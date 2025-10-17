Lesus Scalper PROP EA

Kurumsal Seviye Uygulama için Elite Arz ve Talep Bölgesi Ticaret Sistemi

Sistem Genel Bakışı

LESUS SCALPER PROP, kurumsal arz ve talep ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş ileri bir Uzman Danışman (EA) olup, yüksek olasılıklı bölge tepkilerini hassas zamanlamayla belirlemek ve ticareti gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi analizi yoluyla taze kurumsal birikim ve dağıtım bölgelerini tespit eder ve optimal kesişim kurulumlarında scalping girişlerini gerçekleştirir.

Özellikle prop firması trader'ları, finanse edilmiş hesaplar ve disiplinli perakende profesyoneller için tasarlanan bu EA, bölge doğrulamasını askeri düzeyde risk kontrolleriyle birleştirerek, broker uyumluluğunu korurken kısa vadeli kurumsal hareketleri yakalayan profesyonel bir çerçeve sunar.

Temel Yöntem: Arz ve Talep Bölgesi Ticareti

Piyasalar: Forex Majör Çiftler, XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), Majör Endeksler, Kripto Paralar

Hesap Türleri: Netting ve Hedging Uyumlu

Ticaret Stili: Kurumsal Bölge Scalpingi, Çoklu Zaman Dilimi Onayı ile

Bölge Tespit Çerçevesi

Birincil Bölge Tespiti

Sistem, kurumsal arz ve talep bölgelerini şu yollarla tanımlar:

İmpuls Hareket Analizi: Kurumsal katılımı gösteren hızlı fiyat hareketlerini (ortalama hızın 1,5 katı) tespit eder

Kurumsal katılımı gösteren hızlı fiyat hareketlerini (ortalama hızın 1,5 katı) tespit eder Taban Oluşum Tespiti: Güçlü yönlü hareketlerden önceki konsolidasyon bölgelerini tanımlar

Güçlü yönlü hareketlerden önceki konsolidasyon bölgelerini tanımlar Hacim Onayı: Tick hacim oranı analizi (1,2x eşik) ile bölge gücünü doğrular

Tick hacim oranı analizi (1,2x eşik) ile bölge gücünü doğrular Salınım Noktası Tanıma: 6 çubuk onay deseni kullanarak tepe/dip noktalarını belirler

İkincil Bölge Doğrulaması

Her tespit edilen bölge, çok katmanlı bir doğrulama sürecinden geçer:

Bölge Tazelik Değerlendirmesi: Dokunma sayısı ve retest geçmişini izler

Dokunma sayısı ve retest geçmişini izler Yaş Filtresi: Bölgenin geçerlilik penceresi maksimum 72 saat

Bölgenin geçerlilik penceresi maksimum 72 saat İhlal Tespiti: Fiyatın tampon bölgeleri aşan penetrasyonunu izler

Fiyatın tampon bölgeleri aşan penetrasyonunu izler Güç Puanlama: Oluşum özelliklerine göre bölge kalitesini hesaplar

Gelişmiş Kesişim Filtresi

Çoklu Zaman Dilimi Hizalaması (Opsiyonel)

M15 momentum onayı

H1 yönlü bias doğrulama

Zaman dilimleri arasında trend tutarlılığı sağlar

Hacim Onay Sistemi (Opsiyonel)

Mevcut vs. 7 çubuk ortalama hacim analizi

Giriş sinyalleri için 1,2x eşik gerekliliği

Düşük inanç kurulumlarını filtreler

Momentum Yön Filtresi (Opsiyonel)

10 çubuk momentum hesaplama

Minimum 0,0008 güç eşiği

Kurumsal akış yönünü doğrular

Reddetme Onay Mantığı (Opsiyonel)