Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Oturum Bazlı Altın Ticareti ile Hassasiyet

XAUUSD için Profesyonel Uzman Danışman | Çift Stratejili Kurumsal Ticaret Sistemi

Genel Bakış

KILLZONE KNIGHT PROP EA, ciddi traderlar ve prop firması profesyonelleri için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir ticaret sistemidir. LDNYK (Londra-New York Kapanışı) ve GBT (GMT Kırılma Zamanlaması) olmak üzere iki bağımsız yüksek olasılıklı strateji üzerine inşa edilen bu EA, oturum bazlı hassasiyeti gelişmiş piyasa yapısı analiziyle birleştirerek altın piyasasının en yüksek likidite pencerelerindeki gün içi momentumunu yakalar.
Geleneksel kırılma sistemlerinden farklı olarak, KILLZONE KNIGHT, çift motorlu bir mimariyle çalışır; bu, her iki stratejinin de birbirini etkilemeden aynı anda çalışmasına olanak tanır ve her biri bağımsız risk kontrolleri, ticaret limitleri ve kâr yönetimi sistemleriyle donatılmıştır.

Temel Strateji Mimarisi

Strateji 1: LDNYK (Londra-New York Kapanış Kırılması)

  • Piyasa Yapısı: Önceki günlük en yüksek ve en düşük seviyeleri analiz eder, yapılandırılabilir kırılma bölgeleri kullanır
  • Giriş Mantığı: M15 fiyat hareketini izler ve günlük uç noktaları aşan doğrulanmış kırılmaları tespit eder
  • Doğrulama: Yanlış kırılmaları filtrelemek için minimum mum boyutu (5+ pip) gerektirir
  • Oturum Odak Noktası: Yalnızca New York ticaret saatlerinde çalışır (08:00 - 16:00 NY saati)
  • Ticaret Yönetimi: Bağımsız günlük ticaret limitleri (varsayılan: günde 5 işlem)

Strateji 2: GBT (GMT Kırılma Zamanlaması)

  • Hassas Pencere: Erken oturum volatilitesini yakalar (GMT 3:05-6:05)
  • M1 Analizi: 1 dakikalık fiyat yapısını kullanarak mikro düzeyde giriş hassasiyeti sağlar
  • Kırılma Onayı: Dar mesafe parametreleri (5 pip giriş penceresi)
  • Otomatik Çıkış Protokolü: 22:30 GMT'de tüm GBT pozisyonlarını kapatır ve temiz bir gece riski sağlar
  • Çok Seviyeli Kontroller: Oturum, günlük ve haftalık ticaret limitleri ile kâr hedefi üst sınırları

Gelişmiş Özellikler

Akıllı Pozisyon Yönetimi

  • Breakeven Sistemi: Kâr yapılandırılabilir bir eşik ulaştığında stop-loss'u giriş + ofset olarak taşır
  • Trailing Stop'lar: Kullanıcı tarafından tanımlanan kâr seviyelerinde dinamik kâr koruması aktif hale gelir
  • Kısmi Kâr Alma: İki kâr seviyesinde pozisyonlardan otomatik olarak ölçeklendirilir
  • ATR Entegrasyonu: Pazar volatilitesine dayalı giriş ofset hesaplamaları (ATR Dönemi 14)

Kurumsal Risk Kontrolleri

  • Hacim Doğrulaması: Ticaret öncesi MIN/MAX/STEP uyumluluğu ve sembol hacim limitleri için kontroller
  • Marj Doğrulaması: Yürütme öncesi yeterli fonları doğrulamak için OrderCalcMargin() kullanır
  • Stop Seviyesi Uyumluluğu: Tüm SL/TP mesafelerini broker gerekliliklerine karşı doğrular
  • Donma Seviyesi Koruması: Broker tarafından tanımlanan donma bölgelerinde değişiklikleri önler
  • Drawdown Devre Kesici: Maksimum drawdown eşiği aşıldığında ticareti durdurur

Piyasa Koşulları Filtreleri

  • Spread Koruması: Spread yapılandırılmış maksimum değeri aştığında işlemleri engeller
  • Haber Filtresi: Zaman bazlı isteğe bağlı filtre, etki seviyesine göre seçim (Yüksek/Orta/Düşük)
  • Zaman Pencereleri: Ticareti optimal likidite dönemleriyle sınırlar
  • Kote Geçmişi Doğrulaması: Strateji etkinleştirilmeden önce yeterli bar verisi sağlar

Çift Saat Dilimi Hassasiyeti

  • NY Oturum Hedefi: LDNYK, New York piyasa saatleriyle uyumludur
  • GMT Pencere Yürütmesi: GBT, erken Avrupa volatilitesini yakalar
  • Yapılandırılabilir Ofsetler: Broker sunucu saati için saat dilimi parametrelerini ayarlar

Görsel Ticaret Arayüzü

Gerçek Zamanlı Panolar

  • Strateji Durumu: Canlı LDNYK ve GBT etkinlik göstergeleri
  • Ticaret Sayaçları: Her strateji için oturum/gün/haftalık ticaret takibi
  • Kâr Analitiği: Her strateji için bağımsız yüksek/düşük kâr takibi
  • Hesap Metrikleri: Bakiye, öz sermaye, drawdown yüzdesi ve pozisyon sayısı
  • Risk İzleyicileri: ATR değerleri, spread durumu, doğrulama kontrolleri ve haber filtresi durumu
  • Manuel Yürütme: EA tarafından tanımlanan risk parametreleriyle tek tıkla Al/Sat düğmeleri

Grafik Üst Katmanları

  • LDNYK Bölge Kutusu: Günlük yüksek/düşük kırılma bölgelerinin görsel temsili (Kırmızı)
  • GBT Bölge Kutusu: GMT oturum kırılma seviyeleri, gerçek zamanlı güncellemelerle (Altın Sarısı)
  • Seviye Etiketleri: Mevcut oturum parametrelerini gösteren dinamik fiyat seviyesi görüntüleri

Teknik Özellikler

Ticaret Parametreleri

  • Sembol: XAUUSD (Altın)
  • Önerilen Zaman Çerçevesi: LDNYK analizi için M15, GBT hassasiyeti için M1
  • Kaldıraç: 1:100 veya üstü önerilir
  • Hesap Türü: ECN/Raw spread hesapları tercih edilir
  • VPS: 24/5 kesintisiz işletim için önerilir

Varsayılan Yapılandırma

  • LDNYK Riski: İşlem başına %2 | 50-pip SL | 100-pip TP
  • GBT Riski: İşlem başına %0,5 | 40-pip SL | 2.0x kırılma faktörü TP
  • Pozisyon Limitleri: 2 otomatik pozisyon, 1 manuel pozisyon
  • Breakeven: %15 kârda tetiklenir, +%2 ofset
  • Trailing: %20 kârda aktif hale gelir, %5'lik adım artışı

Doğrulama ve Güvenlik Sistemleri

Ön-Ticaret Doğrulama Zinciri

  1. Sembol ticaret modu doğrulaması
  2. Hacim parametre uyumluluk kontrolü
  3. Bekleyen emir limiti doğrulaması
  4. Yeterli marj hesaplama
  5. Stop mesafesi doğrulama (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
  6. Donma seviyesi temizleme onayı
  7. Kote geçmişi yeterlilik kontrolü

Hata Yönetimi

  • Sessiz Başarı Protokolü: Doğrulama konsol gürültüsü olmadan geçer
  • Detaylı Hata Raporları: Hata kodlarıyla ayrıntılı başarısızlık mesajları
  • Otomatik Hata Sıfırlama: Tüm ticaret işlemleri öncesi/sonrası ResetLastError() deseni
  • MQL5 Market Uyumluluğu: Resmi MetaQuotes doğrulama standartlarına uyar

Hata Ayıklama Sistemi

  • DebugMode: Genel strateji mantığı hata ayıklama
  • EnableValidationDebug: Doğrulama sürecinin ayrıntılı görünürlüğü
  • Panel Göstergeleri: Gerçek zamanlı doğrulama durumu ve hata ayıklama modu gösterimi

Strateji Bağımsızlığı

Her strateji tamamen izole bir şekilde çalışır:

  • Ayrı Büyü Numaraları: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuel (111111)
  • Bağımsız Kâr Takibi: Günlük/haftalık P&L strateji başına
  • İzolasyonlu Ticaret Sayaçları: Oturum, gün ve hafta limitleri strateji başına
  • Stratejiye Özel Yönetim: Breakeven, trailing ve kısmi kapanışlar bağımsız çalışır

Prop Firması Uyumluluğu

KILLZONE KNIGHT, prop firması zorlukları için tasarlanmıştır:

  • Katı Risk Kontrolleri: Yapılandırılabilir günlük kayıp limitleri ve maksimum drawdown koruması
  • Martingale Yok: Her ticaretin tanımlı SL/TP'si var—ortalama düşürme veya ızgara genişletme yok
  • Pozisyon Limitleri: Yapılandırılabilir maksimum pozisyonlar aşırı maruz kalımı önler
  • Haber Kaçınma: Yüksek etkili olaylar için isteğe bağlı filtre
  • Temiz Ticaret Geçmişi: Ticaret tanımlaması için profesyonel yorum sistemi

Geliştirici Felsefesi

JFX Trading tarafından kurumsal düzeyde kodlama standartlarıyla inşa edilmiştir:

  • Hype Yok: Performans, uygun risk yönetimi ve doğrulama ile ifade edilir
  • Piyasaya Uyumlu: Çift stratejiler farklı piyasa aşamalarını yakalar
  • Şeffaf Mantık: Temiz kod yapısı ve kapsamlı doğrulama
  • Sürekli Evrim: Piyasa yapısı değişikliklerine dayalı düzenli güncellemeler

Kurulum Gereksinimleri

Minimum Yapılandırma

  • MetaTrader 5 platformu
  • XAUUSD sembolüne erişim
  • Düşük spread'lerle güvenilir broker
  • EA parametrelerine temel anlayış

Önerilen Kurulum

  • 24/5 çalışma süresi için VPS
  • ECN/Raw spread hesabı
  • Kaldıraç 1:100+
  • İlk testler sırasında doğrulama hata ayıklama etkin

Risk Açıklaması

Finansal enstrüman ticareti doğasında risk taşır. KILLZONE KNIGHT PROP EA, tanımlı bir stratejiyi katı risk kontrolleriyle yürütmek için tasarlanmış bir araçtır. Hiçbir ticaret sistemi kâr garanti edemez veya kayıpları ortadan kaldıramaz. Kullanıcılar stratejileri anlamalı, demo hesaplarında kapsamlı testler yapmalı ve kaybedebilecekleri sermaye ile yalnızca işlem yapmalıdır. Geçmiş backtest'ler veya canlı sonuçlar gelecek performansı tahmin etmez.

KILLZONE KNIGHT'ı Farklı Kılan

  • Çift Bağımsız Motor: Tek bir sistemde iki korelasyonsuz strateji
  • Oturum Bazlı Hassasiyet: Belirli yüksek olasılıklı zaman pencerelerine odaklanır
  • Kurumsal Doğrulama: MQL5 Market uyumlu hata yönetimi ve risk kontrolleri
  • Görsel Şeffaflık: EA'nın tam olarak ne yaptığını gösteren gerçek zamanlı pano
  • Sıfır Söz: Zafer oranı iddiaları veya kâr garantileri yok—sadece sağlam mühendislik
  • Prop Firması Yerli: Finansmanlı hesap ticaret kuralları için sıfırdan inşa edildi

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Algoritmik altın ticaretinde hassasiyetle profesyonellik buluşuyor.
Tam Doğrulama Seti | Çift Strateji Mimarisi


Yazarın diğer ürünleri
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Gold Breakout PRO-P - Altın ve Forex için Hassas Breakout Ticareti Rakipsiz Hassasiyet ve Güvenlik ile Piyasaları Fethedin Gold Breakout PRO-P , XAUUSD (altın) piyasasında hakimiyet kurmak ve EURUSD gibi forex çiftlerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firması tüccarları, bireysel yatırımcılar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, reddetme onayı, likidite süpürme tespiti ve dinamik risk yönetimi ile güçlendi
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kuru
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: FOREX ve XAUUSD için KEYLINE Precision Ustalık GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 ’in gücünü ortaya çıkarın, elit traderlar, hedge fonları ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA). XAUUSD ve FOREX için geliştirilen bu EA, üç noktalı pivot tabanlı trend çizgisi stratejileri, gelişmiş manipülasyon karşıtı zamanlama ve sağlam risk yönetimi ile cerrahi hassasiyette KEYLINE precision sunar. 1 aylık str
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Türkçe) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA , EURUSD gibi döviz çiftleri, altın ve endeksler üzerinde yapılandırılmış ticaret için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firm traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için özel olarak geliştirilen bu EA, fiyat hareketi desenlerine dayalı metodik bir yukarıdan aşağıya analiz stratejisi uygular ve trend değerlendirmesi ile dinamik kontrollerle güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile ma
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş EA: FOREX, XAUUSD ve Endeksler için Hassas Çoklu Model Ustalığı Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş (Double Top Bottom Pro Enhanced) EA'nın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu Uzman Danışman (EA), FOREX ve XAUUSD piyasalarında işlem yapmak için tasarlanmıştır. Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız ve yutan modeller dahil olmak üzere model tabanlı stratejileri, zamanlama mekanizmaları, likidite tespiti ve dinamik risk yönetimi ile birleştirir. SET DOSYASI  SET FILE:   MQL
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Asian Breakout PRO-P - Forex için Stratejik Breakout Ticaret Sistemi Asian Breakout PRO-P , EURUSD gibi Forex çiftleri, altın ve endeksler için yapılandırılmış ticarete yönelik tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Prop firması traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, Asya seansının fiyat aralığına dayalı metodik bir breakout stratejisi uygular; bu strateji, trend analizi ve dinamik risk kontrolleri ile güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile m
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
SNIPER ENTRY PROP EA Professional Grade Market Execution System Advanced Trading Automation Built for Precision & Institutional Discipline System Overview SNIPER ENTRY PROP is a sophisticated Expert Advisor engineered for traders who demand institutional-level market analysis combined with military-grade risk management. Designed for Forex pairs, metals, and high-liquidity instruments, this system transforms complex technical patterns into aut
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
ICT Concept PRO P EA - SMC Trading Otomasyonu Kurumsal Trading Kavramları ile Algoritmik Hassasiyetin Buluşması SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Sohbet Bağlantısı Genel Bakış ICT Concept PRO P EA, Inner Circle Trader (ICT) metodolojisini benimseyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman’dır; bu, piyasa yapısını, likidite mühendisliğini ve kurumsal emir akışlarını anlamak için sofistike bir yaklaşımdır. Forex çiftleri (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), endeksler ve emtialar için geliştirilen bu
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
PUMP DUMP PROP PRO (Türkçe Çeviri) PUMP AND DUMP Ticaret Stratejilerine Dayalı Profesyonel Sistem SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Gelişmiş Kurumsal Akış Tespiti ve Banka Hareketleri Analizi Sistemin Temeli PUMP DUMP PROP PRO, PUMP AND DUMP metodolojisi etrafında tasarlanmış özel bir Uzman Danışman’dır (EA) ve hacim zirveleri, likidite taramaları ve piyasa yapısındaki değişiklikler yoluyla kurumsal emir akışlarını tes
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
LESUS SCALPER PROP Kurumsal Seviye Uygulama için Elite Arz ve Talep Bölgesi Ticaret Sistemi SET DOSYASI: MQL5 SOHBET LİNKİ Fiyat: Erken erişim $99.00 (ilk 10 satın alma ile sınırlı, ardından $499.00) Sistem Genel Bakışı LESUS SCALPER PROP, kurumsal arz ve talep ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş ileri bir Uzman Danışman (EA) olup, yüksek olasılıklı bölge tepkilerini hassas zamanlamayla belirlemek ve ticareti gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi anali
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt