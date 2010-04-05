GANN Master MT5
- 指标
- Ivan Stefanov
- 版本: 1.40
- 更新: 13 一月 2026
- 激活: 10
传奇的威廉·甘氏（William Gann）水平，全自动 MT5 指标。GANN Master 基于每日、每周和每月数据，精准定位价格最可能反转或继续趋势的关键区域。
主要功能：
-
一键时间周期按钮：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly”，即可即时绘制当日、当周或当月的关键区域
-
自动与手动模式
-
自动模式：GANN Master 自动为您计算所有水平，无需手动输入
-
手动模式：拖动 “Top” 和 “Bottom” 线来定义自选波段点；所有 Gann 水平即时重新计算
-
-
多头与空头水平：同时显示买入和卖出水平；线条汇聚时标志着强劲支撑或阻力区域
-
灵活的品种支持：适用于外汇、贵金属（如黄金）、指数、加密货币及任何高价值品种——只需在设置中切换类别，即可自动调整刻度和倍数
-
直观用户界面：清晰配色、简洁标签和直观按钮，实时调整水平毫不费力
-
即战准备区：任意时间框架下，为止盈和风险管理提供精确目标区域
使用方法：
-
选择时间框架：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly” 生成支撑与阻力线
-
选择品种类别：在设置中选定 “Forex”／“Metals”／“Indices”／“Crypto”，水平自动适配
-
（可选）手动调整：拖动 Top／Bottom 线至任意两个波段点，Gann 水平即刻更新
-
切换品种类型：在设置中更改类别，以适应黄金、指数、加密货币等
为何交易者钟爱 GANN Master：
-
即时明晰：无需猜测，一目了然关键区域
-
多功能：适合初学者与专业人士，各种策略与时间框架皆可
-
视觉精确：粗体线条与清晰标签让您专注价格走势
-
节省时间：全自动计算让您摆脱手动绘图的繁琐
适合所有级别的外汇、贵金属、指数和加密货币交易者。不要将决策留给运气——信赖 GANN Master，在自动和手动模式下高亮每日、每周、每月甚至加密货币的转折点。发掘市场隐蔽角度，精准交易——立即试用 GANN Master！