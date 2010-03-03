Asian BreakOut ProP EA

Asian Breakout PRO-P - Forex için Stratejik Breakout Ticaret Sistemi

Asian Breakout PRO-P, EURUSD gibi Forex çiftleri, altın ve endeksler için yapılandırılmış ticarete yönelik tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Prop firması traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, Asya seansının fiyat aralığına dayalı metodik bir breakout stratejisi uygular; bu strateji, trend analizi ve dinamik risk kontrolleri ile güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile manuel esneklik arasında bir denge sunar ve çeşitli ticaret ortamları için sağlam bir uyumluluk sağlar.

Tüm SET dosyaları, brokerınız ve saat dilimleriniz için optimize edilmelidir; mevcut piyasa koşulları için 2 hafta ile 1 ay arasında optimizasyon yapılmalıdır. Not: Deneyime göre, 2 aydan fazla optimizasyon, farklı senaryoların birleşiminde genel performansı değerlendirmek içindir.

Toplam optimizasyon dosyasından brokerınıza en uygun SET dosyasını seçin.

Operasyonel Çerçeve

Asian Breakout PRO-P, sistematik bir süreçle çalışır:

Asya Seansı Aralığının Tanımlanması: Yapılandırılabilir bir Asya seansı penceresi (varsayılan: 23:00–08:00 GMT) içinde M5 zaman diliminde en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini kaydeder ve grafikte görsel bir aralık kutusu olarak gösterir. Ticaret Sinyali Üretimi: Asya seansı kapanışında (örneğin, 08:00 GMT), daha yüksek bir zaman diliminde (varsayılan H4) trend koşullarını değerlendirerek devam veya tersine dönüş kurulumlarını tanımlar ve hassas giriş noktaları için kullanıcı tanımlı pip ofsetleri uygular. Ticaret Yönetimi: Açık pozisyonları yönetmek için takip eden stoplar, başabaş mekanizmaları ve sıkı risk parametreleri kullanır; Londra seansı sonunda (varsayılan 18:00 GMT) veya önceden tanımlanmış risk eşikleri aşıldığında otomatik kapanış gerçekleştirir. Manuel Ticaret Seçenekleri: Grafik panelinde interaktif Al/Sat düğmeleri sunarak, EA’nın risk ayarlarına uygun manuel ticaret yürütme imkanı sağlar.

Temel Özellikler

Doğrulamalı Breakout Stratejisi : Asya seansı aralığında breakout fırsatlarını tespit eder ve düşük olasılıklı sinyalleri filtrelemek için H4 trend analiziyle hassaslaştırır. Devam işlemleri (örneğin, yükseliş trendinde Asya yüksek seviyesinin üzerinde alım) ve tersine dönüş işlemleri (örneğin, düşüş trendinde Asya yüksek seviyesinin üzerinde satış) destekler.

: Asya seansı aralığında breakout fırsatlarını tespit eder ve düşük olasılıklı sinyalleri filtrelemek için H4 trend analiziyle hassaslaştırır. Devam işlemleri (örneğin, yükseliş trendinde Asya yüksek seviyesinin üzerinde alım) ve tersine dönüş işlemleri (örneğin, düşüş trendinde Asya yüksek seviyesinin üzerinde satış) destekler. Dinamik Risk Kontrolleri : %3 günlük kayıp sınırı, üç ardışık kayıp limiti ve $500 minimum bakiye kontrolü gibi ayarlanabilir ayarlar içerir, yetersiz fonlu hesaplarda ticareti önler. Lot büyüklükleri, kullanıcı tanımlı risk yüzdesi ve stop-loss mesafesine göre dinamik olarak ayarlanır.

: %3 günlük kayıp sınırı, üç ardışık kayıp limiti ve $500 minimum bakiye kontrolü gibi ayarlanabilir ayarlar içerir, yetersiz fonlu hesaplarda ticareti önler. Lot büyüklükleri, kullanıcı tanımlı risk yüzdesi ve stop-loss mesafesine göre dinamik olarak ayarlanır. Takip Eden Stoplar ve Başabaş : Otomatik takip eden stoplar (30 pip’ten başlar, 10 pip adımlarla) ve başabaş aktivasyonu (20 pip’te tetiklenir, 2 pip ofsetle) uygulayarak pozisyonları korur ve risk maruziyetini yönetir.

: Otomatik takip eden stoplar (30 pip’ten başlar, 10 pip adımlarla) ve başabaş aktivasyonu (20 pip’te tetiklenir, 2 pip ofsetle) uygulayarak pozisyonları korur ve risk maruziyetini yönetir. Etkileşimli Grafik Paneli : EA durumu, Asya seansı aralığı, trend yönü, açık pozisyonlar, günlük performans metrikleri ve kayıp dizilerini gerçek zamanlı olarak gösteren 320x300 piksel net bir arayüz.

: EA durumu, Asya seansı aralığı, trend yönü, açık pozisyonlar, günlük performans metrikleri ve kayıp dizilerini gerçek zamanlı olarak gösteren 320x300 piksel net bir arayüz. Zaman ve Gün Filtreleri: Yüksek likidite dönemlerine (Londra seansı, varsayılan 08:00–18:00 GMT) ve kullanıcı tarafından seçilen günlere (varsayılan Pazartesi-Cuma) ticareti sınırlar, düşük hacimli piyasa koşullarından kaçınır.

Sistem Mekanizması

EA’nın stratejisi, disiplinli bir breakout yaklaşımına dayanır:

Aralık Tanımlama: Asya seansı sırasında (M5 zaman dilimi) en yüksek ve en düşük fiyatları kaydeder ve şeffaflık için görsel olarak işaretler. Giriş Mantığı: Londra seansı sırasında trend uyumuna göre işlemleri tetikler, giriş hassasiyetini optimize etmek için yapılandırılabilir pip ofsetleri (devam için 10 pip, tersine dönüş için 5 pip) kullanır. Pozisyon Yönetimi: Aktif işlemlere takip eden stoplar ve başabaş ayarları uygular, seans sonu veya risk temelli eşikler tarafından tetiklenen kapanışlarla. Riske Dayalı Lot Boyutlandırma: Risk yüzdesi (varsayılan %1) ve stop-loss mesafesi (varsayılan 50 pip) kullanılarak lot büyüklükleri dinamik olarak hesaplanır. Ek Güvenlik Mekanizmaları: Marj yeterliliği, spread limitleri ve ticaret yürütme kısıtlamaları gibi broker uyumluluk kontrollerini içerir, volatil veya kısıtlı koşullarda hataları önler.

Ayırt Edici Özellikler

Diğer breakout EA’lara kıyasla Asian Breakout PRO-P şu özellikleriyle öne çıkar:

Trend Doğrulamalı Breakout’lar : H4 trend analizini Asya seansı breakout’larıyla birleştirerek sinyal güvenilirliğini artırır.

: H4 trend analizini Asya seansı breakout’larıyla birleştirerek sinyal güvenilirliğini artırır. Uyarlanabilir Risk Parametreleri : Piyasa koşullarına ve hesap bakiyesine göre pip ofsetlerini ve lot büyüklüklerini ayarlar, statik konfigürasyonlardan kaçınır.

: Piyasa koşullarına ve hesap bakiyesine göre pip ofsetlerini ve lot büyüklüklerini ayarlar, statik konfigürasyonlardan kaçınır. Broker’a Özgü Güvenlik Önlemleri : Stop seviyeleri, dondurma seviyeleri ve marj gereksinimlerine yönelik kapsamlı işlem öncesi kontroller yaparak yürütme güvenilirliğini sağlar.

: Stop seviyeleri, dondurma seviyeleri ve marj gereksinimlerine yönelik kapsamlı işlem öncesi kontroller yaparak yürütme güvenilirliğini sağlar. Hibrit Otomasyon : Otomatik ticaret mantığını etkileşimli bir panelle birleştirerek farklı ticaret stilleri için esneklik sunar.

: Otomatik ticaret mantığını etkileşimli bir panelle birleştirerek farklı ticaret stilleri için esneklik sunar. Prop Firması Optimizasyonu: Sıkı risk kontrolleri ve düşük bakiye korumaları içerir, prop firması gereksinimlerine uygundur.

Hedef Kullanıcılar

EURUSD, altın veya endeksler gibi Forex çiftlerini hedefleyen traderlar.

Güvenilir ve kural uyumlu otomasyon gerektiren prop firması katılımcıları.

Otomatik hassasiyet ile manuel denetim arasında denge arayan bireysel traderlar.

Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ve sağlam risk yönetimini önceliklendiren kullanıcılar.

Kurulum Kılavuzu

Broker : Optimal yürütme için ECN veya sıfır spread brokerlar önerilir.

: Optimal yürütme için ECN veya sıfır spread brokerlar önerilir. Kaldıraç : Minimum 1:20, tercihen 1:100 veya daha yüksek.

: Minimum 1:20, tercihen 1:100 veya daha yüksek. Depozito : EURUSD için minimum $500 (0.01 lot).

: EURUSD için minimum $500 (0.01 lot). Sembol : M5-H1 için optimize edilmiş, H4 trend desteği ile; diğer çiftlere uyarlanabilir.

: M5-H1 için optimize edilmiş, H4 trend desteği ile; diğer çiftlere uyarlanabilir. VPS : 24/5 sürekli çalışma için önerilir.

: 24/5 sürekli çalışma için önerilir. Optimizasyon : 1 Haziran 2025 - 31 Temmuz 2025 arasında EURUSD M5/H4 üzerinde test yapın, gerekirse RiskPctPerTrade, TrailingStartPips veya gün filtrelerini ayarlayın.

Risk Uyarısı

Ticaret, doğasında bulunan riskler taşır. Asian Breakout PRO-P, tutarlı çalışma için tasarlanmıştır, ancak traderlar risk toleransları dahilinde işlem yapmalıdır. Broker koşullarına uygun ayarları yapmak için demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin.

Sistem Entegrasyonu

Asian Breakout PRO-P, hassasiyet, risk yönetimi ve esnekliği birleştiren yapılandırılmış bir breakout ticaret yaklaşımı sunar. Prop firması meydan okumaları ve bireysel ticaret için tasarlanmış olup, kullanıcı odaklı bir arayüzle Forex piyasası dinamiklerini yönlendirmek için güvenilir bir çerçeve sağlar.

