



Rebatron – EA de Hedge Triangular para Estratégia Multipar com Baixa Flutuação

O Rebatron é um Expert Advisor totalmente automatizado que utiliza um método de cobertura triangular em três pares de moedas principais (exemplo):





EURUSD – GBPUSD – EURGBP





Ao abrir posições sincronizadas entre estes pares, o Rebatron forma um triângulo auto-balanceador, reduzindo a exposição geral e minimizando o drawdown flutuante.





Visão Geral da Estratégia:

O Rebatron não depende da direção do mercado.

Em vez disso, utiliza a correlação entre os três pares para manter o equilíbrio — quando um par se move, os outros equilibram o efeito.





Cria-se assim um sistema de exposição neutra, ideal para:





Traders de baixo risco





Implantação a longo prazo





Volume de negociação consistente





Principais características:

Mecanismo de cobertura triangular





Baixa flutuação por design





Média e recuperação dinâmicas





Lógica de ajuste automático – com base no desvio do par





Execução não direcional – funciona em todas as condições de mercado





Configuração recomendada:

Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP





Tipo de conta: ECN ou spread baixo





Depósito mínimo: $100+





VPS: Recomendado (24/5)





Observações:

O Rebatron não é um scalper e não acompanha as tendências de mercado





Mais adequado para utilizadores que desejam uma atividade de negociação consistente com baixa flutuação e uma curva de capital suave





O Rebatron oferece uma abordagem estruturada e estável para a negociação automatizada através da sincronização inteligente de vários pares.