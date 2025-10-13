Raw spread hesabında geri test yapın ve etkileyici sonuçlar göreceksiniz.

🔍 Expert Advisor (EA) Genel Bakış:

Bu EA, özellikle XAUUSD (Altın / ABD Doları) çifti için optimize edilmiştir. 1 saatlik zaman dilimi (H1) için en iyi performansı sunarken, 4 saatlik zaman dilimi (H4) de güçlü bir ikincil seçenektir.

Altın piyasasının kendine özgü volatilitesi ve yapısına göre titizlikle ayarlanmıştır.

❗ Sana hızlı zenginlik hayalleri satmıyoruz.

Gerçek anlamda profesyonel ticareti anlayanlar için güçlü ve etkili bir işlem aracı sunuyoruz.

Bu EA, fiyat yapısındaki en hassas kırılma (breakout) bölgelerini tespit etmek için üstün zekâ ile geliştirilmiştir ve sermayeyi koruyan gelişmiş bir risk yönetimi çerçevesi içinde profesyonelce işlem yapar.

Piyasa yapısını dinamik olarak analiz eder, kilit seviyeleri tespit eder ve akıllı göstergelerle yön filtresi uygulayarak yanlış sinyalleri önler.

🎯 Bu EA’nın sunduğu performans sadece istatistiksel bir süsleme değil — gerçek, tutarlı ve sürdürülebilir bir başarıdır. Tavsiye edilen ayarları uyguladığınız sürece aşırı risk veya duygusal dalgalanma olmadan işlem yapabilirsiniz.

🔧 Şunlar için idealdir:

Uzun vadeli güvenlik ve sermaye istikrarı arayan yatırımcılar

Ani kayıplardan ve piyasa gürültüsünden kaçınmak isteyenler

Kontrollü risk ve istikrarlı büyümeyi tercih edenler

🔑 Temel Özellikler:

🔍 Gelişmiş algoritmalarla destek/direnç seviyelerinin akıllı tespiti

⚖️ Esnek para yönetimi: sabit USD riski veya bakiye yüzdesine göre ayarlanabilir

📊 Hesap performansına göre dinamik risk ölçekleme

🔁 Aynı yönde birden fazla pozisyon açmayı engeller

✅ İşlem yapılacak sembolün uygunluğunu otomatik kontrol eder

🪙 Altın piyasası (XAUUSD) için tamamen optimize edilmiştir

💰 Küçük hesaplar için düşük riskli yapılandırmalarla uygundur

📆 9 yıllık geçmiş verilerle kapsamlı şekilde test edilmiştir

🕒 H1 zaman dilimi en tutarlı sonuçları verir — H4 güçlü bir alternatiftir

📈 9 Yıllık Geriye Dönük Test Sonuçları (2016–2025):

💵 Net Kâr: $1.657.593,11 (başlangıç sermayesi: $10.000)

✅ Büyüme Oranı: %16.500

🔄 Kâr Faktörü: 1,61

📈 Geri Kazanım Faktörü: 14,79

⏱️ Ortalama Pozisyon Getirisi (AHPR): %0,32

🧮 Geometrik Ortalama Getiri (GHPR): %0,32

📈 Sharpe Oranı: 14,98 — risk ve kazanç arasında olağanüstü bir denge

📊 Sermaye eğrisi istikrarlı bir şekilde yükselmekte, büyük düşüşler yok

⚙️ Akıllı Varsayılan Ayarlar – Tam Manuel Kontrol İmkanıyla:

EA, resmi olarak doğrulanmış varsayılan ayarlarla en yüksek verimlilik için optimize edilmiştir.

Ancak, kendi yatırım hedeflerinize ve risk profilinize göre tüm parametreleri kolayca değiştirebilirsiniz:

🔺 Daha yüksek risk = daha yüksek kâr potansiyeli

🔻 Daha düşük risk = daha fazla güvenlik ve sürdürülebilirlik

🧪 Ücretsiz Deneme Sürümü:

💡 EA’yı kendi platformunuzda test edebilmeniz için 1 günlük ücretsiz deneme indirebilirsiniz.

💰 Satın Alma Seçenekleri:

📅 Aylık abonelik

📆 İndirimli yıllık abonelik

🔒 Ömür boyu erişim ve ücretsiz güncellemelerle tek seferlik satın alma

🛠️ Destek ve Güncellemeler:

Tüm kullanıcılar ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve teknik destek alır. Bu sayede platform güncellemeleriyle tam uyum sağlanır ve EA performansı her zaman en üst düzeyde kalır.