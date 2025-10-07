Kurumsal Trading Kavramları ile Algoritmik Hassasiyetin Buluşması

ICT Concept PRO P EA - SMC Trading Otomasyonu

SET FILE: MQL5 CHAT LINK Sohbet Bağlantısı

Genel Bakış

ICT Concept PRO P EA, Inner Circle Trader (ICT) metodolojisini benimseyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman’dır; bu, piyasa yapısını, likidite mühendisliğini ve kurumsal emir akışlarını anlamak için sofistike bir yaklaşımdır. Forex çiftleri (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), endeksler ve emtialar için geliştirilen bu EA, karmaşık ICT kavramlarını askeri düzeyde yürütme standartlarıyla otomatik trading sinyallerine dönüştürür.

Prop firm traderları, kurumsal strateji meraklıları ve Smart Money Concepts ile avantaj arayan algoritmik traderlar için özel olarak tasarlanan ICT Concept PRO P EA, likidite süpürmeleri, Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) ve piyasa yapısı değişimlerini kullanarak yüksek olasılıklı kurulumları belirleyen sistematik bir çerçeve sunar; bu arada sıkı risk kontrolleri ve broker uyumluluğunu korur.

💎 Fiyat: Erken benimseyenler için 199,00 $’a erişim (sonraki 10 alıcıyla sınırlı, ardından 499,00 $)

Operasyonel Zeka

ICT Concept PRO P EA, çok katmanlı bir analitik çerçeve üzerinden çalışır:

1. Smart Money Concepts Analizi

Yüksek Zaman Dilimi Bağlamı (H1/H4): Piyasa yapısını (yükseliş/düşüş eğilimi), kurumsal emir akışlarını ve kilit likidite havuzlarını tanımlar.

Piyasa yapısını (yükseliş/düşüş eğilimi), kurumsal emir akışlarını ve kilit likidite havuzlarını tanımlar. Düşük Zaman Dilimi Hassasiyeti (M15/M5): Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) ve Breaker Blocks kullanarak optimal giriş bölgelerini belirler ve rafine bir yürütme sağlar.

Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) ve Breaker Blocks kullanarak optimal giriş bölgelerini belirler ve rafine bir yürütme sağlar. Likidite Mühendisliği: Stop-loss’ları tetiklemek için tasarlanmış fiyat hareketlerini (likidite süpürmeleri) tespit eder ve tersine dönüş öncesinde birincil doğrulama sinyali olarak kullanır.

2. Çoklu Strateji Desen Tespiti

EA, sinyal üretimini çeşitlendirmek için üç eşzamanlı strateji yuvası kullanır:

Strateji Cephaneliği:

Yalnızca Likidite Süpürmesi: Saf likidite kapma kurulumları (stop avcılığı sonrası tersine dönüşler).

Saf likidite kapma kurulumları (stop avcılığı sonrası tersine dönüşler). Turtle Soup Deseni: Fiyatın sahte hareketleri reddettiği başarısız breakout tuzakları.

Fiyatın sahte hareketleri reddettiği başarısız breakout tuzakları. Double Top/Bottom Formasyonları: ICT onayı ile klasik tersine dönüş yapıları.

ICT onayı ile klasik tersine dönüş yapıları. Breakout + Retest: Yapı kırılmaları sonrası geri çekilme girişleri.

Yapı kırılmaları sonrası geri çekilme girişleri. Kilit Destek/Direnç Seviyeleri: Kurumsal düzey destek/direnç bölgeleri.

3. ICT Filtre Konfluansı (7 Katmanlı Sistem)

Her sinyal, özelleştirilebilir ICT filtrelerinden geçer:

Likidite Süpürmesi Tespiti: Orchestre edilmiş likidite kapmalarını tanımlar.

Orchestre edilmiş likidite kapmalarını tanımlar. Fair Value Gaps (FVG) Analizi: Optimal dolumlar için fiyat dengesizlik bölgelerini belirler.

Optimal dolumlar için fiyat dengesizlik bölgelerini belirler. Order Blocks (OB) Doğrulaması: Kurumsal birikim/dağıtım alanlarını onaylar.

Kurumsal birikim/dağıtım alanlarını onaylar. Optimal Trade Entry (OTE): Hassas girişler için Fibonacci geri çekilme bölgeleri (61,8%-78,6%).

Hassas girişler için Fibonacci geri çekilme bölgeleri (61,8%-78,6%). Breaker/Mitigation Blocks: Başarısız desteklerin dirence dönüşmesi (veya tersi).

Başarısız desteklerin dirence dönüşmesi (veya tersi). Market Structure Shift (MSS): Break of Structure (BOS) ile trend değişimlerini onaylar.

Break of Structure (BOS) ile trend değişimlerini onaylar. Displacement Tespiti: Kurumsal katılımı işaret eden güçlü yönlü hareketler.

Kurumsal katılımı işaret eden güçlü yönlü hareketler. Dengesizlik Dolum Takibi: Doldurulmamış boşluklara fiyatın dönüşü.

Doldurulmamış boşluklara fiyatın dönüşü. Tam ICT Konfluansı: Maksimum olasılık için tüm filtrelerin senkronizasyonu.

4. Uyarlanabilir Trade Yönetimi

Akıllı Pozisyon Boyutu Hesaplama: Hesap sermayesinin yüzdesine (varsayılan 0,1%-5%) dayalı risk tabanlı lot hesaplaması.

Hesap sermayesinin yüzdesine (varsayılan 0,1%-5%) dayalı risk tabanlı lot hesaplaması. Üçlü Kâr Alım Sistemi: 1,5R, 3R ve 5R’de kısmi kâr alımları ile optimize edilmiş çıkışlar.

1,5R, 3R ve 5R’de kısmi kâr alımları ile optimize edilmiş çıkışlar. Trailing Stop Mantığı: ATR tabanlı dinamik trailing (130% kârda tetiklenir, 15% adımlı artışlar).

ATR tabanlı dinamik trailing (130% kârda tetiklenir, 15% adımlı artışlar). Breakeven Koruması: 30% kâr eşiğinde SL’yi giriş +5 pip’e otomatik ayarlar.

30% kâr eşiğinde SL’yi giriş +5 pip’e otomatik ayarlar. Oturum Tabanlı Kontroller: Aşırı trading’i önlemek için oturum başına (2) ve günlük (5) trade sınırı.

5. Kill Zone Hassasiyeti

Trading’i ICT tarafından tanımlanan yüksek olasılıklı zaman pencerelerine hizalar:

Londra Oturumu: 07:00-10:00 GMT (Avrupa likiditesi).

07:00-10:00 GMT (Avrupa likiditesi). New York Açılışı: 13:00-15:00 GMT (ABD piyasa yapıcıları).

13:00-15:00 GMT (ABD piyasa yapıcıları). New York Kapanışı: 20:00-22:00 GMT (algoritmik yeniden dengeleme).

20:00-22:00 GMT (algoritmik yeniden dengeleme). Hafta İçi Filtreleme: Pazartesi-Cuma operasyonları, hafta sonu için güvenlik önlemleri ile.

Ana Ayırt Edici Özellikler

ICT Concept PRO P EA’yı Öne Çıkaranlar:

Otantik ICT Metodolojisi Uygulaması

Sadece desen tabanlı EA’lardan farklı olarak, bu sistem gerçek Inner Circle Trader kavramlarını entegre eder: Birincil Sinyal Olarak Likidite: Kurumların büyük hareketlerden önce likiditeyi manipüle ettiğini tanır.

Kurumların büyük hareketlerden önce likiditeyi manipüle ettiğini tanır. Fair Value Gaps (FVG): Piyasanın “geri dönmesi gereken” fiyat dengesizlik bölgelerini kullanır.

Piyasanın “geri dönmesi gereken” fiyat dengesizlik bölgelerini kullanır. Order Blocks (OB): Kurumsal hareketlerden önceki son konsolidasyonu tanımlar.

Kurumsal hareketlerden önceki son konsolidasyonu tanımlar. Market Structure Shifts: BOS analizi ile trend değişimlerini onaylar. Çoklu Strateji Orkestrasyonu

Her biri 7 özelleştirilebilir filtreye sahip 3 bağımsız stratejiyi eşzamanlı olarak yürütür ve farklı piyasa koşulları için 21 olası sinyal kombinasyonu oluşturur. Daha fazla strateji, test ve trading için CPU kullanımını artırır. Düşük performanslı makinelerde 1 strateji kullanın. Uyarlanabilir Veri Zekası Otomatik Geri Bakış Ayarı: Mevcut geçmiş verilere göre analiz derinliğini ölçeklendirir.

Mevcut geçmiş verilere göre analiz derinliğini ölçeklendirir. Sınırlı Veri Modu: Geçmiş veriler yetersiz olduğunda filtre gereksinimlerini gevşetir (50% geçiş eşiği vs. 100%).

Geçmiş veriler yetersiz olduğunda filtre gereksinimlerini gevşetir (50% geçiş eşiği vs. 100%). Broker Bağımsız Doğrulama: Yürütmeden önce stop seviyeleri, dondurma seviyeleri, marj gereksinimleri ve hacim sınırlarını kontrol eder. Askeri Sınıf Risk Kontrolleri Çift Düşüş Koruması: Günlük (3%) ve toplam (6%) sermaye düşüş limitleri.

Günlük (3%) ve toplam (6%) sermaye düşüş limitleri. Pozisyon Sınırları: Aşırı maruziyeti önlemek için maksimum 3 eşzamanlı pozisyon.

Aşırı maruziyeti önlemek için maksimum 3 eşzamanlı pozisyon. Minimum Trade Mesafesi: Kümeleşmeyi önlemek için 80 pip aralık.

Kümeleşmeyi önlemek için 80 pip aralık. Acil Kapatma: Kritik eşiklerin ihlali durumunda tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Prop Firm Optimizasyonu

Finanse edilen trader programları için özel olarak tasarlanmıştır: Düşük Risk Toleransı: Trade başına muhafazakâr 0,1%-0,5% risk.

Trade başına muhafazakâr 0,1%-0,5% risk. Sıkı Günlük Sınırlar: “İntikam trading” spirallerini önler.

“İntikam trading” spirallerini önler. Uyumluluk Kayıtları: Her trade’in yorumlarda detaylı gerekçelendirilmesi.

Her trade’in yorumlarda detaylı gerekçelendirilmesi. Doğrulama Oranı: MQL5 piyasa standartlarına %100 uyumluluk. Gerçek Zamanlı Zeka Paneli

4K uyumlu interaktif panel şunları görüntüler: EA Sağlık Metrikleri: Durum, bellek kullanımı, yenileme oranı.

Durum, bellek kullanımı, yenileme oranı. Aktif Strateji Matrisi: Etkinleştirilmiş stratejiler ve filtrelerin canlı görünümü.

Etkinleştirilmiş stratejiler ve filtrelerin canlı görünümü. Hesap Anlık Görüntüsü: Bakiye, özsermaye, günlük kâr/zarar, toplam düşüş.

Bakiye, özsermaye, günlük kâr/zarar, toplam düşüş. Kill Zone Göstergesi: Mevcut oturum ve trading penceresi durumu.

Mevcut oturum ve trading penceresi durumu. Sinyal Beslemesi: Gerçek zamanlı desen algılama ve giriş eğilimi.

Gerçek zamanlı desen algılama ve giriş eğilimi. Risk Paneli: Trailing stop durumu, breakeven tetikleyicileri, pozisyon sayısı.

Trailing stop durumu, breakeven tetikleyicileri, pozisyon sayısı. Manuel Kontroller: Tek tıkla al/sat, tümünü kapat, breakeven ve bilgi düğmeleri.

Sistem Mimarisi

Sinyal Üretim Hattı:

Piyasa Yapısı Analizi (HTF) ↓ Çoklu Strateji Desen Tespiti (LTF) ↓ ICT Filtre Doğrulaması (7 katmanlı konfluans) ↓ Kill Zone ve Zaman Filtre Kontrolü ↓ Risk Yönetimi Doğrulaması ↓ Broker Uyumluluk Ön Kontrolü ↓ Emir Yürütmesi (piyasa/limit/stop) ↓ Dinamik Pozisyon Yönetimi (breakeven/trailing/kısmi kapatmalar)

Trade İş Akışı Örneği:

Senaryo: EURUSD yükseliş tersine dönüş kurulumu

HTF Bağlamı (H1): Düşüş trendinden sonra yükseliş piyasa yapısı değişimi tespit edilir.

Düşüş trendinden sonra yükseliş piyasa yapısı değişimi tespit edilir. LTF Sinyali (M15): Son düşük seviyenin altında likidite süpürmesi + anında tersine dönüş tespit edilir.

Son düşük seviyenin altında likidite süpürmesi + anında tersine dönüş tespit edilir. Filtre Kontrolü: Likidite Süpürmesi: Onaylandı (süpürme + reddetme). Order Block: Süpürme bölgesinde yükseliş OB’si tanımlandı. Dengesizlik Dolumu: Fiyat, doldurulmamış bir FVG’ye geri döner.

Kill Zone: Aktif (Londra açılışı 08:30 GMT).

Aktif (Londra açılışı 08:30 GMT). Risk Hesaplama: 0,1% risk = 10.000 $ hesapta 0,05 lot.

0,1% risk = 10.000 $ hesapta 0,05 lot. Giriş: 1,0850’de piyasa alımı, SL 1,0800 (-50 pip), TP1 1,0925 (+75 pip, 1,5R).

1,0850’de piyasa alımı, SL 1,0800 (-50 pip), TP1 1,0925 (+75 pip, 1,5R). Yönetim: +15 pip’te: Breakeven tetiklenir (SL → 1,0855). +65 pip’te: TP1’de %30 kısmi kapatma. +150 pip’te: Trailing stop etkinleştirilir. Son Çıkış: TP3’te 1,1100 (+250 pip, 5R).



Hedef Kitle

İdeal olanlar:

ICT metodolojisini takip eden ve manuel kavramların otomatik yürütmesini isteyen traderlar.

Sıkı risk kontrolleri ve uyumluluk gerektiren prop firm traderları.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD ve endekslere odaklanan swing/günlük traderlar.

Smart Money mantığını koda entegre etmek isteyen algoritmik meraklılar.

Kurumsal düzey analiz hedefleyen perakende traderlar.

İlişkisiz strateji mantığı ekleyen portföy çeşitlendiricileri.

Kurulum Gereksinimleri

Broker Özellikleri:

Tip: ECN/STP, düşük spread’ler (EURUSD’de <2 pip).

ECN/STP, düşük spread’ler (EURUSD’de <2 pip). Kaldıraç: Minimum 1:30, optimal 1:100+.

Minimum 1:30, optimal 1:100+. Yürütme: Piyasa yürütmesi (tekrar kotasyon yok).

Piyasa yürütmesi (tekrar kotasyon yok). Stop Seviyesi: Tercihen <10 pip.

Tercihen <10 pip. Hesap Türü: Netleştirme veya hedging destekler.

Sermaye Gereksinimleri:

Minimum Yatırım: 500 $ (başlangıç lot boyutu 0,01).

500 $ (başlangıç lot boyutu 0,01). Önerilen: 0,1% risk için rahat 1.000 $+.

0,1% risk için rahat 1.000 $+. Prop Hesapları: 5.000 $-100.000 $ (standart fonlama aralıkları).

Semboller ve Zaman Dilimleri:

Ana Çiftler: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. HTF Analizi: H1 (varsayılan), H4 (alternatif).

H1 (varsayılan), H4 (alternatif). LTF Yürütmesi: M15 (varsayılan), M5 (scalping modu).

M15 (varsayılan), M5 (scalping modu). Uyumluluk: Endekslere uyarlanabilir (US30, NAS100, S&P500).

Altyapı:

Önerilen VPS: Kill Zone kapsamı için 24/5 çalışma süresi.

Kill Zone kapsamı için 24/5 çalışma süresi. Gecikme: Broker sunucusuna <50ms.

Broker sunucusuna <50ms. OS: Windows Server 2016+ veya Wine ile Linux.

Dağıtım Öncesi Kontrol Listesi:

M15 EURUSD’de strateji test cihazını çalıştırın (2022-2024 verileri).

Broker uyumluluğunu kontrol edin (stop seviyeleri, dondurma seviyeleri).

En az 3 hafta demo testi yapın.

Sınırlı veri ortamları için uyarlanabilir modu etkinleştirin.

Kill Zone’ları brokerın GMT ofsetine göre yapılandırın.

Risk toleransına göre risk yüzdesini ayarlayın.

Panel kontrollerini ve manuel geçersiz kılma işlevlerini inceleyin.

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda trading, önemli kayıp riski taşır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. ICT Concept PRO P EA bir araçtır, garantili bir sistem değildir.

Ana Riskler:

Piyasa Riski: Fiyatlar pozisyonlara karşı öngörülemez şekilde hareket edebilir.

Fiyatlar pozisyonlara karşı öngörülemez şekilde hareket edebilir. Kayma Riski: Yürütme fiyatları talep edilenlerden farklı olabilir.

Yürütme fiyatları talep edilenlerden farklı olabilir. Likidite Riski: Düşük hacimli dönemler spread’leri genişletebilir ve dolumları etkileyebilir.

Düşük hacimli dönemler spread’leri genişletebilir ve dolumları etkileyebilir. Broker Riski: Sunucu kesintileri veya tekrar kotasyonlar performansı etkileyebilir.

Sunucu kesintileri veya tekrar kotasyonlar performansı etkileyebilir. Konfigürasyon Riski: Yanlış ayarlar kayıpları artırabilir.

Azaltma Stratejileri:

Canlı dağıtımdan önce her zaman demo testi yapın.

Minimum risk yüzdesiyle (0,1%) başlayın.

Trade başına toplam hesap sermayesinin %1’inden fazlasını riske atmayın.

24/5 bağlantı için VPS kullanın.

Günlük düşüş limitlerini sıkıca izleyin.

Her stratejiyi ve filtreyi etkinleştirmeden önce anlayın.

Neden ICT Concept PRO P EA’yı Seçmelisiniz?

Kurumsal Avantaj:

Perakende traderların çoğu, kurumsal emir akışına karşı işlem yaptıkları için kaybeder. ICT Concept PRO P EA, piyasa yapıcı gibi düşünmeyi öğreterek oyunu tersine çevirir:

Stop avcılığı, kayıplarınız değil giriş sinyaliniz olur.

Fair Value Gaps, kafa karışıklığı değil kâr bölgeleriniz olur.

Order Blocks, rastgele seviyeler değil destek/direnç seviyeleriniz olur.

Otomasyon Avantajı:

Manuel ICT trading şunları gerektirir:

Günde 8 saatten fazla grafik izleme.

Saniye hassasiyetinde yürütme disiplini.

Kayıplardan duygusal ayrılma.

Çoklu zaman dilimlerinde zihinsel jimnastik.

ICT Concept PRO P EA şunları sunar:

24/5 piyasa izleme.

Milisaniye hassasiyetinde yürütme.

Sıfır duygusal önyargı.

Çoklu strateji eşzamanlı analizi.

Prop Firm Katalizörü:

Finanse edilen trader zorlukları için özel olarak tasarlanmıştır:

Hızlı Tutarlılık: Günlük limitler “patlama ve çöküş” döngülerini önler.

Günlük limitler “patlama ve çöküş” döngülerini önler. Düşük Düşüş: %3 günlük/%6 toplam limitler hesabı korur.

%3 günlük/%6 toplam limitler hesabı korur. Denetlenebilir Kayıtlar: Her trade yorumlarda gerekçelendirilir.

Her trade yorumlarda gerekçelendirilir. Ölçeklenebilirlik: 5K-200K hesaplarda aynı şekilde çalışır.

Satın Alma ve Destek

Fiyat Yapısı:

Erken Erişim: 199,00 $ (sadece sonraki 10 alıcı için).

199,00 $ (sadece sonraki 10 alıcı için). Standart Fiyat: 499,00 $ (10 satıştan sonra).

499,00 $ (10 satıştan sonra). Dahil Olanlar: Ömür boyu lisans, ücretsiz güncellemeler, kurulum kılavuzu, MQL5 sohbet desteği.

Kopyanızı Güvence Altına Alın:

👉 [MQL5 Market’ten Satın Al]

💬 [MQL5 Sohbet Desteğine Katıl] (MQL5 CHAT LINK)

Son Söz

ICT Concept PRO P EA, sadece bir başka trading robotu değildir – perakende traderların kurumsal düzey piyasa analizine erişmesini sağlayan bir paradigma değişimidir. Inner Circle Trader metodolojisinin karmaşık ve zaman alıcı yönlerini tam şeffaflık ve kontrol ile otomatikleştirerek, bu EA, akıllı parayla birlikte işlem yapmanızı sağlar, ona karşı değil.

Prop firm zorluklarına katılıyor, canlı perakende hesabı yönetiyor veya algoritmik bir portföy oluşturuyor olun, ICT Concept PRO P EA, modern piyasalarda gezinmek için gereken hassasiyeti, disiplini ve avantajı sağlar.

Piyasa umudu ödüllendirmez – hazırlığı ödüllendirir.

Erken erişim fiyatıyla kurumsal avantajınızı bugün güvence altına alın, fiyat iki katına çıkmadan önce.

📈 Akıllıca trade yapın. Kurumsal gibi trade yapın. ICT ile trade yapın.

ICT Concept PRO P EA - Smart Money Concepts ile Algoritmik Mükemmeliyetin Buluşma Noktası

Sorumluluk Reddi: Bu EA, eğitim ve trading amaçlı sağlanır. Hiçbir sistem kâr garantisi vermez. Canlı dağıtımdan önce her zaman kapsamlı backtest ve demo testi yapın. Trading, önemli kayıp riski taşır.