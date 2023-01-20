Trend Rising SDEA MT4

Trend Rising, özel bir MT4 (Metatrader 4) göstergesidir, birden fazla zaman dilimine dayalı Bill William Göstergelerini kullanarak trendi ve momentum modelini analiz eden TF M30 ve altı ölçeklendirme için en iyi şekilde kullanın. Sonuç olarak, çoğu döviz çiftinde işe yarayan trendin başlangıcını ve sonunu tanımlar. Trend Yükselen göstergesi, Hızlandırıcı Osilatörü ve Müthiş Göstergeye dayalı olarak geliştirilmiştir.


Ana Özellikler
 Trendin başlangıcını ve bitişini renkli ekran olarak belirleyin.
 Temel TF H1'i kullanarak Trendin Gücünü (Güçlü Boğa ve Ayı) kolayca belirleyin.
 Piyasa Düzeltmelerini Belirleyin. (Mevcut grafikte Zayıf ve Muhtemel Geri Dönüş)
 Önerilen giriş yayınlandığında çizelgede SL seviyesini çizin.
 Grafikte meydana gelen her trend değişikliği için Uyarı Alın.

Trend Yükselmenin Avantajı
 Tüm çiftlerle çalışma (Forex, Kripto, Endeksler ve emtialar)
 Tüm zaman çerçeveleriyle çalışmak. (Önerilen zaman aralığı: M30 ve TF altı)
 Uyarı üreteci. (Açılır pencere uyarısı, Push Bildirim Uyarıları... vb.)
 Yeniden boyanmamış
 %100 Serbest Gösterge

Temas
Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bana Özel Mesaj yoluyla ulaşın.

Yazar
Safwan Daud, Malezya Ticaret Analisti. Young Commodity Traders'ın (YCT) Kurucusu
Filtrele:
pan898899
474
pan898899 2025.03.29 05:00 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

sunhuanhuana
106
sunhuanhuana 2023.01.22 08:56 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
803
Geliştiriciden yanıt Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud 2023.01.22 13:02
You can open the chart for TF M30 and below for scalping. It use AC indi multiple TF
İncelemeye yanıt