Killzone Knight PRO P
- Uzman Danışmanlar
- John Muguimi Njue
- Sürüm: 114.0
- Etkinleştirmeler: 10
XAUUSD için Profesyonel Uzman Danışman | Çift Stratejili Kurumsal Ticaret Sistemi
Genel Bakış
KILLZONE KNIGHT PROP EA, ciddi traderlar ve prop firması profesyonelleri için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir ticaret sistemidir. LDNYK (Londra-New York Kapanışı) ve GBT (GMT Kırılma Zamanlaması) olmak üzere iki bağımsız yüksek olasılıklı strateji üzerine inşa edilen bu EA, oturum bazlı hassasiyeti gelişmiş piyasa yapısı analiziyle birleştirerek altın piyasasının en yüksek likidite pencerelerindeki gün içi momentumunu yakalar.
Geleneksel kırılma sistemlerinden farklı olarak, KILLZONE KNIGHT, çift motorlu bir mimariyle çalışır; bu, her iki stratejinin de birbirini etkilemeden aynı anda çalışmasına olanak tanır ve her biri bağımsız risk kontrolleri, ticaret limitleri ve kâr yönetimi sistemleriyle donatılmıştır.
Temel Strateji Mimarisi
Strateji 1: LDNYK (Londra-New York Kapanış Kırılması)
- Piyasa Yapısı: Önceki günlük en yüksek ve en düşük seviyeleri analiz eder, yapılandırılabilir kırılma bölgeleri kullanır
- Giriş Mantığı: M15 fiyat hareketini izler ve günlük uç noktaları aşan doğrulanmış kırılmaları tespit eder
- Doğrulama: Yanlış kırılmaları filtrelemek için minimum mum boyutu (5+ pip) gerektirir
- Oturum Odak Noktası: Yalnızca New York ticaret saatlerinde çalışır (08:00 - 16:00 NY saati)
- Ticaret Yönetimi: Bağımsız günlük ticaret limitleri (varsayılan: günde 5 işlem)
Strateji 2: GBT (GMT Kırılma Zamanlaması)
- Hassas Pencere: Erken oturum volatilitesini yakalar (GMT 3:05-6:05)
- M1 Analizi: 1 dakikalık fiyat yapısını kullanarak mikro düzeyde giriş hassasiyeti sağlar
- Kırılma Onayı: Dar mesafe parametreleri (5 pip giriş penceresi)
- Otomatik Çıkış Protokolü: 22:30 GMT'de tüm GBT pozisyonlarını kapatır ve temiz bir gece riski sağlar
- Çok Seviyeli Kontroller: Oturum, günlük ve haftalık ticaret limitleri ile kâr hedefi üst sınırları
Gelişmiş Özellikler
Akıllı Pozisyon Yönetimi
- Breakeven Sistemi: Kâr yapılandırılabilir bir eşik ulaştığında stop-loss'u giriş + ofset olarak taşır
- Trailing Stop'lar: Kullanıcı tarafından tanımlanan kâr seviyelerinde dinamik kâr koruması aktif hale gelir
- Kısmi Kâr Alma: İki kâr seviyesinde pozisyonlardan otomatik olarak ölçeklendirilir
- ATR Entegrasyonu: Pazar volatilitesine dayalı giriş ofset hesaplamaları (ATR Dönemi 14)
Kurumsal Risk Kontrolleri
- Hacim Doğrulaması: Ticaret öncesi MIN/MAX/STEP uyumluluğu ve sembol hacim limitleri için kontroller
- Marj Doğrulaması: Yürütme öncesi yeterli fonları doğrulamak için OrderCalcMargin() kullanır
- Stop Seviyesi Uyumluluğu: Tüm SL/TP mesafelerini broker gerekliliklerine karşı doğrular
- Donma Seviyesi Koruması: Broker tarafından tanımlanan donma bölgelerinde değişiklikleri önler
- Drawdown Devre Kesici: Maksimum drawdown eşiği aşıldığında ticareti durdurur
Piyasa Koşulları Filtreleri
- Spread Koruması: Spread yapılandırılmış maksimum değeri aştığında işlemleri engeller
- Haber Filtresi: Zaman bazlı isteğe bağlı filtre, etki seviyesine göre seçim (Yüksek/Orta/Düşük)
- Zaman Pencereleri: Ticareti optimal likidite dönemleriyle sınırlar
- Kote Geçmişi Doğrulaması: Strateji etkinleştirilmeden önce yeterli bar verisi sağlar
Çift Saat Dilimi Hassasiyeti
- NY Oturum Hedefi: LDNYK, New York piyasa saatleriyle uyumludur
- GMT Pencere Yürütmesi: GBT, erken Avrupa volatilitesini yakalar
- Yapılandırılabilir Ofsetler: Broker sunucu saati için saat dilimi parametrelerini ayarlar
Görsel Ticaret Arayüzü
Gerçek Zamanlı Panolar
- Strateji Durumu: Canlı LDNYK ve GBT etkinlik göstergeleri
- Ticaret Sayaçları: Her strateji için oturum/gün/haftalık ticaret takibi
- Kâr Analitiği: Her strateji için bağımsız yüksek/düşük kâr takibi
- Hesap Metrikleri: Bakiye, öz sermaye, drawdown yüzdesi ve pozisyon sayısı
- Risk İzleyicileri: ATR değerleri, spread durumu, doğrulama kontrolleri ve haber filtresi durumu
- Manuel Yürütme: EA tarafından tanımlanan risk parametreleriyle tek tıkla Al/Sat düğmeleri
Grafik Üst Katmanları
- LDNYK Bölge Kutusu: Günlük yüksek/düşük kırılma bölgelerinin görsel temsili (Kırmızı)
- GBT Bölge Kutusu: GMT oturum kırılma seviyeleri, gerçek zamanlı güncellemelerle (Altın Sarısı)
- Seviye Etiketleri: Mevcut oturum parametrelerini gösteren dinamik fiyat seviyesi görüntüleri
Teknik Özellikler
Ticaret Parametreleri
- Sembol: XAUUSD (Altın)
- Önerilen Zaman Çerçevesi: LDNYK analizi için M15, GBT hassasiyeti için M1
- Kaldıraç: 1:100 veya üstü önerilir
- Hesap Türü: ECN/Raw spread hesapları tercih edilir
- VPS: 24/5 kesintisiz işletim için önerilir
Varsayılan Yapılandırma
- LDNYK Riski: İşlem başına %2 | 50-pip SL | 100-pip TP
- GBT Riski: İşlem başına %0,5 | 40-pip SL | 2.0x kırılma faktörü TP
- Pozisyon Limitleri: 2 otomatik pozisyon, 1 manuel pozisyon
- Breakeven: %15 kârda tetiklenir, +%2 ofset
- Trailing: %20 kârda aktif hale gelir, %5'lik adım artışı
Doğrulama ve Güvenlik Sistemleri
Ön-Ticaret Doğrulama Zinciri
- Sembol ticaret modu doğrulaması
- Hacim parametre uyumluluk kontrolü
- Bekleyen emir limiti doğrulaması
- Yeterli marj hesaplama
- Stop mesafesi doğrulama (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Donma seviyesi temizleme onayı
- Kote geçmişi yeterlilik kontrolü
Hata Yönetimi
- Sessiz Başarı Protokolü: Doğrulama konsol gürültüsü olmadan geçer
- Detaylı Hata Raporları: Hata kodlarıyla ayrıntılı başarısızlık mesajları
- Otomatik Hata Sıfırlama: Tüm ticaret işlemleri öncesi/sonrası ResetLastError() deseni
- MQL5 Market Uyumluluğu: Resmi MetaQuotes doğrulama standartlarına uyar
Hata Ayıklama Sistemi
- DebugMode: Genel strateji mantığı hata ayıklama
- EnableValidationDebug: Doğrulama sürecinin ayrıntılı görünürlüğü
- Panel Göstergeleri: Gerçek zamanlı doğrulama durumu ve hata ayıklama modu gösterimi
Strateji Bağımsızlığı
Her strateji tamamen izole bir şekilde çalışır:
- Ayrı Büyü Numaraları: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111)
- Bağımsız Kâr Takibi: Günlük/haftalık P&L strateji başına
- İzolasyonlu Ticaret Sayaçları: Oturum, gün ve hafta limitleri strateji başına
- Stratejiye Özel Yönetim: Breakeven, trailing ve kısmi kapanışlar bağımsız çalışır
Prop Firması Uyumluluğu
KILLZONE KNIGHT, prop firması zorlukları için tasarlanmıştır:
- Katı Risk Kontrolleri: Yapılandırılabilir günlük kayıp limitleri ve maksimum drawdown koruması
- Martingale Yok: Her ticaretin tanımlı SL/TP'si var—ortalama düşürme veya ızgara genişletme yok
- Pozisyon Limitleri: Yapılandırılabilir maksimum pozisyonlar aşırı maruz kalımı önler
- Haber Kaçınma: Yüksek etkili olaylar için isteğe bağlı filtre
- Temiz Ticaret Geçmişi: Ticaret tanımlaması için profesyonel yorum sistemi
Geliştirici Felsefesi
JFX Trading tarafından kurumsal düzeyde kodlama standartlarıyla inşa edilmiştir:
- Hype Yok: Performans, uygun risk yönetimi ve doğrulama ile ifade edilir
- Piyasaya Uyumlu: Çift stratejiler farklı piyasa aşamalarını yakalar
- Şeffaf Mantık: Temiz kod yapısı ve kapsamlı doğrulama
- Sürekli Evrim: Piyasa yapısı değişikliklerine dayalı düzenli güncellemeler
Kurulum Gereksinimleri
Minimum Yapılandırma
- MetaTrader 5 platformu
- XAUUSD sembolüne erişim
- Düşük spread'lerle güvenilir broker
- EA parametrelerine temel anlayış
Önerilen Kurulum
- 24/5 çalışma süresi için VPS
- ECN/Raw spread hesabı
- Kaldıraç 1:100+
- İlk testler sırasında doğrulama hata ayıklama etkin
Risk Açıklaması
Finansal enstrüman ticareti doğasında risk taşır. KILLZONE KNIGHT PROP EA, tanımlı bir stratejiyi katı risk kontrolleriyle yürütmek için tasarlanmış bir araçtır. Hiçbir ticaret sistemi kâr garanti edemez veya kayıpları ortadan kaldıramaz. Kullanıcılar stratejileri anlamalı, demo hesaplarında kapsamlı testler yapmalı ve kaybedebilecekleri sermaye ile yalnızca işlem yapmalıdır. Geçmiş backtest'ler veya canlı sonuçlar gelecek performansı tahmin etmez.
KILLZONE KNIGHT'ı Farklı Kılan
- Çift Bağımsız Motor: Tek bir sistemde iki korelasyonsuz strateji
- Oturum Bazlı Hassasiyet: Belirli yüksek olasılıklı zaman pencerelerine odaklanır
- Kurumsal Doğrulama: MQL5 Market uyumlu hata yönetimi ve risk kontrolleri
- Görsel Şeffaflık: EA'nın tam olarak ne yaptığını gösteren gerçek zamanlı pano
- Sıfır Söz: Zafer oranı iddiaları veya kâr garantileri yok—sadece sağlam mühendislik
- Prop Firması Yerli: Finansmanlı hesap ticaret kuralları için sıfırdan inşa edildi
KILLZONE KNIGHT PROP EA — Algoritmik altın ticaretinde hassasiyetle profesyonellik buluşuyor.
Tam Doğrulama Seti | Çift Strateji Mimarisi