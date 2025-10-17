Lesus Scalper PROP EA
- Uzman Danışmanlar
- John Muguimi Njue
- Sürüm: 5.9
- Etkinleştirmeler: 5
Kurumsal Seviye Uygulama için Elite Arz ve Talep Bölgesi Ticaret Sistemi
SET DOSYASI: MQL5 SOHBET LİNKİ
Fiyat: Erken erişim $99.00 (ilk 10 satın alma ile sınırlı, ardından $499.00)
Sistem Genel Bakışı
LESUS SCALPER PROP, kurumsal arz ve talep ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş ileri bir Uzman Danışman (EA) olup, yüksek olasılıklı bölge tepkilerini hassas zamanlamayla belirlemek ve ticareti gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi analizi yoluyla taze kurumsal birikim ve dağıtım bölgelerini tespit eder ve optimal kesişim kurulumlarında scalping girişlerini gerçekleştirir.
Özellikle prop firması trader'ları, finanse edilmiş hesaplar ve disiplinli perakende profesyoneller için tasarlanan bu EA, bölge doğrulamasını askeri düzeyde risk kontrolleriyle birleştirerek, broker uyumluluğunu korurken kısa vadeli kurumsal hareketleri yakalayan profesyonel bir çerçeve sunar.
Temel Yöntem: Arz ve Talep Bölgesi Ticareti
Piyasalar: Forex Majör Çiftler, XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), Majör Endeksler, Kripto Paralar
Hesap Türleri: Netting ve Hedging Uyumlu
Ticaret Stili: Kurumsal Bölge Scalpingi, Çoklu Zaman Dilimi Onayı ile
Bölge Tespit Çerçevesi
Birincil Bölge Tespiti
Sistem, kurumsal arz ve talep bölgelerini şu yollarla tanımlar:
- İmpuls Hareket Analizi: Kurumsal katılımı gösteren hızlı fiyat hareketlerini (ortalama hızın 1,5 katı) tespit eder
- Taban Oluşum Tespiti: Güçlü yönlü hareketlerden önceki konsolidasyon bölgelerini tanımlar
- Hacim Onayı: Tick hacim oranı analizi (1,2x eşik) ile bölge gücünü doğrular
- Salınım Noktası Tanıma: 6 çubuk onay deseni kullanarak tepe/dip noktalarını belirler
İkincil Bölge Doğrulaması
Her tespit edilen bölge, çok katmanlı bir doğrulama sürecinden geçer:
- Bölge Tazelik Değerlendirmesi: Dokunma sayısı ve retest geçmişini izler
- Yaş Filtresi: Bölgenin geçerlilik penceresi maksimum 72 saat
- İhlal Tespiti: Fiyatın tampon bölgeleri aşan penetrasyonunu izler
- Güç Puanlama: Oluşum özelliklerine göre bölge kalitesini hesaplar
Gelişmiş Kesişim Filtresi
Çoklu Zaman Dilimi Hizalaması (Opsiyonel)
- M15 momentum onayı
- H1 yönlü bias doğrulama
- Zaman dilimleri arasında trend tutarlılığı sağlar
Hacim Onay Sistemi (Opsiyonel)
- Mevcut vs. 7 çubuk ortalama hacim analizi
- Giriş sinyalleri için 1,2x eşik gerekliliği
- Düşük inanç kurulumlarını filtreler
Momentum Yön Filtresi (Opsiyonel)
- 10 çubuk momentum hesaplama
- Minimum 0,0008 güç eşiği
- Kurumsal akış yönünü doğrular
Reddetme Onay Mantığı (Opsiyonel)
- Bölgeler içindeki mum reddetme desenlerini tanımlar