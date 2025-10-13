GOLDExter

Raw spread hesabında geri test yapın ve etkileyici sonuçlar göreceksiniz.

🔍 Expert Advisor (EA) Genel Bakış:
Bu EA, özellikle XAUUSD (Altın / ABD Doları) çifti için optimize edilmiştir. 1 saatlik zaman dilimi (H1) için en iyi performansı sunarken, 4 saatlik zaman dilimi (H4) de güçlü bir ikincil seçenektir.
Altın piyasasının kendine özgü volatilitesi ve yapısına göre titizlikle ayarlanmıştır.

Sana hızlı zenginlik hayalleri satmıyoruz.
Gerçek anlamda profesyonel ticareti anlayanlar için güçlü ve etkili bir işlem aracı sunuyoruz.

Bu EA, fiyat yapısındaki en hassas kırılma (breakout) bölgelerini tespit etmek için üstün zekâ ile geliştirilmiştir ve sermayeyi koruyan gelişmiş bir risk yönetimi çerçevesi içinde profesyonelce işlem yapar.
Piyasa yapısını dinamik olarak analiz eder, kilit seviyeleri tespit eder ve akıllı göstergelerle yön filtresi uygulayarak yanlış sinyalleri önler.

🎯 Bu EA’nın sunduğu performans sadece istatistiksel bir süsleme değil — gerçek, tutarlı ve sürdürülebilir bir başarıdır. Tavsiye edilen ayarları uyguladığınız sürece aşırı risk veya duygusal dalgalanma olmadan işlem yapabilirsiniz.

🔧 Şunlar için idealdir:

  • Uzun vadeli güvenlik ve sermaye istikrarı arayan yatırımcılar

  • Ani kayıplardan ve piyasa gürültüsünden kaçınmak isteyenler

  • Kontrollü risk ve istikrarlı büyümeyi tercih edenler

🔑 Temel Özellikler:

  • 🔍 Gelişmiş algoritmalarla destek/direnç seviyelerinin akıllı tespiti

  • ⚖️ Esnek para yönetimi: sabit USD riski veya bakiye yüzdesine göre ayarlanabilir

  • 📊 Hesap performansına göre dinamik risk ölçekleme

  • 🔁 Aynı yönde birden fazla pozisyon açmayı engeller

  • ✅ İşlem yapılacak sembolün uygunluğunu otomatik kontrol eder

  • 🪙 Altın piyasası (XAUUSD) için tamamen optimize edilmiştir

  • 💰 Küçük hesaplar için düşük riskli yapılandırmalarla uygundur

  • 📆 9 yıllık geçmiş verilerle kapsamlı şekilde test edilmiştir

  • 🕒 H1 zaman dilimi en tutarlı sonuçları verir — H4 güçlü bir alternatiftir

📈 9 Yıllık Geriye Dönük Test Sonuçları (2016–2025):

  • 💵 Net Kâr: $1.657.593,11 (başlangıç sermayesi: $10.000)

  • ✅ Büyüme Oranı: %16.500

  • 🔄 Kâr Faktörü: 1,61

  • 📈 Geri Kazanım Faktörü: 14,79

  • ⏱️ Ortalama Pozisyon Getirisi (AHPR): %0,32

  • 🧮 Geometrik Ortalama Getiri (GHPR): %0,32

  • 📈 Sharpe Oranı: 14,98 — risk ve kazanç arasında olağanüstü bir denge

  • 📊 Sermaye eğrisi istikrarlı bir şekilde yükselmekte, büyük düşüşler yok

⚙️ Akıllı Varsayılan Ayarlar – Tam Manuel Kontrol İmkanıyla:
EA, resmi olarak doğrulanmış varsayılan ayarlarla en yüksek verimlilik için optimize edilmiştir.
Ancak, kendi yatırım hedeflerinize ve risk profilinize göre tüm parametreleri kolayca değiştirebilirsiniz:

  • 🔺 Daha yüksek risk = daha yüksek kâr potansiyeli

  • 🔻 Daha düşük risk = daha fazla güvenlik ve sürdürülebilirlik

🧪 Ücretsiz Deneme Sürümü:
💡 EA’yı kendi platformunuzda test edebilmeniz için 1 günlük ücretsiz deneme indirebilirsiniz.

💰 Satın Alma Seçenekleri:

  • 📅 Aylık abonelik

  • 📆 İndirimli yıllık abonelik

  • 🔒 Ömür boyu erişim ve ücretsiz güncellemelerle tek seferlik satın alma

🛠️ Destek ve Güncellemeler:
Tüm kullanıcılar ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve teknik destek alır. Bu sayede platform güncellemeleriyle tam uyum sağlanır ve EA performansı her zaman en üst düzeyde kalır.


Önerilen ürünler
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Uzman Danışmanlar
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
GoldMaster EA
Cristian-silvian Olteanu
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5’te XAU/USD İşlemleri için GoldMaster EA GoldMaster EA, MetaTrader 5 platformunda XAU/USD (altın) ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir ticaret aracıdır. Karmaşık ayarlar olmadan otomatik ticareti keşfetmek isteyen ve basit bir yaklaşımı tercih eden yatırımcılar için uygundur. Özellikler: Otomatik Ticaret: EA tüm ticaret işlemlerini bağımsız olarak yönetir. Önceden Yapılandırılmış Kurulum: Manuel yapılandırma gerektirmez, kullanımı kolaydır. Küçük Hesaplar için Opti
Distance SMA Expert
Felipe Lisboa
Uzman Danışmanlar
Multimarket expert created with the return to average strategy. Just set the average distance from the price to trigger the order towards the return. With this easy Expert, You'll be able to create and use this strategy on your favorite currencies according they behavior and timeframe chosen. Most assets can be attached with this strategy. We recommend run your backtests first to avoid unexpected results and losses. We don't garantee any profit or pass any configuration to fit to "ready to use"
NebulaTrade Genesis MT5
Nick Schueder
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. NebulaTrade Genesis MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) engineered for precise US30 trading during New York market hours. Designed for both Prop Firm Challenges and Personal Accounts , it executes 1-4 high-quality trades per day , ensuring low drawdowns and strategic risk management . Unlike many EAs that rely on Martingale, Grid, or Hedging , NebulaTrade Genesis follo
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Herhangi bir ticaret stratejisini bir pozisyon ticaret stratejisine dönüştürün veya size karşı hareket eden pozisyonlar için otomatik düşüş kontrol sistemi de dahil olmak üzere kanıtlanmış RSI ve ADR tabanlı pozisyon ticaret stratejilerini takas edin. Bu EA, uzun yıllardan beri Market Structure Trader web sitesinde öğretilen pozisyon ticaret stratejileri için kullanılan MRA EA'nın geliştirilmiş hali ve basitleştirilmiş halidir. Web sitesine bağlantı, ücretsiz pozisyon ticareti kursu ve diğer ür
Breakout Retest Bitcoin PRO
Alfred Denzyl Jaftha
Uzman Danışmanlar
BTCUSDm Breakout & Retest Static TP H4 breakout • M15 retest • fixed TP • 1 % risk per trade Overview The BTCUSDm Breakout & Retest EA implements a simple, robust strategy on the BTCUSDm futures contract: Detects consolidation breakouts on the H4 timeframe. Waits for a retest of the breakout level on the M15 chart. Enters market orders with a static, reward-to-risk TP based on a configurable multiplier. All orders are sized to risk a fixed percentage of account equity, with a hard cap on maxim
Breakout and False Breakout with GRID EA
Sopheaktra Phan
Uzman Danışmanlar
Breakout & False-Breakout with Grid is the EA build with one single shot and multi-trade based on Support & Resistant Breakout or False-Breakout. First Trade: Off/On first trade First Trade Mode: 1. False-Breakout: It will open first trade when it detected a False-Breakout                            2. Breakout: It will open first trade when it detected a True-Breakout Series Trade: Off/On sequences trade Series Trade Mode: 1. Dual_BUY_SELL_Series: Sequences trades will be open both BUY or SELL
Grid Recovery EA
Jimmy Peter Eriksson
Uzman Danışmanlar
Grid Recovery EA – Adaptive Grid Recovery System Grid Recovery EA is an automated trading system for MT5 that executes a grid-based trading approach. It opens an initial trade and places additional trades at predefined intervals if the price moves in the opposite direction. The lot size increases with each new trade based on a user-defined increment, allowing positions to close in profit when the price moves back in favor. How It Works Opens an initial trade with the selected lot size. Closes
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Skullper
Anesu Mavhura
Uzman Danışmanlar
Visit Tradinbots4u.com to download this bot at a discounted price To use this expert advisor you must have: 1000$  min deposit Leverage 1:100 A trading account that only trades standard lots A VPS for optimal performance. A hedge account Trading is a risky investment. Unfortunately many traders blow their accounts because they lack patience or they fail to commit to their strategy. This is why some people decide to trade using a expert advisor.  My expert advisor Skullper is a fully automated
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Uzman Danışmanlar
Introducing HammerMaster EA , your ultimate trading assistant designed for the MQL5 market. Harness the power of technical analysis with our expert advisor that identifies and capitalizes on hammer candlestick patterns. Whether you’re a novice or an experienced trader, HammerMaster EA offers robust features to enhance your trading strategy and maximize your potential profits. Strategy Overview HammerMaster EA is based on the identification of hammer candlestick patterns, specifically the bullish
FREE
ScriptBot
Fabio Luis Pretti
4.86 (7)
Uzman Danışmanlar
ScriptBot é um robô multi estratégia desenvolvido para ser prático e robusto, com o ScriptBot você é capaz de criar diferentes estratégias próprias, instale até 51 indicadores do seu gosto e monte o seu próprio gatilho utilizando uma expressões lógica simples. WARN:  Este Expert esta desatualizado , um novo ScriptBot esta sendo reescrito do zero. Abaixo contaremos um pouco sobre a estrutura: Indicadores: ScriptBot não possui indicadores na sua codificação, isso significa que você tem total co
FREE
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Uzman Danışmanlar
MT5 için HFT System – Yüksek Frekanslı Ticaret için Nihai Uzman Danışman On Yıllık Başarı, 9 Aylık Geliştirme MT5 için HFT System, on yılı aşkın algoritmik ticaret tecrübesinin ve dokuz aylık yoğun bir geliştirme sürecinin sonucudur. Finansal piyasalarda yüksek performans ve istikrar sağlamak için tasarlanmıştır. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı ticaret (HFT) alanında en üst düzey optimizasyonu temsil eder ve hızlı ve verimli işlemler sağlamak için gelişmiş algoritmalar ve sağlam strate
Xetera Multi TP Manager for FX
Oteng Micheal
Uzman Danışmanlar
XETERA MULTI TP MANAGER Xetera Multi TP Manager for FX is an Expert Advisor specially designed for Forex on the Meta Trader 5 platform to manage trades even while you are away or asleep. Many Forex Signal Services out there use multiple take profit levels such as TP1, TP2, and TP3. The signal services give you multiple target levels to increase your profit, but the problem is you always need to monitor your trades and move the Stop Loss, trailing.   So, we fixed this issue by developing our EA t
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Fx Filter Ai
J Gomat
Uzman Danışmanlar
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. Fx Filter Ai is an Expert Advisor designed specifically for trading currency pair EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD . Deposit $1000 in this robot and give profit up to $75,000 In 6Month. The operation is based on opening orders using the F orce Index and Moving Average indicator. This robot can perform well in the EURUSD. Use default setting value on this robot. Better Timeframe 1M, 5M, 15M, 30M. find the det
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Uzman Danışmanlar
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
EA Nine MT5
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The EA uses 3 strategies: 1 - a strategy for breaking through important levels, 2-a strategy for reversing, and 3 - trading on a trend. To open a position, the expert Advisor evaluates the situation on the charts using 5 custom indicators. The EA also uses averaging elements in the form of several additional orders ( the EA does not increase the lot for averaging orders). The EA uses 8 adaptive functions for modifying and partially closing orders. Hidden Stop loss, Take Profit, Break Even and Tr
Libim
Tai Fung Pontus To
Uzman Danışmanlar
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
Copy Trade MT5 Receiver
Hasmukh B Kholia
Uzman Danışmanlar
Slave EA (v2.x) – All Key Features Signal Reader Grabs Master’s trade signals (via GlobalVariable or CSV) in real time. Trade Copier • Opens new trades to match Master • Updates SL/TP instantly when Master modifies • Closes trades the moment Master closes them ️ Smart Filters & Options • Symbol Filter – Copy only specified pairs or “ALL” • Direction Filter – BUY only, SELL only, or BOTH • ️ Lot Control – Multiply Master’s lot or set a fixed lot size • Reverse Trade – Flip
FREE
HedgeGrid Adaptive
Andrii Palchevskyi
Uzman Danışmanlar
Brief Description Professional trading expert advisor utilizing an innovative adaptive grid strategy with intelligent hedging. The system automatically adapts to market conditions and ensures stable trading on any currency pairs and timeframes. Key Features  Adaptive Hedging Intelligent counter-position system Automatic hedge addition when reaching specified level count Customizable hedge size and step parameters  Flexible Grid System Customizable grid step in points Progressive lot size increas
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Uzman Danışmanlar
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
Titan5 MT5 EA
Loo Ming Hao
Uzman Danışmanlar
Titan5 MT5 EA – A Multi-Strategy Expert Advisor for Serious Traders Optimized for Prop Firms, Individual Traders, and Portfolio Diversification Titan5 MT5 EA is an advanced, fully automated trading system designed for traders who demand strategic diversification and robust risk management . By integrating five distinct trading methodologies , it adapts to various market conditions, making it ideal for prop firm challenges, personal accounts, and portfolio risk mitigation . Key Features Multi-
Nexus Hedg EA
Mohammed Kaddour
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. Nexus hedg ea  is an EA that work with hedge strategy.It can trade Crypto, Forex pairs, Metals, Indice but need your optimize. Fully automatic adviser, with a system for recovering from losses.  This EA not use anything indicator for entries. Just use math logical. Features : No risk for
Pro Trader EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Tails EA
Dua Yong Rew
Uzman Danışmanlar
Tails EA is not intended to do live trading, but rather to serve as a demonstration tool to show the power of the Tails Indicator and to help find the correct offset for a specific currency pair. A signal is taken when the price level breaches SR level 1 and the trade is reversed. Tails indicator here Tails is an indicator that predicts where the price will rebound and reach in a day candle. This indicator does not repaint and is to be used in time frames below D1. Support Telegram   https://
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (312)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.1 (21)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Remstone
Remstone
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000  Final price: $30,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.52 (23)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.9 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (21)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (18)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.23 (90)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.33 (63)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
AEgis FX
Peter Robert Grange
Uzman Danışmanlar
AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics ’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar. Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ger
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Golden Mirage mt5
Michela Russo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Uzman Danışmanlar
NEXUS: piyasa ile birlikte gelişen bir Uzman Danışman (EA) Yeni: Artık XAUUSD için yeni bir set de mevcut. Önemli: NEXUS’u kiralayıp beklediğiniz kârlılığı elde edemezseniz, bana mesaj gönderin; kira sürenizi hiçbir soru sormadan iki katına çıkarırız . Amacım, gerçek koşullarda sakin şekilde test edip değerlendirmenizi sağlamaktır. > Tüm içerikler (setler, kılavuz, destek, SSS ve güncellemeler) NEXUS HUB içinde toplanmıştır: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764411 Birçok EA, piyasa değişene k
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt