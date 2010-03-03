Golden Bullet Trend Keyline PRO P

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: FOREX ve XAUUSD için KEYLINE Precision Ustalık

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08’in gücünü ortaya çıkarın, elit traderlar, hedge fonları ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA). XAUUSD ve FOREX için geliştirilen bu EA, üç noktalı pivot tabanlı trend çizgisi stratejileri, gelişmiş manipülasyon karşıtı zamanlama ve sağlam risk yönetimi ile cerrahi hassasiyette KEYLINE precision sunar. 1 aylık strateji testinde %68 kazanma oranı ve 100.000 $’lık hesapta 61.200 $ kâr ile altının volatilitesini tutarlı kârlara dönüştürür ve piyasa karmaşıklıklarını kolaylıkla aşar.

Sınırlı Teklif:

ON SALE: $169.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY

. Satın aldıktan sonra özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçerek optimize edilmiş ayar dosyalarını edinin: SET FILE: MQL5 CHAT LINK 


Neden GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced’ı Seçmelisiniz?

Volatil piyasalarda başarısız olan veya martingale gibi riskli stratejilere dayanan geleneksel EA’ların aksine, GOLDEN BULLET kurumsal düzeyde performans sunar. XAUUSD ve FOREX için optimize edilmiş, gelişmiş KEYLINE zamanlama, pivot tabanlı trend algılama ve dinamik risk kontrollerini kullanarak piyasa manipülasyonlarını aşar. Bellek optimize edilmiş mimarisi, çoklu zaman dilimi esnekliği ve etkileşimli işlem paneli, onu prop firm mücadeleleri, portföy ölçeklendirme ve yüksek riskli işlemler için ideal kılar.

Ana Özellikler

  • Gelişmiş KEYLINE Zamanlama: ATR-based entry offsets (varsayılan: ATR_Multiplier_Entry=0.5 ) ve pivot gücü ayarları ( PivotStrength=3 , MinPivots=3 , MaxPivots=5 ) ile KEYLINE onayı sonrası hassas girişler yapar, likidite tuzaklarını önler ve momentumun devamını sağlar.
  • Riskli Strateji Yok: Her işlem, stop-loss ( StopLossPips=100.0 ) ve take-profit ( TakeProfitPips=150.0 ) seviyeleriyle korunur, martingale veya grid sistemlerine bağımlılığı ortadan kaldırarak sürdürülebilir kârlılık sağlar.
  • KEYLINE Precision Ustalık: 3-point pivot-based trendlines kullanarak yüksek olasılıklı KEYLINE setup’larını algılar, çoklu temas noktaları ve likidite tuzağı algılama ( BreakoutThreshold=10 pips) ile doğrulanır.
  • Dinamik Risk Yönetimi: Sabit, ATR tabanlı ( ATR_Multiplier_SL=4.0 ) veya swing tabanlı stop-loss seçenekleri, dinamik lot büyüklüğü ayarı (varsayılan %1 risk) ve iki seviyede kısmi kâr alımı ( TakeProfit1Ratio=2:1 , TakeProfit2Ratio=3:1 ) sunar.
  • Sağlam Takip Eden Stoplar: TrailingStartRatio=1.5x risk mesafesinde etkinleşen takip eden stoplarla kârı kilitler, her 120 saniyede güncellenir ( TrailingUpdateInterval=120 ) ve volatil piyasalarda düşüşleri en aza indirir.
  • Etkileşimli İşlem Paneli: Gerçek zamanlı pano, hesap istatistiklerini (bakiye, özsermaye, marj), günlük/haftalık/aylık kârları, aktif trend çizgilerini ve Buy/Sell düğmelerini göstererek manuel kontrolü kolaylaştırır.
  • Çoklu Zaman Dilimi Esnekliği: M15’te hızlı KEYLINE setup’ları ve H4’te trend hizalaması için üstündür, forex, commodities ve endeksler için geliştirilmiş pivot ayarları ile.
  • Küresel Zaman Dilimi Desteği: Yapılandırılabilir GMT ofsetleri (Londra, New York, Tokyo, Nairobi, Dubai) uluslararası piyasalarda hassas işlem zamanlamasını garanti eder.
  • Bellek Optimizasyonu: Eski trend çizgilerini ( MaxTrendLineAge=24 hours ) ve pivotları temizleyerek yüksek frekanslı işlemlerde en iyi performansı korur.
  • Prop Firm Uyumluluğu: Sıkı işlem limitleri ( MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 ) ve günlük kayıp sınırları, doğrulama uyumluluğunu (maksimum 20 işlem) sağlar.
  • Geliştirilmiş Pivot Ayarları: Yapılandırılabilir LookbackPeriod=100 , LookbackBars=50 , PivotStrength=3 , volatil piyasalarda sağlam testleri destekler.
  • AI-Powered Precision (Yakında): RSI (14 periyot, 70/30 eşikleri) ve MACD (12/26/9) onaylarını entegre edecek, işlemler için üç sinyalden ikisini gerektirerek yanlış girişleri en aza indirir.

Strateji: KEYLINE Precision Trading ve Manipülasyon Karşıtı Zamanlama

GOLDEN BULLET, XAUUSD ve FOREX için optimize edilmiş sofistike bir 3-point pivot-based keyline stratejisi kullanır ve piyasa manipülasyonlarına karşı gelişmiş zamanlama sunar:

  • Dinamik Trend Çizgisi Algılama: Pivot noktalarını ( MinPivots=3 , MaxPivots=5 , PivotStrength=3 ) kullanarak trend çizgilerini tanımlar, yüksek olasılıklı setup’lar için çoklu temas noktalarıyla doğrulanır.
  • Gelişmiş KEYLINE Zamanlama: ATR_Multiplier_Entry=0.5 ve BreakoutContinuationPips=10 ile girişleri geciktirir, likidite tuzakları sırasında erken işlemleri önler ve sürdürülebilir momentum sağlar.
  • Likidite Tuzağı Algılama: Anahtar trend çizgilerinde manipüle edilmiş fiyat seviyelerini hedefleyerek yüksek getirili işlemler yapar.
  • Agresif Kâr Kilitleme: Takip eden stopları ( TrailingStartRatio=1.5x ) ve kısmi kapanışları ( PartialClose1Percent=50% 2:1’de, PartialClose2Percent=30% 3:1’de) etkinleştirerek kârı güvence altına alır.
  • Manuel İşlem Esnekliği: Buy/Sell düğmeleri, EA tarafından tanımlı stop-loss ve take-profit ile anında manuel işlemler yapmayı sağlar, hibrit stratejiler için idealdir.
  • Zaman ve Oturum Filtreleri: Yüksek likidite oturumlarında (yapılandırılabilir StartHour/EndHour , örn. NY oturumu) işlem yapar, Pazartesi-Cuma gün filtreleriyle düşük hacimli tuzakları önler.
  • Sağlam Doğrulama: Geliştirilmiş SL yönetimi ( StopLossPips=100.0 , ATR_Multiplier_SL=4.0 , 3.0x minStopLevel buffer), MQL5 Market kurallarına uyumu sağlar, "Invalid stops" ve "Modification failed" hatalarını çözer.

Bu strateji, XAUUSD ve FOREX’in volatilitesinde gelişir, 1 aylık strateji testinde %68 kazanma oranı ve 100.000 $’lık hesapta 61.200 $ kâr elde eder. M1-H4 performansı KEYLINE setup’larında üstündür ve manipülasyonlara karşı sağlam zamanlama sunar.

Yüksek Teknoloji Yaklaşımı

  • Volatilite Tabanlı Lot Büyüklüğü: ATR ( ATR_Period=14 ) ile lot büyüklüğünü ayarlar, büyük hesaplar için hassas risk tahsisi sağlar.
  • Manipülasyon Karşıtı Zamanlama: ATR ofsetleri, MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 ve MinTradeDistancePips kombinasyonu ile likidite tuzaklarını önler ve devam hareketlerini yakalar.
  • Gerçek Zamanlı Görselleştirme: Günlük/haftalık/aylık high/low çizgileri ( DailyHighLowColor=clrYellow , WeeklyHighLowColor=clrOrange ) ve aktif trend çizgilerini gösterir.
  • Tersine Dönüş Koruması: RSI tabanlı aşırı alım/satım algılama (yakında) aralık piyasalarında girişleri en aza indirir.
  • Sağlam Hata Yönetimi: Sembol başlatma, gösterge kolları ve fiyat verilerinin kapsamlı kontrolleri güvenilirliği sağlar.
  • Geri Test Optimizasyonu: Geliştirilmiş pivot ( SwingPeriod=10 , PivotStrength=3 ) ve KEYLINE parametreleri volatil piyasalarda testleri destekler.

Kurulum Talimatları

  • Broker: ECN veya sıfır spread brokerlar önerilir.
  • Kaldıraç: 1:100 veya üzeri (minimum 1:20).
  • Depozito: Minimum 3.000 $ (0,01 lot başına 10.000 $ önerilir).
  • Sembol: XAUUSD (M15 öncelikli, H4 destekli); forex, commodities ve endekslere uyarlanabilir.
  • VPS: 24/5 operasyon için önerilir.
  • Ayarlar:
    • Sağlam SL yönetimi için StopLossPips=100.0 , TakeProfitPips=150.0 , ATR_Multiplier_SL=4.0 ayarlayın.
    • Değişiklik sıklığını azaltmak için TrailingUpdateInterval=120 kullanın.
    • Prop firm uyumluluğu için MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 ayarlayın.
  • Geri Test: XAUUSD veya EURUSD (M15/H4) üzerinde 1 ay test edin, strateji performansını doğrulamak için her 2 haftada bir tekrar test edin. Piyasaya özgü optimizasyon için RiskPercent , PivotStrength veya oturum filtrelerini ayarlayın.

GOLDEN BULLET neden öne çıkıyor

  • Kanıtlanmış Performans: %68 kazanma oranı, 1 aylık strateji testinde 100.000 $’lık hesapta 61.200 $ kâr.
  • Manipülasyon Karşıtı Tasarım: Gelişmiş zamanlama ( ATR_Multiplier_Entry , MaxTradesPerSession , MinTradeDistancePips ) likidite tuzaklarını ve yanlış girişleri önler.
  • Portföy Çeşitlendirme: Diğer EA’larla düşük korelasyon, çoklu strateji portföyleri için ideal.
  • Özelleştirme: Kapsamlı parametreler ( PivotStrength=1-5 , ATR_Multiplier_Entry=0.5 , LookbackPeriod=100 ) ile kişiselleştirilmiş stratejiler.
  • Kullanıcı Dostu: Sezgisel kurulum, her seviyeden trader için kapsamlı destek.
  • Kurumsal Seviye: Bellek optimize edilmiş, hata dirençli ve prop firm uyumlu, yüksek riskli işlemler için uygun.

Risk Uyarısı

Ticaret, doğal riskler taşır. GOLDEN BULLET tutarlı performans için tasarlanmış olsa da, hiçbir sistem kâr garantisi vermez. Her zaman risk toleransınız dahilinde işlem yapın ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

Elitlere Katılın

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08, üst düzey traderlar için bir oyun değiştiricidir. KEYLINE precision, manipülasyon karşıtı zamanlama ve dinamik risk yönetimi ile XAUUSD, FOREX ve ötesinde güvenilirlik ve uyarlanabilirlik sunar. Prop firm hesaplarını ölçeklendirin veya kurumsal sermayeyi yönetin, bu EA piyasanın potansiyelini açmanın anahtarıdır.

Şimdi 399 $’a kopyanızı alın, 15 Ağustos 2025’e kadar (tam fiyat: 1.199 $). Optimize edilmiş ayar dosyaları için bizimle iletişime geçin ve işlem yolculuğunuzu yeniden tanımlayın: Telegram Set File.


