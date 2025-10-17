Pump Dump Pro P
- Uzman Danışmanlar
- John Muguimi Njue
- Sürüm: 7.70
- Etkinleştirmeler: 10
PUMP AND DUMP Ticaret Stratejilerine Dayalı Profesyonel Sistem
Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00)
Gelişmiş Kurumsal Akış Tespiti ve Banka Hareketleri Analizi
Sistemin Temeli
PUMP DUMP PROP PRO, PUMP AND DUMP metodolojisi etrafında tasarlanmış özel bir Uzman Danışman’dır (EA) ve hacim zirveleri, likidite taramaları ve piyasa yapısındaki değişiklikler yoluyla kurumsal emir akışlarını tespit eder. Prop ticareti ortamları ve disiplinli bireysel tüccarlar için geliştirilen bu sistem, banka seviyesinde piyasa hareketlerini tanımlar ve optimum geri çekilme bölgelerinde hassas girişler gerçekleştirir.
EA, kanıtlanmış kurumsal ticaret ilkelerine dayanarak çalışır: büyük oyuncuların pozisyon biriktirdiği yerleri takip etme (hacim zirveleri), likidite yakalamalarını tanımlama (BSL/SSL taramaları) ve anahtar seviyelere (Emir Blokları, Adil Değer Boşlukları, Fibonacci bölgeleri) yüksek olasılıklı geri çekilmeler sırasında giriş yapma.
Ticaret Metodolojisi: Akıllı Para Kavramları + Kurumsal Akış Tespiti
Desteklenen Piyasalar: Ana Forex çiftleri, XAUUSD (Altın), ana endeksler
Ana Ticaret Stratejileri
Strateji 1: Geri Çekilme Sonrası Devam
Hacim zirveleri yoluyla ilk kurumsal PUMP/DUMP hareketlerini tespit eder, fiyatın önemli Fibonacci seviyelerine (38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) geri çekilmesini bekler ve devam yönünde giriş yapar.
Giriş Koşulları:
- Hacim zirvesi tespiti (ortalama hacmin 2 katı ve üzeri)
- Fiyat Fibonacci bölgesine geri çekilir
- Giriş seviyesinde Emir Bloku onayı
- Daha düşük zaman diliminde yapı hizalaması (alım için daha yüksek dipler, satış için daha düşük tepeler)
Giriş Türleri:
- Agresif: Fiyat, Fibonacci seviyesinde zirve yönünde geri döndüğünde giriş
- Orta: Tersine dönüş mumu + Emir Bloku birleşimi gerektirir
- Konservatif: BOS + Emir Bloku + Fibonacci tam hizalaması öncesi giriş
Strateji 2: Manipülasyon Temelli Ticaret
Fiyatın stop-loss avına çıktığı (Alış/Satış Tarafı Likiditesi) likidite tarama senaryolarını tanımlar ve gerçek kurumsal yöne tersine dönmeden önce giriş yapar.
Tespit Mantığı:
- Swing yüksek/düşüklerin belirlenmesi (10 bar geriye bakış)
- Fiyat swing seviyesinin üstüne/altına tarar (BSL/SSL yakalama)
- Ters yönde anında yer değiştirme mumu (en az 20+ pip)
- Tarama + yer değiştirme onayı sonrası giriş
Strateji 3: Çoklu Hacim Zirvesi Birikimi
Ardışık kurumsal hacim olaylarını (1 saat içinde 2+ zirve) takip eder, bu da güçlü banka birikimi veya dağıtımını gösterir.
Sinyal Gereksinimleri:
- En az 2 ardışık hacim zirvesi (ortalamanın %200+)
- Tüm zirveler aynı yönde (yükseliş/düşüş hizalaması)
- Zirve bölgesinin ilk yeniden testiyle giriş
- Daha düşük zaman diliminde yapı onayı
Strateji 4: Aynı Zaman Diliminde Geri Çekilme (5 Saatlik Pencere)
Ana zaman diliminde PUMP/DUMP tespit eder, ilk hareketten sonraki 5 saat içinde Fibonacci 61,8%-78,6% geri çekilmelerinde giriş yapar.
Yürütme Yapısı:
- M15/H1 zaman diliminde hacim zirvesi
- Geri çekilme için maksimum 5 saat bekler
- Yalnızca derin Fibonacci seviyelerinde giriş (0,618-0,786)
- Giriş bölgesinde Emir Bloku varlığı gereklidir
Strateji 5: HTF/LTF Çoklu Zaman Dilimi Stratejisi
Yüksek zaman dilimlerinde (H4/D1) kurumsal hareketleri tanımlar, düşük zaman dilimlerinde (M15) optimum geri çekilme pencerelerinde (7 güne kadar) girişleri yürütür.
Çoklu Zaman Dilimi Mantığı:
- Yüksek zaman diliminde yer değiştirme mumu (H4’te 60+ pip)
- Düşük zaman dilimi, Fibonacci 61,8%-78,6% geri çekilmelerini izler
- Giriş, LTF’de yapı değişikliği + Emir Bloku birleşimi gerektirir
- HTF zirvesinden itibaren maksimum 7 günlük pencere
Strateji 6: Hibrit Mod
5 stratejinin hepsini aynı anda çalıştırır, ilk tetiklenen stratejiden en güvenilir kurulumları seçer.
Gelişmiş Piyasa Yapısı Analizi
Emir Blokları Tespiti
Mum kalıplarının analizi yoluyla kurumsal birikim/dağıtım bölgelerini tanımlar:
- Düşüş Emir Bloku: Düşen mumun ardından güçlü bir yükseliş yer değiştirmesi (ortalama mum boyutunun 2 katı)
- Yükseliş Emir Bloku: Yükselen mumun ardından güçlü bir düşüş yer değiştirmesi
- Tarihi Emir Bloklarını tanımlamak için 400 bar geriye bakış
- “Test edilmiş” bayrağı, tükenmiş bölgelerde yeniden girişi önler
Adil Değer Boşluklarının (FVG) Tanımlanması
Fiyatın çok hızlı hareket ettiği dengesizlik bölgelerini tespit eder, emir akışında boşluklar oluşturur:
- Yükseliş FVG: Candle[i-1].low > Candle[i+1].high (mumlar arasında boşluk)
- Düşüş FVG: Candle[i+1].low > Candle[i-1].high
- Aktif FVG bölgeleri için 50 barlık sürekli analiz
- Trend yönünde FVG yeniden testiyle giriş sinyalleri
Likidite Taraması Mekaniği
Alış Tarafı Likiditesi (BSL):
- Fiyat, son swing yüksekliğini kırar
- Mum, swing yüksekliğinin altında kapanır (tarama onayı)
- Stop-loss avı tespit edildi → düşüş tersine dönüş beklenir
Satış Tarafı Likiditesi (SSL):
- Fiyat, son swing düşüşünü kırar
- Mum, swing düşüşünün üstünde kapanır (tarama onayı)
- Stop-loss avı tespit edildi → yükseliş tersine dönüş beklenir
Yapı Kırılması (BOS) ve Karakter Değişimi (CHOCH)
BOS Tespiti:
- Yükseliş için: Fiyat, önceki swing yüksekliğinin üstünde kapanır
- Düşüş için: Fiyat, önceki swing düşüşünün altında kapanır
- Trendi devamını onaylar
CHOCH Tespiti:
- Trend yapısı, baskın yöne karşı kırılır
- Potansiyel trend tersine dönüşünü işaret eder
- Yer değiştirme onayı gerektirir (en az 20+ pip)
Yer Değiştirme Analizi
Mum gövdesi boyutunu (kapanış - açılış) minimum bir eşikle karşılaştırır:
- Varsayılan: Yer değiştirme onayı için minimum 20 pip
- Piyasa yönünde kurumsal aciliyeti gösterir
- Hacim zirvelerinin önemini doğrulamak için kullanılır
Akıllı Pozisyon Yönetimi
ATR Tabanlı Dinamik Durdurmalar
ATR Hesaplama:
- Mevcut zaman diliminde 14 periyotluk ATR
- Stop Loss: Giriş ± (ATR × 1,5 çarpanı)
- Kâr Al: Giriş ± (ATR × 3,0 çarpanı)
- Piyasa volatilitesine otomatik olarak uyum sağlar
Üçlü Kısmi Kâr Alma Sistemi
Kâr Dağıtımı:
- İlk Kısmi (%50 tetikleyici): Fiyat TP mesafesinin %50’sine ulaştığında pozisyonun %50’sini kapatır
- İkinci Kısmi (%30 tetikleyici): Belirli bir TP seviyesinde ek %30’u kapatır
- Son Çıkış: Kalan %20 tam TP hedefine kadar devam eder
Breakeven Koruması
Stop loss’u otomatik olarak giriş +5 pip’e taşır:
- Fiyat, TP mesafesinin %50’sini olumlu yönde hareket ettiğinde
- Minimum 20 pip kâr elde edildiğinde
- Sermayeyi korurken işlemin yükseliş potansiyelini muhafaza eder
ATR Tabanlı Takip Eden Stop
Aktivasyon:
- Pozisyon TP hedefinin %30’una ulaştığında etkinleştirilir
- Takip mesafesi: Mevcut ATR × 1,2
- Adım boyutu: Minimum 10 pip
- Uzun süreli hareketlerde kârları kilitler
Risk Yönetimi Çerçevesi
Pozisyon Büyüklüğü Mantığı
Otomatik Lot Hesaplama (etkinleştirildiğinde):
- Hesap Bakiyesi × Risk Yüzdesi ÷ (Stop Loss Pips × Pip Değeri) = Lot Büyüklüğü
- Broker’ın minimum/maksimum/adım lot özelliklerine uyar
- SYMBOL_VOLUME_LIMIT’e karşı doğrular
- Mevcut pozisyon hacmi + bekleyen emirleri dikkate alır
Sabit Lot Modu:
- Statik LotSize giriş parametresini kullanır
- Broker’ın hacim kurallarını yine de doğrular
- Manuel risk kontrolü için kullanışlıdır
İşlem Sınırları ve Aralıkları
Günlük Kontroller:
- Günde maksimum işlem: 8 (varsayılan)
- Oturum başına maksimum işlem: 3 (varsayılan)
- Günlük düşüş limiti: %3 (aşılırsa ticareti durdurur)
- Toplam düşüş limiti: %6 (acil kapatma)
Pozisyon Aralıkları:
- İşlemler arasındaki minimum mesafe: 20 pip
- Benzer fiyat seviyelerinde kümelenmiş girişleri önler
- Yeni girişten önce tüm açık pozisyonlara karşı doğrular
Haber Filtresi Sistemi
Kaçınma Pencereleri:
- Haber öncesi tampon: Planlanan olaylardan 30 dakika önce
- Haber sonrası tampon: Planlanan olaylardan 30 dakika sonra
- Üç etki seviyesi: Yüksek, Orta, Düşük
- Seviyeye göre yapılandırılabilir kaçınma (varsayılan: yüksek etkili olayları önler)
Zaman Tabanlı Koruma:
- Önemli ekonomik duyuru saatlerini izler (EST 08:30, 10:00, 14:00)
- ABD oturumunun ana olayları (NFP, FOMC, CPI verileri)
- Avrupa oturumu duyuruları (ECB, Birleşik Krallık verileri)
Broker Uyumluluğu ve Doğrulama
13 Katmanlı Ticaret Öncesi Doğrulama
Her işlem, yürütmeden önce kapsamlı kontrollerden geçer:
- Sembol Doğrulama: Sembolün MarketWatch’ta seçildiğini, ticaretin etkin olduğunu onaylar
- Hesap Ticaret Durumu: Hesabın ve terminalin ticarete izin verdiğini doğrular
- Bekleyen Emir Limiti: ACCOUNT_LIMIT_ORDERS’ın aşılmadığını kontrol eder
- Risk Sınırları: Günlük/oturum işlem sayıları, düşüş eşiklerini doğrular
- Geçerli Fiyat: Güncel tick verilerinin mevcut olduğunu onaylar
- Minimum İşlem Mesafesi: Mevcut pozisyonlardan 20+ pip uzaklığı garanti eder
- Stop Mesafesi Uyumluluğu: SL/TP’nin SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL’i karşıladığını doğrular
- Stop Doğrulama: SL/TP’nin girişe göre doğru konumlandırıldığını onaylar
- Hacim Doğrulama: Lot büyüklüğünün min/max/adım/limit özelliklerine uygun olduğunu kontrol eder
- Yeterli Fonlar: OrderCalcMargin() ile marj kullanılabilirliğini doğrular
- Marj Hesaplama: Tam marj gereksinimini önceden hesaplar
- Dondurma Seviyesi Kontrolü: Fiyatın SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL içinde olmadığını garanti eder
- Kota Geçmişi: Analiz için en az 100 barın mevcut olduğunu doğrular
Dinamik Stop Seviyesi Ayarı
Otomatik Uyumluluk:
- Broker’ın SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL’ini dinamik olarak okur
- Hesaplanan SL/TP’yi minimum mesafe gereksinimlerine uygun şekilde ayarlar
- ALIŞ için: SL ≤ (Bid - StopsLevel), TP ≥ (Bid + StopsLevel)
- SATIŞ için: SL ≥ (Ask + StopsLevel), TP ≤ (Ask - StopsLevel)
Pozisyon Modifikasyonunda Güvenlik
Her Modifikasyon Denemesinden Önce:
- Yeni SL/TP’nin stop seviyesi gereksinimlerini karşıladığını doğrular
- Mevcut fiyattan dondurma seviyesi mesafesini kontrol eder
- SL/TP değerlerinde gerçek değişikliği onaylar (gereksiz talepleri önler)
- Pozisyon iyileştirmesini kontrol eder (takip eden stoplar sadece olumlu yönde hareket eder)
Modifikasyon Mantığı:
- Breakeven: Mevcut SL giriş fiyatından kötü olduğunda hareket eder
- Takip: Yeni SL mevcut SL’den daha iyi olduğunda ayarlar
- Piyasa fiyatından minimum mesafeye uyar (stop seviyesi + dondurma seviyesi)
Teknik Mimari
Veri Yönetimi
Dizi Güvenliği:
- Tüm dizi erişim işlemlerinde sınır kontrolü
- Geçmiş veri taleplerinden önce Bars() sayısını doğrular
- CopyRates() / CopyTickVolume() dönüş değerlerini kontrol eder
- Veriler yetersiz olduğunda zarif düşüş
Bellek Koruması:
- Destek/direnç dizileri maksimum 100 girişle sınırlıdır
- Eski yapısal noktaların periyodik temizliği
- Stop takibinde bellek sızıntısı yok
Çoklu Zaman Dilimi İşleme:
- Her strateji için ayrı zaman dilimi değişkenleri
- Zaman dilimine göre bağımsız veri doğrulama
- Yüksek zaman dilimlerinde düşük bar sayısını işler (ör. D1)
Hata İşleme Protokolü
Yürütme Öncesi:
- Tüm ticaret fonksiyonları boolean başarı göstergeleri döndürür
- Hata ayıklama etkinleştirildiğinde başarısız doğrulamalar hata bağlamını yazdırır
- Doğrulama katmanlarından biri başarısız olursa işlem yürütülmez
Yürütme Sonrası:
- Her işlemden sonra trade.ResultRetcode() yakalanır
- Başarısızlık nedenleri tam bağlamla kaydedilir
- Kritik hatalarda kullanıcıyı uyarır
Dizi Erişimi:
- Güvenli erişim şablonları, sınır dışı çökmeleri önler
- Her dizi okumadan önce indeks doğrulaması
- Hata ayıklama mesajları, hatanın tam yerini belirler
Görsel Pano (Opsiyonel)
Gerçek Zamanlı Zeka Paneli
Strateji Durum Monitörü:
- 5 stratejinin her biri için aktif/izleme durumunu gösterir
- Renk kodlu göstergeler (Yeşil=Aktif, Beyaz=İzleme)
- Gerçek zamanlı tespit sayıları (hacim zirveleri, likidite taramaları, Emir Blokları, FVG)
Piyasa Tespiti:
- PUMP Tespit Edildi: EVET/HAYIR göstergesi renkli
- DUMP Tespit Edildi: EVET/HAYIR göstergesi renkli
- Ardışık Zirve Sayacı
- Emir Bloku Sayısı
- Adil Değer Boşluğu Sayısı
Risk Durumu:
- Günlük İşlemler: Mevcut/Maksimum gösterim
- Oturum İşlemleri: Mevcut/Maksimum gösterim
- Manuel İşlemler: Mevcut/Maksimum gösterim
- Günlük Düşüş: Yüzde renk eşiği ile
- Toplam Düşüş: Yüzde renk eşiği ile
Performans Metrikleri:
- Açık işlem sayısı vs izin verilen maksimum
- Günlük P&L hesap para biriminde
- Mevcut bakiye gösterimi
- Kâr/kayıp için renk kodlu öz sermaye
Manuel Ticaret Kontrolleri
Piyasa Emirleri:
- BUY MARKET düğmesi (yeşil)
- SELL MARKET düğmesi (kırmızı)
Bekleyen Emirler:
- BUY LIMIT düğmesi (mevcut fiyatın 20 pip altında emir yerleştirir)
- SELL LIMIT düğmesi (mevcut fiyatın 20 pip üstünde emir yerleştirir)
- BUY STOP düğmesi (mevcut fiyatın 20 pip