Rebatron
- Experts
- Agus Santoso
- Versão: 1.6
- Atualizado: 6 setembro 2025
- Ativações: 5
Blogs MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900
Rebatron – EA de Hedge Triangular para Estratégia Multipar com Baixa Flutuação
O Rebatron é um Expert Advisor totalmente automatizado que utiliza um método de cobertura triangular em três pares de moedas principais (exemplo):
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
Ao abrir posições sincronizadas entre estes pares, o Rebatron forma um triângulo auto-balanceador, reduzindo a exposição geral e minimizando o drawdown flutuante.
Visão Geral da Estratégia:
O Rebatron não depende da direção do mercado.
Em vez disso, utiliza a correlação entre os três pares para manter o equilíbrio — quando um par se move, os outros equilibram o efeito.
Cria-se assim um sistema de exposição neutra, ideal para:
Traders de baixo risco
Implantação a longo prazo
Volume de negociação consistente
Principais características:
Mecanismo de cobertura triangular
Baixa flutuação por design
Média e recuperação dinâmicas
Lógica de ajuste automático – com base no desvio do par
Execução não direcional – funciona em todas as condições de mercado
Configuração recomendada:
Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Tipo de conta: ECN ou spread baixo
Depósito mínimo: $100+
VPS: Recomendado (24/5)
Observações:
O Rebatron não é um scalper e não acompanha as tendências de mercado
Mais adequado para utilizadores que desejam uma atividade de negociação consistente com baixa flutuação e uma curva de capital suave
O Rebatron oferece uma abordagem estruturada e estável para a negociação automatizada através da sincronização inteligente de vários pares.