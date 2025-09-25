OrionXAU
- Uzman Danışmanlar
- Pierre Paul Amoussou
- Sürüm: 3.1
- Güncellendi: 25 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
OrionXAU - XAUUSD (Altın) için Algoritmik Ticaret Sistemi
Teknik Açıklama:
OrionXAU, özellikle altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış algoritmik bir ticaret sistemidir. 2021-2025 dönemi backtest sonuçlarına (M15 zaman dilimi) göre altın piyasasının benzersiz özelliklerine optimize edilmiş bir strateji sunar.
Temel Özellikler:
-
Ticaret Mekanizması:
-
Altın volatilitesine uyum sağlayan algoritma
-
Dinamik pozisyon yönetimi
-
Entegre risk koruma mekanizmaları
-
-
Risk Yönetimi:
-
Otomatik stop-loss (100 pip)
-
Genişletilmiş take-profit (10.000 pip)
-
Ayarlanabilir trailing stop (50 pip, 10 pip adım)
-
-
Özelleştirme Seçenekleri:
-
Esnek ticaret saatleri
-
Programlanmış pozisyon kapatma
-
0.01 lot başlangıç ölçeği
-
Backtest Sonuçları (2021-2025):
-
Kâr faktörü: 5.58
-
Maksimum drawdown: %3.81
-
Başarılı işlem oranı: %62.12
-
Maksimum kayıp serisi: 9 işlem
Önerilen Ayarlar:
-
Zaman dilimi: M15
-
Broker gereksinimleri: XAUUSD için dar spread
-
Maksimum kaldıraç: 1:500
Risk Uyarısı:
Geçmiş performans gelecek sonuçların garantisi değildir. Değerli metallerin ticareti karakteristik volatilitesi nedeniyle yüksek risk içerir. Kullanıcılar işlem yapmadan önce kendi risk toleranslarını ve deneyimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Gerçek hesap kullanmadan önce demo hesapta test yapılması önerilir.