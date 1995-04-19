Local Currency Converter Indicator MT4
- Indicatori
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 1.0
UzFx-Local Currency Converter-MT4 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace.
Caratteristiche principali
✅ Visualizza i profitti e le perdite in corso in USD e nella valuta locale.
Calcolo del profitto e della perdita giornalieri - Traccia il P&L delle operazioni chiuse per il giorno corrente.
Converte i profitti e le perdite nella valuta locale desiderata (ad es. PKR, INR, AED, ecc.)
✅ Personalizzazione del tasso di cambio - Imposta manualmente il tasso di cambio per una conversione accurata.
Monitoraggio del limite di perdita giornaliero - Avverte quando viene raggiunto il limite di perdita giornaliero.
Azzeramento automatico a mezzanotte - Il P&L giornaliero si azzera automaticamente ogni giorno di trading.
Posizionamento regolabile dell'interfaccia utente - Modifica la dimensione, il colore e il posizionamento dei caratteri sul grafico.
Perché usare questo indicatore?
🔹 Evita inutili conversioni manuali ed errori di calcolo.
🔹 Fornisce una visione chiara e strutturata dei profitti delle operazioni in corso e di quelle chiuse.
🔹 Assicura una migliore gestione del rischio grazie al monitoraggio dei limiti di perdita giornalieri.
📌 Nota: l'indicatore non esegue operazioni; serve esclusivamente a monitorare il P&L e a convertire le valute.