QuantCore GT EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını yapay zeka destekli zeka ve veri odaklı stratejilerin eşsiz kombinasyonu ile aşmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir ticaret sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve son teknoloji büyük veri yaklaşımını entegre ederek, QuantCore GT ticarette yeni bir doğruluk, uyum yeteneği ve verimlilik düzeyi sunar. Bu Uzman Danışman (EA), gelişmiş teknolojisi, sorunsuz yapay zeka etkileşimi ve birinci sınıf müşteri desteği ile öne çıkarak, trader’lara en iyi araçları ve optimum desteği sağlar.

Bu stratejinin çok benzersiz olması nedeniyle, sadece sınırlı sayıda lisans satmayı planlıyorum. Bu nedenle, satışları sınırlandırmak için fiyat kademeli olarak artacaktır.

Broker Herhangi bir broker, tercihen ECN/Sıfır Spread Kaldıraç 1:20’den itibaren Depozito en az 200$ Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1





Örneğin, ChatGPT-o1 ve GPT-4.5 gibi GPT modellerinin kombinasyonu yalnızca metin verilerinin analizine uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda görüntü analizinde de üstün performans sergiler. Modern GPT modelleri, özellikle GPT-4.5, çok modlu yeteneklere sahiptir. Bu, diyagramlar, grafikler veya diğer görüntü tabanlı bilgileri analizlerine dahil edebilecekleri anlamına gelir.

Neden görüntü analizinde bu kadar etkili?

Karmaşık desen tanıma: Gelişmiş sinir ağları sayesinde, bu modeller piyasa hareketlerini öngörmede kritik olan görsel desenleri ve korelasyonları tespit edebilir. Örneğin, grafiklerdeki trend çizgilerini, destek ve direnç seviyelerini belirleyerek trader'lara ek piyasa içgörüleri sunar.

Görsel ve metinsel verilerin entegrasyonu: Görsel bilgilerin, haberler, duygu analizi veya fiyat hareketi desenleri gibi metin tabanlı analizlerle birleşimi, piyasa durumuna dair daha kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Bu sinerji, hem nicel hem de nitel unsurların karar alma sürecine dahil edilmesine olanak tanır.

Karar alma sürecinin iyileştirilmesi: Görsel ve sayısal verilerin aynı anda değerlendirilmesi, ticaret stratejisinin daha dinamik ve uyarlanabilir hale gelmesine yardımcı olur; böylece piyasa değişiklikleri daha hızlı tespit edilir ve risk yönetimi ile işlem yürütme optimize edilir.

Genel olarak, GPT modellerinin çok modlu yetenekleri, QuantCore GT gibi sistemlere önemli bir katma değer sunar; bilgi işleme sürecini yalnızca büyük veri ve metin bilgilerini değil, aynı zamanda görsel sinyalleri de etkin bir şekilde analiz ederek yeni bir seviyeye taşır.





Big Data, AI ve Ticaret Stratejisi