Lesus Scalper PROP EA

LESUS SCALPER PROP

Kurumsal Seviye Uygulama için Elite Arz ve Talep Bölgesi Ticaret Sistemi

SET DOSYASI: MQL5 SOHBET LİNKİ
Fiyat: Erken erişim $99.00 (ilk 10 satın alma ile sınırlı, ardından $499.00)

Sistem Genel Bakışı

LESUS SCALPER PROP, kurumsal arz ve talep ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş ileri bir Uzman Danışman (EA) olup, yüksek olasılıklı bölge tepkilerini hassas zamanlamayla belirlemek ve ticareti gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi analizi yoluyla taze kurumsal birikim ve dağıtım bölgelerini tespit eder ve optimal kesişim kurulumlarında scalping girişlerini gerçekleştirir.
Özellikle prop firması trader'ları, finanse edilmiş hesaplar ve disiplinli perakende profesyoneller için tasarlanan bu EA, bölge doğrulamasını askeri düzeyde risk kontrolleriyle birleştirerek, broker uyumluluğunu korurken kısa vadeli kurumsal hareketleri yakalayan profesyonel bir çerçeve sunar.

Temel Yöntem: Arz ve Talep Bölgesi Ticareti

Piyasalar: Forex Majör Çiftler, XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), Majör Endeksler, Kripto Paralar
Hesap Türleri: Netting ve Hedging Uyumlu
Ticaret Stili: Kurumsal Bölge Scalpingi, Çoklu Zaman Dilimi Onayı ile

Bölge Tespit Çerçevesi

Birincil Bölge Tespiti

Sistem, kurumsal arz ve talep bölgelerini şu yollarla tanımlar:

  • İmpuls Hareket Analizi: Kurumsal katılımı gösteren hızlı fiyat hareketlerini (ortalama hızın 1,5 katı) tespit eder
  • Taban Oluşum Tespiti: Güçlü yönlü hareketlerden önceki konsolidasyon bölgelerini tanımlar
  • Hacim Onayı: Tick hacim oranı analizi (1,2x eşik) ile bölge gücünü doğrular
  • Salınım Noktası Tanıma: 6 çubuk onay deseni kullanarak tepe/dip noktalarını belirler

İkincil Bölge Doğrulaması

Her tespit edilen bölge, çok katmanlı bir doğrulama sürecinden geçer:

  • Bölge Tazelik Değerlendirmesi: Dokunma sayısı ve retest geçmişini izler
  • Yaş Filtresi: Bölgenin geçerlilik penceresi maksimum 72 saat
  • İhlal Tespiti: Fiyatın tampon bölgeleri aşan penetrasyonunu izler
  • Güç Puanlama: Oluşum özelliklerine göre bölge kalitesini hesaplar

Gelişmiş Kesişim Filtresi

Çoklu Zaman Dilimi Hizalaması (Opsiyonel)

  • M15 momentum onayı
  • H1 yönlü bias doğrulama
  • Zaman dilimleri arasında trend tutarlılığı sağlar

Hacim Onay Sistemi (Opsiyonel)

  • Mevcut vs. 7 çubuk ortalama hacim analizi
  • Giriş sinyalleri için 1,2x eşik gerekliliği
  • Düşük inanç kurulumlarını filtreler

Momentum Yön Filtresi (Opsiyonel)

  • 10 çubuk momentum hesaplama
  • Minimum 0,0008 güç eşiği
  • Kurumsal akış yönünü doğrular

Reddetme Onay Mantığı (Opsiyonel)

  • Bölgeler içindeki mum reddetme desenlerini tanımlar

Yazarın diğer ürünleri
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Gold Breakout PRO-P - Altın ve Forex için Hassas Breakout Ticareti Rakipsiz Hassasiyet ve Güvenlik ile Piyasaları Fethedin Gold Breakout PRO-P , XAUUSD (altın) piyasasında hakimiyet kurmak ve EURUSD gibi forex çiftlerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firması tüccarları, bireysel yatırımcılar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, reddetme onayı, likidite süpürme tespiti ve dinamik risk yönetimi ile güçlendi
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kuru
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: FOREX ve XAUUSD için KEYLINE Precision Ustalık GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 ’in gücünü ortaya çıkarın, elit traderlar, hedge fonları ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA). XAUUSD ve FOREX için geliştirilen bu EA, üç noktalı pivot tabanlı trend çizgisi stratejileri, gelişmiş manipülasyon karşıtı zamanlama ve sağlam risk yönetimi ile cerrahi hassasiyette KEYLINE precision sunar. 1 aylık str
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Türkçe) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA , EURUSD gibi döviz çiftleri, altın ve endeksler üzerinde yapılandırılmış ticaret için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firm traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için özel olarak geliştirilen bu EA, fiyat hareketi desenlerine dayalı metodik bir yukarıdan aşağıya analiz stratejisi uygular ve trend değerlendirmesi ile dinamik kontrollerle güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile ma
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş EA: FOREX, XAUUSD ve Endeksler için Hassas Çoklu Model Ustalığı Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş (Double Top Bottom Pro Enhanced) EA'nın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu Uzman Danışman (EA), FOREX ve XAUUSD piyasalarında işlem yapmak için tasarlanmıştır. Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız ve yutan modeller dahil olmak üzere model tabanlı stratejileri, zamanlama mekanizmaları, likidite tespiti ve dinamik risk yönetimi ile birleştirir. SET DOSYASI  SET FILE:   MQL
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Asian Breakout PRO-P - Forex için Stratejik Breakout Ticaret Sistemi Asian Breakout PRO-P , EURUSD gibi Forex çiftleri, altın ve endeksler için yapılandırılmış ticarete yönelik tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Prop firması traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, Asya seansının fiyat aralığına dayalı metodik bir breakout stratejisi uygular; bu strateji, trend analizi ve dinamik risk kontrolleri ile güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile m
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
SNIPER ENTRY PROP EA Professional Grade Market Execution System Advanced Trading Automation Built for Precision & Institutional Discipline System Overview SNIPER ENTRY PROP is a sophisticated Expert Advisor engineered for traders who demand institutional-level market analysis combined with military-grade risk management. Designed for Forex pairs, metals, and high-liquidity instruments, this system transforms complex technical patterns into aut
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
ICT Concept PRO P EA - SMC Trading Otomasyonu Kurumsal Trading Kavramları ile Algoritmik Hassasiyetin Buluşması SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Sohbet Bağlantısı Genel Bakış ICT Concept PRO P EA, Inner Circle Trader (ICT) metodolojisini benimseyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman’dır; bu, piyasa yapısını, likidite mühendisliğini ve kurumsal emir akışlarını anlamak için sofistike bir yaklaşımdır. Forex çiftleri (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), endeksler ve emtialar için geliştirilen bu
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
KILLZONE KNIGHT PROP EA: Oturum Bazlı Altın Ticareti ile Hassasiyet XAUUSD için Profesyonel Uzman Danışman | Çift Stratejili Kurumsal Ticaret Sistemi Genel Bakış KILLZONE KNIGHT PROP EA, ciddi traderlar ve prop firması profesyonelleri için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir ticaret sistemidir. LDNYK (Londra-New York Kapanışı) ve GBT (GMT Kırılma Zamanlaması) olmak üzere iki bağımsız yüksek olasılıklı strateji üzerine inşa edilen bu EA, oturum bazlı hassasiyeti gelişmiş piyasa yapısı analiziyle bir
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
PUMP DUMP PROP PRO (Türkçe Çeviri) PUMP AND DUMP Ticaret Stratejilerine Dayalı Profesyonel Sistem SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Gelişmiş Kurumsal Akış Tespiti ve Banka Hareketleri Analizi Sistemin Temeli PUMP DUMP PROP PRO, PUMP AND DUMP metodolojisi etrafında tasarlanmış özel bir Uzman Danışman’dır (EA) ve hacim zirveleri, likidite taramaları ve piyasa yapısındaki değişiklikler yoluyla kurumsal emir akışlarını tes
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt