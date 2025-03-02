QuantCore GT

QuantCore GT EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını yapay zeka destekli zeka ve veri odaklı stratejilerin eşsiz kombinasyonu ile aşmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir ticaret sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve son teknoloji büyük veri yaklaşımını entegre ederek, QuantCore GT ticarette yeni bir doğruluk, uyum yeteneği ve verimlilik düzeyi sunar. Bu Uzman Danışman (EA), gelişmiş teknolojisi, sorunsuz yapay zeka etkileşimi ve birinci sınıf müşteri desteği ile öne çıkarak, trader’lara en iyi araçları ve optimum desteği sağlar.

Ücretsiz 1 EA: QuantCore GT’yi satın aldığınızda, ticaret stratejinizi bir üst seviyeye taşıyacak portföyümüzden ek bir Uzman Danışman seçebilirsiniz!

Talimatlar: Kurulum

Bu stratejinin çok benzersiz olması nedeniyle, sadece sınırlı sayıda lisans satmayı planlıyorum. Bu nedenle, satışları sınırlandırmak için fiyat kademeli olarak artacaktır.

Sıradaki fiyat: 690 USD

Broker  Herhangi bir broker, tercihen ECN/Sıfır Spread
Kaldıraç 1:20’den itibaren
Depozito en az 200$
Sembol XAUUSD
Zaman Dilimi H1


Örneğin, ChatGPT-o1 ve GPT-4.5 gibi GPT modellerinin kombinasyonu yalnızca metin verilerinin analizine uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda görüntü analizinde de üstün performans sergiler. Modern GPT modelleri, özellikle GPT-4.5, çok modlu yeteneklere sahiptir. Bu, diyagramlar, grafikler veya diğer görüntü tabanlı bilgileri analizlerine dahil edebilecekleri anlamına gelir.

Neden görüntü analizinde bu kadar etkili?

  • Karmaşık desen tanıma: Gelişmiş sinir ağları sayesinde, bu modeller piyasa hareketlerini öngörmede kritik olan görsel desenleri ve korelasyonları tespit edebilir. Örneğin, grafiklerdeki trend çizgilerini, destek ve direnç seviyelerini belirleyerek trader’lara ek piyasa içgörüleri sunar.
  • Görsel ve metinsel verilerin entegrasyonu: Görsel bilgilerin, haberler, duygu analizi veya fiyat hareketi desenleri gibi metin tabanlı analizlerle birleşimi, piyasa durumuna dair daha kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Bu sinerji, hem nicel hem de nitel unsurların karar alma sürecine dahil edilmesine olanak tanır.
  • Karar alma sürecinin iyileştirilmesi: Görsel ve sayısal verilerin aynı anda değerlendirilmesi, ticaret stratejisinin daha dinamik ve uyarlanabilir hale gelmesine yardımcı olur; böylece piyasa değişiklikleri daha hızlı tespit edilir ve risk yönetimi ile işlem yürütme optimize edilir.

Genel olarak, GPT modellerinin çok modlu yetenekleri, QuantCore GT gibi sistemlere önemli bir katma değer sunar; bilgi işleme sürecini yalnızca büyük veri ve metin bilgilerini değil, aynı zamanda görsel sinyalleri de etkin bir şekilde analiz ederek yeni bir seviyeye taşır.


Big Data, AI ve Ticaret Stratejisi

QuantCore GT, Big Data analizini, sinir ağlarını ve yapay zeka destekli karar verme süreçlerini birleştirerek ticareti devrim niteliğinde değiştirmektedir. EA, geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verilerinin muazzam miktarını işleyerek karlı ticaret fırsatlarını belirler ve hassas işlemler gerçekleştirir. Yeni entegre edilen ChatGPT-o1 AI, GPT Model 4.5 ile birlikte, piyasadaki duygu, haberler ve fiyat hareketi desenlerini dinamik olarak ve gerçek zamanlı analiz ederek ek bir zeka katmanı ekler. Bu yapay zeka destekli içgörü, EA'nın işlem yürütme ve risk yönetimini dinamik olarak optimize etmesine olanak tanıyarak karar alma sürecini geliştirir. Derin öğrenme ile gerçek zamanlı yapay zeka analizinin birleşimi sayesinde, QuantCore GT piyasa değişikliklerine sürekli uyum sağlar ve ticarette doğruluk ile verimliliği artırır.

Sinir Ağları ve Yapay Zeka Entegrasyonu

  • Convolutional Neural Networks (CNNs): Geçmiş piyasa verilerindeki karmaşık desenleri tanıyarak yüksek olasılıklı işlemleri belirler.
  • LSTM ile Recurrent Neural Networks (RNNs): Zaman bağımlılıklarını analiz ederek fiyat hareketlerini daha doğru tahmin eder.
  • Oto Kodlayıcılar (Autoencoders): Gürültüyü filtreleyip, en değerli ticaret verilerini çıkararak doğru karar vermeyi destekler.
  • Takviye Öğrenme (Reinforcement Learning): Geçmiş işlemlerden sürekli öğrenmeyi sağlar ve piyasa koşullarına göre stratejileri iyileştirir.
  • ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI Analizi: Piyasa duyarlılığını, ekonomik haberleri ve fiyat hareketi verilerini gerçek zamanlı yorumlayarak işlem yürütmeyi optimize eder.


Yapay Zeka Tabanlı Ticaretin Avantajları

  • Gerçek Zamanlı Piyasa İçgörüleri: ChatGPT-o1 ve GPT 4.5 AI, ekonomik olayları ve piyasa duyarlılığını gerçek zamanlı izleyerek QuantCore GT'nin anında tepki vermesini sağlar.
  • Optimize Edilmiş İşlem Yürütme: Yapay zeka destekli algoritmalar, birden fazla veri kaynağına dayanarak giriş ve çıkış noktalarını hassas bir şekilde belirler.
  • Dinamik Risk Yönetimi: Yapay zeka, piyasa volatilitesini değerlendirir ve stop-loss ile take-profit seviyelerini dinamik olarak ayarlar. (yakında)


Olağanüstü Müşteri Desteği

  • 7/24 Destek: İhtiyacınız olduğunda her zaman destek sunulur.
  • Kişiye Özel Yardım: İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, tüm talepler profesyonelce ele alınır.
  • Müşteri Odaklı Yaklaşım: Bireysel ticaret ihtiyaçlarınıza yönelik özel çözümler ve hızlı yanıtlar sunar.


Neden QuantCore GT'yi Seçmelisiniz?

  • Gelişmiş Yapay Zeka Teknolojisi: Big Data, sinir ağları ve ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI’yi bir araya getirerek üstün ticaret doğruluğu sağlar.
  • Akıllı Risk Yönetimi: Martingale gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır ve sermayenizi akıllıca korur.
  • Güvenilir Destek: Adanmış destek ekibi, hiçbir zaman yalnız kalmamanızı garanti eder.


QuantCore GT, yalnızca otomatik bir ticaret sistemi değil, aynı zamanda tam teşekküllü, yapay zeka destekli bir ticaret asistanıdır. ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI, gelişmiş sinir ağları ve güçlü Big Data stratejisi sayesinde, bu EA piyasadaki koşullara benzeri görülmemiş bir şekilde uyum sağlar. İster doğruluk, ister uyarlanabilirlik ya da yenilikçi bir ticaret avantajı arıyor olun, QuantCore GT size yeni nesil bir deneyim sunar.



Önemli Uyarı

Yapay zeka destekli Uzman Danışmanlar, örneğin QuantCore GT, gelişmiş analizlerle ticaret performansını artırabilse de tutarlı sonuçlar garanti etmez.
Piyasa doğası gereği dalgalıdır ve ticaret her zaman risk içerir.

İncelemeler 11
Dwiki ramadhan
41
Dwiki ramadhan 2025.06.17 04:05 
 

In the previous version, many were hit by Stop Loss, after I backtested it in the latest version, the results were very good, very impressive, hopefully it matches the backtest results

xo_xo
98
xo_xo 2025.03.26 11:25 
 

QuantCore GT is an exceptional EA that operates with stability and precision, ensuring it doesn't open trades recklessly. I've been using this EA to generate steady profits rather than seeking the thrill of high floating trades. It's reliable and provides peace of mind during usage. Additionally, I've conducted thorough back tests, and its win rate is impressively high. This EA truly stands out as a great choice for anyone looking for a trustworthy and effective trading tool. It offers consistency and confidence to help achieve financial goals. Highly recommended!

bharatw
267
bharatw 2025.03.10 13:49 
 

I bought the QuantCore GT a few days back, and my first trade was a loss. I do not blame the EA for the loss, as the market has been unpredictable. The EA has since made a few positive trades. It appears the EA is profitable in the long run. The seller honoured his commitment and provided the second EA. I am satisfied with the purchase.

Shui Hua Li
320
Shui Hua Li 2025.08.28 09:03 
 

我彻底放弃了，从 8月18日 500美元开始，在真实交易账户上运行，用的是默认配置，一直亏损到 8月27日。

我询问了作者，作者说要先评论再给配置文件。我给了 5 星评论，然后拿到了另一份配置文件，以及一个赠送的 EA。

接下来一个星期没有交易，然后突然又开始交易，但也不过是更大的亏损。

现在亏损已经超过初始金额的 50% 了，我决定止损，放弃这两个 EA 了。

交易记录截图请看： https://www.mql5.com/zh/market/product/132608/comments/page2?source=Site+Profile#comment_57966450

Dwiki ramadhan
41
Dwiki ramadhan 2025.06.17 04:05 
 

In the previous version, many were hit by Stop Loss, after I backtested it in the latest version, the results were very good, very impressive, hopefully it matches the backtest results

xo_xo
98
xo_xo 2025.03.26 11:25 
 

QuantCore GT is an exceptional EA that operates with stability and precision, ensuring it doesn't open trades recklessly. I've been using this EA to generate steady profits rather than seeking the thrill of high floating trades. It's reliable and provides peace of mind during usage. Additionally, I've conducted thorough back tests, and its win rate is impressively high. This EA truly stands out as a great choice for anyone looking for a trustworthy and effective trading tool. It offers consistency and confidence to help achieve financial goals. Highly recommended!

bharatw
267
bharatw 2025.03.10 13:49 
 

I bought the QuantCore GT a few days back, and my first trade was a loss. I do not blame the EA for the loss, as the market has been unpredictable. The EA has since made a few positive trades. It appears the EA is profitable in the long run. The seller honoured his commitment and provided the second EA. I am satisfied with the purchase.

arnau7799
20
arnau7799 2025.03.07 12:18 
 

This EA did not even come close to meeting my expectations. I tried it and the only thing it managed to do was to touch the Stop Loss. The strategy does not seem to be adapted to real market conditions.

Nguyen Viet Duy Khanh
494
Nguyen Viet Duy Khanh 2025.03.07 11:27 
 

I'm using CoreX G 1.6 and it's very good until now :). I'm hoping Quantcore will perform well too. Thank you very much author :)

ronix -
43
ronix - 2025.03.06 20:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.03.07 08:49
Thank you!
Bai-Liling
21
Bai-Liling 2025.03.06 00:57 
 

Scam, no trade, big SL, Garbage!

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.03.06 05:43
I was already expecting your review. Is the same seller as from the first review... really ridiculous people...
I'm waiting for at least 1 more review like this, let's see. I'm curious.
Bihan Ozturk
124
Bihan Ozturk 2025.03.05 18:57 
 

Merhaba, Öncelikle başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Satış sonrası destek mükemmel. QuantCore GT aldım yanında hediye olarak CoreX G.1.7 EA verildi. Umarım güzel kazançlar elde edeceğiz.

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.03.05 19:17
Çok teşekkür ederim Bihan! Başka sorularınız varsa, bize istediğiniz zaman yazabilirsiniz.
Rino Morsellino
197
Rino Morsellino 2025.03.05 09:58 
 

This is the second ea i have purchased from Arseny and i must say they are the TOP this last one after 2 days of data collection still has not opened when it does i will do another review so far Arseny is the top very serious and professional.

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.03.05 19:15
Thank you very much Rino! I really appreciate it!
EmmanuelSW
20
EmmanuelSW 2025.03.05 07:38 
 

First no trades for 9 days, on the tenth day the trade finally happen but hit SL!

Stop Loss is 10 times bigger thal TP!

100% SCAM! Dont trust this author, he is a big scammer!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.03.05 08:01
The NN needs time, 1-2 days. Thats over so it should start trade soon. But why 1 star? This looks suspicious for a newly created account.
İncelemeye yanıt