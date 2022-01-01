BigBankSmc ICT Concept

BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture

WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION

SET FILE: MQL5 CHAT LINK

ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY

SYSTEM OVERVIEW

BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional order flow mechanics.

This Expert Advisor doesn't predict markets—it reads institutional fingerprints. By combining ICT's liquidity engineering principles with SMC's structural analysis, the system identifies where central banks, hedge funds, and market makers position capital before major moves.

Engineered for: Forex majors (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), indices (US30, NAS100, S&P500), and commodities

Operational Philosophy: Trade with the banks, not against them

Execution Standard: Military-grade precision with institutional-level risk controls

DUAL METHODOLOGY ARCHITECTURE

ICT Foundation Layer

The system integrates authentic Inner Circle Trader concepts:

1. Liquidity Engineering Detection

2. Fair Value Gap (FVG) Analysis

3. Order Block Intelligence

4. Optimal Trade Entry (OTE)

5. Market Structure Mechanics

SMC Integration Layer

Smart Money Concepts overlay provides structural confirmation:

1. Multi-Timeframe Structure Analysis

· Higher Timeframe (H4/Daily): Establishes market bias and major swing points

· Medium Timeframe (H1): Identifies impulse-correction patterns

· Lower Timeframe (M15/M5): Pinpoints precise entry zones

2. Impulse-Correction-Impulse Pattern

3. Liquidity Sweep + Structure Confirmation

4. Support/Resistance Transformation

5. Imbalance & Gap Management

AUTONOMOUS SIGNAL GENERATION MATRIX

5-STRATEGY DEPLOYMENT SYSTEM

The EA operates five concurrent trading strategies, each with independent logic:

Strategy 1: Continuation After Retracement

Strategy 2: Manipulation-Based Entries

Strategy 3: Multiple Volume Spike Accumulation

Strategy 4: Impulse-Correction Pattern (Same TF)

Strategy 5: HTF Impulse + LTF Golden Zone Entry

7-LAYER ICT/SMC FILTER CONFLUENCE

Each signal passes through customizable validation layers:

Layer 1: Liquidity Sweep Detection

Layer 2: Fair Value Gap (FVG) Analysis

Layer 3: Order Block Validation

Layer 4: Optimal Trade Entry (OTE)

Layer 5: Breaker/Mitigation Blocks

Layer 6: Market Structure Shift (MSS)

Layer 7: Displacement Detection

Full ICT/SMC Confluence Mode:

· Requires ALL 7 layers aligned (maximum probability)

· Reduces trade frequency, maximizes win rate

· Ideal for conservative risk profiles

INTELLIGENT TRADE MANAGEMENT SYSTEM

Dynamic Position Sizing

· Risk-Based Calculation: 0.1%-5.0% account equity per trade

· ATR-Adjusted Stops: Stop loss sized to market volatility

· Volume Validation: Checks broker MIN/MAX/STEP limits

· Margin Pre-Check: Validates sufficient capital before entry

Triple Take-Profit Architecture

TP1 (First Partial - 50%): Locks profits at 1.5R-3R

TP2 (Second Partial - 30%): Captures mid-move at 3R-5R

TP3 (Runner - 20%): Trails for extended moves at 5R-9R

Adaptive Stop Management

Breakeven Trigger: Moves SL to entry +5 pips at 50% TP progress

Trailing Stop Logic: Activates at 30% TP with 10-pip step increments

ATR Multiplier System: Stops scale to volatility (1.5x for SL, 3x for TP)

Session-Based Controls

Kill Zone Alignment:

· London Session: 07:00-10:00 GMT (European liquidity)

· New York Open: 13:00-15:00 GMT (US market makers)

· New York Close: 20:00-22:00 GMT (algorithmic rebalancing)

Trade Frequency Limits:

· Max 3 trades per session (prevents overtrading)

· Max 5 trades per day (discipline enforcement)

· Max 3 concurrent positions (exposure control)

Drawdown Protection Matrix

Daily Drawdown Limit: 3% maximum daily equity loss

Total Drawdown Limit: 6% maximum cumulative loss

Emergency Shutdown: Auto-closes all positions at threshold breach

Position Clustering Prevention: 80-pip minimum distance between trades

REAL-TIME INSTITUTIONAL INTELLIGENCE DASHBOARD

Multi-Panel Interface (4K-Ready)

Panel 1: System Health Metrics

· EA operational status (Active/Paused/Error)

· CPU and memory utilization tracking

· Last signal refresh timestamp

· Strategy execution cycle counter

Panel 2: Active Strategy Matrix

· Live view of 5 enabled strategies

· 7-layer filter status per strategy (35 indicators)

· Current confluence score (0-10 scale)

· Signal bias: Bullish/Bearish/Neutral

Panel 3: Account Intelligence

· Real-time balance and equity display

· Daily P&L tracker ($ and % change)

· Total drawdown percentage

· Available margin and used margin ratio

Panel 4: Kill Zone & Time Filter

· Current GMT time display

· Active trading session indicator

· Kill zone status (Active/Inactive/Pending)

· Weekend/holiday trading lockout status

Panel 5: Detection Summary

· Volume spikes detected (last 24 hours)

· Liquidity sweeps identified (BSL/SSL)

· Order blocks mapped (bullish/bearish count)

· Fair value gaps tracked (filled/unfilled)

Panel 6: Risk Management Dashboard

· Open positions (current/maximum)

· Trailing stop status (active/inactive)

· Breakeven positions count

· Next trade eligibility countdown

Panel 7: Manual Control Center

· One-click BUY MARKET button

· One-click SELL MARKET button

· CLOSE ALL POSITIONS emergency button

· SET ALL BREAKEVEN safety button

· SYSTEM INFO diagnostics toggle

ADVANCED DETECTION ALGORITHMS

Volume Spike Detection

Liquidity Sweep Identification

Order Block Mapping

Fair Value Gap (FVG) Detection

Market Structure Shift (MSS) Logic

Displacement Detection

BROKER COMPLIANCE & VALIDATION

Pre-Execution Validation Checklist

The EA performs 21 validation checks before every trade:

Symbol Validation (5 Checks)

Volume Validation (4 Checks)

Stop Level Compliance (3 Checks)

Margin & Funds Validation (4 Checks)

Account Limits (3 Checks)

Risk Management (2 Checks)

· Daily drawdown < 3% threshold

· Total drawdown < 6% threshold

MULTI-TIMEFRAME CONFLUENCE ENGINE

Timeframe Hierarchy

Daily (D1) - Bias Setting

4-Hour (H4) - Structure Confirmation

1-Hour (H1) - Tactical Positioning

15-Minute (M15) - Execution Precision

5-Minute (M5) - Scalping Mode (Optional)

Timeframe Synchronization Rules

Entry Requirements:

- HTF (H4) must show directional bias (BOS/structure)

- MTF (H1) must confirm impulse-correction pattern

- LTF (M15) must provide confirmation candle

Conflict Resolution:

- If H4 bullish BUT H1 bearish → NO TRADE (wait for alignment)

- If H1 shows entry BUT H4 against bias → SKIP SIGNAL

- Daily timeframe ALWAYS overrides lower timeframes

ADAPTIVE INTELLIGENCE FEATURES

Limited Data Mode

When historical data is sparse (<500 bars available):

· Reduces filter requirement from 100% to 50%

· Relaxes displacement threshold (1.5x instead of 2x)

· Allows single-timeframe confirmation

· Logs "LIMITED DATA MODE" in trade comments

Broker-Specific Optimization

ECN/STP Brokers:

Market Maker Brokers:

High-Spread Environments:

· Increases ATR multiplier for TP (4x instead of 3x)

· Requires tighter confluence (6/7 filters instead of 5/7)

Volatility Adaptation

ATR-Based Scaling:

· Low Volatility (ATR < 50 pips): Reduces position size 50%

· Normal Volatility (ATR 50-150 pips): Standard sizing

· High Volatility (ATR > 150 pips): Widens stops 150%, reduces size 30%

SYSTEM ARCHITECTURE SPECIFICATIONS

Code Structure

· Total Lines: 8,500+ lines of MQL5 code

· Functions: 147 custom functions

· Structures: 12 data structures (signals, sweeps, OBs, FVGs)

· Enumerations: 8 custom enums (strategies, entry types, filters)

· Input Parameters: 180+ configurable settings

Memory Management

· Dynamic Arrays: Auto-resizing for historical data

· Garbage Collection: Clears old signals (>24 hours)

· RAM Usage: 45-128 MB typical (depends on history depth)

· CPU Load: 2-8% on modern processors

Execution Performance

· Signal Generation: 50-200ms per bar

· Order Placement: <10ms latency (VPS-dependent)

· Dashboard Update: 1-second refresh rate

· Strategy Processing: Parallel execution (all 5 strategies)

DEPLOYMENT REQUIREMENTS

Broker Specifications

Execution Type: ECN/STP preferred (market execution)

Spread Requirements:

· EURUSD: <2.0 pips

· GBPUSD: <2.5 pips

· XAUUSD: <0.30 per oz

Stop Level: <10 pips (0 pips ideal)

Leverage: Minimum 1:30, recommended 1:100+

Account Type: Netting or hedging supported

Capital Requirements

Minimum Deposit: $500 (0.01 lot minimum)

Comfortable Range: $1,000-$10,000

Prop Firm Accounts: $5,000-$200,000

Infrastructure

VPS Recommended: Yes (24/5 uptime for kill zones)

Latency Target: <50ms to broker server

PRE-DEPLOYMENT VALIDATION PROTOCOL

Phase 1: Strategy Tester (Mandatory)

Test Configuration:

- Symbol: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

- Timeframe: M1-15

- Period: 2022-01-01 to 2024-12-31

- Modeling: Every tick (highest precision)

- Initial Deposit: $10,000

- Risk Setting: 0.1% per trade

Success Criteria:

- Minimum 100 trades executed

- Win rate >45% (with 1:3 R:R minimum)

- Maximum drawdown <15%

- Profitable months >60%

- No margin calls or stop-outs


Phase 2: Demo Account Testing (3 Weeks Minimum)

Week 1: Conservative Settings

- Enable only Strategy 1 & 2

- 0.1% risk per trade

- Full confluence mode (7/7 filters)

- Monitor signal generation rate

Week 2: Moderate Settings

- Enable Strategies 1, 2, 3

- 0.2% risk per trade

- 5/7 filter confluence

- Test kill zone alignment

Week 3: Aggressive Settings

- Enable all 5 strategies

- 0.5% risk per trade

- 4/7 filter confluence

- Validate trailing stops and partials

Phase 3: Live Micro-Lot Testing (Optional)

Live Account Validation:

- Deposit: $100-$500

- Lot Size: 0.01 fixed (ignore risk %)

- Duration: 2-4 weeks


- Purpose: Validate broker execution quality


- Monitor: Slippage, requotes, order rejection rate

RISK DISCLOSURE & SYSTEM LIMITATIONS

Inherent Market Risks

Volatility Risk: Extreme events (news, geopolitical) can invalidate technical setups

Slippage Risk: Execution prices may differ from requested prices during high volatility

Liquidity Risk: Low-volume periods can widen spreads and impact fills

Gap Risk: Weekend gaps can bypass stop losses

Broker-Related Risks

Server Downtime: Broker outages prevent EA execution

Requotes: Market maker brokers may refuse orders

Stop Level Changes: Brokers can modify minimum stop distances

Margin Call Risk: Insufficient capital triggers forced liquidation

Configuration Risks

Overfitting: Excessive strategy/filter tuning may optimize for past, not future

Over-Leveraging: High risk % settings can amplify losses

Timeframe Misalignment: Using M5 on slow-moving instruments reduces signal quality

Filter Overload: Requiring 7/7 filters may prevent any trades

Systematic Limitations

· Not a Holy Grail: No system achieves 100% win rate

· Requires Historical Data: Insufficient bars (minimum 500) limit performance

· Broker-Dependent: Execution quality varies between brokers

· Market Regime Changes: Systems optimized for trending markets struggle in ranging conditions

MITIGATION PROTOCOLS

Risk Reduction Strategies

Always test on demo for 3+ weeks

Start with minimum risk (0.1% per trade)

Enable only 1-2 strategies initially

Use VPS for 24/5 connectivity

 Monitor daily drawdown religiously

Review weekly performance reports

Never override stop losses manually

Understand each strategy before enabling

CORE DIFFERENTIATORS

What Sets BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP Apart

1. Dual-Methodology Synthesis

2. Autonomous Multi-Strategy Orchestration

3. Institutional-Grade Validation

4. Adaptive Intelligence

5. Military-Grade Risk Architecture

6. Kill Zone Precision

7. Real-Time Intelligence Dashboard

8. Prop Firm Optimization

FINAL TECHNICAL STATEMENT

BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP is not a prediction system—it's a market structure decoder. By combining ICT's liquidity engineering principles with SMC's multi-timeframe structural analysis, the EA identifies institutional order flow signatures across 5 concurrent strategies and 35 confluence checkpoints.

Every signal generation follows a 9-stage validation pipeline:

1. HTF structure bias establishment (H4/Daily)

2. MTF impulse-correction pattern detection (H1)

3. LTF entry zone identification (M15/M5)

4. 7-layer ICT/SMC filter validation

5. Kill zone time window confirmation

6. Risk management calculations

7. 21-point broker compliance validation

8. Order execution with retry logic

9. Dynamic position management (breakeven/trailing/partials)

The system operates with zero emotional bias, millisecond execution precision, and 24/5 market surveillance—capabilities impossible for manual traders.

Whether deployed on prop firm challenges, retail accounts, or algorithmic portfolios, BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP provides the precision, discipline, and institutional-grade analysis required to navigate modern financial markets.

SYSTEM PHILOSOPHY

"The market doesn't move randomly—it moves liquidity. Banks don't trade patterns—they engineer liquidity sweeps. Retail traders react to price—institutions control price. BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP decodes the institutional playbook, one liquidity sweep at a time."

Trade Structure. Trade Liquidity. Trade Institutional Logic.

BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP

Where Central Bank Brains Meet Algorithmic Excellence

Disclaimer: This system is a technical tool for analyzing market structure and institutional order flow patterns. All trading involves substantial risk. Past backtesting performance does not guarantee future results. Always conduct thorough testing on demo accounts before live deployment. No system can eliminate market risk entirely.


Yazarın diğer ürünleri
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
4 (1)
Uzman Danışmanlar
ICT Concept PRO P EA - SMC Trading Otomasyonu Kurumsal Trading Kavramları ile Algoritmik Hassasiyetin Buluşması SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Sohbet Bağlantısı ON SALE: $277.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY Genel Bakış ICT Concept PRO P EA, Inner Circle Trader (ICT) metodolojisini benimseyen traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışman’dır; bu, piyasa yapısını, likidite mühendisliğini ve kurumsal emir akışlarını anlamak için sofistike bir yaklaşımdır. Forex çift
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
SCALPER ROBOT: ALGOTRADER-Grade High-Frequency Trading System Engineered for precision scalping across FOREX, Metals, Indices, and Commodities. Built on institutional-grade validation standards with advanced risk controls and real-time market intelligence. Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Market Intelligence Architecture SCALPER ROBOT represents the evolution of algorit
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Gold Breakout PRO-P - Altın ve Forex için Hassas Breakout Ticareti Rakipsiz Hassasiyet ve Güvenlik ile Piyasaları Fethedin Gold Breakout PRO-P , XAUUSD (altın) piyasasında hakimiyet kurmak ve EURUSD gibi forex çiftlerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firması tüccarları, bireysel yatırımcılar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, reddetme onayı, likidite süpürme tespiti ve dinamik risk yönetimi ile güçlendi
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kuru
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: FOREX ve XAUUSD için KEYLINE Precision Ustalık GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 ’in gücünü ortaya çıkarın, elit traderlar, hedge fonları ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA). XAUUSD ve FOREX için geliştirilen bu EA, üç noktalı pivot tabanlı trend çizgisi stratejileri, gelişmiş manipülasyon karşıtı zamanlama ve sağlam risk yönetimi ile cerrahi hassasiyette KEYLINE precision sunar. 1 aylık str
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Türkçe) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA , EURUSD gibi döviz çiftleri, altın ve endeksler üzerinde yapılandırılmış ticaret için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firm traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için özel olarak geliştirilen bu EA, fiyat hareketi desenlerine dayalı metodik bir yukarıdan aşağıya analiz stratejisi uygular ve trend değerlendirmesi ile dinamik kontrollerle güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile ma
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş EA: FOREX, XAUUSD ve Endeksler için Hassas Çoklu Model Ustalığı Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş (Double Top Bottom Pro Enhanced) EA'nın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu Uzman Danışman (EA), FOREX ve XAUUSD piyasalarında işlem yapmak için tasarlanmıştır. Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız ve yutan modeller dahil olmak üzere model tabanlı stratejileri, zamanlama mekanizmaları, likidite tespiti ve dinamik risk yönetimi ile birleştirir. SET DOSYASI  SET FILE:   MQL
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Asian Breakout PRO-P - Forex için Stratejik Breakout Ticaret Sistemi Asian Breakout PRO-P , EURUSD gibi Forex çiftleri, altın ve endeksler için yapılandırılmış ticarete yönelik tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Prop firması traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, Asya seansının fiyat aralığına dayalı metodik bir breakout stratejisi uygular; bu strateji, trend analizi ve dinamik risk kontrolleri ile güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile m
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
SNIPER ENTRY PROP EA Professional Grade Market Execution System Advanced Trading Automation Built for Precision & Institutional Discipline System Overview SNIPER ENTRY PROP is a sophisticated Expert Advisor engineered for traders who demand institutional-level market analysis combined with military-grade risk management. Designed for Forex pairs, metals, and high-liquidity instruments, this system transforms complex technical patterns into aut
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
KILLZONE KNIGHT PROP EA: Oturum Bazlı Altın Ticareti ile Hassasiyet XAUUSD için Profesyonel Uzman Danışman | Çift Stratejili Kurumsal Ticaret Sistemi Genel Bakış KILLZONE KNIGHT PROP EA, ciddi traderlar ve prop firması profesyonelleri için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir ticaret sistemidir. LDNYK (Londra-New York Kapanışı) ve GBT (GMT Kırılma Zamanlaması) olmak üzere iki bağımsız yüksek olasılıklı strateji üzerine inşa edilen bu EA, oturum bazlı hassasiyeti gelişmiş piyasa yapısı analiziyle bir
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
PUMP DUMP PROP PRO (Türkçe Çeviri) PUMP AND DUMP Ticaret Stratejilerine Dayalı Profesyonel Sistem SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Gelişmiş Kurumsal Akış Tespiti ve Banka Hareketleri Analizi Sistemin Temeli PUMP DUMP PROP PRO, PUMP AND DUMP metodolojisi etrafında tasarlanmış özel bir Uzman Danışman’dır (EA) ve hacim zirveleri, likidite taramaları ve piyasa yapısındaki değişiklikler yoluyla kurumsal emir akışlarını tes
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
LESUS SCALPER PROP Kurumsal Seviye Uygulama için Elite Arz ve Talep Bölgesi Ticaret Sistemi SET DOSYASI: MQL5 SOHBET LİNKİ Fiyat: Erken erişim $99.00 (ilk 10 satın alma ile sınırlı, ardından $499.00) Sistem Genel Bakışı LESUS SCALPER PROP, kurumsal arz ve talep ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş ileri bir Uzman Danışman (EA) olup, yüksek olasılıklı bölge tepkilerini hassas zamanlamayla belirlemek ve ticareti gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Sistem, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi anali
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt