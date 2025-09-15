DT DB TopDownAnalysis Pro P EA

DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Türkçe)

DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA, EURUSD gibi döviz çiftleri, altın ve endeksler üzerinde yapılandırılmış ticaret için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firm traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için özel olarak geliştirilen bu EA, fiyat hareketi desenlerine dayalı metodik bir yukarıdan aşağıya analiz stratejisi uygular ve trend değerlendirmesi ile dinamik kontrollerle güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile manuel esneklik arasında bir denge sunar ve çeşitli ticaret ortamları için sağlam bir uyumluluk sağlar.

SET DOSYASISET FILE: MQL5 CHAT LINK
Fiyat: Erken erişim $599.00 (sonraki 10 satın alma ile sınırlı, ardından $1499.00)

Operasyonel Çerçeve

DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P, sistematik bir süreç üzerinden çalışır:

  1. Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Genel trend yönünü belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerini (varsayılan olarak H4 veya D1) değerlendirir, ardından desen tanımlama için daha düşük zaman dilimlerinde (varsayılan olarak M5 veya M15) ince ayar yapar ve destek ile direnç seviyelerini temel bölgeler olarak içerir.

  2. Desen ve Yapı Tespiti: Tersine dönüş konfigürasyonları için çift tepe ve çift dip gibi fiyat hareketi desenlerini tanımlar, sinyal geçerliliğini doğrulamak için sipariş blokları, likidite süpürmeleri ve adil değer boşlukları ile entegre eder ve hassas değerlendirme için kullanıcı tanımlı ofsetler uygular.

    Gelişmiş Desen Tespiti:

    • CheckRetestCondition = true;
    • UseBullishEngulfing = true;
    • UseBearishEngulfing = true;
    • UseBullishPiercing = true;
    • UseBearishPiercing = true;
    • UseMorningStar = true;
    • UseEveningStar = true;
    • UseThreeWhiteSoldiers = true;
    • UseThreeBlackCrows = true;
    • UseThreeInsideUp = true;
    • UseHammer = true;
    • UseHangingMan = true;
    • UseShootingStar = true;

  3. Ticaret Yönetimi: Açık pozisyonları yönetmek için takip eden stoplar, başabaş mekanizmaları ve sıkı parametreler kullanır, tanımlı seansların sonunda veya önceden belirlenmiş eşikler ulaşıldığında otomatik kapanış gerçekleştirir.

  4. Manuel Ticaret Seçenekleri: Grafik panelinde etkileşimli Al/Sat düğmeleri sunar ve EA'nın çerçeve ayarlarına uygun manuel yürütme sağlar.

Temel Özellikler

  • Yukarıdan Aşağıya Analiz ve Desen Tanıma: Çift tepe (düşüş) ve çift dip (yükseliş) formasyonlarını kullanarak tersine dönüş fırsatlarını tespit eder, düşük olasılıklı sinyalleri filtrelemek için çoklu zaman dilimi trend hizalamasıyla iyileştirilir. Baş ve omuzlar, ters baş ve omuzlar, yutan mumlar, iğne çubuklar, doji, harami, piercing, karanlık bulut örtüsü, üç beyaz asker ve üç siyah karga gibi ek desenleri destekler.

  • Dinamik Kontroller: Seanslara özgü limitler, ardışık sinyal sınırı ve uygun olmayan hesaplarda çalışmayı önlemek için minimum bakiye doğrulaması gibi ayarlanabilir ayarlar içerir. Pozisyon boyutları, parametreler ve stop-loss mesafelerine göre dinamik olarak ayarlanır.

  • Takip Eden Stoplar ve Başabaş: Otomatik takip eden stoplar (30 pip'te başlar, 10 pip adımlarla) ve başabaş aktivasyonu (20 pip'te 2 pip ofset ile) uygular, pozisyonları korurken maruziyeti yönetir.

  • Etkileşimli Grafik Paneli: EA durumu, seans aralıkları, trend yönü, açık pozisyonlar, performans metrikleri ve sinyal dizilerini gerçek zamanlı olarak 320x300 piksel net bir arayüzde gösterir.

  • MQL5 Uyumluluğu: MQL5 doğrulama standartlarına uygundur, fiyat, hacim, marj, stop seviyeleri ve dondurma seviyeleri gibi broker'a özgü gereksinimlerle uyumluluğu sağlar, netting ve hedging hesapları için uygundur.

  • Broker ve Hesap Doğrulama Kontrolleri: Minimum stop mesafeleri, marj kullanılabilirliği ve dondurma seviyeleri gibi broker'a özgü kısıtlamalara karşı işlemlerin uygulanabilirliğini doğrular, sorunsuz yürütme sağlar.

  • Zaman ve Gün Filtreleri: Yüksek likidite dönemlerine (varsayılan olarak Londra seansı, 08:00–18:00 GMT) ve kullanıcı tarafından seçilen günlere (varsayılan olarak Pazartesi-Cuma) işlemleri kısıtlar, düşük volatilite piyasa koşullarını önler.

Sistem Mekanikleri

EA'nın çerçevesi, disiplinli bir yukarıdan aşağıya analiz yaklaşımına dayanır:

  1. Çoklu Zaman Dilimi Değerlendirme: Yükseliş/düşüş/nötr eğilimleri belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerini değerlendirir, ardından daha düşük zaman dilimlerinde desenleri tanımlar ve destek (fiyat tabanları) ile direnç (fiyat tavanları) temel bölgeler olarak kullanır.

  2. Sinyal Mantığı: Çift tepe (iki tepe ve bir dip, düşüş tersine dönüş sinyali) ve çift dip (iki dip ve bir tepe, yükseliş tersine dönüş sinyali) temelinde değerlendirmeleri tetikler, sipariş blokları (kurumsal birikim/dağıtım alanları) ve likidite süpürmeleri (tersine dönüş öncesi siparişleri temizleyen fiyat hareketleri) ile entegre eder, hassasiyet için kullanıcı tanımlı ofsetler uygular.

  3. Pozisyon Yönetimi: Aktif pozisyonlara takip eden stoplar ve başabaş ayarları uygular, seans sonu veya çerçeve tabanlı eşikler tarafından tetiklenen kapanışlarla.

  4. Manuel Kontrol: Traderların grafik paneli üzerinden manuel olarak pozisyon yürütmesine olanak tanır, EA'nın önceden tanımlı parametrelerini kullanır.

  5. Parametre Tabanlı Boyutlandırma: Yüzdeler ve stop mesafeleri kullanılarak boyutlar dinamik olarak hesaplanır.

  6. Ek Güvenlik Önlemleri: Marj yeterliliği, spread limitleri ve yürütme kısıtlamaları gibi uyumluluk kontrollerini içerir, volatil veya kısıtlı koşullarda sorunları önler.

Ayırt Edici Özellikler

Diğer analiz EA'larıyla karşılaştırıldığında, DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P şu özellikleriyle öne çıkar:

  • Entegre Desen Çerçevesi: Çift tepe/dip'i çoklu zaman dilimi bağlamıyla birleştirir, destek/direnç, likidite süpürmeleri (sahte kırılmaları tanımlamak için) ve sipariş bloklarını dinamik bölgeler olarak kullanır.

  • Uyarlanabilir Parametreler: Piyasa koşullarına ve hesap özelliklerine göre ofsetleri ve boyutları ayarlar, statik konfigürasyonlardan kaçınır.

  • Broker'a Özgü Güvenlik Önlemleri: Stop seviyeleri, dondurma seviyeleri ve marj gereksinimleri için kapsamlı ön kontroller gerçekleştirir, güvenilirlik sağlar.

  • Hibrit Otomasyon ve Manuel Kontrol: Otomatik desen algılama ile manuel müdahale için etkileşimli bir paneli birleştirir, farklı stiller için esneklik sunar.

  • Prop Firm Optimizasyonu: Sıkı kontroller ve düşük bakiye korumaları içerir, prop firm gereksinimlerine uyum sağlar.

Hedef Kullanıcılar

  • EURUSD gibi döviz çiftleri, altın veya endeksler üzerine odaklanan traderlar.
  • Güvenilir ve uyumlu otomasyon gerektiren prop firm katılımcıları.
  • Otomatik hassasiyet ile manuel denetimi birleştirmek isteyen bireysel traderlar.
  • Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ve sağlam yönetimi önemseyen kullanıcılar.

Kurulum Yönergeleri

  • Broker: Optimum yürütme için ECN veya sıfır spread brokerları önerilir.
  • Kaldıraç: Minimum 1:20, tercihen 1:100 veya daha yüksek.
  • Depozito: EURUSD için minimum $200 (0.01 lot).
  • Sembol: M1 için optimize edilmiş, H4 trend desteği ile; diğer çiftlere uyarlanabilir.
  • VPS: 24/5 sürekli çalışma için önerilir.
  • Geriye Dönük Test: 1 Haziran 2025'ten 31 Temmuz 2025'e kadar EURUSD M1/H4 üzerinde testler yapın, gerektiğinde RiskPctPerTrade, TrailingStartPips veya gün filtrelerini ayarlayın.
  • SET Dosyaları: MQL5 sohbet bağlantısı üzerinden erişilebilir.

Risk Uyarısı

Ticaret, doğal riskler taşır. DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P, tutarlı çalışma için tasarlanmıştır, ancak traderlar risk toleransları dahilinde işlem yapmalıdır. Broker koşullarına uygun ayarları yapmak için demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Sistem Entegrasyonu

DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P, hassasiyet, yönetim ve esnekliği birleştiren yukarıdan aşağıya analiz ticareti için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Hem prop firm mücadeleleri hem de bireysel ticaret için tasarlanmış olup, kullanıcı odaklı bir arayüzle forex piyasası dinamiklerini yönlendirmek için güvenilir bir çerçeve sağlar. Fiyat $1499'a yükselmeden önce $599'a bir kopyasını edinin.

SET DOSYASI: MQL5 sohbet bağlantısı üzerinden erişilebilir.


