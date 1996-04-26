Local Currency Converter Indicator MT4
- Индикаторы
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Muhammad Usman Siddique. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
Forex Gold Indices (Trader & Trainer 10+ Years Experience)
Chart Analyst // Forex Top Course Selling at Udemy
{Professional EAs, Indicators and Script Developer}
. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
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- Версия: 1.0
UzFx-Local Currency Converter-MT4 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты.
Ключевые особенности
Отображает текущую прибыль и убытки в долларах США и вашей местной валюте.
Расчет ежедневной прибыли и убытков — отслеживает прибыль и убытки по закрытым сделкам за текущий день.
Конвертирует прибыль и убытки в желаемую местную валюту (например, PKR, INR, AED и т. д.).
Настройка обменного курса — вручную устанавливайте обменный курс для точного конвертирования.
Мониторинг ежедневного лимита убытков — предупреждает вас о достижении ежедневного лимита убытков.
Автоматический сброс в полночь — ежедневные прибыли и убытки автоматически сбрасываются каждый торговый день.
Настраиваемое расположение пользовательского интерфейса — изменяйте размер шрифта, цвет и расположение на графике.
Зачем использовать этот индикатор?
Избегайте ненужных ручных конвертаций и ошибок в расчетах.
Обеспечьте четкий и структурированный обзор текущих и закрытых торговых прибылей.
Обеспечьте лучшее управление рисками, отслеживая ежедневные лимиты убытков.
Примечание: индикатор не выполняет сделки; он предназначен исключительно для мониторинга прибыли и убытков и конвертации валют.