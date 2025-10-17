Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Oturum Bazlı Altın Ticareti ile Hassasiyet

XAUUSD için Profesyonel Uzman Danışman | Çift Stratejili Kurumsal Ticaret Sistemi

Genel Bakış

KILLZONE KNIGHT PROP EA, ciddi traderlar ve prop firması profesyonelleri için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir ticaret sistemidir. LDNYK (Londra-New York Kapanışı) ve GBT (GMT Kırılma Zamanlaması) olmak üzere iki bağımsız yüksek olasılıklı strateji üzerine inşa edilen bu EA, oturum bazlı hassasiyeti gelişmiş piyasa yapısı analiziyle birleştirerek altın piyasasının en yüksek likidite pencerelerindeki gün içi momentumunu yakalar.

Geleneksel kırılma sistemlerinden farklı olarak, KILLZONE KNIGHT, çift motorlu bir mimariyle çalışır; bu, her iki stratejinin de birbirini etkilemeden aynı anda çalışmasına olanak tanır ve her biri bağımsız risk kontrolleri, ticaret limitleri ve kâr yönetimi sistemleriyle donatılmıştır.

Temel Strateji Mimarisi

Strateji 1: LDNYK (Londra-New York Kapanış Kırılması)

Piyasa Yapısı: Önceki günlük en yüksek ve en düşük seviyeleri analiz eder, yapılandırılabilir kırılma bölgeleri kullanır

Önceki günlük en yüksek ve en düşük seviyeleri analiz eder, yapılandırılabilir kırılma bölgeleri kullanır Giriş Mantığı: M15 fiyat hareketini izler ve günlük uç noktaları aşan doğrulanmış kırılmaları tespit eder

M15 fiyat hareketini izler ve günlük uç noktaları aşan doğrulanmış kırılmaları tespit eder Doğrulama: Yanlış kırılmaları filtrelemek için minimum mum boyutu (5+ pip) gerektirir

Yanlış kırılmaları filtrelemek için minimum mum boyutu (5+ pip) gerektirir Oturum Odak Noktası: Yalnızca New York ticaret saatlerinde çalışır (08:00 - 16:00 NY saati)

Yalnızca New York ticaret saatlerinde çalışır (08:00 - 16:00 NY saati) Ticaret Yönetimi: Bağımsız günlük ticaret limitleri (varsayılan: günde 5 işlem)

Strateji 2: GBT (GMT Kırılma Zamanlaması)

Hassas Pencere: Erken oturum volatilitesini yakalar (GMT 3:05-6:05)

Erken oturum volatilitesini yakalar (GMT 3:05-6:05) M1 Analizi: 1 dakikalık fiyat yapısını kullanarak mikro düzeyde giriş hassasiyeti sağlar

1 dakikalık fiyat yapısını kullanarak mikro düzeyde giriş hassasiyeti sağlar Kırılma Onayı: Dar mesafe parametreleri (5 pip giriş penceresi)

Dar mesafe parametreleri (5 pip giriş penceresi) Otomatik Çıkış Protokolü: 22:30 GMT'de tüm GBT pozisyonlarını kapatır ve temiz bir gece riski sağlar

22:30 GMT'de tüm GBT pozisyonlarını kapatır ve temiz bir gece riski sağlar Çok Seviyeli Kontroller: Oturum, günlük ve haftalık ticaret limitleri ile kâr hedefi üst sınırları

Gelişmiş Özellikler

Akıllı Pozisyon Yönetimi

Breakeven Sistemi: Kâr yapılandırılabilir bir eşik ulaştığında stop-loss'u giriş + ofset olarak taşır

Kâr yapılandırılabilir bir eşik ulaştığında stop-loss'u giriş + ofset olarak taşır Trailing Stop'lar: Kullanıcı tarafından tanımlanan kâr seviyelerinde dinamik kâr koruması aktif hale gelir

Kullanıcı tarafından tanımlanan kâr seviyelerinde dinamik kâr koruması aktif hale gelir Kısmi Kâr Alma: İki kâr seviyesinde pozisyonlardan otomatik olarak ölçeklendirilir

İki kâr seviyesinde pozisyonlardan otomatik olarak ölçeklendirilir ATR Entegrasyonu: Pazar volatilitesine dayalı giriş ofset hesaplamaları (ATR Dönemi 14)

Kurumsal Risk Kontrolleri

Hacim Doğrulaması: Ticaret öncesi MIN/MAX/STEP uyumluluğu ve sembol hacim limitleri için kontroller

Ticaret öncesi MIN/MAX/STEP uyumluluğu ve sembol hacim limitleri için kontroller Marj Doğrulaması: Yürütme öncesi yeterli fonları doğrulamak için OrderCalcMargin() kullanır

Yürütme öncesi yeterli fonları doğrulamak için OrderCalcMargin() kullanır Stop Seviyesi Uyumluluğu: Tüm SL/TP mesafelerini broker gerekliliklerine karşı doğrular

Tüm SL/TP mesafelerini broker gerekliliklerine karşı doğrular Donma Seviyesi Koruması: Broker tarafından tanımlanan donma bölgelerinde değişiklikleri önler

Broker tarafından tanımlanan donma bölgelerinde değişiklikleri önler Drawdown Devre Kesici: Maksimum drawdown eşiği aşıldığında ticareti durdurur

Piyasa Koşulları Filtreleri

Spread Koruması: Spread yapılandırılmış maksimum değeri aştığında işlemleri engeller

Spread yapılandırılmış maksimum değeri aştığında işlemleri engeller Haber Filtresi: Zaman bazlı isteğe bağlı filtre, etki seviyesine göre seçim (Yüksek/Orta/Düşük)

Zaman bazlı isteğe bağlı filtre, etki seviyesine göre seçim (Yüksek/Orta/Düşük) Zaman Pencereleri: Ticareti optimal likidite dönemleriyle sınırlar

Ticareti optimal likidite dönemleriyle sınırlar Kote Geçmişi Doğrulaması: Strateji etkinleştirilmeden önce yeterli bar verisi sağlar

Çift Saat Dilimi Hassasiyeti

NY Oturum Hedefi: LDNYK, New York piyasa saatleriyle uyumludur

LDNYK, New York piyasa saatleriyle uyumludur GMT Pencere Yürütmesi: GBT, erken Avrupa volatilitesini yakalar

GBT, erken Avrupa volatilitesini yakalar Yapılandırılabilir Ofsetler: Broker sunucu saati için saat dilimi parametrelerini ayarlar

Görsel Ticaret Arayüzü

Gerçek Zamanlı Panolar

Strateji Durumu: Canlı LDNYK ve GBT etkinlik göstergeleri

Canlı LDNYK ve GBT etkinlik göstergeleri Ticaret Sayaçları: Her strateji için oturum/gün/haftalık ticaret takibi

Her strateji için oturum/gün/haftalık ticaret takibi Kâr Analitiği: Her strateji için bağımsız yüksek/düşük kâr takibi

Her strateji için bağımsız yüksek/düşük kâr takibi Hesap Metrikleri: Bakiye, öz sermaye, drawdown yüzdesi ve pozisyon sayısı

Bakiye, öz sermaye, drawdown yüzdesi ve pozisyon sayısı Risk İzleyicileri: ATR değerleri, spread durumu, doğrulama kontrolleri ve haber filtresi durumu

ATR değerleri, spread durumu, doğrulama kontrolleri ve haber filtresi durumu Manuel Yürütme: EA tarafından tanımlanan risk parametreleriyle tek tıkla Al/Sat düğmeleri

Grafik Üst Katmanları

LDNYK Bölge Kutusu: Günlük yüksek/düşük kırılma bölgelerinin görsel temsili (Kırmızı)

Günlük yüksek/düşük kırılma bölgelerinin görsel temsili (Kırmızı) GBT Bölge Kutusu: GMT oturum kırılma seviyeleri, gerçek zamanlı güncellemelerle (Altın Sarısı)

GMT oturum kırılma seviyeleri, gerçek zamanlı güncellemelerle (Altın Sarısı) Seviye Etiketleri: Mevcut oturum parametrelerini gösteren dinamik fiyat seviyesi görüntüleri

Teknik Özellikler

Ticaret Parametreleri

Sembol: XAUUSD (Altın)

XAUUSD (Altın) Önerilen Zaman Çerçevesi: LDNYK analizi için M15, GBT hassasiyeti için M1

LDNYK analizi için M15, GBT hassasiyeti için M1 Kaldıraç: 1:100 veya üstü önerilir

1:100 veya üstü önerilir Hesap Türü: ECN/Raw spread hesapları tercih edilir

ECN/Raw spread hesapları tercih edilir VPS: 24/5 kesintisiz işletim için önerilir

Varsayılan Yapılandırma

LDNYK Riski: İşlem başına %2 | 50-pip SL | 100-pip TP

İşlem başına %2 | 50-pip SL | 100-pip TP GBT Riski: İşlem başına %0,5 | 40-pip SL | 2.0x kırılma faktörü TP

İşlem başına %0,5 | 40-pip SL | 2.0x kırılma faktörü TP Pozisyon Limitleri: 2 otomatik pozisyon, 1 manuel pozisyon

2 otomatik pozisyon, 1 manuel pozisyon Breakeven: %15 kârda tetiklenir, +%2 ofset

%15 kârda tetiklenir, +%2 ofset Trailing: %20 kârda aktif hale gelir, %5'lik adım artışı

Doğrulama ve Güvenlik Sistemleri

Ön-Ticaret Doğrulama Zinciri

Sembol ticaret modu doğrulaması Hacim parametre uyumluluk kontrolü Bekleyen emir limiti doğrulaması Yeterli marj hesaplama Stop mesafesi doğrulama (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Donma seviyesi temizleme onayı Kote geçmişi yeterlilik kontrolü

Hata Yönetimi

Sessiz Başarı Protokolü: Doğrulama konsol gürültüsü olmadan geçer

Doğrulama konsol gürültüsü olmadan geçer Detaylı Hata Raporları: Hata kodlarıyla ayrıntılı başarısızlık mesajları

Hata kodlarıyla ayrıntılı başarısızlık mesajları Otomatik Hata Sıfırlama: Tüm ticaret işlemleri öncesi/sonrası ResetLastError() deseni

Tüm ticaret işlemleri öncesi/sonrası ResetLastError() deseni MQL5 Market Uyumluluğu: Resmi MetaQuotes doğrulama standartlarına uyar

Hata Ayıklama Sistemi

DebugMode: Genel strateji mantığı hata ayıklama

Genel strateji mantığı hata ayıklama EnableValidationDebug: Doğrulama sürecinin ayrıntılı görünürlüğü

Doğrulama sürecinin ayrıntılı görünürlüğü Panel Göstergeleri: Gerçek zamanlı doğrulama durumu ve hata ayıklama modu gösterimi

Strateji Bağımsızlığı

Her strateji tamamen izole bir şekilde çalışır:

Ayrı Büyü Numaraları: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111)

LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111) Bağımsız Kâr Takibi: Günlük/haftalık P&L strateji başına

Günlük/haftalık P&L strateji başına İzolasyonlu Ticaret Sayaçları: Oturum, gün ve hafta limitleri strateji başına

Oturum, gün ve hafta limitleri strateji başına Stratejiye Özel Yönetim: Breakeven, trailing ve kısmi kapanışlar bağımsız çalışır

Prop Firması Uyumluluğu

KILLZONE KNIGHT, prop firması zorlukları için tasarlanmıştır:

Katı Risk Kontrolleri: Yapılandırılabilir günlük kayıp limitleri ve maksimum drawdown koruması

Yapılandırılabilir günlük kayıp limitleri ve maksimum drawdown koruması Martingale Yok: Her ticaretin tanımlı SL/TP'si var—ortalama düşürme veya ızgara genişletme yok

Her ticaretin tanımlı SL/TP'si var—ortalama düşürme veya ızgara genişletme yok Pozisyon Limitleri: Yapılandırılabilir maksimum pozisyonlar aşırı maruz kalımı önler

Yapılandırılabilir maksimum pozisyonlar aşırı maruz kalımı önler Haber Kaçınma: Yüksek etkili olaylar için isteğe bağlı filtre

Yüksek etkili olaylar için isteğe bağlı filtre Temiz Ticaret Geçmişi: Ticaret tanımlaması için profesyonel yorum sistemi

Geliştirici Felsefesi

JFX Trading tarafından kurumsal düzeyde kodlama standartlarıyla inşa edilmiştir:

Hype Yok: Performans, uygun risk yönetimi ve doğrulama ile ifade edilir

Performans, uygun risk yönetimi ve doğrulama ile ifade edilir Piyasaya Uyumlu: Çift stratejiler farklı piyasa aşamalarını yakalar

Çift stratejiler farklı piyasa aşamalarını yakalar Şeffaf Mantık: Temiz kod yapısı ve kapsamlı doğrulama

Temiz kod yapısı ve kapsamlı doğrulama Sürekli Evrim: Piyasa yapısı değişikliklerine dayalı düzenli güncellemeler

Kurulum Gereksinimleri

Minimum Yapılandırma

MetaTrader 5 platformu

XAUUSD sembolüne erişim

Düşük spread'lerle güvenilir broker

EA parametrelerine temel anlayış

Önerilen Kurulum

24/5 çalışma süresi için VPS

ECN/Raw spread hesabı

Kaldıraç 1:100+

İlk testler sırasında doğrulama hata ayıklama etkin

Risk Açıklaması

Finansal enstrüman ticareti doğasında risk taşır. KILLZONE KNIGHT PROP EA, tanımlı bir stratejiyi katı risk kontrolleriyle yürütmek için tasarlanmış bir araçtır. Hiçbir ticaret sistemi kâr garanti edemez veya kayıpları ortadan kaldıramaz. Kullanıcılar stratejileri anlamalı, demo hesaplarında kapsamlı testler yapmalı ve kaybedebilecekleri sermaye ile yalnızca işlem yapmalıdır. Geçmiş backtest'ler veya canlı sonuçlar gelecek performansı tahmin etmez.

KILLZONE KNIGHT'ı Farklı Kılan

Çift Bağımsız Motor: Tek bir sistemde iki korelasyonsuz strateji

Tek bir sistemde iki korelasyonsuz strateji Oturum Bazlı Hassasiyet: Belirli yüksek olasılıklı zaman pencerelerine odaklanır

Belirli yüksek olasılıklı zaman pencerelerine odaklanır Kurumsal Doğrulama: MQL5 Market uyumlu hata yönetimi ve risk kontrolleri

MQL5 Market uyumlu hata yönetimi ve risk kontrolleri Görsel Şeffaflık: EA'nın tam olarak ne yaptığını gösteren gerçek zamanlı pano

EA'nın tam olarak ne yaptığını gösteren gerçek zamanlı pano Sıfır Söz: Zafer oranı iddiaları veya kâr garantileri yok—sadece sağlam mühendislik

Zafer oranı iddiaları veya kâr garantileri yok—sadece sağlam mühendislik Prop Firması Yerli: Finansmanlı hesap ticaret kuralları için sıfırdan inşa edildi

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Algoritmik altın ticaretinde hassasiyetle profesyonellik buluşuyor.

Tam Doğrulama Seti | Çift Strateji Mimarisi