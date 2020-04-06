



Rebatron – 低浮動マルチペア戦略​​向け三角ヘッジ EA

Rebatron は、3 つの主要通貨ペア（例）で三角ヘッジ手法を利用する完全自動化エキスパートアドバイザーです。





EURUSD – GBPUSD – EURGBP





これらの通貨ペア間で同期したポジションを開くことで、Rebatron は自己均衡トライアングルを形成し、全体的なエクスポージャーを削減し、浮動ドローダウンを最小限に抑えます。





戦略概要:

Rebatron は市場の方向性に依存しません。

代わりに、Rebatronは3つの通貨ペア間の相関関係を利用して均衡を維持します。つまり、1つの通貨ペアが変動すると、他の通貨ペアがその影響を相殺します。





これにより、以下の方に最適な、中立的なエクスポージャーシステムを構築できます。





低リスクトレーダー





長期運用





安定した取引量





主な機能：

三角ヘッジエンジン





低変動レート設計





動的平均化と回復





ペア間の乖離に基づく自動調整ロジック





非方向性執行 – あらゆる市場状況で機能





推奨設定：

通貨ペア：EURUSD、GBPUSD、EURGBP





口座タイプ：ECNまたは低スプレッド





最低入金額：100ドル以上





VPS：推奨（24時間年中無休）





注意事項：

Rebatronはスキャルパーではなく、市場トレンドを追いかけるものではありません。





変動レートが低く、株価カーブが滑らかで、安定した取引を求めるユーザーに最適です。





Rebatronは、インテリジェントなマルチペア同期を通じて、体系的かつ安定した自動取引アプローチを提供します。