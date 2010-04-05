GANN Master MT5

Níveis lendários de William Gann em um indicador MT5 totalmente automatizado. O GANN Master identifica zonas-chave onde o preço tem maior probabilidade de reverter ou continuar sua tendência, com base em dados diários, semanais e mensais.

Recursos principais:

  • Botões de período com um clique: clique em Daily, Weekly ou Monthly para traçar instantaneamente as zonas do dia, da semana ou do mês atuais

  • Modos Automático e Manual
    • Automático: o GANN Master calcula todos os níveis para você, sem necessidade de entrada manual
    • Manual: arraste as linhas Top e Bottom para definir seus próprios pontos de oscilação; todos os níveis de Gann são recalculados imediatamente

  • Níveis de Alta e de Baixa: veja níveis de compra e de venda; linhas convergentes marcam zonas fortes de suporte ou resistência

  • Suporte flexível a instrumentos: funciona em Forex, Metais (ex.: Ouro), Índices, Cripto e qualquer ativo de alto valor — basta mudar a classe de ativo nas configurações para ajustar escala e multiplicadores

  • Interface amigável: cores nítidas, rótulos limpos e botões intuitivos permitem ajustar níveis em tempo real

  • Zonas prontas para trade: áreas precisas para realização de lucro e gerenciamento de risco em qualquer timeframe

Como funciona:

  1. Selecione o timeframe: clique em Daily, Weekly ou Monthly para gerar linhas de suporte e resistência

  2. Escolha a classe de ativo: selecione Forex, Metals, Indices ou Crypto nas configurações e os níveis se ajustam automaticamente

  3. Ajuste manual opcional: arraste as linhas Top/Bottom para quaisquer dois pontos de oscilação; os níveis de Gann são atualizados na hora

  4. Mude o tipo de instrumento: altere a classe de ativo nas configurações para se adaptar a Ouro, Índices, Cripto etc.

Por que os traders adoram o GANN Master:

  • Clareza instantânea: nada de suposições — veja as zonas-chave num piscar de olhos

  • Versatilidade: ideal para iniciantes e profissionais, qualquer estratégia e qualquer timeframe

  • Precisão visual: linhas destacadas e rótulos claros mantêm o foco na ação do preço

  • Economia de tempo: cálculos totalmente automatizados liberam você de traçar manualmente

Ideal para traders de Forex, Metais, Índices e Cripto de todos os níveis. Não deixe suas decisões ao acaso — confie no GANN Master para destacar pontos de virada diários, semanais, mensais e até cripto nos modos automático e manual. Descubra os ângulos ocultos do mercado e negocie com verdadeira precisão — experimente o GANN Master agora!


