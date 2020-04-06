Daily High Low Prop Gold
Apresentamos o Daily High-Low Prop Gold EA, um Expert Advisor (EA) de ponta projetado para dominar o mercado XAUUSD, focando em breakouts de máximas e mínimas diárias com precisão incomparável. Construído sobre uma robusta breakout strategy, aprimorada com rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops agressivos, este EA oferece desempenho de nível institucional para traders de firmas proprietárias, investidores de varejo e entusiastas de algoritmos..
Parâmetros Principais, Componentes e Funcionalidades
Parâmetros de Entrada:
- Configurações de Negociação: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
- Níveis Diários: Opções para exibir linhas de máximas/mínimas diárias com cores, estilos e larguras personalizáveis.
- Filtros de Tempo: Restringir a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session) e dias.
- Painel de Negociação: Exibe um painel gráfico para negociação manual e estatísticas da conta. Alertas: ativar/desativar alertas via pop-ups, notificações push ou e-mails. Interface gráfica com:
- Informações da conta (saldo, patrimônio, margem livre).
- Estatísticas de lucros/perdas diárias, semanais e mensais.
- Botões para ações manuais de buy, sell e close-all.
- O painel é atualizado a cada 5 segundos para refletir os dados da conta em tempo real.
- Breakout Logic: O EA identifica os níveis de máximas/mínimas diárias a partir da vela D1 do dia anterior. Monitora velas de 15 minutos (M15) para breakouts:
- Um breakout de alta ocorre quando o fechamento M15 está acima de dailyHigh + BreakoutBufferPips e o tamanho da vela excede MinCandleSizePips.
- Um breakout de baixa ocorre quando o fechamento M15 está abaixo de dailyLow - BreakoutBufferPips.
- Adiciona um buffer às máximas/mínimas diárias (padrão: 1 pip).
- Negociações: Abre negociações com níveis de stop-loss e take-profit calculados com base nos parâmetros de entrada. Ativar/desativar breakout trading, buffer pips, tamanho mínimo de vela para breakouts.
- Gestão de Risco:
- Lot Sizing: Suporta tamanho de lote fixo ou dimensionamento automático com base no risk percentage e na distância do stop-loss.
- Trailing Stop: Ativado quando uma posição atinge TrailingStartPips de lucro, movendo o stop-loss por TrailingStepPips.
- Breakeven: Move o stop-loss para a entrada + BreakevenAddPips quando o lucro atinge BreakevenTrigger Pips.
- Daily Loss Limit: Fecha todas as posições e interrompe a negociação se as perdas excederem DailyLossLimitPercent.
- Spread Filter: Impede a negociação se o spread ultrapassar MaxSpreadPips.
- Filtros de Tempo e Dias: Restringe a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session de StartHour a EndHour). Permite/proíbe a negociação em dias específicos (segunda a sexta).
- Rastreamento de Lucro: Acompanha lucros/perdas diários, semanais e mensais, atualizando os valores de máximas/mínimas para exibição no painel de negociação.
- Indicadores Visuais: Desenha linhas horizontais para níveis de máximas/mínimas diárias no gráfico com cores e estilos personalizáveis.
- ShowTradingPanel: Exibe estatísticas da conta em tempo real, lucros/perdas diários/semanais/mensais e botões Buy/Sell (padrão: true).
- LotSize: Tamanho de lote fixo (padrão: 0.01) ou ajustado automaticamente com RiskPercent (padrão: 2%).
- TrailingStartPips/TrailingStepPips: Ativa o trailing em 20 pips, move a cada 5 pips.
- MaxPositions: Limita negociações abertas (padrão: 1).
- DailyLossLimitPercent: Limita perdas diárias (padrão: 5%).
- Trade Monday–Trade Friday: Ativa/desativa dias de negociação (padrão: todos ativados).
Por que Escolher o Daily High-Low Prop Gold EA?
Diferentemente dos EAs tradicionais que dependem de estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, o Daily High-Low Prop Gold EA combina uma breakout strategy comprovada com filtros avançados e gestão de risco dinâmica. Otimizado para XAUUSD, ele visa breakouts de máximas/mínimas diárias, confirma entradas com rejection patterns e liquidity sweeps, e trava lucros com trailing stops agressivos.
Principais Características:
- Sem Martingale, Sem Grid: Cada negociação é protegida com stop-loss e take-profit, garantindo uma gestão de risco disciplinada.
- Gold-Optimized Breakout Strategy: Visa breakouts de máximas/mínimas diárias no XAUUSD com uma taxa de finos de pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips.
- Rejection Confirmation: Aguarda a rejeição de preço nos níveis diários para confirmar o momentum, aumentando a taxa de ganhos.
- Liquidity Sweep Detection: Identifica liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias para configurações de alta probabilidade.
- Trailing Stops Agressivos: Trava lucros rapidamente com trailing stops dinâmicos (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips).
- Botões Buy/Sell Ativos: Executa negociações manuais de buy ou sell diretamente do painel de negociação com um único clique.
- Prop Firm Ready: Configurações de risco personalizáveis e limites de perda diária (padrão: 5%) em conformidade com as regras de firmas proprietárias.
- Versatilidade Multi-Timeframe: Excelente no M15 para ouro, com desempenho comprovado em timeframes de 4 horas para alinhamento de tendências.
Estratégia: Negociação de Breakout com Confirmação Avançada
O Daily High-Low Prop Gold EA utiliza uma breakout strategy focada nos níveis de máximas e mínimas do dia anterior, aprimorada com técnicas sofisticadas de confirmação para capturar o momentum do ouro. Veja como funciona:
- Detecção de Níveis Diários: Identifica os preços mais altos e mais baixos do dia anterior, desenhando linhas visuais opcionais no gráfico para transparência.
- Breakout com Rejection Confirmation: Coloca ordens buy stop e sell stop nos níveis de máximas/mínimas diárias com um buffer configurável (padrão: 1 pip). Aguarda a rejeição de preço nesses níveis para confirmar o momentum, reduzindo entradas falsas.
- Liquidity Sweep Detection: Filtra negociações ao detectar liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias, visando configurações de alta probabilidade por manipulação de mercado.
- Trailing Stops Agressivos: Ativa trailing stops imediatamente após a entrada na negociação (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips), travando lucros rapidamente e minimizando impactos de stop-loss completos.
- Manipulação e Continuação: Capitaliza sobre possível manipulação de mercado em extremos diários, entrando em negociações em breakouts confirmados e seguindo movimentos de continuação.
- Execução Manual de Negociações: Inclui botões Buy e Sell ativos no painel de negociação, permitindo a execução instantânea de negociações manuais com configurações predefinidas de stop-loss e take-profit.
- Gestão Robusta de Risco: Limita perdas diárias (padrão: 5% do saldo da conta), restringe o número máximo de posições (padrão: 1) e ajusta dinamicamente os tamanhos de lote com base no risk percentage (padrão: 2%) ou volatilidade (baseada em ATR).
- Filtros de Tempo e Dias: Negocia apenas durante a NY session de alta liquidez (8:00–16:00) e em dias configuráveis (padrão: segunda a sexta), otimizando o desempenho e evitando períodos de baixo volume.
Essa estratégia prospera na volatilidade do XAUUSD,
Abordagem de Alta Tecnologia
- Detecção Dinâmica de Níveis: Utiliza a ação de preço M15 para confirmação precisa de breakouts, com análise opcional de timeframe de 4 horas para alinhamento de tendências.
- Filtros de Rejection e Liquidity: Confirma entradas com rejeição de preço e liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos.
- Lot Sizing Baseado em Volatilidade: Ajusta tamanhos de lote usando cálculos de volatilidade baseados em ATR para uma gestão de risco ideal.
- Painel de Negociação Avançado: Exibe saldo, patrimônio, margem em tempo real e rastreamento detalhado de lucros para breakouts diários, semanais e mensais, além de botões Buy/Sell ativos para negociação manual.
- Confirmação de Tendência: Integra análise de tendência baseada em SMA (períodos 20/50) para filtrar negociações em mercados com tendência.
- Proteção contra Reversal: Detecção de reversão baseada em RSI (sobrecomprado/sobrevendido) reduz breakouts falsos em mercados em range.
Instruções de Configuração
Começar é simples e eficiente:
- Corretora: Recomenda-se corretoras ECN/zero spread.
- Alavancagem: 1:100 ou superior (mínimo 1:20).
- Depósito: Mínimo de $300 ($500 recomendado por 0.01 lote).
- Símbolo: XAUUSD (timeframe M15, com suporte para análise de 4 horas).
- VPS: Recomendado para operação 24/5.
Backtesting:
- Testar no XAUUSD (M15 ou H4)
- Ajustar RiskPercent, TrailingStop ou filtros de dias para diferentes perfis de risco.
Por que o Daily High-Low Prop Gold EA se Destaca
- Sem Estratégias Arriscadas: Evita martingale, grid ou negociação de alta frequência para resultados sustentáveis.
- Confirmação Avançada: Filtros de rejection e liquidity sweep aumentam a precisão das negociações.
- Flexibilidade de Negociação Manual: Botões Buy/Sell ativos permitem negociações manuais instantâneas com parâmetros de risco definidos pelo EA.
- Rastreamento Detalhado de Lucros: Exibe lucros diários, semanais e mensais para breakouts de máximas/mínimas, oferecendo total transparência.
- Compatibilidade com Prop Firm: Controles rigorosos de risco garantem conformidade com as regras de firmas proprietárias.
- Versatilidade em Timeframe de 4 Horas: Excelente desempenho em H4 para configurações de acompanhamento de tendências.
- Expertise do Desenvolvedor: Criado pela JFX Trading com mais de uma década de experiência em negociação algorítmica.
Vantagens:
- Baixa Correlação: Combina bem com outros EAs para diversificação de portfólio.
- Testes de Estresse: Gerou $6.200 de lucro em uma conta de $10.000 em 2 meses (junho–julho de 2025).
- Filtros de Dias Flexíveis: Personalize os dias de negociação para alinhar com sua estratégia ou regras de prop firm.
- Painel de Negociação Aprimorado: Rastreamento em tempo real de lucros de máximas/mínimas e botões Buy/Sell ativos para controle fluido.
- Amigável ao Usuário: Configuração simples com suporte abrangente para todos os níveis de traders.
Aviso de Risco
A negociação envolve riscos inerentes. Embora o Daily High-Low Prop Gold EA seja projetado para desempenho consistente, nenhum sistema garante lucros. Negocie sempre dentro de sua tolerância ao risco, e o desempenho passado não garante resultados futuros.
Junte-se ao Futuro da Negociação
O Daily High-Low Prop Gold EA é um sistema de negociação revolucionário que combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops agressivos e um painel de negociação avançado com botões Buy/Sell ativos. Seja para superar desafios de firmas proprietárias ou crescer sua conta, este EA oferece a precisão, adaptabilidade e confiabilidade que você precisa.
Redefina sua negociação com o Daily High-Low Prop Gold EA.