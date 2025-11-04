ICT Banker

ICT BANKER SOE PROP EA: Kurumsal Seviyede Smart Money Ticaret Sistemi

ICT BANKER SOE PROP EA’yı tanıtıyoruz—kurumsal oyuncular gibi işlem yapmak üzere tasarlanmış, Inner Circle Trader (ICT) kavramlarını Smart Order Execution (SOE) ile birleştiren gelişmiş bir Uzman Danışman. Bu ileri sistem, piyasa yapısı kırılmaları, likidite manipülasyonu, emir blokları ve adil değer boşluklarını (FVG) kullanarak birden fazla zaman diliminde yüksek olasılıklı fırsatlar yakalıyor. Prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için – riskli stratejiler kullanmadan kurumsal düzeyde performans hedefleyenler için tasarlandı.

SET DOSYA: MQL5 CHAT LINKİ

SATIŞTA: Yalnız US$ 199.00 – SIRADAKİ 10 SATIŞ İÇİN GEÇERLİ | SONRAKİ FİYAT US$ 359.00 | ACELE EDİN

Temel Parametreler, Bileşenler ve İşlevsellik

Girdi Parametreleri:
– İşlem Ayarları: Magic numarası, lot büyüklüğü, risk yüzdesi, maksimum spread, günlük kayıp limiti, maksimum açık pozisyon.
– Strateji Seçimi: tüm 6 stratejiyi ayrı ayrı etkinleştir/devre dışı bırak (Continuation, Manipulation, Volume Spikes, Same TF, HTF/LTF, AI Adaptive).
– Yapı Tespiti: BOS (Break of Structure), CHOCH (Change of Character), MSS (Market Structure Shift) algılama, hassasiyeti özelleştirilebilir.
– Likidite Bölgeleri: BSL/SSL süpürme tespiti, eşit yüksekler/ alçaklar, stop raid tanıma görsel işaretlerle.
– Emir Blokları: yükseliş/düşüş bloklarını tespit, breaker-block tanıma ve retest onayı.
– Adil Değer Boşlukları (FVG): FVG tespiti, dengesizlik bölgesi algılama, yeniden fiyatlama onayı ve boşluk doldurma takibi.
– Hacim Analizi: hacim artışı tespiti, delta dengesizlik analizi, CVD (Kümülatif Hacim Deltası) dönüşü tespiti.
– Kill Zones: Londra/NY oturum filtreleri, oturum likiditesi hedefleme, zaman-bazlı giriş optimizasyonu.
– Fibonacci Düzeyleri: altın bölge (0.618-0.786), prim/iskonto dizileri, optimal giriş bölgeleri.
– Onay Filtreleri: engulfing mumlar, pin-barlar, likidite grab + BOS birleşimi, ATR volatilite filtresi.
– Gelişmiş Panel: gerçek zamanlı strateji performansı, filtre matrisi görüntüsü, güven skoru, adaptif ağırlık görselleştirme.
– Uyarılar: açılır pencereler, push bildirimler, tüm sinyal tipleri için e-posta uyarıları.

Temel İşlevsellik

Filtre Matriks Sistemi (Filter Matrix):
EA, çok sayıda ICT kavramını aynı anda değerlendiren karmaşık bir CFilterMatrix sınıfı kullanmaktadır:
– 27 Filtre Türü: BOS, CHOCH, MSS, HH/HL yapılar, BSL/SSL süpürmeler, eşit yüksekler/ alçaklar, stop-raid, FVG, dengesizlik bölgeleri, yeniden fiyatlama, yükseliş/düşüş emir blokları, breakerler, hacim artışı, delta dengesizlik, CVD dönüşü, kill zones (Londra/NY), oturum likiditesi, altın bölge, prim/iskonto dizileri, emir blokları retesti, onay mumları, likidite grab + BOS, ATR filtresi, hacim genişlemesi.
– Ağırlıklı Puanlama: her filtre 0.0-1.0 aralığında bir skor alır ve geçmiş performansa dayalı adaptif bir ağırlık ile çarpılır.
– Güven Hesabı: toplam güven = tüm aktif filtrelerin ağırlıklı ortalaması × stratejiye özel çarpanlar.

Adaptif Öğrenme Sistemi:
CStrategyOptimizer sınıfı pekiştirmeli öğrenme uygular:
– 27 Filtre Performans İzleme: kazanma oranı, ortalama skor, başarı oranı.
– Strateji Performans İzleme: işlemler, kazanımlar, kâr, güven, tüm 6 strateji için adaptif ağırlıklar.
– Dinamik Ağırlık Ayarı: öğrenme oranı (varsayılan 0.15) kullanılarak başarılı filtre/stratejilerin ağırlıkları artırılır, zayıf olanlar azaltılır.
– Süreklilik: optimizasyon durumu dosyaya kaydedilir, yeniden başlatmalarda süreklilik sağlanır.
– Yeniden Dengeleme: minimum işlem sayısı (varsayılan 10) aşıldıktan sonra belirli aralıklarla (varsayılan 24 saat) ağırlıklar otomatik olarak ayarlanır.

Altı Ticaret Stratejisi:

  1. Retracement Sonrası Devam (Ağırlık: 1.0, ayarlanabilir)

  2. Manipülasyon (ICT Modeli)

  3. Hacim Spikleri

  4. Aynı TF’de Retracement

  5. HTF Pump LTF Girişi

  6. AI Adaptive

Risk Yönetimi Mükemmelliği:
– Evrensel Lot Boyutu: ATR ve risk yüzdesine göre adaptif hesaplama; Forex, Altın, Endeksler, Kripto için evrensel pip boyutu algılama; JPY/KWD hesapları için para birimi düzeltmesi; broker limitlerine (min/max/step) otomatik normalizasyon; her işlemden önce marj kontrolü.
– Pozisyon Koruması: TP mesafesinin %50’sinde breakeven aktifleşir (varsayılan); breakeven ofset (varsayılan 5 pip); TP mesafesinin %30’unda trailing stop aktif (varsayılan); trailing adımı (varsayılan 10 pip); SL = 0.5×ATR, TP = 3.0×ATR.
– Günlük Limitler: Günlük maksimum işlem sayısı (varsayılan 8); maksimum açık pozisyon (varsayılan 3); günlük maksimim drawdown (varsayılan 3.0%); D1 mum açılışında otomatik sıfırlama.

Neden ICT BANKER SOE PROP EA?

Geleneksel EAlar martingale veya grid gibi riskli stratejilere dayanırken, ICT BANKER SOE PROP EA kurumsal ticaret kavramlarını adaptif öğrenme ile birleştirir. ICT metodolojisini (yapı kırılması, likidite manipülasyonu, emir blokları, fair value gaps) 6 farklı strateji üzerinden uygular; her biri 27 gelişmiş filtreyle doğrulanır. Adaptif optimizer, hangi filtrelerin ve stratejilerin mevcut piyasa koşullarında en etkili olduğunu öğrenerek performansı sürekli iyileştirir.

Ana Özellikler:
– Martingale yok, grid yok: her işlem ATR bazlı stop-loss ve take-profit ile korunur.
– 27 ICT Filtresi: piyasa yapısı, likidite, emir blokları, hacim, zamanlama, Fibonacci ve onay filtrelerini kapsayan tam kapsamlı sistem.
– 6 Adaptif Strateji: korumacı devam oyunlarından agresif çok zaman çerçeveli setuplara kadar.
– Pekiştirmeli Öğrenme: optimizer gerçek sonuçlara göre filtre/strateji ağırlıklarını ayarlar — yalnızca back-test değil.
– Evrensel Uyumluluk: Forex, Altın, Endeksler, Kripto üzerinde çalışır — ayrı versiyon gerekmez.
– Prop Firm Hazır: sıkı günlük zarar limitleri (3%), pozisyon limitleri (3) ve işlem limitleri (8) uyum sağlar.
– Çok Zaman Çerçevesi Analizi: stratejiler D1, H4, H1, M15 analiz eder ve en iyi girişleri arar.
– Gelişmiş Panel: gerçek zamanlı strateji performansı, güven puanı ve filtre matrisi görüntülenir.
– Debug Modu: her bir filtre değerlendirmesi, strateji sinyali, işlem yürütme, pozisyon yönetimi detaylı loglanır.
– Kurumsal Yaklaşım: ICT BANKER SOE PROP EA, Inner Circle Trader metodolojisini ve Smart Order Execution prensiplerini kullanarak bankalar ve hedge fonların kullandığı fiyat hareketi modellerini kullanır.

Kurulum & Talimatlar

– Broker: ECN/zero spread önerilir (düşük gecikme tercih edilir).
– Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (en az 1:20).
– Yatırım: minimum $300 (0.01 lot sabit); $500+ önerilir (işlem başına %2 risk otomatik lot); $1000+ optimum (prop-firm için).
– Semboller: Ana – EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30, NAS100; ayrıca tüm Forex pariteleri, Altın, Gümüş, Başlıca Endeksler, Kripto.
– Zaman dilimleri: M15 grafik üzerine ekleyin (EA içsel olarak D1, H4, H1, M15 analiz eder); alternatif H1 grafik uzun vadeli setuplar için.
– VPS: 24/5 çalıştırma ve tutarlı performans için şiddetle önerilir.
– Başlangıç ayarları: istenilen stratejileri etkinleştirin (varsayılan tüm 6); UseAutoLotSize = true; RiskPercent = 0.5-2.0%; MaxTradesPerDay = 8; MaxOpenTrades = 3; MaxDailyDrawdownPercent = 3.0%; EnablePanel = true; EnableDebugMessages = false (testte true); GlobalConfidenceThreshold = 0.45.
– Optimizasyon:

  1. XAUUSD M15 üzerinde 1 yıllık veriyle Strategy Tester çalıştırın (ideal 2 yıl+).

  2. RiskPercent (0.5-2.0 %), GlobalConfidenceThreshold (0.40-0.60) optimizasyonu.

  3. Bireysel stratejiler testi (5 devre dışı bırak, 1’i optimize et).

  4. Strateji ağırlıkları (S1_Weight…S6_Weight) sonuçlara göre ayarlayın.

  5. ATR_Multiplier_SL (0.3-0.8) ve ATR_Multiplier_TP (2.0-4.0) ince ayar.

  6. Ticks veri kalitesini, broker spreadini, komisyonları kontrol edip demo hesabında 1-2 hafta forward test, ardından canlıya geçin.

Neden ICT BANKER SOE PROP EA öne çıkıyor?

– Riskli stratejiler yok: Martingale, grid, hedge veya yüksek frekanslı scalping tamamen yok; her işlem hesaplanmış kurumsal bir setuptur.
– Gerçek ICT uygulaması: Gerçek Break of Structure, Change of Character, emir blokları, FVG, likidite süpürmeleri – basitleştirilmiş yaklaşımlar değil.
– 27 ileri düzey filtre: en kapsamlı ICT filtre matrisi, her sinyali çok açılımdan doğrular.
– 6 farklı strateji: koruyucu devam işlemlerinden agresif çok zaman dilimli manipülasyon setuplarına kadar çeşitlilik sunar.
– Adaptif öğrenme: optimizer gerçek sonuçları öğrenerek filtre/strateji ağırlıklarını ayarlar — yalnızca back-test değil.
– Evrensel uyumluluk: Forex, Altın, Endeksler, Kripto için tek EA — ayrı versiyon gerekmez.
– Performans takibi şeffaf: gerçek zamanlı panel hangi stratejilerin daha iyi çalıştığını, hangi filtrelerin daha sık geçtiğini ve genel istatistikleri gösterir.
– Prop firm için optimize edilmiş: günlük zarar limitleri, pozisyon limitleri ve işlemler sayısı kısıtlamaları prop-firm kurallarına tamamen uyumlu.
– Profesyonel panel arayüzü: kurumsal düzey görselleştirme, renk kodlu performans metrikleri ve canlı güncellemeler.
– Geliştirici uzmanlığı: JFX Trading, bir on yılı aşkın algoritmik ticaret ve ICT metodolojisi deneyimi ile geliştirildi.
– …

Avantajlar

– Düşük korelasyon: ICT kavramları birden fazla varlık sınıfında çalışır, tek bir EA ile portföy çeşitlendirmesi sağlar.
– Esnek strateji seçimi: piyasa koşullarına veya kişisel tercihlere göre stratejileri etkinleştir/devre dışı bırak.
– Kapsamlı risk kontrolü: günlük zarar limitleri, pozisyon limitleri, spread filtreleri, ATR filtreleri sermayenizi korur.
– Çok zaman dilimli avantaj: D1, H4, H1, M15 analizini eş zamanlı gerçekleştirerek kurumsal düzey konverjans sağlar.
– Gelişmiş hata ayıklama: Debug modunu aktif edin, her filtre değerlendirmesi, strateji sinyali ve işlem kararı hakkında derin bilgi alın.
– Kullanıcı dostu kurulum: minimum yapılandırma gerekir — optimum varsayılanlarla kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilir.
– Sürekli iyileştirme: adaptif optimizer sayesinde EA zamanla daha iyi hale gelir, piyasa kalıplarını öğrenir.
– Tam broker uyumluluğu: işlem öncesi 11 adımlı doğrulama, herhangi bir brokerın kurallarında sorunsuz çalışmayı garanti eder.
– Repainting yok: tüm sinyaller kapatılmış mumlar temel alınarak üretilir — back-testte gördüğünüz aynısı canlıda da alırsınız.
– Ömür boyu güncellemeler: yeni filtreler, stratejiler, optimizasyonlar ücretsiz olarak dahil.

Risk Açıklaması

Ticaret doğası gereği inherent risk taşır; sermayenizin tamamını kaybetme ihtimali dâhil. ICT BANKER SOE PROP EA, kurumsal ticaret konseptleri ve adaptif öğrenme ile istikrarlı performans için tasarlanmış olsa da hiçbir sistem kar garantisi veremez. Geçmiş performans, back-testler ya da forward-testler gelecekteki sonuçları güvence altına almaz. Her zaman risk toleransınız dâhilinde işlem yapın, kaybetmeyi göze alamadığınız miktarla risk almayın ve canlıya geçmeden önce demo hesabında kapsamlı test yapın. EA’nın adaptif öğrenmesi için yeterli işlem geçmişi (en az 10-20 işlem) gerekir. Bireysel sonuçlar broker şartlarına, spread’e, kaymaya (slippage) ve piyasa oynaklığına bağlı olarak değişebilir.

Kurumsal Ticaretin Geleceğine Katılın

ICT BANKER SOE PROP EA, algoritmik ticaretin zirvesini temsil eder — doğrulanmış Inner Circle Trader metodolojisini en yeni adaptif öğrenme teknolojisi ile birleştirir. Prop firm zorluklarını geçmek isteyen, perakende hesap büyütmek isteyen ya da kurumsal seviyede performans arayan herkes için bu EA profesyonel trader’ların talep ettiği hassasiyet, adaptasyon ve güvenilirliği sunar.

Sınırlı süreli teklif : Bir sonraki 10 satış sonrası fiyat US$ 359’a çıkmadan önce, US$ 199 ile kopyanızı güvence altına alın.

Neler alırsınız:
– ICT BANKER SOE PROP EA (tam versiyon, hesap limiti yok)
– EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30, NAS100 için optimize edilmiş set dosyaları
– Kurulum rehberi içeren kapsamlı kullanıcı manuali
– Kurulum, optimizasyon ve strateji çözümlemesi üzerine video eğitimler
– Yeni filtreler ve stratejilerle ömür boyu ücretsiz güncellemeler
– Öncelikli e-posta desteği
– İpucu ve setup’lar için özel Telegram grubuna erişim

İletişime geçin : set dosyaları ve kurulum desteği için mesaj gönderin.
ICT BANKER SOE PROP EA ile ticaretinizi yeniden tanımlayın — kurumlar gibi işlem yapın, profesyoneller gibi kâr edin.


Yazarın diğer ürünleri
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
4 (1)
Uzman Danışmanlar
ICT Concept PRO P EA - SMC Trading Otomasyonu Kurumsal Trading Kavramları ile Algoritmik Hassasiyetin Buluşması SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Sohbet Bağlantısı ON SALE: $245.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY Genel Bakış ICT Concept PRO P EA, Inner Circle Trader (ICT) metodolojisini benimseyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman’dır; bu, piyasa yapısını, likidite mühendisliğini ve kurumsal emir akışlarını anlamak için sofistike bir yaklaşımdır. Forex çift
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
SCALPER ROBOT: ALGOTRADER-Grade High-Frequency Trading System Engineered for precision scalping across FOREX, Metals, Indices, and Commodities. Built on institutional-grade validation standards with advanced risk controls and real-time market intelligence. Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Market Intelligence Architecture SCALPER ROBOT represents the evolution of algorit
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kuru
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Gold Breakout PRO-P - Altın ve Forex için Hassas Breakout Ticareti Rakipsiz Hassasiyet ve Güvenlik ile Piyasaları Fethedin Gold Breakout PRO-P , XAUUSD (altın) piyasasında hakimiyet kurmak ve EURUSD gibi forex çiftlerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firması tüccarları, bireysel yatırımcılar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, reddetme onayı, likidite süpürme tespiti ve dinamik risk yönetimi ile güçlendi
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: FOREX ve XAUUSD için KEYLINE Precision Ustalık GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 ’in gücünü ortaya çıkarın, elit traderlar, hedge fonları ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA). XAUUSD ve FOREX için geliştirilen bu EA, üç noktalı pivot tabanlı trend çizgisi stratejileri, gelişmiş manipülasyon karşıtı zamanlama ve sağlam risk yönetimi ile cerrahi hassasiyette KEYLINE precision sunar. 1 aylık str
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Türkçe) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA , EURUSD gibi döviz çiftleri, altın ve endeksler üzerinde yapılandırılmış ticaret için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firm traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için özel olarak geliştirilen bu EA, fiyat hareketi desenlerine dayalı metodik bir yukarıdan aşağıya analiz stratejisi uygular ve trend değerlendirmesi ile dinamik kontrollerle güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile ma
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş EA: FOREX, XAUUSD ve Endeksler için Hassas Çoklu Model Ustalığı Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş (Double Top Bottom Pro Enhanced) EA'nın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu Uzman Danışman (EA), FOREX ve XAUUSD piyasalarında işlem yapmak için tasarlanmıştır. Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız ve yutan modeller dahil olmak üzere model tabanlı stratejileri, zamanlama mekanizmaları, likidite tespiti ve dinamik risk yönetimi ile birleştirir. SET DOSYASI  SET FILE:   MQL
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Asian Breakout PRO-P - Forex için Stratejik Breakout Ticaret Sistemi Asian Breakout PRO-P , EURUSD gibi Forex çiftleri, altın ve endeksler için yapılandırılmış ticarete yönelik tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Prop firması traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, Asya seansının fiyat aralığına dayalı metodik bir breakout stratejisi uygular; bu strateji, trend analizi ve dinamik risk kontrolleri ile güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile m
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
SNIPER ENTRY PROP EA Professional Grade Market Execution System Advanced Trading Automation Built for Precision & Institutional Discipline System Overview SNIPER ENTRY PROP is a sophisticated Expert Advisor engineered for traders who demand institutional-level market analysis combined with military-grade risk management. Designed for Forex pairs, metals, and high-liquidity instruments, this system transforms complex technical patterns into aut
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
KILLZONE KNIGHT PROP EA: Oturum Bazlı Altın Ticareti ile Hassasiyet XAUUSD için Profesyonel Uzman Danışman | Çift Stratejili Kurumsal Ticaret Sistemi Genel Bakış KILLZONE KNIGHT PROP EA, ciddi traderlar ve prop firması profesyonelleri için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir ticaret sistemidir. LDNYK (Londra-New York Kapanışı) ve GBT (GMT Kırılma Zamanlaması) olmak üzere iki bağımsız yüksek olasılıklı strateji üzerine inşa edilen bu EA, oturum bazlı hassasiyeti gelişmiş piyasa yapısı analiziyle bir
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
PUMP DUMP PROP PRO (Türkçe Çeviri) PUMP AND DUMP Ticaret Stratejilerine Dayalı Profesyonel Sistem SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Gelişmiş Kurumsal Akış Tespiti ve Banka Hareketleri Analizi Sistemin Temeli PUMP DUMP PROP PRO, PUMP AND DUMP metodolojisi etrafında tasarlanmış özel bir Uzman Danışman’dır (EA) ve hacim zirveleri, likidite taramaları ve piyasa yapısındaki değişiklikler yoluyla kurumsal emir akışlarını tes
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
LESUS SCALPER PROP Kurumsal Seviye Uygulama için Elite Arz ve Talep Bölgesi Ticaret Sistemi SET DOSYASI: MQL5 SOHBET LİNKİ Fiyat: Erken erişim $99.00 (ilk 10 satın alma ile sınırlı, ardından $499.00) Sistem Genel Bakışı LESUS SCALPER PROP, kurumsal arz ve talep ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş ileri bir Uzman Danışman (EA) olup, yüksek olasılıklı bölge tepkilerini hassas zamanlamayla belirlemek ve ticareti gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi anali
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY SYSTEM OVERVIEW BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional or
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt