Daily High-Low Prop Gold EA: Trading di Breakout di Precisione per l'Oro

Vi presentiamo il Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato XAUUSD puntando su breakout dei massimi e minimi giornalieri con una precisione senza pari. Costruito su una robusta breakout strategy, potenziata da rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops aggressivi, questo EA offre prestazioni di livello istituzionale per trader di prop firm, investitori retail e appassionati di algoritmi.

Parametri chiave, componenti e funzionalità

Parametri di input:

Impostazioni di trading: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Livelli giornalieri: Opzioni per visualizzare linee di massimi/minimi giornalieri con colori, stili e larghezze personalizzabili.

Opzioni per visualizzare linee di massimi/minimi giornalieri con colori, stili e larghezze personalizzabili. Filtri temporali: Limitare il trading a orari specifici (ad esempio, NY session) e giorni.

Limitare il trading a orari specifici (ad esempio, NY session) e giorni. Pannello di trading: Mostra un pannello grafico per il trading manuale e le statistiche del conto. Avvisi: abilita/disabilita avvisi tramite pop-up, notifiche push o email. Interfaccia grafica con: Informazioni sul conto (saldo, equity, margine libero). Statistiche di profitti/perdite giornaliere, settimanali e mensili. Pulsanti per azioni manuali di buy, sell e close-all. Il pannello si aggiorna ogni 5 secondi per riflettere i dati del conto in tempo reale.

Mostra un pannello grafico per il trading manuale e le statistiche del conto. Avvisi: abilita/disabilita avvisi tramite pop-up, notifiche push o email. Interfaccia grafica con: Breakout Logic: L'EA identifica i livelli di massimi/minimi giornalieri dalla candela D1 del giorno precedente. Monitora le candele a 15 minuti (M15) per i breakout: Un breakout rialzista si verifica quando la chiusura M15 è sopra dailyHigh + BreakoutBufferPips e la dimensione della candela supera MinCandleSizePips. Un breakout ribassista si verifica quando la chiusura M15 è sotto dailyLow - BreakoutBufferPips. Aggiunge un buffer ai massimi/minimi giornalieri (default: 1 pip).

L'EA identifica i livelli di massimi/minimi giornalieri dalla candela D1 del giorno precedente. Monitora le candele a 15 minuti (M15) per i breakout: Operazioni: Apre operazioni con livelli di stop-loss e take-profit calcolati in base ai parametri di input. Abilita/disabilita il breakout trading, buffer pips, dimensione minima della candela per i breakout.

Apre operazioni con livelli di stop-loss e take-profit calcolati in base ai parametri di input. Abilita/disabilita il breakout trading, buffer pips, dimensione minima della candela per i breakout. Gestione del rischio: Lot Sizing: Supporta lot size fisso o dimensionamento automatico basato su risk percentage e distanza dello stop-loss. Trailing Stop: Attivato quando una posizione raggiunge TrailingStartPips di profitto, spostando lo stop-loss di TrailingStepPips. Breakeven: Sposta lo stop-loss all'ingresso + BreakevenAddPips quando il profitto raggiunge BreakevenTrigger Pips. Daily Loss Limit: Chiude tutte le posizioni e interrompe il trading se le perdite superano DailyLossLimitPercent. Spread Filter: Impedisce il trading se lo spread supera MaxSpreadPips.

Filtri di tempo e giorni: Limita il trading a orari specifici (ad esempio, NY session da StartHour a EndHour). Consente/vieta il trading in giorni specifici (lunedì-venerdì).

Limita il trading a orari specifici (ad esempio, NY session da StartHour a EndHour). Consente/vieta il trading in giorni specifici (lunedì-venerdì). Monitoraggio dei profitti: Traccia profitti/perdite giornalieri, settimanali e mensili, aggiornando i valori di massimi/minimi per la visualizzazione sul pannello di trading.

Traccia profitti/perdite giornalieri, settimanali e mensili, aggiornando i valori di massimi/minimi per la visualizzazione sul pannello di trading. Indicatori visivi: Disegna linee orizzontali per i livelli di massimi/minimi giornalieri sul grafico con colori e stili personalizzabili.

Disegna linee orizzontali per i livelli di massimi/minimi giornalieri sul grafico con colori e stili personalizzabili. ShowTradingPanel: Mostra statistiche del conto in tempo reale, profitti/perdite giornalieri/settimanali/mensili e pulsanti Buy/Sell (default: true).

Mostra statistiche del conto in tempo reale, profitti/perdite giornalieri/settimanali/mensili e pulsanti Buy/Sell (default: true). LotSize: Lot size fisso (default: 0.01) o regolato automaticamente con RiskPercent (default: 2%).

Lot size fisso (default: 0.01) o regolato automaticamente con RiskPercent (default: 2%). TrailingStartPips/TrailingStepPips: Attiva il trailing a 20 pips, sposta ogni 5 pips.

Attiva il trailing a 20 pips, sposta ogni 5 pips. MaxPositions: Limita le operazioni aperte (default: 1).

Limita le operazioni aperte (default: 1). DailyLossLimitPercent: Limita le perdite giornaliere (default: 5%).

Limita le perdite giornaliere (default: 5%). Trade Monday–Trade Friday: Abilita/disabilita i giorni di trading (default: tutti abilitati).

Perché scegliere Daily High-Low Prop Gold EA?

A differenza degli EA tradizionali che si basano su strategie rischiose come martingale o grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA combina una breakout strategy collaudata con filtri avanzati e gestione dinamica del rischio. Ottimizzato per XAUUSD, punta su breakout di massimi/minimi giornalieri, conferma le entrate con rejection patterns e liquidity sweeps, e blocca i profitti con trailing stops aggressivi. Con un tasso di vincita del 91% e un massimo di 3 perdite consecutive nei backtest, questo EA offre affidabilità e prestazioni, ideale per le sfide di prop firm o la crescita di conti retail.

Caratteristiche principali:

Nessun Martingale, nessun Grid: Ogni operazione è protetta con stop-loss e take-profit, garantendo una gestione del rischio disciplinata.

Ogni operazione è protetta con stop-loss e take-profit, garantendo una gestione del rischio disciplinata. Gold-Optimized Breakout Strategy: Punta su breakout di massimi/minimi giornalieri su XAUUSD con un tasso di vincita di pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips.

Punta su breakout di massimi/minimi giornalieri su XAUUSD con un tasso di vincita di pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips. Rejection Confirmation: Attende il rifiuto del prezzo ai livelli giornalieri per confermare il momentum, aumentando il tasso di vincita.

Attende il rifiuto del prezzo ai livelli giornalieri per confermare il momentum, aumentando il tasso di vincita. Liquidity Sweep Detection: Identifica i liquidity sweeps ai massimi/minimi giornalieri per configurazioni ad alta probabilità.

Identifica i liquidity sweeps ai massimi/minimi giornalieri per configurazioni ad alta probabilità. Trailing Stops Aggressivi: Blocca rapidamente i profitti con trailing stops dinamici (default: inizio a 20 pips, passo di 5 pips).

Blocca rapidamente i profitti con trailing stops dinamici (default: inizio a 20 pips, passo di 5 pips). Pulsanti Buy/Sell Attivi: Esegue operazioni manuali di buy o sell direttamente dal pannello di trading con un solo clic.

Esegue operazioni manuali di buy o sell direttamente dal pannello di trading con un solo clic. Prop Firm Ready: Impostazioni di rischio personalizzabili e limiti di perdita giornaliera (default: 5%) conformi alle regole delle prop firm.

Impostazioni di rischio personalizzabili e limiti di perdita giornaliera (default: 5%) conformi alle regole delle prop firm. Versatilità Multi-Timeframe: Eccelle su M15 per l'oro, con prestazioni comprovate su timeframe di 4 ore per l'allineamento delle tendenze.

Strategia: Trading di Breakout con Conferma Avanzata

Daily High-Low Prop Gold EA sfrutta una breakout strategy che punta sui livelli di massimi e minimi del giorno precedente, potenziata da tecniche di conferma sofisticate per catturare il momentum dell'oro. Ecco come funziona:

Rilevamento dei livelli giornalieri: Identifica i prezzi massimi e minimi del giorno precedente, disegnando linee visive opzionali sul grafico per maggiore trasparenza. Breakout con Rejection Confirmation: Posiziona ordini buy stop e sell stop ai livelli di massimi/minimi giornalieri con un buffer configurabile (default: 1 pip). Attende il rifiuto del prezzo a questi livelli per confermare il momentum, riducendo le entrate false. Liquidity Sweep Detection: Filtra le operazioni rilevando i liquidity sweeps ai massimi/minimi giornalieri, puntando su configurazioni ad alta probabilità attraverso la manipolazione del mercato. Trailing Stops Aggressivi: Attiva i trailing stops immediatamente dopo l'ingresso in un'operazione (default: inizio a 20 pips, passo di 5 pips), bloccando rapidamente i profitti e minimizzando gli impatti di stop-loss completi. Manipolazione e Continuazione: Capitalizza sulla possibile manipolazione del mercato agli estremi giornalieri, entrando in operazioni su breakout confermati e seguendo i movimenti di continuazione. Esecuzione manuale delle operazioni: Include pulsanti Buy e Sell attivi sul pannello di trading, consentendo l'esecuzione istantanea di operazioni manuali con impostazioni predefinite di stop-loss e take-profit. Gestione robusta del rischio: Limita le perdite giornaliere (default: 5% del saldo del conto), restringe il numero massimo di posizioni (default: 1) e regola dinamicamente le dimensioni dei lotti in base al risk percentage (default: 2%) o alla volatilità (basata su ATR). Filtri di tempo e giorni: Opera solo durante la NY session ad alta liquidità (8:00–16:00) e giorni configurabili (lunedì-venerdì abilitati per default) per ottimizzare le prestazioni ed evitare periodi di basso volume.

Questa strategia prospera sulla volatilità di XAUUSD,

Approccio ad alta tecnologia

Rilevamento dinamico dei livelli: Utilizza l'azione del prezzo M15 per conferme precise dei breakout, con analisi opzionale del timeframe di 4 ore per l'allineamento delle tendenze.

Utilizza l'azione del prezzo M15 per conferme precise dei breakout, con analisi opzionale del timeframe di 4 ore per l'allineamento delle tendenze. Filtri di Rejection e Liquidity: Conferma le entrate con il rifiuto del prezzo e la liquidity sweep detection, minimizzando i breakout falsi.

Conferma le entrate con il rifiuto del prezzo e la liquidity sweep detection, minimizzando i breakout falsi. Lot Sizing basato sulla volatilità: Regola le dimensioni dei lotti utilizzando calcoli di volatilità basati su ATR per una gestione ottimale del rischio.

Regola le dimensioni dei lotti utilizzando calcoli di volatilità basati su ATR per una gestione ottimale del rischio. Pannello di trading avanzato: Mostra saldo, equity, margine in tempo reale e monitoraggio dettagliato dei profitti per i breakout giornalieri, settimanali e mensili, oltre a pulsanti Buy/Sell attivi per il trading manuale.

Mostra saldo, equity, margine in tempo reale e monitoraggio dettagliato dei profitti per i breakout giornalieri, settimanali e mensili, oltre a pulsanti Buy/Sell attivi per il trading manuale. Conferma delle tendenze: Integra l'analisi delle tendenze basata su SMA (periodi 20/50) per filtrare le operazioni nei mercati in trend.

Integra l'analisi delle tendenze basata su SMA (periodi 20/50) per filtrare le operazioni nei mercati in trend. Protezione contro i reversal: Rilevamento dei reversal basato su RSI (ipercomprato/ipervenduto) riduce i breakout falsi nei mercati in range.

Istruzioni di configurazione

Iniziare è semplice ed efficiente:

Broker: Consigliati broker ECN/zero spread.

Consigliati broker ECN/zero spread. Leva: 1:100 o superiore (minimo 1:20).

1:100 o superiore (minimo 1:20). Deposito: Minimo $300 ($500 consigliato per 0.01 lot).

Minimo $300 ($500 consigliato per 0.01 lot). Simbolo: XAUUSD (timeframe M15, con supporto per analisi su 4 ore).

XAUUSD (timeframe M15, con supporto per analisi su 4 ore). VPS: Consigliato per operazioni 24/5.

Backtesting:

Testare su XAUUSD (M15 o H4)

Regolare RiskPercent, TrailingStop o filtri dei giorni per diversi profili di rischio.

Perché Daily High-Low Prop Gold EA si distingue

Nessuna strategia rischiosa: Evita martingale, grid o trading ad alta frequenza per risultati sostenibili.

Evita martingale, grid o trading ad alta frequenza per risultati sostenibili. Conferma avanzata: Filtri di rejection e liquidity sweep aumentano la precisione delle operazioni.

Filtri di rejection e liquidity sweep aumentano la precisione delle operazioni. Flessibilità di trading manuale: Pulsanti Buy/Sell attivi consentono operazioni manuali istantanee con parametri di rischio definiti dall'EA.

Pulsanti Buy/Sell attivi consentono operazioni manuali istantanee con parametri di rischio definiti dall'EA. Monitoraggio dettagliato dei profitti: Mostra profitti giornalieri, settimanali e mensili per i breakout di massimi/minimi, offrendo totale trasparenza.

Mostra profitti giornalieri, settimanali e mensili per i breakout di massimi/minimi, offrendo totale trasparenza. Compatibilità con Prop Firm: Controlli rigorosi del rischio garantiscono conformità con le regole delle prop firm.

Controlli rigorosi del rischio garantiscono conformità con le regole delle prop firm. Versatilità su timeframe di 4 ore: Eccellenti prestazioni su H4 per configurazioni di trend following.

Eccellenti prestazioni su H4 per configurazioni di trend following. Esperienza dello sviluppatore: Creato da JFX Trading con oltre un decennio di esperienza nel trading algoritmico.

Vantaggi:

Bassa correlazione: Si combina bene con altri EA per la diversificazione del portafoglio.

Si combina bene con altri EA per la diversificazione del portafoglio. Filtri di giorni flessibili: Personalizza i giorni di trading per allinearsi alla tua strategia o alle regole delle prop firm.

Personalizza i giorni di trading per allinearsi alla tua strategia o alle regole delle prop firm. Pannello di trading migliorato: Monitoraggio in tempo reale dei profitti di massimi/minimi e pulsanti Buy/Sell attivi per un controllo fluido.

Monitoraggio in tempo reale dei profitti di massimi/minimi e pulsanti Buy/Sell attivi per un controllo fluido. Facile da usare: Configurazione semplice con supporto completo per tutti i livelli di trader.

Avvertenza sui rischi

Il trading comporta rischi intrinseci. Sebbene il Daily High-Low Prop Gold EA sia progettato per prestazioni costanti, nessun sistema garantisce profitti. Opera sempre entro la tua tolleranza al rischio, e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Unisciti al futuro del trading

Daily High-Low Prop Gold EA è un sistema di trading rivoluzionario che combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops aggressivi e un pannello di trading avanzato con pulsanti Buy/Sell attivi. Che tu stia affrontando sfide di prop firm o crescendo il tuo conto, questo EA offre la precisione, l'adattabilità e l'affidabilità di cui hai bisogno.

Ridisegna il tuo trading con Daily High-Low Prop Gold EA .



