Rebatron


Rebatron – EA de Hedge Triangular para Estratégia Multipar com Baixa Flutuação
O Rebatron é um Expert Advisor totalmente automatizado que utiliza um método de cobertura triangular em três pares de moedas principais (exemplo):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Ao abrir posições sincronizadas entre estes pares, o Rebatron forma um triângulo auto-balanceador, reduzindo a exposição geral e minimizando o drawdown flutuante.

Visão Geral da Estratégia:
O Rebatron não depende da direção do mercado.
Em vez disso, utiliza a correlação entre os três pares para manter o equilíbrio — quando um par se move, os outros equilibram o efeito.

Cria-se assim um sistema de exposição neutra, ideal para:

Traders de baixo risco

Implantação a longo prazo

Volume de negociação consistente

Principais características:
Mecanismo de cobertura triangular

Baixa flutuação por design

Média e recuperação dinâmicas

Lógica de ajuste automático – com base no desvio do par

Execução não direcional – funciona em todas as condições de mercado

Configuração recomendada:
Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Tipo de conta: ECN ou spread baixo

Depósito mínimo: $100+

VPS: Recomendado (24/5)

Observações:
O Rebatron não é um scalper e não acompanha as tendências de mercado

Mais adequado para utilizadores que desejam uma atividade de negociação consistente com baixa flutuação e uma curva de capital suave

O Rebatron oferece uma abordagem estruturada e estável para a negociação automatizada através da sincronização inteligente de vários pares.
