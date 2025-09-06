Daily High-Low Prop Gold EA : Trading de Breakout Précis pour l'Or

Découvrez le Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le marché XAUUSD en ciblant les breakouts des hauts et bas quotidiens avec une précision inégalée. Basé sur une breakout strategy robuste, renforcée par une rejection confirmation, une liquidity sweep detection et des trailing stops agressifs, cet EA offre des performances de niveau institutionnel aux traders de prop firms, aux investisseurs particuliers et aux passionnés d'algorithmes.

Paramètres clés, composants et fonctionnalités

Paramètres d'entrée :

Paramètres de trading : Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Niveaux quotidiens : Options pour afficher les lignes de hauts/bas quotidiens avec des couleurs, styles et largeurs personnalisables.

Options pour afficher les lignes de hauts/bas quotidiens avec des couleurs, styles et largeurs personnalisables. Filtres temporels : Restreindre le trading à des heures spécifiques (par exemple, NY session) et à des jours précis.

Restreindre le trading à des heures spécifiques (par exemple, NY session) et à des jours précis. Panneau de trading : Affiche un panneau graphique pour le trading manuel et les statistiques du compte. Alertes : activer/désactiver les alertes via des pop-ups, notifications push ou e-mails. Interface graphique avec : Informations sur le compte (solde, équité, marge libre). Statistiques de profits/pertes quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Boutons pour des actions manuelles buy, sell et close-all. Le panneau se met à jour toutes les 5 secondes pour refléter les données du compte en temps réel.

Affiche un panneau graphique pour le trading manuel et les statistiques du compte. Alertes : activer/désactiver les alertes via des pop-ups, notifications push ou e-mails. Interface graphique avec : Breakout Logic : L'EA identifie les niveaux de hauts/bas quotidiens à partir de la bougie D1 de la veille. Il surveille les bougies de 15 minutes (M15) pour les breakouts : Un breakout haussier se produit lorsque la clôture M15 est au-dessus de dailyHigh + BreakoutBufferPips et que la taille de la bougie dépasse MinCandleSizePips. Un breakout baissier se produit lorsque la clôture M15 est en dessous de dailyLow - BreakoutBufferPips. Ajoute un buffer aux hauts/bas quotidiens (par défaut : 1 pip).

L'EA identifie les niveaux de hauts/bas quotidiens à partir de la bougie D1 de la veille. Il surveille les bougies de 15 minutes (M15) pour les breakouts : Trades : Ouvre des trades avec des niveaux de stop-loss et take-profit calculés selon les paramètres d'entrée. Activer/désactiver le breakout trading, buffer pips, taille minimale de bougie pour les breakouts.

Ouvre des trades avec des niveaux de stop-loss et take-profit calculés selon les paramètres d'entrée. Activer/désactiver le breakout trading, buffer pips, taille minimale de bougie pour les breakouts. Gestion des risques : Lot Sizing : Supporte une taille de lot fixe ou un ajustement automatique basé sur le risk percentage et la distance du stop-loss. Trailing Stop : Activé lorsqu'une position atteint TrailingStartPips de profit, déplaçant le stop-loss par TrailingStepPips. Breakeven : Déplace le stop-loss à l'entrée + BreakevenAddPips lorsque le profit atteint BreakevenTrigger Pips. Daily Loss Limit : Ferme toutes les positions et arrête le trading si les pertes dépassent DailyLossLimitPercent. Spread Filter : Empêche le trading si le spread dépasse MaxSpreadPips.

Filtres de temps et de jours : Restreint le trading à des heures spécifiques (par exemple, NY session de StartHour à EndHour). Autorise/interdit le trading certains jours (lundi à vendredi).

Restreint le trading à des heures spécifiques (par exemple, NY session de StartHour à EndHour). Autorise/interdit le trading certains jours (lundi à vendredi). Suivi des profits : Suit les profits/pertes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, mettant à jour les valeurs hautes/basses pour affichage sur le panneau de trading.

Suit les profits/pertes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, mettant à jour les valeurs hautes/basses pour affichage sur le panneau de trading. Indicateurs visuels : Trace des lignes horizontales pour les niveaux de hauts/bas quotidiens sur le graphique avec des couleurs et styles personnalisables.

Trace des lignes horizontales pour les niveaux de hauts/bas quotidiens sur le graphique avec des couleurs et styles personnalisables. ShowTradingPanel : Affiche les statistiques du compte en temps réel, les profits/pertes quotidiens/hebdomadaires/mensuels et les boutons Buy/Sell (par défaut : true).

Affiche les statistiques du compte en temps réel, les profits/pertes quotidiens/hebdomadaires/mensuels et les boutons Buy/Sell (par défaut : true). LotSize : Taille de lot fixe (par défaut : 0.01) ou ajustée automatiquement avec RiskPercent (par défaut : 2%).

Taille de lot fixe (par défaut : 0.01) ou ajustée automatiquement avec RiskPercent (par défaut : 2%). TrailingStartPips/TrailingStepPips : Active le trailing à 20 pips, déplace tous les 5 pips.

Active le trailing à 20 pips, déplace tous les 5 pips. MaxPositions : Limite les trades ouverts (par défaut : 1).

Limite les trades ouverts (par défaut : 1). DailyLossLimitPercent : Limite les pertes quotidiennes (par défaut : 5%).

Limite les pertes quotidiennes (par défaut : 5%). Trade Monday–Trade Friday : Active/désactive les jours de trading (par défaut : tous activés).

Pourquoi choisir Daily High-Low Prop Gold EA ?

Contrairement aux EAs traditionnels qui reposent sur des stratégies risquées comme le martingale ou le grid trading, Daily High-Low Prop Gold EA combine une breakout strategy éprouvée avec des filtres avancés et une gestion dynamique des risques. Optimisé pour XAUUSD, il cible les breakouts de hauts/bas quotidiens, confirme les entrées avec des rejection patterns et des liquidity sweeps, et sécurise les profits avec des trailing stops agressifs.

Caractéristiques clés :

Sans Martingale, sans Grid : Chaque trade est protégé par un stop-loss et un take-profit, garantissant une gestion des risques disciplinée.

Chaque trade est protégé par un stop-loss et un take-profit, garantissant une gestion des risques disciplinée. Gold-Optimized Breakout Strategy : Cible les breakouts de hauts/bas quotidiens sur XAUUSD avec un taux de réussite de 91 % avec un réglage fin de pips offset, BreakoutBufferPips et MinCandleSizePips.

Cible les breakouts de hauts/bas quotidiens sur XAUUSD avec un taux de réussite de 91 % avec un réglage fin de pips offset, BreakoutBufferPips et MinCandleSizePips. Rejection Confirmation : Attend le rejet des prix aux niveaux quotidiens pour confirmer le momentum, augmentant le taux de réussite.

Attend le rejet des prix aux niveaux quotidiens pour confirmer le momentum, augmentant le taux de réussite. Liquidity Sweep Detection : Identifie les liquidity sweeps aux hauts/bas quotidiens pour des configurations à haute probabilité.

Identifie les liquidity sweeps aux hauts/bas quotidiens pour des configurations à haute probabilité. Trailing Stops Agressifs : Sécurise rapidement les profits avec des trailing stops dynamiques (par défaut : départ à 20 pips, pas de 5 pips).

Sécurise rapidement les profits avec des trailing stops dynamiques (par défaut : départ à 20 pips, pas de 5 pips). Boutons Buy/Sell Actifs : Exécute des trades manuels buy ou sell directement depuis le panneau de trading en un seul clic.

Exécute des trades manuels buy ou sell directement depuis le panneau de trading en un seul clic. Prop Firm Ready : Paramètres de risque personnalisables et limites de pertes quotidiennes (par défaut : 5 %) conformes aux règles des prop firms.

Paramètres de risque personnalisables et limites de pertes quotidiennes (par défaut : 5 %) conformes aux règles des prop firms. Polyvalence Multi-Timeframe : Excelle sur M15 pour l'or, avec des performances prouvées sur les timeframes de 4 heures pour l'alignement des tendances.

Stratégie : Trading de Breakout avec Confirmation Avancée

Daily High-Low Prop Gold EA exploite une breakout strategy ciblant les niveaux de hauts et bas de la veille, renforcée par des techniques de confirmation sophistiquées pour capturer le momentum de l'or. Voici comment cela fonctionne :

Détection des niveaux quotidiens : Identifie les prix les plus hauts et les plus bas de la veille, en traçant des lignes visuelles optionnelles sur le graphique pour plus de transparence. Breakout avec Rejection Confirmation : Place des ordres buy stop et sell stop aux niveaux de hauts/bas quotidiens avec un buffer configurable (par défaut : 1 pip). Attend le rejet des prix à ces niveaux pour confirmer le momentum, réduisant les entrées fausses. Liquidity Sweep Detection : Filtre les trades en détectant les liquidity sweeps aux hauts/bas quotidiens, ciblant les configurations à haute probabilité par manipulation de marché. Trailing Stops Agressifs : Active les trailing stops immédiatement après l'entrée en trade (par défaut : départ à 20 pips, pas de 5 pips), sécurisant rapidement les profits et minimisant les impacts de stop-loss complets. Manipulation et Continuation : Capitalise sur une potentielle manipulation du marché aux extrêmes quotidiens, entrant dans des trades sur des breakouts confirmés et suivant les mouvements de continuation. Exécution manuelle des trades : Inclut des boutons Buy et Sell actifs sur le panneau de trading, permettant une exécution instantanée de trades manuels avec des paramètres prédéfinis de stop-loss et take-profit. Gestion robuste des risques : Limite les pertes quotidiennes (par défaut : 5 % du solde du compte), restreint le nombre maximum de positions (par défaut : 1) et ajuste dynamiquement les tailles de lot en fonction du risk percentage (par défaut : 2 %) ou de la volatilité (basée sur ATR). Filtres de temps et de jours : Trade uniquement pendant la NY session à haute liquidité (8h–16h) et les jours configurables (lundi à vendredi activés par défaut) pour optimiser les performances et éviter les périodes de faible volume.

Cette stratégie prospère sur la volatilité de XAUUSD,

Approche de haute technologie

Détection dynamique des niveaux : Utilise l'action des prix M15

Utilise l'action des prix M15 Filtres de Rejection et Liquidity : Confirme les entrées avec le rejet des prix et la liquidity sweep detection, minimisant les breakouts faux.

Confirme les entrées avec le rejet des prix et la liquidity sweep detection, minimisant les breakouts faux. Lot Sizing basé sur la volatilité : Ajuste les tailles de lot en utilisant des calculs de volatilité basés sur ATR pour une gestion optimale des risques.

Ajuste les tailles de lot en utilisant des calculs de volatilité basés sur ATR pour une gestion optimale des risques. Panneau de trading avancé : Affiche le solde, l'équité, la marge en temps réel et un suivi détaillé des profits pour les breakouts quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ainsi que des boutons Buy/Sell actifs pour le trading manuel.

Affiche le solde, l'équité, la marge en temps réel et un suivi détaillé des profits pour les breakouts quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ainsi que des boutons Buy/Sell actifs pour le trading manuel. Confirmation de tendance : Intègre une analyse de tendance basée sur SMA (périodes 20/50) pour filtrer les trades dans des marchés en tendance.

Intègre une analyse de tendance basée sur SMA (périodes 20/50) pour filtrer les trades dans des marchés en tendance. Protection contre les renversements : Détection de renversement basée sur RSI (surachat/survente) réduit les breakouts faux dans les marchés en range.

Instructions de configuration

La mise en route est simple et efficace :

Broker : Brokers ECN/zero spread recommandés.

Brokers ECN/zero spread recommandés. Effet de levier : 1:100 ou plus (minimum 1:20).

1:100 ou plus (minimum 1:20). Dépôt : Minimum $300 ($500 recommandé par 0.01 lot).

Minimum $300 ($500 recommandé par 0.01 lot). Symbole : XAUUSD (timeframe M15, avec prise en charge de l'analyse sur 4 heures).

XAUUSD (timeframe M15, avec prise en charge de l'analyse sur 4 heures). VPS : Recommandé pour un fonctionnement 24/5.

Backtesting :

Tester sur XAUUSD (M15 ou H4)

Ajuster RiskPercent, TrailingStop ou les filtres de jours pour différents profils de risque.

Pourquoi Daily High-Low Prop Gold EA se distingue

Aucune stratégie risquée : Évite le martingale, le grid ou le trading à haute fréquence pour des résultats durables.

Évite le martingale, le grid ou le trading à haute fréquence pour des résultats durables. Confirmation avancée : Les filtres de rejection et liquidity sweep augmentent la précision des trades.

Les filtres de rejection et liquidity sweep augmentent la précision des trades. Flexibilité du trading manuel : Les boutons Buy/Sell actifs permettent des trades manuels instantanés avec des paramètres de risque définis par l'EA.

Les boutons Buy/Sell actifs permettent des trades manuels instantanés avec des paramètres de risque définis par l'EA. Suivi détaillé des profits : Affiche les profits quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour les breakouts de hauts/bas, offrant une transparence totale.

Affiche les profits quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour les breakouts de hauts/bas, offrant une transparence totale. Compatibilité Prop Firm : Contrôles de risque stricts garantissant la conformité avec les règles des prop firms.

Contrôles de risque stricts garantissant la conformité avec les règles des prop firms. Polyvalence sur timeframe de 4 heures : Excellente performance sur H4 pour les configurations de suivi de tendance.

Excellente performance sur H4 pour les configurations de suivi de tendance. Expertise du développeur : Créé par JFX Trading avec plus d'une décennie d'expérience en trading algorithmique.

Avantages :

Faible corrélation : Se combine bien avec d'autres EAs pour la diversification du portefeuille.

Se combine bien avec d'autres EAs pour la diversification du portefeuille. Tests de stress : A généré $6 200 de profit sur un compte de $10 000 en 2 mois (juin–juillet 2025).

A généré $6 200 de profit sur un compte de $10 000 en 2 mois (juin–juillet 2025). Filtres de jours flexibles : Personnalisez les jours de trading pour aligner avec votre stratégie ou les règles des prop firms.

Personnalisez les jours de trading pour aligner avec votre stratégie ou les règles des prop firms. Panneau de trading amélioré : Suivi en temps réel des profits de hauts/bas et boutons Buy/Sell actifs pour un contrôle fluide.

Suivi en temps réel des profits de hauts/bas et boutons Buy/Sell actifs pour un contrôle fluide. Convivial : Configuration simple avec un support complet pour tous les niveaux de traders.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques inhérents. Bien que le Daily High-Low Prop Gold EA soit conçu pour des performances constantes, aucun système ne garantit des profits. Tradez toujours dans les limites de votre tolérance au risque, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Rejoignez l'avenir du trading

Daily High-Low Prop Gold EA est un système de trading révolutionnaire qui combine breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops agressifs et un panneau de trading avancé avec des boutons Buy/Sell actifs. Que vous releviez des défis de prop firms ou que vous développiez votre compte, cet EA offre la précision, l'adaptabilité et la fiabilité dont vous avez besoin.

