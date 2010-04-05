GANN Master MT5

传奇的威廉·甘氏（William Gann）水平，全自动 MT5 指标。GANN Master 基于每日、每周和每月数据，精准定位价格最可能反转或继续趋势的关键区域。

主要功能：

  • 一键时间周期按钮：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly”，即可即时绘制当日、当周或当月的关键区域

  • 自动与手动模式

    • 自动模式：GANN Master 自动为您计算所有水平，无需手动输入

    • 手动模式：拖动 “Top” 和 “Bottom” 线来定义自选波段点；所有 Gann 水平即时重新计算

  • 多头与空头水平：同时显示买入和卖出水平；线条汇聚时标志着强劲支撑或阻力区域

  • 灵活的品种支持：适用于外汇、贵金属（如黄金）、指数、加密货币及任何高价值品种——只需在设置中切换类别，即可自动调整刻度和倍数

  • 直观用户界面：清晰配色、简洁标签和直观按钮，实时调整水平毫不费力

  • 即战准备区：任意时间框架下，为止盈和风险管理提供精确目标区域

使用方法：

  1. 选择时间框架：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly” 生成支撑与阻力线

  2. 选择品种类别：在设置中选定 “Forex”／“Metals”／“Indices”／“Crypto”，水平自动适配

  3. （可选）手动调整：拖动 Top／Bottom 线至任意两个波段点，Gann 水平即刻更新

  4. 切换品种类型：在设置中更改类别，以适应黄金、指数、加密货币等

为何交易者钟爱 GANN Master：

  • 即时明晰：无需猜测，一目了然关键区域

  • 多功能：适合初学者与专业人士，各种策略与时间框架皆可

  • 视觉精确：粗体线条与清晰标签让您专注价格走势

  • 节省时间：全自动计算让您摆脱手动绘图的繁琐

适合所有级别的外汇、贵金属、指数和加密货币交易者。不要将决策留给运气——信赖 GANN Master，在自动和手动模式下高亮每日、每周、每月甚至加密货币的转折点。发掘市场隐蔽角度，精准交易——立即试用 GANN Master！


推荐产品
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
指标
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
指标
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
指标
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
指标
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
指标
Times and Sales Pro: 利用交易流不平衡提升您的交易表现 抓住细微的价格波动机会 Times and Sales Pro 是专为通过 Times and Trades 操作订单流的分析师打造的重要工具。它非常适合剥头皮交易者，专为那些希望以高精度捕捉细微价格波动的用户设计。通过先进的计算，该指标能够识别交易中的不平衡，为快速进出场提供宝贵的信号。 重要提示：MT5 中 Times and Trades 数据的可用性 在使用 Times and Sales Pro 之前，请确保您的经纪商提供 Times and Trades 数据访问权限。该指标依赖这些数据来进行实时精确计算，因为 MT5 不会存储历史交易记录。因此，该指标只能实时工作，提供对市场已执行交易的即时分析。 Times and Sales Pro 的优势 清晰颜色显示的高级交易流分析 Times and Sales Pro 通过特定的颜色代码简化了交易不平衡的可视化： 绿色: 代表买单。 红色: 代表卖单。 金色: 表示买单和卖单之间的不平衡。 这些颜色使得交易流的读取快速
Candle Indicator Doji Engulfing Hammer
Jean Philippe Wolf
指标
3 candel indicator in 1 !!! The 3 most important candel indicator in 1 packadge. Help trader in chart visualisation, prevent reversal !!! Doji : Gravestone Doji, Long Legged Doji, Dragonfly Doji. Engulfing : Bullish, Bearish. Hammer : red hammer, green hammer. Fully parametrable indicator icon color config and alarm. Free life time update !!! Just try our demo for free.
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
指标
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator projects Higher-Timeframe (HTF) candles onto the current chart and optionally shows their OHLC lines and Fair Value Gaps (FVGs) using ICT 3-candle logic. Projects multiple higher timeframe candles. Accurately preserves HTF OHLC on any lower timeframe. Allows spacing adjustment between projected candles. Optionally displays OHLC horizontal reference lines. Automatically detects and draws HTF Fair
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
指标
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
指标
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
指标
Spike Phantom   is a specialized indicator for PainX and GainX synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with PainX and GainX indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL cal
Aklamavo Trading Sessions
Sylvester Aklamavo
指标
This   ForexTrading Sessions   indicator is a powerful visual tool for MetaTrader 5 that highlights the three major forex trading sessions (Asian, London, and New York) on your chart  with the Asian Mid-line. 1. Trading Session Visualization Asian Session : 00:00 - 09:00 GMT (blue/aqua color) London Session : 08:00 - 17:00 GMT (magenta color) New York Session : 13:00 - 22:00 GMT (orange color) 2. Time Zone Adaptation TimeZoneShift   input allows you to adjust sessions to your local time Example:
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
指标
Haven FVG   指标是一款市场分析工具，可在图表上突出显示低效区域（公平价值缺口，FVG），为交易者提供关键水平，以便进行价格分析和交易决策。 其他产品 ->  点击这里 主要特点： 自定义颜色设置： 多头 FVG 颜色   （Bullish FVG Color）。 空头 FVG 颜色   （Bearish FVG Color）。 灵活的 FVG 可视化： FVG 搜索的最大蜡烛数量。 FVG 区域可额外延伸指定数量的 K 线。 可选启用 FVG 填充。 中线（Middle Line）： 可选择线条颜色和样式（例如虚线）。 可调整线条厚度，以提高精确度。 通用设置： 将 FVG 扩展到当前 K 线。 排除历史 FVG，并填充突出当前数据。 一种简单而有效的方法，可分析图表上的低效区域，并做出明智的交易决策。
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Drawdown Tracker Pro
Khanh Du Chu
指标
️ **Drawdown Tracker Pro** – Smart Risk Control for Prop Traders   Many traers fail their prop firm challenge not because they’re bad  but because they don’t track their equity drawdown clearly enough, in real-time. This tool fixes that. **Drawdown Tracker Pro** is an advanced MT5 indicator built for traders who need to stay within daily drawdown limits - especially during challenges with FTMO, MFF, or other funding programs. It helps you trade with discipline and avoid costly violations.
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
指标
Was: $69  Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor Mo
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
FREE
Market secions with volum profile
Israr Hussain Shah
指标
Market Sessions + Pro Sentiment VP (Full Theme Sync Edition) The All-in-One Institutional Workspace for MetaTrader. Elevate your trading environment with a professional-grade toolkit designed for high-precision day trading. This isn't just an indicator; it’s a total chart transformation. The   Market Sessions + Pro Sentiment VP   replaces cluttered, manual setups with an automated, institutional-style dashboard. Key Features: Automatic Theme Sync:   Instantly transforms your MetaTrader interfac
Causa and Effect MT5
Pavel Milicka
指标
The indicator enables very quick orientation in the market phase (re/accumulation, re/distribution, up/down trend). It is counted only from price data (without volume). It is based on the assumptions of Wyckoff's law of Causa and Effect. Oscillations are an expression of the level of market uncertainty and point to the presence of Big Money. Such a "storm" is followed by a calmer trend that needs to be exited. You need to use other tools or shorter period of the same indicator for that. I keep t
ForexRuby Trading EA and Indicator
Sodiq Kayode Hammed
指标
ForexRubyEA   is a fully automated trading system designed to simplify your trading. Using forexruby Custome Indicator. It manages trades with smart logic, risk control, and built-in protection features — all without requiring constant monitoring. Download EA for this indicator: forexrubyaibot   DM: https://www.mql5.com/en/users/forexruby/ Key Features Plug & Play   – Easy setup, works out of the box. Automated Trading   – Places, manages, and closes trades automatically. Risk Management   –
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
指标
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Pivot Point Super Trend
Yasir Zaidi
5 (2)
指标
Pivot Point Supertrend (corresponds to Pivot Point Super Trend indicator from Trading View) Pivot Point Period:    Pivot point defined as highest high and highest low... input 2 = defining highest high and highest low with 2 bars on each side which are lower (for highest high) and are higher (for lowest low calculation) ATR Length  : the  ATR  calculation is based on 10 periods ATR Factor: ATR multiplied by 3
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
指标
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
H1NqAAAA
Jose Arranz Becerril
专家
Bot specifically tailored for the NASDAQ 100, designed to detect key range breakouts and capitalize on market opportunities. Long Entry Signal : Detects bullish breakouts when the high of a previous range is below the closing price, and the daily low breaks below the lowest point of a defined range. Short Entry Signal : Identifies bearish breakouts when the high of a defined range crosses below the daily low. This bot is designed to be combined with my other products: H1NqAAAB (Mean Reversion)
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
指标
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
指标
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
指标
该指标仅使用价格行为分析和donchian渠道以锯齿形检测价格反转。它是专门为短期交易而设计的，根本不需要重新粉刷或补漆。对于精明的交易者来说，这是一个绝佳的工具，旨在增加他们的运作时间。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 它在每个时间段都提供价值 实施自我分析统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 基于可变长度的突破和拥挤区域，该指标仅使用价格行为来选择交易并对市场快速做出反应。 显示过去信号的潜在利润 该指标分析其自身的质量和性能 突围的损失突出显示并解决 该指标是不可重涂和不可重涂的 该指标将帮助盘中交易者不要错过单个价格反转。但是，并非所有价格反转都是一样的，也不是具有相同的可行质量。决定要突破哪些突破而忽略哪些取决于交易者的良好判断。 如何解释统计数据 该指标研究其自身信号的质量，并在图表上绘制相关信息。将分析每笔交易，并在图表的左上角显示总体历史结果，这使您可以针对任何给定的工具和时间范围自行优化指标参数。每个乐器和时间表都有其自己的最佳设置，您可以自己找到它们。 最大优惠交易：对于任何给定的交易，MFE都是最好的结
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
作者的更多信息
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。 正确识别背离的规则： 当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。 当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。 如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。 这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。 指标特点： 清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。 严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。 其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
指标
该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！ 该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
指标
该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！ 该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
指标
该指标可从任意点分析成交量，并计算该成交量的市场衰竭水平。 Meravith 主线: 多头成交量衰竭线 – 用作目标。 空头成交量衰竭线 – 用作目标。 趋势线 – 指示市场趋势。颜色会根据市场是多头还是空头而变化，并作为趋势支撑。 使用方法: 双击紫色竖线，将其移动到所需位置。 您可以分析任何内容——趋势或修正。将指标移动到市场顶部、底部或您认为重要的任意位置。一个好的方法是将 Meravith 设置在市场位于衰竭线之间的位置；这样您将拥有明确的目标可追踪。 如果初始衰竭线被突破，将会出现新的衰竭线，形成额外的可交易通道。 当达到衰竭时，您可以重新定位指标或切换到不同的时间框架，以寻找新的衰竭水平。 趋势线与某一条成交量衰竭线之间的距离越大，该方向上的成交量就越高。趋势线可作为开仓位置，而衰竭线可用于获利了结。 Meravith 包含图表按钮，使操作更加简单快捷——所有核心功能都可以直接从图表中切换。每个按钮的功能如下： DEV – 显示相对于支撑线的双倍偏差，如果趋势内部成交量较高，它可以作为额外的支撑位。 95% – 绘制覆盖最近 20 根K线 95% 区间的曲线。如果价格突破该
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标 双绿线或红线表示较强的区域。 为什么是 SENSE？ 获利目标： SENSE 自动设置获利目标，帮助您最大限度地提高交易成功率。 自动适应： 该指标可自动重新计算任何时间框架，提供准确可靠的信号，无需手动调整。 非常适合剥头皮交易。 查看演示版！ SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。 该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
指标
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
指标
Balance Levels 是一款易于使用的交易指标，它提供清晰的买卖信号以及动态价格水平，帮助交易者更有信心地规划进出场。 该工具非常灵活——既可以作为 独立的交易策略 使用，也可以集成到任何现有的交易系统中。它适用于 所有时间周期和所有市场 ：外汇、黄金、指数、加密货币或股票。 Balance Levels 适合各种交易风格——从 剥头皮 、 日内交易 到 波段交易 甚至长期投资。凭借其直观的信号和“平衡区”，该指标能使图表更加清晰，去除不必要的“噪音”。 购买后，您将获得 使用指南和额外材料 ，以帮助您充分发挥该工具的价值，并成功融入您的交易风格。 无论您是新手还是有经验的交易者，Balance Levels 都是一款实用且低成本的解决方案，可以改善您在市场中的决策过程。 请先下载免费试用版并在您的图表上进行测试，然后再决定是否购买——看看它如何适应您的交易风格和策略。
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快 該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快  該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快
FREE
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
该指标基于实际经验。 输入顶部/底部的日期/时间。 它会计算从顶部/底部到当前时刻访问次数最多的级别。 每根新蜡烛都会自动更新。 您可以针对不同的趋势和时间框架同时使用多个指标。 长度总是从您的时间段开始绘制到现在。 实用的专业工具。 该指标基于实际经验。 输入顶部/底部的日期/时间。 它会计算从顶部/底部到当前时刻访问次数最多的级别。 每根新蜡烛都会自动更新。 您可以针对不同的趋势和时间框架同时使用多个指标。 长度总是从您的时间段开始绘制到现在。 实用的专业工具。 该指标基于实际经验。 输入顶部/底部的日期/时间。 它会计算从顶部/底部到当前时刻访问次数最多的级别。 每根新蜡烛都会自动更新。 您可以针对不同的趋势和时间框架同时使用多个指标。 长度总是从您的时间段开始绘制到现在。 实用的专业工具。
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。 LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。 基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。
Stefanov
Ivan Stefanov
指标
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。 FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。
Naturu MT4
Ivan Stefanov
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Horizont
Ivan Stefanov
指标
Horizont 是一个交易系统，提供完整的交易设置：入场点、目标 1、目标 2 和止损——全部自动计算。 系统会自动识别市场的顶部和底部，并将它们连接起来以确定当前趋势。您选择要交易的趋势，Horizont 会生成相应的入场、目标和止损水平。 系统包含自动风险管理功能。它会检查您的账户余额，计算风险，并建议合适的仓位大小。风险回报比（R:R）仅针对第一个目标显示。 所有计算均为即时完成。如果您希望寻找其他机会，可以点击货币面板切换交易品种，以寻找更优的 R:R 比例。 虽然系统主要专注于外汇市场，但也支持金属、指数和加密货币交易（目前处于测试阶段，可能并非所有经纪商都支持）。 系统会为每一个交易设置生成带评级的信号。信号分为一星、二星和三星，其中三星信号代表最高质量。 除了自动化功能外，Horizont 还提供手动模式。双击任意趋势线并将其锚点调整到关键位置，系统将立即根据您修改后的趋势重新计算新的交易信号。 货币面板通过颜色来区分各个交易品种的趋势强度： 绿色表示上涨趋势，红色表示下跌趋势。 颜色深浅反映强度：浅绿色强于深绿色，浅红色弱于深红色。 这种可视化方式可以帮助您快速识别最
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
指标
ENIGMERA：市场的核心 （这是一个手动指标，包含的某些功能可能不被当前 MetaTrader 测试环境所支持） 简介 此指标和交易系统是一种对金融市场的独特方法。ENIGMERA 利用分形周期精确计算支撑和阻力水平。它揭示真实的积累阶段，并给出方向和目标。无论市场处于趋势还是调整阶段，该系统都能发挥作用。 工作原理 大多数功能通过图表左侧的按钮控制，使您能够快速应对不同的市场状况。 按钮说明 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Support – 趋势的主要支撑线。 Ch – 激活支撑通道，显示允许的偏差范围。 Dev1（第一偏差）– 表示价格在支撑偏差内的波动，提示市场盘整或能量积累。 Dev2（第二偏差）– 表示价格在偏差之间的波动，提示趋势的形成与方向。 Dev3（第三偏差）– 表示趋势显著加速和高波动性。 45deg（45 度）– 显示相对于 45 度线的市场节奏与稳定性。 Tgt（目标）– 趋势目标线，指示可能的平仓区域。 Tgt Dev – 目标价格的可能波动通道。 Vol（成交量）– 在蜡烛图上显示成交量点，以标识显著的市场成交变化。 X – 当市场达到目标线时
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
指标
这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！ 这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！
Speculator MT5
Ivan Stefanov
指标
SPEKULATOR 是一个手动交易系统和指标，帮助您识别关键支撑区域和市场方向。 用简单的策略和隐藏的智慧掌握市场。 您可以在图表上选择任意一个顶部（TOP）和底部（BOTTOM），指标将自动绘制： 您趋势方向的支撑区。 如果是多头趋势，将显示绿色区域；如果是空头趋势，将显示红色区域。该支撑区的灵敏度可以在设置中调整。该区域基于您选择的趋势，表示支撑最可能出现的位置。 高偏差线和低偏差线 根据甘氏九宫格（W.D. Gann’s Square of 9）计算的角度线 入场规则如下： 如果价格向上突破高偏差线，可以做多 如果价格向下突破低偏差线，可以做空 如果价格在偏差线之间震荡，可以在区间内高抛低吸，同时遵守支撑区的方向 甘氏角度线可用作止盈参考 关键水平是360度线： 如果价格高于该线，市场可能会上涨 如果价格低于该线，市场可能会继续下跌 加载指标后，它会出现在图表上的第20根到第50根K线之间。 点击该线即可激活，激活后可以将其移动到任意顶部或底部。 SPEKULATOR 是少数几个将清晰逻辑与优雅视觉效果结合在一起的指标之一。 您可以选择启用区域之间的颜色渐变，使图表显示更为平
Time Zones 50
Ivan Stefanov
指标
Time Zones Fifty 该指标解决了一个基本问题： 如何计算时间？应该使用哪些区域，如何以及为什么？ 它完全基于逻辑。 时间区的应用 为了应用时间区，我们需要一个起始点。这个起点必须是逻辑上合理的，而不是随意选择的。 有些人选择从以下开始： 一年的第一天 一个月的第一天 一个季度或一周的开始 但这意味着市场活动每年在同一日期必须完全相同。比如，2025年3月12日发生的情况在2026年3月12日也必须重复。显然，这是不可能的。 周期可能会重复，但不一定从同一个起点开始。 即使使用江恩周期，你仍然必须决定起点，否则一切都没有意义。 那么，这个起点在哪里呢？ 方案 1 通常认为我们现在是 2025 年，这意味着起点是公元 0 年 1 月 1 日 —— 基督诞生的年份。 这是通用的日历。但还有其他历法。 方案 2 起点最古老的历法是保加利亚古历法。按照它，现在是 7533 年。 当时发生了什么？很可能是大洪水。 这两个方案都是合理的：第一个因为它被广泛接受，第二个因为没有比它更古老的历法。 方案 3 从逻辑上讲，我们可以追溯到大爆炸（约 130 亿年前）。但由于无法确切证明它发生的
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
指标
Volume Equilibrium 指标显示多头成交量与空头成交量相等的位置。它可以分别计算每日、每周、每月和每年的这些水平。 当市场价格位于该线之上时，说明多头成交量更大，市场处于多头区域。 当市场价格位于该线之下时，说明空头成交量更大，市场处于空头区域。 该指标使用 “Meravith” 指标算法来计算这些水平。成交量水平计算非常精确。指标自动工作，可用于任何时间周期。 每条线都有按钮，您可以选择显示哪些成交量平衡水平。还有一个按钮可以显示或隐藏整个指标。 为了获得更准确的结果，建议使用拥有大量客户的知名经纪商，因为经纪商只显示来自其自身客户的成交量。 Volume Equilibrium 指标显示多头成交量与空头成交量相等的位置。它可以分别计算每日、每周、每月和每年的这些水平。 当市场价格位于该线之上时，说明多头成交量更大，市场处于多头区域。 当市场价格位于该线之下时，说明空头成交量更大，市场处于空头区域。 该指标使用 “Meravith” 指标算法来计算这些水平。成交量水平计算非常精确。指标自动工作，可用于任何时间周期。 每条线都有按钮，您可以选择显示哪些成交量平衡水平。还有
筛选:
无评论
回复评论