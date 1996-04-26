Local Currency Converter Indicator MT4

UzFx-Local Currency Converter-MT4 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты.





Ключевые особенности





Отображает текущую прибыль и убытки в долларах США и вашей местной валюте.

Расчет ежедневной прибыли и убытков — отслеживает прибыль и убытки по закрытым сделкам за текущий день.

Конвертирует прибыль и убытки в желаемую местную валюту (например, PKR, INR, AED и т. д.).

Настройка обменного курса — вручную устанавливайте обменный курс для точного конвертирования.

Мониторинг ежедневного лимита убытков — предупреждает вас о достижении ежедневного лимита убытков.

Автоматический сброс в полночь — ежедневные прибыли и убытки автоматически сбрасываются каждый торговый день.

Настраиваемое расположение пользовательского интерфейса — изменяйте размер шрифта, цвет и расположение на графике.





Зачем использовать этот индикатор?





Избегайте ненужных ручных конвертаций и ошибок в расчетах.

Обеспечьте четкий и структурированный обзор текущих и закрытых торговых прибылей.

Обеспечьте лучшее управление рисками, отслеживая ежедневные лимиты убытков.





Примечание: индикатор не выполняет сделки; он предназначен исключительно для мониторинга прибыли и убытков и конвертации валют.