GANN Master MT5
- Ivan Stefanov
- 버전: 1.40
- 업데이트됨: 13 1월 2026
- 활성화: 10
전설적인 윌리엄 갠(William Gann) 수준을 완전 자동화하여 표시하는 MT5 인디케이터. GANN Master는 일간, 주간, 월간 데이터를 바탕으로 가격이 전환하거나 추세를 이어갈 가능성이 높은 핵심 구역을 정확히 포착합니다.
주요 기능
원클릭 기간 선택 버튼: Daily, Weekly, Monthly 버튼 클릭 한 번으로 해당 일, 주, 월의 구역을 즉시 표시
자동 및 수동 모드
자동 모드: GANN Master가 모든 레벨을 자동으로 계산, 수동 입력 불필요
수동 모드: 차트에서 Top 및 Bottom 라인을 드래그하여 스윙 포인트를 설정하면, 모든 Gann 레벨이 즉시 재계산
매수 및 매도 레벨: 강세(매수)·약세(매도) 레벨을 모두 표시, 레벨이 모일수록 강력한 지지/저항 구역 표시
다양한 자산 지원: Forex, 귀금속(Gold 등), 지수, 암호화폐 등 고가 자산 모두 지원 — 설정에서 자산 클래스를 변경하면 자동으로 스케일 및 승수 조정
직관적 인터페이스: 선명한 색상, 깔끔한 라벨, 실시간 조정 가능한 버튼
거래 준비 완료 구역: 모든 타임프레임에서 이익 실현 및 리스크 관리용 정확한 목표 구역 제공
사용 방법
기간 선택: Daily/Weekly/Monthly 버튼을 클릭하여 지지·저항 라인 생성
자산 클래스 선택: 설정에서 Forex/Metals/Indices/Crypto 선택 시 레벨 자동 조정
(선택) 수동 조정: Top/Bottom 라인을 원하는 두 스윙 포인트로 드래그하여 Gann 레벨 즉시 업데이트
자산 전환: 설정에서 자산 클래스를 변경해 금, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산 적용
왜 트레이더들이 GANN Master를 선호하는가
즉각적인 명확성: 추측 없이 핵심 구역을 한눈에 파악
높은 범용성: 초보자부터 전문가까지 모든 전략·타임프레임에 적합
시각적 정확성: 굵은 라인과 명확한 라벨로 가격 움직임에 집중
시간 절약: 자동 계산으로 수동 차트 작업 최소화
Forex, 귀금속, 지수, 암호화폐 트레이더라면 누구나. 운에 맡기지 말고 GANN Master로 일간·주간·월간 및 암호화폐 전환점을 자동·수동 모드에서 강조 표시하세요. 시장의 숨은 각도를 발견하고 진정한 정밀도로 거래를 시작하십시오—지금 GANN Master를 사용해 보세요!