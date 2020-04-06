Daily High-Low Prop Gold EA: Negociação de Breakout Precisa para Ouro

Apresentamos o Daily High-Low Prop Gold EA, um Expert Advisor (EA) de ponta projetado para dominar o mercado XAUUSD, focando em breakouts de máximas e mínimas diárias com precisão incomparável. Construído sobre uma robusta breakout strategy, aprimorada com rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops agressivos, este EA oferece desempenho de nível institucional para traders de firmas proprietárias, investidores de varejo e entusiastas de algoritmos..

Parâmetros Principais, Componentes e Funcionalidades

Parâmetros de Entrada:

Configurações de Negociação: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Níveis Diários: Opções para exibir linhas de máximas/mínimas diárias com cores, estilos e larguras personalizáveis.

Opções para exibir linhas de máximas/mínimas diárias com cores, estilos e larguras personalizáveis. Filtros de Tempo: Restringir a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session) e dias.

Restringir a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session) e dias. Painel de Negociação: Exibe um painel gráfico para negociação manual e estatísticas da conta. Alertas: ativar/desativar alertas via pop-ups, notificações push ou e-mails. Interface gráfica com: Informações da conta (saldo, patrimônio, margem livre). Estatísticas de lucros/perdas diárias, semanais e mensais. Botões para ações manuais de buy, sell e close-all. O painel é atualizado a cada 5 segundos para refletir os dados da conta em tempo real.

Exibe um painel gráfico para negociação manual e estatísticas da conta. Alertas: ativar/desativar alertas via pop-ups, notificações push ou e-mails. Interface gráfica com: Breakout Logic: O EA identifica os níveis de máximas/mínimas diárias a partir da vela D1 do dia anterior. Monitora velas de 15 minutos (M15) para breakouts: Um breakout de alta ocorre quando o fechamento M15 está acima de dailyHigh + BreakoutBufferPips e o tamanho da vela excede MinCandleSizePips. Um breakout de baixa ocorre quando o fechamento M15 está abaixo de dailyLow - BreakoutBufferPips. Adiciona um buffer às máximas/mínimas diárias (padrão: 1 pip).

O EA identifica os níveis de máximas/mínimas diárias a partir da vela D1 do dia anterior. Monitora velas de 15 minutos (M15) para breakouts: Negociações: Abre negociações com níveis de stop-loss e take-profit calculados com base nos parâmetros de entrada. Ativar/desativar breakout trading, buffer pips, tamanho mínimo de vela para breakouts.

Abre negociações com níveis de stop-loss e take-profit calculados com base nos parâmetros de entrada. Ativar/desativar breakout trading, buffer pips, tamanho mínimo de vela para breakouts. Gestão de Risco: Lot Sizing: Suporta tamanho de lote fixo ou dimensionamento automático com base no risk percentage e na distância do stop-loss. Trailing Stop: Ativado quando uma posição atinge TrailingStartPips de lucro, movendo o stop-loss por TrailingStepPips. Breakeven: Move o stop-loss para a entrada + BreakevenAddPips quando o lucro atinge BreakevenTrigger Pips. Daily Loss Limit: Fecha todas as posições e interrompe a negociação se as perdas excederem DailyLossLimitPercent. Spread Filter: Impede a negociação se o spread ultrapassar MaxSpreadPips.

Filtros de Tempo e Dias: Restringe a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session de StartHour a EndHour). Permite/proíbe a negociação em dias específicos (segunda a sexta).

Restringe a negociação a horas específicas (por exemplo, NY session de StartHour a EndHour). Permite/proíbe a negociação em dias específicos (segunda a sexta). Rastreamento de Lucro: Acompanha lucros/perdas diários, semanais e mensais, atualizando os valores de máximas/mínimas para exibição no painel de negociação.

Acompanha lucros/perdas diários, semanais e mensais, atualizando os valores de máximas/mínimas para exibição no painel de negociação. Indicadores Visuais: Desenha linhas horizontais para níveis de máximas/mínimas diárias no gráfico com cores e estilos personalizáveis.

Desenha linhas horizontais para níveis de máximas/mínimas diárias no gráfico com cores e estilos personalizáveis. ShowTradingPanel: Exibe estatísticas da conta em tempo real, lucros/perdas diários/semanais/mensais e botões Buy/Sell (padrão: true).

Exibe estatísticas da conta em tempo real, lucros/perdas diários/semanais/mensais e botões Buy/Sell (padrão: true). LotSize: Tamanho de lote fixo (padrão: 0.01) ou ajustado automaticamente com RiskPercent (padrão: 2%).

Tamanho de lote fixo (padrão: 0.01) ou ajustado automaticamente com RiskPercent (padrão: 2%). TrailingStartPips/TrailingStepPips: Ativa o trailing em 20 pips, move a cada 5 pips.

Ativa o trailing em 20 pips, move a cada 5 pips. MaxPositions: Limita negociações abertas (padrão: 1).

Limita negociações abertas (padrão: 1). DailyLossLimitPercent: Limita perdas diárias (padrão: 5%).

Limita perdas diárias (padrão: 5%). Trade Monday–Trade Friday: Ativa/desativa dias de negociação (padrão: todos ativados).

Por que Escolher o Daily High-Low Prop Gold EA?

Diferentemente dos EAs tradicionais que dependem de estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, o Daily High-Low Prop Gold EA combina uma breakout strategy comprovada com filtros avançados e gestão de risco dinâmica. Otimizado para XAUUSD, ele visa breakouts de máximas/mínimas diárias, confirma entradas com rejection patterns e liquidity sweeps, e trava lucros com trailing stops agressivos.

Principais Características:

Sem Martingale, Sem Grid: Cada negociação é protegida com stop-loss e take-profit, garantindo uma gestão de risco disciplinada.

Cada negociação é protegida com stop-loss e take-profit, garantindo uma gestão de risco disciplinada. Gold-Optimized Breakout Strategy: Visa breakouts de máximas/mínimas diárias no XAUUSD com uma taxa de finos de pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips.

Visa breakouts de máximas/mínimas diárias no XAUUSD com uma taxa de finos de pips offset, BreakoutBufferPips e MinCandleSizePips. Rejection Confirmation: Aguarda a rejeição de preço nos níveis diários para confirmar o momentum, aumentando a taxa de ganhos.

Aguarda a rejeição de preço nos níveis diários para confirmar o momentum, aumentando a taxa de ganhos. Liquidity Sweep Detection: Identifica liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias para configurações de alta probabilidade.

Identifica liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias para configurações de alta probabilidade. Trailing Stops Agressivos: Trava lucros rapidamente com trailing stops dinâmicos (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips).

Trava lucros rapidamente com trailing stops dinâmicos (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips). Botões Buy/Sell Ativos: Executa negociações manuais de buy ou sell diretamente do painel de negociação com um único clique.

Executa negociações manuais de buy ou sell diretamente do painel de negociação com um único clique. Prop Firm Ready: Configurações de risco personalizáveis e limites de perda diária (padrão: 5%) em conformidade com as regras de firmas proprietárias.

Configurações de risco personalizáveis e limites de perda diária (padrão: 5%) em conformidade com as regras de firmas proprietárias. Versatilidade Multi-Timeframe: Excelente no M15 para ouro, com desempenho comprovado em timeframes de 4 horas para alinhamento de tendências.

Estratégia: Negociação de Breakout com Confirmação Avançada

O Daily High-Low Prop Gold EA utiliza uma breakout strategy focada nos níveis de máximas e mínimas do dia anterior, aprimorada com técnicas sofisticadas de confirmação para capturar o momentum do ouro. Veja como funciona:

Detecção de Níveis Diários: Identifica os preços mais altos e mais baixos do dia anterior, desenhando linhas visuais opcionais no gráfico para transparência. Breakout com Rejection Confirmation: Coloca ordens buy stop e sell stop nos níveis de máximas/mínimas diárias com um buffer configurável (padrão: 1 pip). Aguarda a rejeição de preço nesses níveis para confirmar o momentum, reduzindo entradas falsas. Liquidity Sweep Detection: Filtra negociações ao detectar liquidity sweeps em máximas/mínimas diárias, visando configurações de alta probabilidade por manipulação de mercado. Trailing Stops Agressivos: Ativa trailing stops imediatamente após a entrada na negociação (padrão: início em 20 pips, passo de 5 pips), travando lucros rapidamente e minimizando impactos de stop-loss completos. Manipulação e Continuação: Capitaliza sobre possível manipulação de mercado em extremos diários, entrando em negociações em breakouts confirmados e seguindo movimentos de continuação. Execução Manual de Negociações: Inclui botões Buy e Sell ativos no painel de negociação, permitindo a execução instantânea de negociações manuais com configurações predefinidas de stop-loss e take-profit. Gestão Robusta de Risco: Limita perdas diárias (padrão: 5% do saldo da conta), restringe o número máximo de posições (padrão: 1) e ajusta dinamicamente os tamanhos de lote com base no risk percentage (padrão: 2%) ou volatilidade (baseada em ATR). Filtros de Tempo e Dias: Negocia apenas durante a NY session de alta liquidez (8:00–16:00) e em dias configuráveis (padrão: segunda a sexta), otimizando o desempenho e evitando períodos de baixo volume.

Essa estratégia prospera na volatilidade do XAUUSD,

Abordagem de Alta Tecnologia

Detecção Dinâmica de Níveis: Utiliza a ação de preço M15 para confirmação precisa de breakouts, com análise opcional de timeframe de 4 horas para alinhamento de tendências.

Utiliza a ação de preço M15 para confirmação precisa de breakouts, com análise opcional de timeframe de 4 horas para alinhamento de tendências. Filtros de Rejection e Liquidity: Confirma entradas com rejeição de preço e liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos.

Confirma entradas com rejeição de preço e liquidity sweep detection, minimizando breakouts falsos. Lot Sizing Baseado em Volatilidade: Ajusta tamanhos de lote usando cálculos de volatilidade baseados em ATR para uma gestão de risco ideal.

Ajusta tamanhos de lote usando cálculos de volatilidade baseados em ATR para uma gestão de risco ideal. Painel de Negociação Avançado: Exibe saldo, patrimônio, margem em tempo real e rastreamento detalhado de lucros para breakouts diários, semanais e mensais, além de botões Buy/Sell ativos para negociação manual.

Exibe saldo, patrimônio, margem em tempo real e rastreamento detalhado de lucros para breakouts diários, semanais e mensais, além de botões Buy/Sell ativos para negociação manual. Confirmação de Tendência: Integra análise de tendência baseada em SMA (períodos 20/50) para filtrar negociações em mercados com tendência.

Integra análise de tendência baseada em SMA (períodos 20/50) para filtrar negociações em mercados com tendência. Proteção contra Reversal: Detecção de reversão baseada em RSI (sobrecomprado/sobrevendido) reduz breakouts falsos em mercados em range.

Instruções de Configuração

Começar é simples e eficiente:

Corretora: Recomenda-se corretoras ECN/zero spread.

Recomenda-se corretoras ECN/zero spread. Alavancagem: 1:100 ou superior (mínimo 1:20).

1:100 ou superior (mínimo 1:20). Depósito: Mínimo de $300 ($500 recomendado por 0.01 lote).

Mínimo de $300 ($500 recomendado por 0.01 lote). Símbolo: XAUUSD (timeframe M15, com suporte para análise de 4 horas).

XAUUSD (timeframe M15, com suporte para análise de 4 horas). VPS: Recomendado para operação 24/5.

Backtesting:

Testar no XAUUSD (M15 ou H4)

Ajustar RiskPercent, TrailingStop ou filtros de dias para diferentes perfis de risco.

Por que o Daily High-Low Prop Gold EA se Destaca

Sem Estratégias Arriscadas: Evita martingale, grid ou negociação de alta frequência para resultados sustentáveis.

Evita martingale, grid ou negociação de alta frequência para resultados sustentáveis. Confirmação Avançada: Filtros de rejection e liquidity sweep aumentam a precisão das negociações.

Filtros de rejection e liquidity sweep aumentam a precisão das negociações. Flexibilidade de Negociação Manual: Botões Buy/Sell ativos permitem negociações manuais instantâneas com parâmetros de risco definidos pelo EA.

Botões Buy/Sell ativos permitem negociações manuais instantâneas com parâmetros de risco definidos pelo EA. Rastreamento Detalhado de Lucros: Exibe lucros diários, semanais e mensais para breakouts de máximas/mínimas, oferecendo total transparência.

Exibe lucros diários, semanais e mensais para breakouts de máximas/mínimas, oferecendo total transparência. Compatibilidade com Prop Firm: Controles rigorosos de risco garantem conformidade com as regras de firmas proprietárias.

Controles rigorosos de risco garantem conformidade com as regras de firmas proprietárias. Versatilidade em Timeframe de 4 Horas: Excelente desempenho em H4 para configurações de acompanhamento de tendências.

Excelente desempenho em H4 para configurações de acompanhamento de tendências. Expertise do Desenvolvedor: Criado pela JFX Trading com mais de uma década de experiência em negociação algorítmica.

Vantagens:

Baixa Correlação: Combina bem com outros EAs para diversificação de portfólio.

Combina bem com outros EAs para diversificação de portfólio. Testes de Estresse: Gerou $6.200 de lucro em uma conta de $10.000 em 2 meses (junho–julho de 2025).

Gerou $6.200 de lucro em uma conta de $10.000 em 2 meses (junho–julho de 2025). Filtros de Dias Flexíveis: Personalize os dias de negociação para alinhar com sua estratégia ou regras de prop firm.

Personalize os dias de negociação para alinhar com sua estratégia ou regras de prop firm. Painel de Negociação Aprimorado: Rastreamento em tempo real de lucros de máximas/mínimas e botões Buy/Sell ativos para controle fluido.

Rastreamento em tempo real de lucros de máximas/mínimas e botões Buy/Sell ativos para controle fluido. Amigável ao Usuário: Configuração simples com suporte abrangente para todos os níveis de traders.

Aviso de Risco

A negociação envolve riscos inerentes. Embora o Daily High-Low Prop Gold EA seja projetado para desempenho consistente, nenhum sistema garante lucros. Negocie sempre dentro de sua tolerância ao risco, e o desempenho passado não garante resultados futuros.

Junte-se ao Futuro da Negociação

O Daily High-Low Prop Gold EA é um sistema de negociação revolucionário que combina breakout strategy, rejection confirmation, liquidity sweep detection, trailing stops agressivos e um painel de negociação avançado com botões Buy/Sell ativos. Seja para superar desafios de firmas proprietárias ou crescer sua conta, este EA oferece a precisão, adaptabilidade e confiabilidade que você precisa.

Redefina sua negociação com o Daily High-Low Prop Gold EA.