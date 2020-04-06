Daily High Low Prop Gold

Daily High-Low Prop Gold EA: Negociação de Breakout Precisa para Ouro

Apresentamos o Daily High-Low Prop Gold EA, um Expert Advisor (EA) de ponta projetado para dominar o mercado XAUUSD, focando em breakouts de máximas e mínimas diárias com precisão incomparável. Construído sobre uma robusta breakout strategy, aprimorada com rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops agressivos, este EA oferece desempenho de nível institucional para traders de firmas proprietárias, investidores de varejo e entusiastas de algoritmos..

SET FILE: MQL5 CHAT LINK



Parâmetros Principais, Componentes e Funcionalidades

Parâmetros de Entrada:

  • Configurações de Negociação: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
  • Níveis Diários: Opções para exibir linhas de máximas/mínimas diárias com cores, estilos e larguras personalizáveis.
  • Filtros de Tempo: Restringir a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session) e dias.
  • Painel de Negociação: Exibe um painel gráfico para negociação manual e estatísticas da conta. Alertas: ativar/desativar alertas via pop-ups, notificações push ou e-mails. Interface gráfica com:
    • Informações da conta (saldo, patrimônio, margem livre).
    • Estatísticas de lucros/perdas diárias, semanais e mensais.
    • Botões para ações manuais de buy, sell e close-all.
    • O painel é atualizado a cada 5 segundos para refletir os dados da conta em tempo real.
  • Breakout Logic: O EA identifica os níveis de máximas/mínimas diárias a partir da vela D1 do dia anterior. Monitora velas de 15 minutos (M15) para breakouts:
    • Um breakout de alta ocorre quando o fechamento M15 está acima de dailyHigh + BreakoutBufferPips e o tamanho da vela excede MinCandleSizePips.
    • Um breakout de baixa ocorre quando o fechamento M15 está abaixo de dailyLow - BreakoutBufferPips.
    • Adiciona um buffer às máximas/mínimas diárias (padrão: 1 pip).
  • Negociações: Abre negociações com níveis de stop-loss e take-profit calculados com base nos parâmetros de entrada. Ativar/desativar breakout trading, buffer pips, tamanho mínimo de vela para breakouts.
  • Gestão de Risco:
    • Lot Sizing: Suporta tamanho de lote fixo ou dimensionamento automático com base no risk percentage e na distância do stop-loss.
    • Trailing Stop: Ativado quando uma posição atinge TrailingStartPips de lucro, movendo o stop-loss por TrailingStepPips.
    • Breakeven: Move o stop-loss para a entrada + BreakevenAddPips quando o lucro atinge BreakevenTrigger Pips.
    • Daily Loss Limit: Fecha todas as posições e interrompe a negociação se as perdas excederem DailyLossLimitPercent.
    • Spread Filter: Impede a negociação se o spread ultrapassar MaxSpreadPips.
  • Filtros de Tempo e Dias: Restringe a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session de StartHour a EndHour). Permite/proíbe a negociação em dias específicos (segunda a sexta).
  • Rastreamento de Lucro: Acompanha lucros/perdas diários, semanais e mensais, atualizando os valores de máximas/mínimas para exibição no painel de negociação.
  • Indicadores Visuais: Desenha linhas horizontais para níveis de máximas/mínimas diárias no gráfico com cores e estilos personalizáveis.
  • ShowTradingPanel: Exibe estatísticas da conta em tempo real, lucros/perdas diários/semanais/mensais e botões Buy/Sell (padrão: true).
  • LotSize: Tamanho de lote fixo (padrão: 0.01) ou ajustado automaticamente com RiskPercent (padrão: 2%).
  • TrailingStartPips/TrailingStepPips: Ativa o trailing em 20 pips, move a cada 5 pips.
  • MaxPositions: Limita negociações abertas (padrão: 1).
  • DailyLossLimitPercent: Limita perdas diárias (padrão: 5%).
  • Trade Monday–Trade Friday: Ativa/desativa dias de negociação (padrão: todos ativados).

Por que Escolher o Daily High-Low Prop Gold EA?

Diferentemente dos EAs tradicionais que dependem de estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, o Daily High-Low Prop Gold EA combina uma breakout strategy comprovada com filtros avançados e gestão de risco dinâmica. Otimizado para XAUUSD, ele visa breakouts de máximas/mínimas diárias, confirma entradas com rejection patterns e liquidity sweeps, e trava lucros com trailing stops agressivos. 

Principais Características:

  • Sem Martingale, Sem Grid: Cada negociação é protegida com stop-loss e take-profit, garantindo uma gestão de risco disciplinada.
  • Gold-Optimized Breakout Strategy: Visa breakouts de máximas/mínimas diárias no XAUUSD com uma taxa de finos de pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips.
  • Rejection Confirmation: Aguarda a rejeição de preço nos níveis diários para confirmar o momentum, aumentando a taxa de ganhos.
  • Liquidity Sweep Detection: Identifica liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias para configurações de alta probabilidade.
  • Trailing Stops Agressivos: Trava lucros rapidamente com trailing stops dinâmicos (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips).
  • Botões Buy/Sell Ativos: Executa negociações manuais de buy ou sell diretamente do painel de negociação com um único clique.
  • Prop Firm Ready: Configurações de risco personalizáveis e limites de perda diária (padrão: 5%) em conformidade com as regras de firmas proprietárias.
  • Versatilidade Multi-Timeframe: Excelente no M15 para ouro, com desempenho comprovado em timeframes de 4 horas para alinhamento de tendências.

Estratégia: Negociação de Breakout com Confirmação Avançada

O Daily High-Low Prop Gold EA utiliza uma breakout strategy focada nos níveis de máximas e mínimas do dia anterior, aprimorada com técnicas sofisticadas de confirmação para capturar o momentum do ouro. Veja como funciona:

  1. Detecção de Níveis Diários: Identifica os preços mais altos e mais baixos do dia anterior, desenhando linhas visuais opcionais no gráfico para transparência.
  2. Breakout com Rejection Confirmation: Coloca ordens buy stop e sell stop nos níveis de máximas/mínimas diárias com um buffer configurável (padrão: 1 pip). Aguarda a rejeição de preço nesses níveis para confirmar o momentum, reduzindo entradas falsas.
  3. Liquidity Sweep Detection: Filtra negociações ao detectar liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias, visando configurações de alta probabilidade por manipulação de mercado.
  4. Trailing Stops Agressivos: Ativa trailing stops imediatamente após a entrada na negociação (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips), travando lucros rapidamente e minimizando impactos de stop-loss completos.
  5. Manipulação e Continuação: Capitaliza sobre possível manipulação de mercado em extremos diários, entrando em negociações em breakouts confirmados e seguindo movimentos de continuação.
  6. Execução Manual de Negociações: Inclui botões Buy e Sell ativos no painel de negociação, permitindo a execução instantânea de negociações manuais com configurações predefinidas de stop-loss e take-profit.
  7. Gestão Robusta de Risco: Limita perdas diárias (padrão: 5% do saldo da conta), restringe o número máximo de posições (padrão: 1) e ajusta dinamicamente os tamanhos de lote com base no risk percentage (padrão: 2%) ou volatilidade (baseada em ATR).
  8. Filtros de Tempo e Dias: Negocia apenas durante a NY session de alta liquidez (8:00–16:00) e em dias configuráveis (padrão: segunda a sexta), otimizando o desempenho e evitando períodos de baixo volume.

Essa estratégia prospera na volatilidade do XAUUSD, 

Abordagem de Alta Tecnologia

  • Detecção Dinâmica de Níveis: Utiliza a ação de preço M15 para confirmação precisa de breakouts, com análise opcional de timeframe de 4 horas para alinhamento de tendências.
  • Filtros de Rejection e Liquidity: Confirma entradas com rejeição de preço e liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos.
  • Lot Sizing Baseado em Volatilidade: Ajusta tamanhos de lote usando cálculos de volatilidade baseados em ATR para uma gestão de risco ideal.
  • Painel de Negociação Avançado: Exibe saldo, patrimônio, margem em tempo real e rastreamento detalhado de lucros para breakouts diários, semanais e mensais, além de botões Buy/Sell ativos para negociação manual.
  • Confirmação de Tendência: Integra análise de tendência baseada em SMA (períodos 20/50) para filtrar negociações em mercados com tendência.
  • Proteção contra Reversal: Detecção de reversão baseada em RSI (sobrecomprado/sobrevendido) reduz breakouts falsos em mercados em range.

Instruções de Configuração

Começar é simples e eficiente:

  • Corretora: Recomenda-se corretoras ECN/zero spread.
  • Alavancagem: 1:100 ou superior (mínimo 1:20).
  • Depósito: Mínimo de $300 ($500 recomendado por 0.01 lote).
  • Símbolo: XAUUSD (timeframe M15, com suporte para análise de 4 horas).
  • VPS: Recomendado para operação 24/5.

Backtesting:

  • Testar no XAUUSD (M15 ou H4) 
  • Ajustar RiskPercent, TrailingStop ou filtros de dias para diferentes perfis de risco.

Por que o Daily High-Low Prop Gold EA se Destaca

  • Sem Estratégias Arriscadas: Evita martingale, grid ou negociação de alta frequência para resultados sustentáveis.
  • Confirmação Avançada: Filtros de rejection e liquidity sweep aumentam a precisão das negociações.
  • Flexibilidade de Negociação Manual: Botões Buy/Sell ativos permitem negociações manuais instantâneas com parâmetros de risco definidos pelo EA.
  • Rastreamento Detalhado de Lucros: Exibe lucros diários, semanais e mensais para breakouts de máximas/mínimas, oferecendo total transparência.
  • Compatibilidade com Prop Firm: Controles rigorosos de risco garantem conformidade com as regras de firmas proprietárias.
  • Versatilidade em Timeframe de 4 Horas: Excelente desempenho em H4 para configurações de acompanhamento de tendências.
  • Expertise do Desenvolvedor: Criado pela JFX Trading com mais de uma década de experiência em negociação algorítmica.

Vantagens:

  • Baixa Correlação: Combina bem com outros EAs para diversificação de portfólio.
  • Testes de Estresse: Gerou $6.200 de lucro em uma conta de $10.000 em 2 meses (junho–julho de 2025).
  • Filtros de Dias Flexíveis: Personalize os dias de negociação para alinhar com sua estratégia ou regras de prop firm.
  • Painel de Negociação Aprimorado: Rastreamento em tempo real de lucros de máximas/mínimas e botões Buy/Sell ativos para controle fluido.
  • Amigável ao Usuário: Configuração simples com suporte abrangente para todos os níveis de traders.

Aviso de Risco

A negociação envolve riscos inerentes. Embora o Daily High-Low Prop Gold EA seja projetado para desempenho consistente, nenhum sistema garante lucros. Negocie sempre dentro de sua tolerância ao risco, e o desempenho passado não garante resultados futuros.

Junte-se ao Futuro da Negociação

O Daily High-Low Prop Gold EA é um sistema de negociação revolucionário que combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops agressivos e um painel de negociação avançado com botões Buy/Sell ativos. Seja para superar desafios de firmas proprietárias ou crescer sua conta, este EA oferece a precisão, adaptabilidade e confiabilidade que você precisa.



  



