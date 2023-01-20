Trend Rising SDEA MT4
- Göstergeler
- Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
- Sürüm: 1.70
Trend Rising, özel bir MT4 (Metatrader 4) göstergesidir, birden fazla zaman dilimine dayalı Bill William Göstergelerini kullanarak trendi ve momentum modelini analiz eden TF M30 ve altı ölçeklendirme için en iyi şekilde kullanın. Sonuç olarak, çoğu döviz çiftinde işe yarayan trendin başlangıcını ve sonunu tanımlar. Trend Yükselen göstergesi, Hızlandırıcı Osilatörü ve Müthiş Göstergeye dayalı olarak geliştirilmiştir.
Ana Özellikler
Trendin başlangıcını ve bitişini renkli ekran olarak belirleyin.
Temel TF H1'i kullanarak Trendin Gücünü (Güçlü Boğa ve Ayı) kolayca belirleyin.
Piyasa Düzeltmelerini Belirleyin. (Mevcut grafikte Zayıf ve Muhtemel Geri Dönüş)
Önerilen giriş yayınlandığında çizelgede SL seviyesini çizin.
Grafikte meydana gelen her trend değişikliği için Uyarı Alın.
Trend Yükselmenin Avantajı
Tüm çiftlerle çalışma (Forex, Kripto, Endeksler ve emtialar)
Tüm zaman çerçeveleriyle çalışmak. (Önerilen zaman aralığı: M30 ve TF altı)
Uyarı üreteci. (Açılır pencere uyarısı, Push Bildirim Uyarıları... vb.)
Yeniden boyanmamış
%100 Serbest Gösterge
Temas
Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bana Özel Mesaj yoluyla ulaşın.
Yazar
Safwan Daud, Malezya Ticaret Analisti. Young Commodity Traders'ın (YCT) Kurucusu
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı