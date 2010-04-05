GANN Master MT5
- Индикаторы
- Ivan Stefanov
- Версия: 1.40
- Обновлено: 13 января 2026
- Активации: 10
Легендарные уровни Уильяма Ганна в полностью автоматизированном индикаторе для MT5. GANN Master точно определяет ключевые зоны, в которых с наибольшей вероятностью цена может развернуться или продолжить движение, основываясь на данных за день, неделю и месяц.
Основные возможности:
-
Однокликовые кнопки выбора периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы мгновенно построить зоны за текущий день, неделю или месяц
-
Автоматический и ручной режимы
• Автоматический: GANN Master сам вычисляет все уровни — никаких ручных настроек
• Ручной: перетащите линии Top и Bottom, чтобы задать собственные точки разворота; все уровни Ганна пересчитываются мгновенно
-
Бычьи и медвежьи уровни: отображаются и уровни для покупок, и для продаж; при их сближении формируется зона поддержки или сопротивления
-
Поддержка любых инструментов: Forex, металлы (например, золото), индексы, криптовалюты и любые другие активы — просто смените класс инструмента в настройках, чтобы подстроить масштаб и множители
-
Удобный интерфейс: чёткие цвета, читаемые подписи и интуитивные кнопки для мгновенных корректировок
-
Торговые зоны «под ключ»: точные области для фиксации прибыли и управления рисками на любом таймфрейме
Как это работает:
-
Выбор периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы построить линии поддержки и сопротивления
-
Настройка класса инструмента: выберите Forex, Metals, Indices или Crypto — уровни автоматически подстроятся
-
(По желанию) Ручная корректировка: перетащите линии Top/Bottom к любым двум точкам разворота; уровни Ганна обновятся мгновенно
-
Смена актива: в настройках укажите нужный класс инструмента (золото, индексы, криптовалюты и др.) для адаптации масштаба
Почему трейдеры выбирают GANN Master:
-
Мгновенная ясность: никаких домыслов — ключевые зоны видны с одного взгляда
-
Универсальность: подходит как новичкам, так и профессионалам, для любых стратегий и таймфреймов
-
Визуальная точность: чёткие линии и подписи не отвлекают от цены
-
Экономия времени: автоматические расчёты освобождают от рутинного построения
Идеально подходит для трейдеров Forex, металлов, индексов и криптовалют любого уровня. Не оставляйте свои решения на волю случая — доверьтесь GANN Master, который выделит точки разворота на дневном, недельном, месячном и даже криптовалютном графике в автоматическом и ручном режимах. Раскройте скрытые углы рынка и торгуйте с истинной точностью — попробуйте GANN Master прямо сейчас!