalizza sulla possibile manipolazione del mercato agli estremi giornalieri, entrando in operazioni su breakout confermati e seguendo i movimenti di continuazione.
  6. Esecuzione manuale delle operazioni: Include pulsanti Buy e Sell attivi sul pannello di trading, consentendo l'esecuzione istantanea di operazioni manuali con impostazioni predefinite di stop-loss e take-profit.
  7. Gestione robusta del rischio: Limita le perdite giornaliere (default: 5% del saldo del conto), restringe il numero massimo di posizioni (default: 1) e regola dinamicamente le dimensioni dei lotti in base al risk percentage (default: 2%) o alla volatilità (basata su ATR).
  8. Filtri di tempo e giorni: Opera solo durante la NY session ad alta liquidità (8:00–16:00) e giorni configurabili (lunedì-venerdì abilitati per default) per ottimizzare le prestazioni ed evitare periodi di basso volume.

Questa strategia prospera sulla volatilità di XAUUSD,

Approccio ad alta tecnologia

  • Rilevamento dinamico dei livelli: Utilizza l'azione del prezzo M15 per conferme precise dei breakout, con analisi opzionale del timeframe di 4 ore per l'allineamento delle tendenze.
  • Filtri di Rejection e Liquidity: Conferma le entrate con il rifiuto del prezzo e la liquidity sweep detection, minimizzando i breakout falsi.
  • Lot Sizing basato sulla volatilità: Regola le dimensioni dei lotti utilizzando calcoli di volatilità basati su ATR per una gestione ottimale del rischio.
  • Pannello di trading avanzato: Mostra saldo, equity, margine in tempo reale e monitoraggio dettagliato dei profitti per i breakout giornalieri, settimanali e mensili, oltre a pulsanti Buy/Sell attivi per il trading manuale.
  • Conferma delle tendenze: Integra l'analisi delle tendenze basata su SMA (periodi 20/50) per filtrare le operazioni nei mercati in trend.
  • Protezione contro i reversal: Rilevamento dei reversal basato su RSI (ipercomprato/ipervenduto) riduce i breakout falsi nei mercati in range.

Istruzioni di configurazione

Iniziare è semplice ed efficiente:

  • Broker: Consigliati broker ECN/zero spread.
  • Leva: 1:100 o superiore (minimo 1:20).
  • Deposito: Minimo $300 ($500 consigliato per 0.01 lot).
  • Simbolo: XAUUSD (timeframe M15, con supporto per analisi su 4 ore).
  • VPS: Consigliato per operazioni 24/5.

Backtesting:

  • Testare su XAUUSD (M15 o H4) 
  • Regolare RiskPercent, TrailingStop o filtri dei giorni per diversi profili di rischio.

Perché Daily High-Low Prop Gold EA si distingue

  • Nessuna strategia rischiosa: Evita martingale, grid o trading ad alta frequenza per risultati sostenibili.
  • Conferma avanzata: Filtri di rejection e liquidity sweep aumentano la precisione delle operazioni.
  • Flessibilità di trading manuale: Pulsanti Buy/Sell attivi consentono operazioni manuali istantanee con parametri di rischio definiti dall'EA.
  • Monitoraggio dettagliato dei profitti: Mostra profitti giornalieri, settimanali e mensili per i breakout di massimi/minimi, offrendo totale trasparenza.
  • Compatibilità con Prop Firm: Controlli rigorosi del rischio garantiscono conformità con le regole delle prop firm.
  • Versatilità su timeframe di 4 ore: Eccellenti prestazioni su H4 per configurazioni di trend following.
  • Esperienza dello sviluppatore: Creato da JFX Trading con oltre un decennio di esperienza nel trading algoritmico.

Vantaggi:

  • Bassa correlazione: Si combina bene con altri EA per la diversificazione del portafoglio.
  • Filtri di giorni flessibili: Personalizza i giorni di trading per allinearsi alla tua strategia o alle regole delle prop firm.
  • Pannello di trading migliorato: Monitoraggio in tempo reale dei profitti di massimi/minimi e pulsanti Buy/Sell attivi per un controllo fluido.
  • Facile da usare: Configurazione semplice con supporto completo per tutti i livelli di trader.

Avvertenza sui rischi

Il trading comporta rischi intrinseci. Sebbene il Daily High-Low Prop Gold EA sia progettato per prestazioni costanti, nessun sistema garantisce profitti. Opera sempre entro la tua tolleranza al rischio, e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Unisciti al futuro del trading

Daily High-Low Prop Gold EA è un sistema di trading rivoluzionario che combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops aggressivi e un pannello di trading avanzato con pulsanti Buy/Sell attivi. Che tu stia affrontando sfide di prop firm o crescendo il tuo conto, questo EA offre la precisione, l'adattabilità e l'affidabilità di cui hai bisogno.

Ridisegna il tuo trading con Daily High-Low Prop Gold EA .


