Local Currency Converter Indicator MT4

UzFx-Local Currency Converter-MT4 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace.


(Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5)

(Non dimenticate di dare una recensione)


Caratteristiche principali


✅ Visualizza i profitti e le perdite in corso in USD e nella valuta locale.

Calcolo del profitto e della perdita giornalieri - Traccia il P&amp;L delle operazioni chiuse per il giorno corrente.

Converte i profitti e le perdite nella valuta locale desiderata (ad es. PKR, INR, AED, ecc.)

✅ Personalizzazione del tasso di cambio - Imposta manualmente il tasso di cambio per una conversione accurata.

Monitoraggio del limite di perdita giornaliero - Avverte quando viene raggiunto il limite di perdita giornaliero.

Azzeramento automatico a mezzanotte - Il P&amp;L giornaliero si azzera automaticamente ogni giorno di trading.

Posizionamento regolabile dell'interfaccia utente - Modifica la dimensione, il colore e il posizionamento dei caratteri sul grafico.


Perché usare questo indicatore?


🔹 Evita inutili conversioni manuali ed errori di calcolo.

🔹 Fornisce una visione chiara e strutturata dei profitti delle operazioni in corso e di quelle chiuse.

🔹 Assicura una migliore gestione del rischio grazie al monitoraggio dei limiti di perdita giornalieri.


📌 Nota: l'indicatore non esegue operazioni; serve esclusivamente a monitorare il P&L e a convertire le valute.


