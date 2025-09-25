OrionXAU

OrionXAU - XAUUSD (Altın) için Algoritmik Ticaret Sistemi

Teknik Açıklama:

OrionXAU, özellikle altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış algoritmik bir ticaret sistemidir. 2021-2025 dönemi backtest sonuçlarına (M15 zaman dilimi) göre altın piyasasının benzersiz özelliklerine optimize edilmiş bir strateji sunar.

Temel Özellikler:

  1. Ticaret Mekanizması:

    • Altın volatilitesine uyum sağlayan algoritma

    • Dinamik pozisyon yönetimi

    • Entegre risk koruma mekanizmaları

  2. Risk Yönetimi:

    • Otomatik stop-loss (100 pip)

    • Genişletilmiş take-profit (10.000 pip)

    • Ayarlanabilir trailing stop (50 pip, 10 pip adım)

  3. Özelleştirme Seçenekleri:

    • Esnek ticaret saatleri

    • Programlanmış pozisyon kapatma

    • 0.01 lot başlangıç ölçeği

Backtest Sonuçları (2021-2025):

  • Kâr faktörü: 5.58

  • Maksimum drawdown: %3.81

  • Başarılı işlem oranı: %62.12

  • Maksimum kayıp serisi: 9 işlem

Önerilen Ayarlar:

  • Zaman dilimi: M15

  • Broker gereksinimleri: XAUUSD için dar spread

  • Maksimum kaldıraç: 1:500

Risk Uyarısı:
Geçmiş performans gelecek sonuçların garantisi değildir. Değerli metallerin ticareti karakteristik volatilitesi nedeniyle yüksek risk içerir. Kullanıcılar işlem yapmadan önce kendi risk toleranslarını ve deneyimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Gerçek hesap kullanmadan önce demo hesapta test yapılması önerilir.


ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Uzman Danışmanlar
ProVolaBot , Deriv platformu üzerinden Volatility 100 (1s) endeksinde işlem yapmak üzere tasarlanmış algoritmik bir işlem robotudur. Yapısal kırılma (breakout) tespiti yapan teknik bir stratejiye ve ayarlanabilir bir trend filtresine dayanır. Belirli zamanlarda ve sadece belirli haftanın günlerinde işlem yapar. ProVolaBot, sorumlu kullanım için geliştirilmiştir. Sonuç garantisi vermez ve kâr vaat etmez . Konfigüre edilebilir bir stratejiyi denemek isteyen deneyimli kullanıcılar için istikrarlı
OrionBTC
Pierre Paul Amoussou
Uzman Danışmanlar
OrionBTC , MetaTrader 5 platformunda BTCUSD paritesi için otomatik alım satım yapmak üzere tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Dinamik breakout stratejisi, volatiliteye (ATR) dayalı uyarlanabilir risk yönetimi ve üst zaman dilimlerinde ayarlanabilir trend filtresi kullanır. Teknik Özellikler: Önerilen zaman dilimi: M15 Enstrüman: BTCUSD Strateji: ATR tabanlı stop loss ve dinamik trailing stop ile kontrollü breakout Günlük işlem limiti: 2 işlem İşlem saatleri: 00:00 - 21:00 , pozisyonlar 20:45’te
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
Göstergeler
Malaysian Levels , bir grafikte destek ve direnç seviyelerini göstermek için tasarlanmış özel bir göstergedir. Bu seviyeler, Malezya Destek ve Direnç teorisine dayanarak, alanlar olarak değil, belirli fiyat seviyeleri olarak tanımlanan zirve ve vadilerden türetilmiştir. Özellikler: Üç tür seviye: A-Level, V-Level ve Boşluk Seviyesi. Seviyeler için tazelik göstergesi: Taze seviyeler taze olmayan seviyelerden daha önemlidir. Taze ve taze olmayan seviyeler için özelleştirilebilir renk ve stil. Yal
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Göstergeler
APP System Signals , finansal piyasalarda aktif kullanıcılar için tasarlanmış bir teknik göstergedir. Bu araç, üstel hareketli ortalamalar (EMA), basit hareketli ortalamalar (SMA) ve trend analizini birleştirerek, fiyat hareketlerinin geçmişine ve piyasa yapısına dayalı alım ve satım sinyalleri üretir. Tüm parametreler tamamen özelleştirilebilir, bu sayede kullanıcılar göstergeleri kendi analiz tarzlarına ve ticaret stratejilerine göre uyarlayabilirler. Göstergeler, farklı zaman dilimlerinde kul
FREE
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Uzman Danışmanlar
XtremeGold - Altın (XAUUSD) İçin Otomatik Ticaret Robotu XtremeGold, altın piyasasından yararlanırken riskleri en aza indirmek için tasarlanmış ileri düzey bir ticaret robotudur. Destek ve direnç seviyelerine dayalı bir strateji ve basit hareketli ortalamalar (SMA) ile üssel hareketli ortalamalar (EMA) kullanarak, XtremeGold, doğru ticaret sinyalleri elde etmek ve karlı işlemler yapmak için birden fazla zaman dilimini analiz eder. Asya’dan Amerika’ya Sürekli Analiz: Robot, Asya seansından itib
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Göstergeler
MSnR Lines , bir grafikte destek ve direnç seviyelerini göstermek için tasarlanmış özel bir göstergedir. Bu seviyeler, Malezya Destek ve Direnç teorisine dayanarak, alanlar olarak değil, belirli fiyat seviyeleri olarak tanımlanan zirve ve vadilerden türetilmiştir. Özellikler: Üç tür seviye: A-Level, V-Level ve Boşluk Seviyesi. Seviyeler için tazelik göstergesi: Taze seviyeler taze olmayan seviyelerden daha önemlidir. Taze ve taze olmayan seviyeler için özelleştirilebilir renk ve stil. Yalnızca t
