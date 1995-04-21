Local Currency Converter Indicator MT4
- 指标
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Muhammad Usman Siddique. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
Forex Gold Indices (Trader & Trainer 10+ Years Experience)
Chart Analyst // Forex Top Course Selling at Udemy
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- 版本: 1.0
UzFx-本地货币转换器-MT4是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换，帮助交易者更有效地可视化交易表现。
核心功能
• 实时显示美元与本地货币的盈亏数据
每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据
支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等）
汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换
每日止损监控——触及日止损限额时自动预警
午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。
可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。
为何使用此指标？
避免不必要的手动换算与计算错误。
清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。
通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。
注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。